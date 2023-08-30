في سياق النشر، تشير "مراجعة النشر" إلى الفحص والتقييم الشاملين لعملية النشر، والتي تتضمن تثبيت وتكوين وتنشيط تطبيق برنامج أو نظام أو مكوناته. الهدف من هذه المراجعة هو ضمان الأداء الأمثل، وتقليل الأخطاء، والتسليم في الوقت المناسب لتطبيق برمجي كامل الوظائف، إلى جانب الحفاظ على معايير الجودة العالية طوال دورة حياة النشر. تعتبر هذه العملية محورية في مجال تطوير البرمجيات لأنها تحدد مدى فعالية استراتيجية النشر، وتحديد المخاطر، وتدابير التخفيف، وتقييم مقاييس الأداء بعد النشر.

تتكون عملية مراجعة النشر الفعالة من التخطيط الدقيق وتنفيذ عدة مراحل. تتضمن هذه المراحل تقييمات حاسمة، مثل مراجعة التصميم المعماري لحل برمجي، وتقييم تكامل مكوناته وتوافقها، وتقييم البنية التحتية للنشر، والتدقيق في الكفاءة التشغيلية للنظام، وتحديد التبعيات والاختناقات المحتملة، وفهم مخطط قاعدة البيانات، والتحقق من قاعدة البيانات. استراتيجيات الهجرة. علاوة على ذلك، تعد مراقبة الأداء وتقييم الأمان والتحقق من الامتثال جزءًا لا يتجزأ من مراجعة النشر.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تستخدم آلية مراجعة النشر المتقدمة كجزء من عملية تطوير التطبيقات الشاملة ونشرها. باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء باستخدام إستراتيجيات النشر المثالية، حيث يقوم بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتعبئة الأصول في حاويات Docker، ونشرها بأقل قدر من المتاعب. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء بيانات التعريف الأساسية مثل وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات التي تبسط عملية النشر وتضمن استقرار التطبيق وأمانه وقابلية التوسع.

تشير الإحصائيات والأبحاث إلى أن المؤسسات تسعى جاهدة لتحقيق دورات تطوير أقصر وتكرار نشر أعلى للتعليمات البرمجية، لأنها تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على قدرتها التنافسية. وجد تقرير حالة DevOps لعام 2021 أن 20% من المؤسسات التي شملتها الدراسة تندرج ضمن فئة أصحاب الأداء العالي ذوي القدرة التنافسية العالية، مما يوضح ترددات النشر التي تصل إلى عدة مرات يوميًا وفترات زمنية تتراوح بين ساعة واحدة ويوم واحد. علاوة على ذلك، كشف التقرير أن أصحاب الأداء العالي لديهم معدل فشل تغيير أقل بمقدار 1.5 مرة، كما أن التعافي من الحوادث أسرع بمقدار 3,052 مرة. تلعب مراجعة النشر دورًا حاسمًا في تحقيق المؤسسات لهذه النتائج الرائعة لأنها تمكنها من تحديد المشكلات المحتملة وتخفيفها وحلها في وقت مبكر من دورة حياة النشر.

من الأمثلة العملية على أهمية مراجعة النشر فحص مقاييس أداء التطبيق قبل عملية النشر وبعدها. في مرحلة ما قبل النشر، يجب إجراء اختبارات الأداء للتحقق من قدرة التطبيقات على التعامل مع أحمال المستخدم المتوقعة وطلباته وتفاعلات النظام. علاوة على ذلك، يمكن أن توفر مراقبة ما بعد النشر رؤى قيمة حول أداء التطبيق في العالم الحقيقي، مما يمكّن المطورين وفرق العمليات من التعرف بسرعة على أي اختناقات في الأداء أو مشكلات محتملة أو أوجه قصور في الأداء وحلها.

يعد الأمان جانبًا مهمًا آخر يجب أن تشمله عملية مراجعة النشر. يعد التقييم الشامل لأمان التطبيق، بما في ذلك تدابير حماية البيانات وآليات التشفير وبروتوكولات المصادقة، أمرًا ضروريًا لضمان خصوصية البيانات وسلامة التطبيق. يعد التحقق من الامتثال، والذي يتضمن التحقق من الالتزام باللوائح الصناعية والحكومية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA وPCI DSS، جانبًا مهمًا لعملية مراجعة النشر لأنه يمكن أن يساعد في تحديد قدرة التطبيق على الحفاظ على المعلومات الحساسة وحمايتها من خلال الأمان القوي. مقاسات.

في الختام، تعد مراجعة النشر جزءًا لا غنى عنه من عملية نشر البرامج، لأنها تساعد المؤسسات في تقديم تطبيقات وظيفية وآمنة ومحسنة الأداء تلبي توقعات المستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة أو تتجاوزها. تعمل AppMaster ، من خلال نظامها الأساسي no-code ، على تبسيط عملية التطوير والنشر من خلال تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات معقدة وقابلة للتطوير مع درجة عالية من الأتمتة والتكامل، مما يضمن النشر السلس والفعال المصحوب بآليات قوية لمراجعة النشر للحصول على الأداء الأمثل للتطبيق.