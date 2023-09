Im Kontext der Bereitstellung bezieht sich ein „Bereitstellungscontainer“ auf eine isolierte, leichte und tragbare Einheit, die die Komponenten und Abhängigkeiten einer Anwendung kapselt und so eine konsistente und effiziente Bereitstellung über verschiedene Umgebungen und Systeme hinweg ermöglicht. Dieses Konzept ist zu einem wichtigen Aspekt moderner Softwareentwicklungspraktiken geworden, da es zahlreiche Herausforderungen im Zusammenhang mit der Anwendungsbereitstellung, -skalierung und -verwaltung angeht. Der Schwerpunkt dieser Definition liegt auf der Erörterung der Vorteile, Komponenten und zugrunde liegenden Technologien im Zusammenhang mit Bereitstellungscontainern sowie deren Auswirkungen auf den Anwendungsentwicklungsprozess.

Ein entscheidender Faktor für die weit verbreitete Einführung von Bereitstellungscontainern ist ihre Fähigkeit, die Anwendungsbereitstellung und -ausführung zu rationalisieren, indem sie eine Anwendung und ihre erforderliche Umgebung in einer einzigen, standardisierten Einheit packen. Dies vereinfacht die Bereitstellung, indem Diskrepanzen zwischen Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebungen beseitigt werden, die traditionell zu einem erhöhten Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Konfiguration und Fehlerbehebung bei der Bereitstellung führten. Darüber hinaus ermöglichen Container Entwicklern eine schnellere Erstellung, Wartung und Bereitstellung von Anwendungen und unterstützen Pipelines für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD). Laut einer Umfrage der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) aus dem Jahr 2020 gaben 92 % der Befragten an, Container in der Produktion zu verwenden, was die wachsende Bedeutung dieser Technologie widerspiegelt.

Bereitstellungscontainer bestehen aus verschiedenen Schichten, wobei jede Schicht eine Komponente oder Konfiguration darstellt, die zur Laufzeitumgebung der Anwendung beiträgt. Die unterste Schicht umfasst typischerweise das Basisbetriebssystem, gefolgt von Schichten für Anwendungsabhängigkeiten, Bibliotheken und schließlich dem Anwendungscode selbst. Diese Schichten werden zu einem unveränderlichen Container-Image zusammengefasst, das auf jedem System bereitgestellt und ausgeführt werden kann, das die Container-Laufzeit unterstützt, und so ein konsistentes Verhalten auf verschiedenen Plattformen gewährleistet.

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Bereitstellungscontainern ist ihre isolierte Natur, die sicherstellt, dass die Anwendung und ihre Abhängigkeiten vom Hostsystem und anderen Containern, die auf demselben Host ausgeführt werden, getrennt sind. Diese Isolierung wird durch die Verwendung von Namespaces und Cgroups erreicht, zwei Linux-Kernel-Funktionen, die eine Prozess- bzw. Ressourcenisolierung ermöglichen. Durch die Isolierung der Anwendungsumgebung ermöglichen Container die Koexistenz mehrerer Anwendungen mit widersprüchlichen Anforderungen auf demselben Host. Dadurch wird die Ressourcennutzung maximiert und gleichzeitig das Risiko von Konflikten oder Problemen minimiert, die durch Störungen des Hostsystems oder anderer Anwendungen entstehen.

Containerisierungstechnologien wie Docker und Container-Orchestrierungstools wie Kubernetes haben die weit verbreitete Einführung von Bereitstellungscontainern erleichtert. Docker, eine weit verbreitete Open-Source-Containerplattform, vereinfacht den Prozess der Erstellung und Verwaltung von Containern durch seine Dockerfile-, Docker-Images- und Docker-Container-Komponenten. Kubernetes hingegen konzentriert sich auf die Automatisierung der Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Containeranwendungen und hilft Unternehmen dabei, die Herausforderungen der Bereitstellung und Verwaltung umfangreicher Anwendungen in der Produktion zu meistern.

Die no-code Plattform AppMaster ist ein Beispiel für den effektiven Einsatz von Bereitstellungscontainern zur Beschleunigung der Anwendungsentwicklung und -bereitstellung. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Containern ermöglicht AppMaster Kunden die nahtlose Generierung und Bereitstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen und stellt ausführbare Binärdateien oder sogar Quellcode für das Hosting vor Ort bereit. Durch die Kapselung von Anwendungen in Docker-Containern gewährleistet AppMaster konsistentes Verhalten und Ressourceneffizienz in allen Umgebungen, vereinfacht die Bereitstellung und reduziert technische Schulden durch die Generierung von Anwendungen von Grund auf, wenn Anforderungen geändert werden.

Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung von Containern AppMaster in Kombination mit der Unterstützung der Plattform für in Go geschriebene serverlose Backend-Anwendungen eine beeindruckende Skalierbarkeit, um den Anforderungen von Unternehmens- und Hochlastanwendungsfällen gerecht zu werden. Die Plattform nutzt einen servergesteuerten Ansatz für mobile Anwendungen, der Aktualisierungen der Benutzeroberfläche (UI), der Logik und der API-Schlüssel ermöglicht, ohne dass eine erneute Übermittlung an den App Store oder Play Market erforderlich ist, was den Bereitstellungsprozess für Kunden noch reibungsloser macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bereitstellungscontainer ein entscheidender Aspekt moderner Softwareentwicklungs- und Bereitstellungspraktiken sind und einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise darstellen, wie Anwendungen erstellt, verpackt und bereitgestellt werden. Sie bieten zahlreiche Vorteile, wie etwa erhöhte Portabilität, Isolation und Skalierbarkeit, und bewältigen gleichzeitig die Herausforderungen, die mit herkömmlichen Bereitstellungsmethoden verbunden sind. Tools wie Docker und Kubernetes sowie Plattformen wie AppMaster veranschaulichen die Vorteile von Bereitstellungscontainern zusätzlich und ermöglichen es Unternehmen, Anwendungen schneller, effizienter und konsistenter in einer Vielzahl von Umgebungen und Systemen zu entwickeln und bereitzustellen.