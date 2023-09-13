يشير خادم الويب، في سياق تطوير موقع الويب، إلى نظام كمبيوتر متخصص أو برنامج أو مزيج من الاثنين معًا، يكون مسؤولاً عن استضافة ومعالجة وإدارة تطبيقات الويب وموارد موقع الويب. وتتمثل وظيفتها الأساسية في الاستجابة للطلبات الواردة عبر الإنترنت، وتحديدًا طلبات HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي) وطلبات HTTPS (بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن)، التي يقدمها عملاء الويب مثل المتصفح أو تطبيق الهاتف المحمول. تلعب خوادم الويب دورًا حاسمًا في تشغيل مواقع الويب وتطبيقات الويب وإمكانية الوصول إليها، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى المحتوى والتفاعل مع التطبيقات وتبادل المعلومات.

تتكون خوادم الويب من عدة مكونات رئيسية تساهم في وظائفها العامة. أولاً، تتكون من البنية التحتية للأجهزة التي تحتوي على موارد الحوسبة اللازمة لتشغيل برنامج خادم الويب، ومعالجة طلبات العميل، واستضافة موقع الويب أو ملفات تطبيق الويب. يمكن أن تتراوح هذه الأجهزة من جهاز كمبيوتر واحد إلى مجموعة واسعة من مجموعات الخوادم الموزعة، اعتمادًا على متطلبات حركة المرور والمعالجة لتطبيق الويب.

المكون الرئيسي الثاني هو برنامج خادم الويب، وهو البرنامج المسؤول عن إدارة طلبات العملاء ومعالجة الملفات والتنسيق مع البرامج أو الخدمات الأخرى لخدمة المحتوى المطلوب أو تنفيذ مهام المعالجة. تتضمن أمثلة برامج خادم الويب الشائعة Apache HTTP Server وNGINX وMicrosoft Internet Information Services (IIS) وLiteSpeed.

أحد الفروق الشائعة بين خوادم الويب هو ما إذا كانت ثابتة أم ديناميكية. تقدم خوادم الويب الثابتة محتوى موجود مسبقًا مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو دون الكثير من المعالجة، في حين أن خوادم الويب الديناميكية قادرة على إنشاء محتوى في الوقت الفعلي بناءً على عوامل مختلفة مثل إدخال المستخدم والبيانات من قاعدة البيانات والموقع الجغرافي، أو حتى الوقت من اليوم.

من الضروري التمييز بين خوادم الويب والتقنيات الأخرى ذات الصلة مثل خوادم التطبيقات وخوادم قواعد البيانات، التي تؤدي مهام محددة. بينما تركز خوادم الويب على تقديم محتوى الويب والتعامل مع طلبات HTTP (طلبات)، تقوم خوادم التطبيقات بمعالجة منطق الأعمال ووظائف التطبيقات المعقدة. ومن ناحية أخرى، تكون خوادم قواعد البيانات مسؤولة عن تخزين وإدارة واسترجاع البيانات التي تستخدمها خوادم الويب والتطبيقات. يصبح هذا التمييز مهمًا عند التعامل مع تقنيات مثل منصة AppMaster ، حيث تتضمن البنية مجموعة من أنواع الخوادم التي تعمل معًا لإنشاء تجربة تطبيق متماسكة.

يمكن للمطورين الذين يستخدمون منصة AppMaster إنشاء تطبيقات الويب بسرعة، ودمج مكونات الواجهة الخلفية التي تستضيفها خوادم الويب، دون الحاجة إلى البرمجة. من خلال إنشاء نماذج بيانات محددة بشكل مرئي، وعمليات الأعمال من خلال BP Designer، وREST API، endpoints WSS، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات تستخدم خوادم الويب والتقنيات ذات الصلة بسهولة. تطبيقات الويب هذه التي تم إنشاؤها بواسطة منصة AppMaster موجودة في إطار عمل Vue3 وتستخدم TypeScript أو JavaScript للبرمجة.

عندما يتعلق الأمر بنشر وإدارة خوادم الويب، تلعب بيئة الاستضافة دورًا حاسمًا، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الأداء وقابلية التوسع والأمان والصيانة. تتطلب استضافة خادم الويب المحلي التقليدي من المؤسسات إدارة أجهزتها وشبكاتها والبنية التحتية الأمنية الخاصة بها. في المقابل، تقوم الاستضافة المستندة إلى السحابة، مثل تلك التي تقدمها AppMaster ، بتفريغ الكثير من هذه المسؤولية إلى موفر الاستضافة، مما يؤدي إلى تبسيط عملية النشر وجعل قابلية التوسع عملية أكثر وضوحًا.

يعد أمان خادم الويب جانبًا أساسيًا يجب على المطورين ومسؤولي النظام مراعاته عند نشر تطبيقات الويب وصيانتها. نظرًا لكون الإنترنت مشهدًا يتطور باستمرار من التهديدات ونقاط الضعف، يجب تأمين خوادم الويب من خلال التكوين المناسب وإدارة التصحيح والتحكم في الوصول والتشفير وتوظيف أفضل الممارسات لتقليل مخاطر التسوية وانتهاكات البيانات.

في الختام، يعد خادم الويب مكونًا أساسيًا في عالم تطوير مواقع الويب، حيث يمكّن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات والتفاعل معها وتبادلها عبر الإنترنت. مع ظهور منصات التطوير مثل AppMaster ، أصبح إنشاء ونشر تطبيقات الويب التي تستخدم خوادم الويب أكثر سهولة وكفاءة. من خلال فهم دور ومكونات خوادم الويب والتقنيات ذات الصلة، يمكن للمطورين تحسين مشاريع تطوير الويب الخاصة بهم لتوفير تجربة مستخدم سلسة، والحفاظ على الأمان والأداء، والتوسع بكفاءة كما هو مطلوب.