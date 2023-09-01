在用户体验 (UX) 和设计的背景下，用例是对用户如何与软件系统交互以实现特定目标的详细描述，同时考虑用户为完成任务而采取的操作和决策。它代表了系统的功能需求，作为系统设计的基础，并提供对用户期望的清晰理解。用例对于确保采用全面且以用户为中心的方法来设计软件应用程序至关重要。

AppMaster是一个用于创建后端、Web 和移动应用程序的no-code平台，它允许开发人员专注于高效且有效地定义和实现用例，从而促进开发过程。通过采用可视化方法来设计数据模型、业务逻辑和用户界面， AppMaster能够将用例无缝集成到软件开发过程中。

研究表明，以用户为中心的设计方法（包括用例开发）可以将软件质量和用户满意度提高 25%，并将软件生产成本降低 15%。明确定义的用例可以帮助开发人员了解用户的观点，避免软件缺陷，并确保最终产品符合用户的需求。

创建用例首先要确定用户的目标，并通过概述系统的特性和功能来定义系统的范围。该过程涉及以下步骤：

识别与系统交互的主要用户或参与者。 列出用户在使用系统时想要实现的目标。 指定用户为实现这些目标必须执行的用户操作或任务。 定义响应用户操作的系统行为，详细说明任何相关的假设或约束。 构建用例描述，包括场景、前置条件、后置条件和替代事件流。 根据用户需求、可用性标准和系统限制验证用例。

考虑在线预订系统的示例用例：用户想要预订特定日期范围内的酒店房间，从可用的房间类型和附加服务中进行选择。该用例将详细说明用户遵循的步骤，例如浏览房间可用性、选择房间类型、选择附加服务、填写客人和付款详细信息以及确认预订。将定义系统对每个步骤的响应和要求，包括可能出现的任何约束或替代方案。

用例开发的一个重要方面是分析边缘案例和替代场景。这有助于确保系统稳健可靠，预测可能的用户操作和系统响应。例如，在为上述预订系统设计用例时，开发人员应考虑所需房型不可用、用户要求退款或修改或用户在完成付款时遇到问题的场景。

用例是系统设计人员、用户界面 (UI) 设计人员和开发人员的宝贵输入，帮助他们构建具有凝聚力且以用户为中心的软件解决方案。通过将用例转换为可视化模型， AppMaster促进了简化的开发流程，为各种平台（后端、Web 和移动）生成真实的应用程序。这些应用程序是使用流行且可靠的技术构建的，例如用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的带有 JS/TS 的 Vue3 框架、用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及用于移动应用程序的 IOS 的SwiftUI 。

总而言之，用例是用户体验和设计上下文中的基本组成部分，它定义了用户如何与软件系统交互以实现特定目标。通过提供对用户期望和系统要求的清晰理解，用例确保最终的软件产品以用户为中心并与用户的需求保持一致。使用AppMaster这样的综合工具使开发人员能够专注于有效地定义和实施用例，从头开始生成真正的应用程序并减少技术债务，最终实现更快、更具成本效益的应用程序开发。