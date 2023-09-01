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Вариант использования

01, сент. 2023

Вариант использования в контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна — это подробное описание того, как пользователь взаимодействует с программной системой для достижения определенной цели, с учетом действий и решений, которые пользователь принимает для выполнения задачи. Он представляет собой функциональное требование к системе, служит основой для проектирования системы и обеспечивает четкое понимание ожиданий пользователя. Варианты использования необходимы для обеспечения всестороннего и ориентированного на пользователя подхода к разработке программных приложений.

AppMaster, платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, упрощает процесс разработки, позволяя разработчикам сосредоточиться на эффективном и результативном определении и реализации вариантов использования. Используя визуальный подход к проектированию моделей данных, бизнес-логики и пользовательских интерфейсов, AppMaster обеспечивает плавную интеграцию вариантов использования в процесс разработки программного обеспечения.

Исследования показали, что методологии проектирования, ориентированные на пользователя, включающие разработку вариантов использования, могут улучшить качество программного обеспечения и удовлетворенность пользователей на 25%, а также снизить затраты на производство программного обеспечения на 15%. Четко определенный вариант использования помогает разработчикам понять точку зрения пользователя, избежать дефектов программного обеспечения и гарантировать, что конечный продукт соответствует потребностям пользователей.

Создание варианта использования начинается с определения целей пользователя и определения области применения системы путем описания ее функций и возможностей. Процесс включает в себя следующие шаги:

  1. Определение основных пользователей или субъектов, которые взаимодействуют с системой.
  2. Перечисление целей, которых пользователи хотят достичь при использовании системы.
  3. Определение действий пользователя или задач, которые пользователи должны выполнить для достижения этих целей.
  4. Определение поведения системы в ответ на действия пользователя с подробным описанием любых связанных предположений или ограничений.
  5. Структурирование описания варианта использования, включая сценарии, предварительные условия, постусловия и альтернативный поток событий.
  6. Проверка варианта использования на соответствие требованиям пользователя, стандартам удобства использования и системным ограничениям.

Рассмотрим пример использования системы онлайн-бронирования: пользователь хочет забронировать номер в отеле на определенный диапазон дат, выбирая доступные типы номеров и дополнительные услуги. В сценарии использования будут подробно описаны шаги, которые выполняет пользователь, такие как просмотр наличия номеров, выбор типа номера, выбор дополнительных услуг, заполнение сведений о госте и платеже, а также подтверждение бронирования. Будут определены реакции и требования системы для каждого шага, включая любые ограничения или альтернативы, которые могут возникнуть.

Важным аспектом разработки вариантов использования является анализ крайних случаев и альтернативных сценариев. Это помогает обеспечить устойчивость и надежность системы, предвидя возможные действия пользователя и реакции системы. Например, при разработке варианта использования вышеупомянутой системы бронирования разработчикам следует учитывать сценарии, когда желаемый тип номера недоступен, пользователь запрашивает возврат средств или изменение или у пользователя возникают проблемы с завершением оплаты.

Варианты использования служат ценной информацией для проектировщиков систем, дизайнеров пользовательского интерфейса (UI) и разработчиков, помогая им создать целостное и ориентированное на пользователя программное решение. Преобразуя варианты использования в визуальные модели, AppMaster упрощает процесс разработки, в результате которого создаются реальные приложения для различных платформ — серверных, веб- и мобильных. Эти приложения созданы с использованием популярных и надежных технологий, таких как Go (golang) для серверных приложений, платформа Vue3 с JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS для мобильных приложений.

Подводя итог, можно сказать, что вариант использования — это фундаментальный компонент в контексте пользовательского опыта и дизайна, который определяет, как пользователи взаимодействуют с программной системой для достижения конкретной цели. Обеспечивая четкое понимание ожиданий пользователей и системных требований, сценарии использования гарантируют, что конечный программный продукт ориентирован на пользователя и соответствует его потребностям. Использование комплексного инструмента, такого как AppMaster позволяет разработчикам сосредоточиться на эффективном определении и реализации вариантов использования, создании реальных приложений с нуля и сокращении технического долга, что в конечном итоге приводит к более быстрой и экономически эффективной разработке приложений.

Изучите больше терминов:
Бумажное прототипирование Вариант использования Доступность Иерархический дизайн История пользователя Когнитивная нагрузка Контрольная группа Масштабируемость Модальное окно Отслеживание взгляда Переменные шрифты Пользовательский интерфейс (UI) Теория цвета Цикл обратной связи Частота ошибок Этнография

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