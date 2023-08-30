في سياق نشر البرامج، يشير "هدف النشر" إلى البيئة أو النظام الأساسي المحدد حيث يكون التطبيق، خاصةً التطبيق الذي تم إنشاؤه باستخدام نظام أساسي لتطوير التطبيقات no-code مثل AppMaster ، ليتم تثبيته وتنفيذه وصيانته. يمكن أن تتضمن البيئة المستهدفة هذه أجهزة وأنظمة تشغيل وتكوينات شبكة وواجهات مستخدم نهائية محددة حيث سيعمل التطبيق.

هناك أنواع مختلفة من أهداف النشر في مشهد تطوير البرمجيات، ويمكن تصنيف هذه الأهداف إلى ثلاث مجموعات رئيسية: تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

تطبيقات الواجهة الخلفية: يشير هدف النشر لتطبيقات الواجهة الخلفية عمومًا إلى البيئات المستندة إلى الخادم، حيث يقوم التطبيق بإدارة ومعالجة البيانات ومنطق الأعمال والتواصل بين الأنظمة أو الخدمات المختلفة. يمكن استضافة هذه البيئات في تكوينات مختلفة، مثل الخوادم المحلية، أو المثيلات السحابية الافتراضية، أو الأنظمة الأساسية الحاوية مثل Docker، الذي يدعمه AppMaster. تركز أهداف نشر تطبيقات الواجهة الخلفية عادةً على ضمان التوافق مع البنية الأساسية للخادم الأساسي وأنظمة قواعد البيانات (مثل PostgreSQL) وبروتوكولات الشبكة ومكتبات البرامج أو أطر العمل ذات الصلة (مثل Go for Golang).

تطبيقات الويب: تشمل تطبيقات الويب واجهات المستخدم القائمة على المتصفح والتجارب التفاعلية. يركز هدف النشر لتطبيقات الويب بشكل أساسي على التوافق والأداء عبر مجموعة من متصفحات الويب وأنظمة التشغيل والأجهزة (مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة). في حالة AppMaster ، يتم إنشاء تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript لمنطق البرمجة. من الضروري التأكد من أن تطبيق الويب يعمل على النحو الأمثل عبر المتصفحات المختلفة، بما في ذلك الاختيارات الشائعة مثل Google Chrome، وMozilla Firefox، وApple's Safari، وMicrosoft Edge.

تطبيقات الهاتف المحمول: تهتم أهداف نشر تطبيقات الهاتف المحمول أكثر بالتوافق والأداء على مجموعة متنوعة من الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي تعمل على أنظمة تشغيل متنقلة مختلفة مثل Android وiOS. يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول للعملاء إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بالإضافة إلى SwiftUI لنظام التشغيل iOS. نظرًا لأن النظام البيئي المحمول يتطور باستمرار، فمن المهم التأكد من أن التطبيق يتكيف مع التغييرات مثل إصدارات نظام التشغيل الجديد، أو قدرات الجهاز، أو ظروف الشبكة المتغيرة. يدعم AppMaster ذلك من خلال السماح للعملاء بتحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

من الضروري النظر بعناية في هدف النشر المناسب لأي مشروع برمجي للتأكد من أن التطبيق يعمل كما هو متوقع ويوفر للمستخدمين تجربة سلسة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر هدف النشر بشكل كبير على القرارات مثل تخصيص الموارد، وإمكانية الوصول، وحتى استراتيجيات تحقيق الدخل. بالإضافة إلى ذلك، فإن أهداف النشر لها تأثير مباشر على عملية التطوير، حيث يجب على المطورين التأكد من التوافق مع النظام الأساسي أو البيئة المقصودة. قد يتطلب هذا المتطلب أجهزة أو أدوات برمجية معينة، أو لغات تطوير، أو أطر عمل، والتي يجب مراعاتها جميعًا أثناء مراحل التخطيط والتطوير للمشروع.

عند استخدام منصة AppMaster no-code ، يعد تحديد هدف النشر الصحيح جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير التطبيق. يضمن هذا الاختيار أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها متوافقة تمامًا مع البيئة المستهدفة المقصودة ويمكن توسيع نطاقها بشكل فعال لتلبية متطلبات الأداء وسهولة الاستخدام. علاوة على ذلك، فإن بيئة التطوير المتكاملة (IDE) القوية والميزات الشاملة الخاصة بـ AppMaster تسمح بالتطوير والنشر الفعال، مما يضمن عملية مبسطة بدءًا من إنشاء التطبيق الأولي وحتى النشر النهائي على النظام الأساسي المستهدف.

لتلخيص ذلك، يعد "هدف النشر" جانبًا مهمًا في عمليات تطوير البرامج ونشرها والتي تحدد مكان تثبيت التطبيق وتنفيذه وصيانته. ويشمل مجموعة من العوامل، مثل التوافق مع أجهزة وأنظمة تشغيل وقواعد بيانات وشبكات محددة. من خلال تحديد هدف النشر المناسب لمشروع ما بعناية، يمكن للمطورين تحسين أداء تطبيقاتهم وسهولة استخدامها وتوافقها مع الجمهور المستهدف، مما يضمن أفضل تجربة مستخدم ممكنة. عند استخدام الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يصبح تحديد هدف النشر الصحيح جزءًا لا يتجزأ من عملية التصميم والتطوير والنشر.