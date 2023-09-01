Kullanım Örneği

Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Tasarım bağlamında bir kullanım senaryosu, kullanıcının belirli bir hedefi gerçekleştirmek için bir yazılım sistemiyle nasıl etkileşime girdiğinin, kullanıcının görevi tamamlamak için aldığı eylemleri ve kararları dikkate alarak ayrıntılı bir açıklamasıdır. Sistem için işlevsel bir gereksinimi temsil eder, sistem tasarımı için temel oluşturur ve kullanıcının beklentilerinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Kullanım senaryoları, yazılım uygulamalarının tasarlanmasında çok yönlü ve kullanıcı merkezli bir yaklaşım sağlamak için gereklidir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, geliştiricilerin kullanım senaryolarını verimli ve etkili bir şekilde tanımlamaya ve uygulamaya odaklanmasına olanak tanıyarak geliştirme sürecini kolaylaştırır. AppMaster, veri modellerini, iş mantığını ve kullanıcı arayüzlerini tasarlamak için görsel bir yaklaşım kullanarak, kullanım senaryolarının yazılım geliştirme sürecine kusursuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

Araştırmalar, kullanım senaryolarının geliştirilmesini de içeren kullanıcı merkezli tasarım metodolojilerinin, yazılım kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini %25 oranında artırabildiğini ve yazılım üretim maliyetlerini %15 oranında azaltabildiğini göstermiştir. İyi tanımlanmış bir kullanım durumu, geliştiricilerin kullanıcının bakış açısını anlamalarına, yazılım hatalarından kaçınmalarına ve nihai ürünün kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamalarına yardımcı olur.

Bir kullanım senaryosunun oluşturulması, kullanıcının hedeflerinin belirlenmesi ve özelliklerinin ve işlevlerinin ana hatlarını çizerek sistemin kapsamının tanımlanmasıyla başlar. Süreç aşağıdaki adımları içerir:

Sistemle etkileşime giren birincil kullanıcıların veya aktörlerin belirlenmesi. Kullanıcıların sistemi kullanırken ulaşmak istedikleri hedeflerin listelenmesi. Kullanıcıların bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirmesi gereken kullanıcı eylemlerini veya görevlerini belirtmek. Kullanıcı eylemlerine yanıt olarak sistem davranışını tanımlamak, ilgili varsayımları veya kısıtlamaları detaylandırmak. Senaryolar, önkoşullar, sonkoşullar ve alternatif olay akışı dahil olmak üzere kullanım senaryosu açıklamasının yapılandırılması. Kullanım senaryosunun kullanıcı gereksinimlerine, kullanılabilirlik standartlarına ve sistem sınırlamalarına göre doğrulanması.

Çevrimiçi rezervasyon sistemi için örnek bir kullanım durumunu düşünün: Bir kullanıcı, mevcut oda türleri ve ek hizmetler arasından seçim yaparak belirli bir tarih aralığı için bir otel odası rezervasyonu yapmak istiyor. Kullanım senaryosu, odanın uygunluğunu taramak, oda tipini seçmek, ek hizmetleri seçmek, misafir ve ödeme ayrıntılarını doldurmak ve rezervasyonu onaylamak gibi kullanıcının izlediği adımları detaylandıracaktır. Sistemin her adıma yönelik yanıtları ve gereksinimleri, ortaya çıkabilecek kısıtlamalar veya alternatifler de dahil olmak üzere tanımlanacaktır.

Kullanım senaryosu geliştirmenin önemli bir yönü, uç durumların ve alternatif senaryoların analiz edilmesidir. Bu, olası kullanıcı eylemlerini ve sistem yanıtlarını öngörerek sistemin sağlam ve güvenilir olmasını sağlamaya yardımcı olur. Örneğin, yukarıda bahsedilen rezervasyon sistemi için bir kullanım senaryosu tasarlarken, geliştiricilerin istenen oda tipinin müsait olmadığı, kullanıcının para iadesi veya değişiklik talep ettiği veya kullanıcının ödemeyi tamamlama konusunda sorunlarla karşılaştığı senaryoları dikkate alması gerekir.

Kullanım senaryoları sistem tasarımcıları, kullanıcı arayüzü (UI) tasarımcıları ve geliştiriciler için değerli bir girdi görevi görerek onların uyumlu ve kullanıcı merkezli bir yazılım çözümü oluşturmalarına yardımcı olur. AppMaster, kullanım örneklerini görsel modellere dönüştürerek çeşitli platformlar (arka uç, web ve mobil) için gerçek uygulamalar üreten akıcı bir geliştirme sürecini kolaylaştırır. Bu uygulamalar, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için JS/TS ile Vue3 çerçevesi ve mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI gibi popüler ve güvenilir teknolojiler kullanılarak oluşturulmuştur.

Özetlemek gerekirse, kullanım senaryosu, Kullanıcı Deneyimi ve Tasarım bağlamında, kullanıcıların belirli bir hedefe ulaşmak için bir yazılım sistemiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu tanımlayan temel bir bileşendir. Kullanım senaryoları, kullanıcı beklentilerinin ve sistem gereksinimlerinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak, ortaya çıkan yazılım ürününün kullanıcı odaklı ve kullanıcıların ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlar. AppMaster gibi kapsamlı bir aracın kullanılması, geliştiricilerin kullanım senaryolarını etkili bir şekilde tanımlamaya ve uygulamaya odaklanmasını, sıfırdan gerçek uygulamalar oluşturmasını ve teknik borcu azaltmasını sağlar ve sonuçta daha hızlı ve daha uygun maliyetli uygulama geliştirmeyle sonuçlanır.