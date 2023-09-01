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عرض القيمة

Sep 01, 2023

في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، يشير عرض القيمة إلى مجموعة فريدة من الميزات والوظائف وتجربة المستخدم التي تميز منتجًا أو خدمة معينة عن منافسيها. فهو يوضح الفوائد الملموسة وغير الملموسة التي يمكن للمستخدمين الحصول عليها من استخدام منتج أو خدمة معينة على الآخرين في السوق. بمعنى آخر، يعرض عرض القيمة بإيجاز الأسباب التي تدفع المستخدمين إلى اختيار حل معين لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.

يأخذ عرض القيمة المصمم جيدًا في الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك:

1. المستخدمين المستهدفين: يعد الفهم الشامل لاحتياجات وتفضيلات وتوقعات المستخدمين التي تم تصميم المنتج أو الخدمة لتلبية احتياجاتهم أمرًا ضروريًا. باستخدام البيانات المستقاة من أبحاث السوق، ومقابلات المستخدمين، ومجموعات التركيز، وغيرها من أشكال التحليل النوعي والكمي، يجب أن يتوافق عرض القيمة مع تفضيلات ومتطلبات شريحة المستخدم المستهدفة.

2. المشكلة والحل: القضية الأساسية التي تم تصميم المنتج أو الخدمة لمعالجتها هي جانب حاسم في عرض القيمة. ويجب أن تحدد بوضوح المشكلة التي يواجهها المستخدمون وتوفر حلاً متماسكًا لها، وتأطير المنتج أو الخدمة على أنها الأنسب لتلبية متطلبات المستخدمين.

3. التمايز: يجب أن يؤكد عرض القيمة على ما يميز المنتج أو الخدمة عن منافسيها. يمكن أن يشمل ذلك عوامل مثل الميزات المبتكرة، أو سهولة الاستخدام، أو فعالية التكلفة، أو مشاركة المستخدم، أو توفير الوقت، أو أي نقاط بيع فريدة أخرى من شأنها أن تجعلها متميزة في سوق مزدحمة.

4. سهولة الاستخدام والمنفعة: يجب أن يأخذ عرض القيمة المقنع في الاعتبار سهولة الاستخدام والفائدة العامة للمنتج أو الخدمة لضمان تجربة مستخدم سلسة وممتعة. تساهم عوامل مثل التنقل الفعال والتصميم البديهي والواجهة الجذابة بصريًا وتقديم رحلة مستخدم سلسة بشكل كبير في تقديم عرض قيمة قوي.

AppMaster ، وهو نظام no-code لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول، مثالًا ممتازًا لمنتج ذي قيمة قوية. يعمل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة من خلال بيئة تطوير متكاملة شاملة (IDE). تعمل المنصة على تسريع وتبسيط عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير لمجموعة واسعة من المستخدمين، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات.

يتمحور عرض قيمة AppMaster حول الجوانب التالية:

1. التطوير الذي يركز على المستخدم: يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وتفاعلية من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. يسمح هذا الأسلوب حتى للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء تطبيقات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة بسهولة، بأقل جهد واستثمار للوقت.

2. قابلية التوسع والمرونة: يسمح AppMaster للمستخدمين بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقاتهم واستضافتها محليًا، مما يوضح تركيزه على دعم حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة التكامل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يزيد من قابليتها للتوسع ومرونتها.

3. التخلص من الديون الفنية: يقوم AppMaster بإنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، وبالتالي التخلص من الديون الفنية. ويضمن هذا النهج بقاء التطبيقات محدثة ومتوافقة مع احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم المتطورة، مما يساهم في توفير تجربة مستخدم سلسة بشكل مستمر.

4. مجموعة الميزات الشاملة: يوفر AppMaster مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك البرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، وREST API وWSS Endpoints، والتوليد التلقائي لوثائق Swagger (Open API). تعمل هذه الميزات، جنبًا إلى جنب مع إمكانات تطوير التطبيقات القوية للمنصة، على ترسيخ AppMaster كحل شامل للعملاء الذين يسعون إلى إنشاء تطبيقات عالية الجودة والحفاظ عليها عبر منصات مختلفة.

5. التسعير الشفاف: تقدم AppMaster العديد من خطط الاشتراك المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لعملائها، وتلبي احتياجات الشركات ذات الأحجام والنطاقات المختلفة. يعمل نموذج التسعير الشفاف والمرن هذا على تعزيز عرض القيمة الخاص بـ AppMaster من خلال السماح للعملاء باختيار خطة تتوافق مع ميزانيتهم ​​ومتطلباتهم.

في الختام، يعد عرض القيمة القوي بمثابة حجر الزاوية الذي تبنى عليه المنتجات والخدمات الرقمية الناجحة. فهو يجسد جوهر ما يميز الحل عن المنافسة ويوضح الأسباب المقنعة التي تجعل المستخدمين يختارونه لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم. AppMaster ، باعتبارها منصة مبتكرة no-code ، تمثل عرضًا قويًا للقيمة يلبي مجموعة واسعة من العملاء الذين يتطلعون إلى تطوير وصيانة تطبيقات الويب والهواتف المحمولة عالية الجودة بكفاءة وقابلية للتوسع والحد الأدنى من الديون الفنية.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
إمكانية الوصول إلى الويب (WCAG) استراتيجية المحتوى الإرشادات المعرفية الاثنوغرافيا البحث الكمي التحليلات الطية (فوق الطية/أسفل الطية) المتجهات تصميم سريع الاستجابة سهولة الاستخدام على الهاتف المحمول سير العمل فرز البطاقات قائمة همبرغر لوحة القيادة مشغلات السلوك هندسة المعلومات (IA)

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