Вариант использования в контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна — это подробное описание того, как пользователь взаимодействует с программной системой для достижения определенной цели, с учетом действий и решений, которые пользователь принимает для выполнения задачи. Он представляет собой функциональное требование к системе, служит основой для проектирования системы и обеспечивает четкое понимание ожиданий пользователя. Варианты использования необходимы для обеспечения всестороннего и ориентированного на пользователя подхода к разработке программных приложений.

AppMaster, платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, упрощает процесс разработки, позволяя разработчикам сосредоточиться на эффективном и результативном определении и реализации вариантов использования. Используя визуальный подход к проектированию моделей данных, бизнес-логики и пользовательских интерфейсов, AppMaster обеспечивает плавную интеграцию вариантов использования в процесс разработки программного обеспечения.

Исследования показали, что методологии проектирования, ориентированные на пользователя, включающие разработку вариантов использования, могут улучшить качество программного обеспечения и удовлетворенность пользователей на 25%, а также снизить затраты на производство программного обеспечения на 15%. Четко определенный вариант использования помогает разработчикам понять точку зрения пользователя, избежать дефектов программного обеспечения и гарантировать, что конечный продукт соответствует потребностям пользователей.

Создание варианта использования начинается с определения целей пользователя и определения области применения системы путем описания ее функций и возможностей. Процесс включает в себя следующие шаги:

Определение основных пользователей или субъектов, которые взаимодействуют с системой. Перечисление целей, которых пользователи хотят достичь при использовании системы. Определение действий пользователя или задач, которые пользователи должны выполнить для достижения этих целей. Определение поведения системы в ответ на действия пользователя с подробным описанием любых связанных предположений или ограничений. Структурирование описания варианта использования, включая сценарии, предварительные условия, постусловия и альтернативный поток событий. Проверка варианта использования на соответствие требованиям пользователя, стандартам удобства использования и системным ограничениям.

Рассмотрим пример использования системы онлайн-бронирования: пользователь хочет забронировать номер в отеле на определенный диапазон дат, выбирая доступные типы номеров и дополнительные услуги. В сценарии использования будут подробно описаны шаги, которые выполняет пользователь, такие как просмотр наличия номеров, выбор типа номера, выбор дополнительных услуг, заполнение сведений о госте и платеже, а также подтверждение бронирования. Будут определены реакции и требования системы для каждого шага, включая любые ограничения или альтернативы, которые могут возникнуть.

Важным аспектом разработки вариантов использования является анализ крайних случаев и альтернативных сценариев. Это помогает обеспечить устойчивость и надежность системы, предвидя возможные действия пользователя и реакции системы. Например, при разработке варианта использования вышеупомянутой системы бронирования разработчикам следует учитывать сценарии, когда желаемый тип номера недоступен, пользователь запрашивает возврат средств или изменение или у пользователя возникают проблемы с завершением оплаты.

Варианты использования служат ценной информацией для проектировщиков систем, дизайнеров пользовательского интерфейса (UI) и разработчиков, помогая им создать целостное и ориентированное на пользователя программное решение. Преобразуя варианты использования в визуальные модели, AppMaster упрощает процесс разработки, в результате которого создаются реальные приложения для различных платформ — серверных, веб- и мобильных. Эти приложения созданы с использованием популярных и надежных технологий, таких как Go (golang) для серверных приложений, платформа Vue3 с JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS для мобильных приложений.

Подводя итог, можно сказать, что вариант использования — это фундаментальный компонент в контексте пользовательского опыта и дизайна, который определяет, как пользователи взаимодействуют с программной системой для достижения конкретной цели. Обеспечивая четкое понимание ожиданий пользователей и системных требований, сценарии использования гарантируют, что конечный программный продукт ориентирован на пользователя и соответствует его потребностям. Использование комплексного инструмента, такого как AppMaster позволяет разработчикам сосредоточиться на эффективном определении и реализации вариантов использования, создании реальных приложений с нуля и сокращении технического долга, что в конечном итоге приводит к более быстрой и экономически эффективной разработке приложений.