Een use case, in de context van User Experience (UX) en Design, is een gedetailleerde beschrijving van hoe een gebruiker met een softwaresysteem omgaat om een ​​specifiek doel te bereiken, rekening houdend met de acties en beslissingen die de gebruiker neemt om de taak te voltooien. Het vertegenwoordigt een functionele vereiste voor het systeem, dient als basis voor het systeemontwerp en geeft een duidelijk inzicht in de verwachtingen van de gebruiker. Use cases zijn essentieel om te zorgen voor een goed afgeronde en gebruikersgerichte benadering bij het ontwerpen van softwareapplicaties.

AppMaster, een no-code platform voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, vergemakkelijkt het ontwikkelingsproces doordat ontwikkelaars zich kunnen concentreren op het efficiënt en effectief definiëren en implementeren van gebruiksscenario's. Door een visuele benadering te gebruiken bij het ontwerpen van datamodellen, bedrijfslogica en gebruikersinterfaces, maakt AppMaster een naadloze integratie van gebruiksscenario's in het softwareontwikkelingsproces mogelijk.

Onderzoek heeft aangetoond dat gebruikersgerichte ontwerpmethodologieën, waaronder de ontwikkeling van gebruiksscenario's, de softwarekwaliteit en gebruikerstevredenheid met 25% kunnen verbeteren en de productiekosten van software met 15% kunnen verlagen. Een goed gedefinieerde use case helpt ontwikkelaars het perspectief van de gebruiker te begrijpen, softwarefouten te voorkomen en ervoor te zorgen dat het eindproduct is afgestemd op de behoeften van de gebruiker.

Het creëren van een use case begint met het identificeren van de doelen van de gebruiker en het definiëren van de reikwijdte van het systeem door de kenmerken en functionaliteiten ervan te schetsen. Het proces omvat de volgende stappen:

Het identificeren van de primaire gebruikers, of actoren, die interactie hebben met het systeem. Het vermelden van de doelen die gebruikers willen bereiken tijdens het gebruik van het systeem. Het specificeren van gebruikersacties, of taken, die gebruikers moeten uitvoeren om deze doelen te bereiken. Het definiëren van systeemgedrag als reactie op gebruikersacties, waarbij eventuele gerelateerde aannames of beperkingen worden beschreven. Het structureren van de use case-beschrijving, inclusief scenario's, randvoorwaarden, postvoorwaarden en alternatieve stroom van gebeurtenissen. Valideren van de use case aan de hand van gebruikersvereisten, bruikbaarheidsnormen en systeembeperkingen.

Beschouw een voorbeeld van een gebruiksscenario voor een online boekingssysteem: een gebruiker wil een hotelkamer boeken voor een specifiek datumbereik, waarbij hij kan kiezen uit beschikbare kamertypes en aanvullende diensten. In de use case worden de stappen beschreven die de gebruiker volgt, zoals het bladeren door de beschikbaarheid van kamers, het selecteren van een kamertype, het kiezen van aanvullende diensten, het invullen van gast- en betalingsgegevens en het bevestigen van de reservering. De reacties en vereisten van het systeem voor elke stap zouden worden gedefinieerd, inclusief eventuele beperkingen of alternatieven die zich kunnen voordoen.

Een essentieel aspect van de ontwikkeling van use cases is het analyseren van edge cases en alternatieve scenario's. Dit zorgt ervoor dat het systeem robuust en betrouwbaar is en anticipeert op mogelijke gebruikersacties en systeemreacties. Bij het ontwerpen van een gebruiksscenario voor het bovengenoemde boekingssysteem moeten ontwikkelaars bijvoorbeeld scenario's overwegen waarin het gewenste kamertype niet beschikbaar is, de gebruiker een terugbetaling of wijziging aanvraagt, of de gebruiker problemen ondervindt bij het voltooien van de betaling.

Use cases dienen als waardevolle input voor systeemontwerpers, gebruikersinterfaceontwerpers (UI) en ontwikkelaars, en helpen hen een samenhangende en gebruikersgerichte softwareoplossing te bouwen. Door use cases te vertalen naar visuele modellen, faciliteert AppMaster een gestroomlijnd ontwikkelingsproces dat echte applicaties genereert voor verschillende platforms – backend, web en mobiel. Deze applicaties zijn gebouwd met behulp van populaire en betrouwbare technologieën zoals Go (golang) voor backend-applicaties, Vue3-framework met JS/TS voor webapplicaties, en Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor IOS voor mobiele applicaties.

Samenvattend is een use case een fundamenteel onderdeel in de gebruikerservaring en ontwerpcontext, die definieert hoe gebruikers omgaan met een softwaresysteem om een ​​specifiek doel te bereiken. Door een duidelijk inzicht te bieden in de verwachtingen van gebruikers en systeemvereisten, zorgen use cases ervoor dat het resulterende softwareproduct gebruikersgericht is en is afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Door gebruik te maken van een uitgebreide tool als AppMaster kunnen ontwikkelaars zich concentreren op het effectief definiëren en implementeren van gebruiksscenario's, het genereren van echte applicaties vanaf het begin en het verminderen van de technische schulden, wat uiteindelijk resulteert in een snellere en kosteneffectievere applicatieontwikkeling.