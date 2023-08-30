يشير تاريخ النشر، في سياق تطوير البرامج ونشرها، إلى السجل الشامل لجميع الأحداث والأنشطة السابقة المتعلقة بعملية نشر تطبيقات البرامج في بيئات مثل التطوير والتجهيز والإنتاج. تعتبر هذه المعلومات حيوية لتتبع تطور المشروع، وضمان النشر السلس للميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء، والحفاظ على الفهم الكامل لحالة التطبيق في أي وقت محدد.

يمكّن سجل النشر القوي المطورين ومديري المشاريع وأصحاب المصلحة الآخرين من مراجعة وتحليل وفهم السلامة العامة واستقرار التطبيق. من خلال الاحتفاظ بسجل شامل، يمكن للفرق تحديد السبب الجذري للمشكلات، ومراقبة التقدم العام لجهود التطوير، والتأكد من اتباع أفضل الممارسات طوال دورة حياة التطبيق.

يتضمن سجل النشر عادةً معلومات مثل:

تاريخ ووقت النشر

رقم الإصدار و/أو المعرف الفريد

وصف التغييرات التي تم إجراؤها في الإصدار المنشور

المؤلف أو الفريق المسؤول عن النشر

البيئة التي تم نشر التطبيق فيها (على سبيل المثال، التطوير والتجهيز والإنتاج)

طريقة النشر والأدوات المستخدمة

مدة عملية النشر

قائمة بالمشكلات التي تم حلها و/أو الميزات المقدمة في الإصدار المنشور

حالة الاختبارات الآلية وفحوصات الجودة التي يتم إجراؤها على الإصدار المنشور

يلعب سجل النشر دورًا حاسمًا في تسهيل عمليات التسليم المستمر والتكامل المستمر (CI/CD) التي تعتبر ضرورية لممارسات تطوير البرامج الحديثة. يسمح النشر المستمر للمطورين بدفع تغييرات التعليمات البرمجية إلى الإنتاج بشكل متكرر، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بعمليات النشر واسعة النطاق وتسهيل الحصول على تعليقات أسرع من المستخدمين. ومن خلال الحفاظ على سجل نشر شامل، يمكن لأصحاب المصلحة إدارة المخاطر المرتبطة بتقديم ميزات أو إمكانيات أو إصلاحات أخطاء جديدة في بيئة الإنتاج بشكل أفضل.

في النظام الأساسي AppMaster no-code ، يعد سجل النشر جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير التطبيق. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإنشاء التطبيقات من الصفر للتخلص من الديون التقنية ونشرها تلقائيًا على السحابة، فإن الحفاظ على سجل نشر دقيق وكامل يصبح أكثر أهمية. يتيح ذلك لعملاء AppMaster العودة إلى الإصدار السابق من التطبيق بأقل قدر من المتاعب أو المخاطر في حالة حدوث مشكلات بعد التحديث.

يستفيد عملاء AppMaster من ميزات سجل النشر الشامل للنظام بعدة طرق:

تحسين إمكانية تتبع تغييرات التطبيق، مما يسمح بتصحيح الأخطاء بشكل أكثر كفاءة وتحديد مشكلات النشر بشكل أسهل

تحديد وحل الانحدارات التي أدخلتها عمليات النشر الجديدة بشكل أسرع

زيادة الرؤية في عملية التطوير والنشر، مما يتيح تعاونًا أفضل بين أعضاء الفريق

قدرة محسنة على قياس تأثير التحسينات والتعديلات والتغييرات الأخرى في أداء التطبيق واستقراره

بفضل إمكانات سجل النشر التي يوفرها AppMaster ، يمكن لفرق التطوير التعاون بشكل أكثر فعالية وتتبع وإدارة عمليات نشر التطبيقات الخاصة بهم، مما يضمن تلبية احتياجات المستخدمين باستمرار والحفاظ على أعلى مستويات الجودة والأداء.

في الختام، يمثل تاريخ النشر سجلاً قيمًا لمختلف أنشطة نشر البرامج التي تم إجراؤها طوال دورة حياة التطبيق. يمكن لسجل النشر القوي أن يعزز بشكل كبير قدرة المؤسسة على تتبع وإدارة مجموعة التطبيقات الخاصة بها بشكل فعال. وهذا، إلى جانب إمكانات تطوير التطبيقات القوية no-code التي توفرها منصة AppMaster ، يمكّن المطورين وأصحاب المصلحة الآخرين من إنشاء ونشر وصيانة تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة من أي وقت مضى.