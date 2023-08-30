يشير تكامل النشر، في سياق تطوير البرمجيات، إلى الدمج المنهجي والسلس لمكونات البرامج والتكوينات والتقنيات المختلفة في بناء تشغيلي جاهز للنشر والاستخدام من قبل المستخدمين النهائيين. يأخذ هذا المفهوم في الاعتبار الجوانب المختلفة لدورة حياة تطوير البرامج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكامل كود المصدر، والتحكم في الإصدار، وإدارة البناء، والتعبئة، والاختبار، وإدارة الإصدار.

أصبح الحفاظ على كفاءة وفعالية تكامل النشر ذا أهمية متزايدة في ممارسات تطوير البرمجيات الحديثة، لا سيما تبني المنهجيات مثل Agile وDevOps والتكامل المستمر (CI) / النشر المستمر (CD). تؤكد هذه المنهجيات على أهمية التكامل السريع والمتكرر لتغييرات التعليمات البرمجية، مما يؤدي إلى دورة إصدار أسرع وتسليم أسرع للميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء. تساعد عملية تكامل النشر جيدة التنظيم المؤسسات في تحقيق هذه الأهداف، مع تقليل مخاطر إدخال المشكلات في بيئة الإنتاج في نفس الوقت.

في سياق AppMaster ، وهو نظام no-code يمكّن العملاء من إنشاء التطبيقات بشكل مرئي، يعد تكامل النشر مكونًا أساسيًا يساعد في تقديم تجربة تطوير فعالة وموثوقة وفي الوقت المناسب للمستخدمين. توفر المنصة مصممًا مرئيًا لإنشاء وتحسين جوانب مختلفة من التطبيق، مثل نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم. يسمح سير العمل الشامل هذا بالتطوير السلس والمتكامل ونشر التطبيقات على منصات متعددة، بما في ذلك بيئات الواجهة الخلفية والويب والجوال.

أحد الجوانب الرئيسية لتكامل النشر في AppMaster هو إنشاء التعليمات البرمجية المصدر والملفات الثنائية القابلة للتنفيذ من المخططات التي صممها العملاء. تدعم المنصة لغات وأطر برمجة مختلفة، مثل Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3، وJS/TS لتطبيقات الويب، بالإضافة إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الهاتف المحمول. من خلال إنشاء هذه الموارد تلقائيًا، يضمن AppMaster أن مكونات البرنامج المختلفة تعمل معًا بسلاسة وعلى النحو المنشود، مما يقلل من احتمالية حدوث مشكلات التكامل في المستقبل.

جانب أساسي آخر لتكامل النشر في AppMaster هو إنشاء الوثائق والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات مع كل تغيير في مخططات التطبيق. يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسهل على المطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات تتبع التغييرات واختبار ونشر التحديثات بطريقة سلسة ومتكاملة.

بالإضافة إلى هذه الميزات، يتضمن AppMaster أيضًا تقنيات النقل بالحاويات مثل Docker، مما يتيح النشر الفعال لتطبيقات الواجهة الخلفية في البيئات السحابية. ومن خلال الاستفادة من ممارسات النشر الحديثة هذه، تسهل المنصة على العملاء توسيع نطاق تطبيقاتهم وفقًا لاحتياجاتهم التنظيمية.

علاوة على ذلك، يدعم AppMaster قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL باعتبارها الحل الأساسي لتخزين البيانات للتطبيقات التي تم تطويرها على النظام الأساسي. يضمن هذا الاختيار للتكنولوجيا التكامل السلس لأنظمة قواعد البيانات مع التطبيقات التي تم إنشاؤها، مما يوفر حلاً قويًا وقابلاً للتطوير لإدارة البيانات لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

ومن خلال إمكانات تكامل النشر المتنوعة هذه، تضمن منصة AppMaster أن يتمكن عملاؤها من التركيز على تصميم تطبيقاتهم وتطويرها دون القلق بشأن التعقيدات المرتبطة بدمج مكونات وتقنيات البرامج المختلفة. ونتيجة لذلك، يعمل AppMaster على تسريع عملية التطوير بشكل كبير، مما يجعلها أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة ثلاث مرات للشركات من جميع الأحجام وعبر قطاعات صناعية متعددة.

في الختام، يلعب تكامل النشر دورًا حيويًا في ضمان نجاح أي مشروع لتطوير البرمجيات. من خلال توظيف أفضل ممارسات تكامل النشر والاستفادة من التقنيات والأساليب المبتكرة، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين المطورين من إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير مع الحد الأدنى من الديون الفنية وعمليات النشر المبسطة. يتيح الجمع بين هذه الميزات للمؤسسات اعتماد منهجية تطوير أكثر مرونة وكفاءة، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.