Un cas d'utilisation, dans le contexte de l'expérience utilisateur (UX) et de la conception, est une description détaillée de la manière dont un utilisateur interagit avec un système logiciel pour atteindre un objectif spécifique, en tenant compte des actions et des décisions que l'utilisateur prend pour accomplir la tâche. Il représente une exigence fonctionnelle pour le système, sert de base à la conception du système et permet de comprendre clairement les attentes de l'utilisateur. Les cas d'utilisation sont essentiels pour garantir une approche complète et centrée sur l'utilisateur dans la conception d'applications logicielles.

AppMaster, une plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, facilite le processus de développement en permettant aux développeurs de se concentrer sur la définition et la mise en œuvre de cas d'utilisation de manière efficace et efficiente. En employant une approche visuelle pour concevoir des modèles de données, une logique métier et des interfaces utilisateur, AppMaster permet une intégration transparente des cas d'utilisation dans le processus de développement logiciel.

Des recherches ont montré que les méthodologies de conception centrées sur l'utilisateur, qui incluent le développement de cas d'utilisation, peuvent améliorer la qualité des logiciels et la satisfaction des utilisateurs de 25 % et réduire les coûts de production des logiciels de 15 %. Un cas d'utilisation bien défini aide les développeurs à comprendre le point de vue de l'utilisateur, à éviter les défauts logiciels et à garantir que le produit final est aligné sur les besoins des utilisateurs.

La création d'un cas d'utilisation commence par l'identification des objectifs de l'utilisateur et la définition de la portée du système en décrivant ses caractéristiques et fonctionnalités. Le processus comprend les étapes suivantes :

Identifier les principaux utilisateurs, ou acteurs, qui interagissent avec le système. Répertorier les objectifs que les utilisateurs souhaitent atteindre lors de l'utilisation du système. Spécifier les actions ou tâches utilisateur que les utilisateurs doivent effectuer pour atteindre ces objectifs. Définir le comportement du système en réponse aux actions des utilisateurs, en détaillant toutes les hypothèses ou contraintes associées. Structurer la description du cas d'utilisation, y compris les scénarios, les préconditions, les postconditions et le flux alternatif d'événements. Valider le cas d'utilisation par rapport aux exigences des utilisateurs, aux normes d'utilisabilité et aux limitations du système.

Prenons un exemple de cas d'utilisation d'un système de réservation en ligne : un utilisateur souhaite réserver une chambre d'hôtel pour une plage de dates spécifique, en sélectionnant parmi les types de chambres disponibles et les services supplémentaires. Le cas d'utilisation détaillerait les étapes suivies par l'utilisateur, telles que parcourir la disponibilité des chambres, sélectionner un type de chambre, choisir des services supplémentaires, renseigner les détails du client et du paiement et confirmer la réservation. Les réponses et exigences du système pour chaque étape seraient définies, y compris toutes les contraintes ou alternatives qui pourraient survenir.

Un aspect essentiel du développement de cas d’utilisation consiste à analyser les cas extrêmes et les scénarios alternatifs. Cela permet de garantir que le système est robuste et fiable, en anticipant les éventuelles actions des utilisateurs et les réponses du système. Par exemple, lors de la conception d'un cas d'utilisation pour le système de réservation susmentionné, les développeurs doivent envisager des scénarios dans lesquels le type de chambre souhaité n'est pas disponible, l'utilisateur demande un remboursement ou une modification, ou l'utilisateur rencontre des problèmes pour effectuer le paiement.

Les cas d'utilisation constituent une contribution précieuse pour les concepteurs de systèmes, les concepteurs d'interfaces utilisateur (UI) et les développeurs, les aidant à créer une solution logicielle cohérente et centrée sur l'utilisateur. En traduisant les cas d'utilisation en modèles visuels, AppMaster facilite un processus de développement rationalisé qui génère de véritables applications pour diverses plates-formes : backend, Web et mobile. Ces applications sont construites à l'aide de technologies populaires et fiables telles que Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 avec JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour IOS pour les applications mobiles.

Pour résumer, un cas d'utilisation est un élément fondamental dans le contexte de l'expérience utilisateur et de la conception, qui définit la manière dont les utilisateurs interagissent avec un système logiciel pour atteindre un objectif spécifique. En fournissant une compréhension claire des attentes des utilisateurs et des exigences du système, les cas d'utilisation garantissent que le produit logiciel résultant est centré sur l'utilisateur et aligné sur ses besoins. L'utilisation d'un outil complet comme AppMaster permet aux développeurs de se concentrer sur la définition et la mise en œuvre efficaces de cas d'utilisation, en générant de véritables applications à partir de zéro et en réduisant la dette technique, ce qui aboutit finalement à un développement d'applications plus rapide et plus rentable.