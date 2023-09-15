ARIA (تطبيقات الإنترنت الغنية التي يمكن الوصول إليها) هي مجموعة موحدة من التقنيات والمفاهيم وأفضل ممارسات تصميم الويب التي تهدف إلى جعل محتوى الويب وتطبيقات الويب في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة. تعمل ARIA على تحسين إمكانية الوصول إلى تطبيقات الإنترنت الغنية (RIAs) من خلال توفير معلومات إضافية حول بنية مكونات واجهة المستخدم ووظائفها وسلوكها. من خلال سد بعض فجوات إمكانية الوصول التي خلفتها علامات HTML التقليدية، تعمل ARIA على تمكين حلول الويب التفاعلية القوية لتكون أكثر قابلية للاستخدام للأفراد الذين لديهم تقنيات مساعدة، مثل قارئات الشاشة أو برامج التعرف على الكلام.

تم تطوير ARIA بواسطة اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C)، وتم دمجها في تقنيات الويب وأصبحت جزءًا أساسيًا من تطوير الويب الحديث، خاصة عند إنشاء واجهات مستخدم معقدة. مع تزايد تعقيد تطبيقات الويب وتصبح تفاعلية بشكل متزايد، يضمن دمج ARIA أن تظل هذه التطبيقات شاملة ويمكن الوصول إليها قدر الإمكان للجميع، بغض النظر عن قدراتهم.

تعمل ARIA من خلال استكمال علامات HTML القياسية بالسمات المخصصة التي توفر سياقًا ومعلومات إضافية لمستخدمي التكنولوجيا المساعدة. يمكن تطبيق هذه السمات، المعروفة باسم سمات ARIA، على عناصر HTML لتحسين دلالاتها ونقل المعلومات المهمة التي قد لا تكون متاحة ضمنيًا من خلال المتصفحات أو الأجهزة المساعدة. تتضمن بعض الأمثلة على سمات ARIA "aria-label" و"aria-labeledby" و"aria-descriptionedby" و"aria-hidden".

من خلال دمج سمات ARIA مع عناصر HTML، يمكن للمطورين التأكد من أن محتوى الويب الخاص بهم يمكن فهمه وتصفحه بسهولة أكبر من قبل المستخدمين ذوي الإعاقة. على سبيل المثال، يمكن تحسين عنصر واجهة مستخدم مخصص متقدم مثل الرف الدائري باستخدام ARIA لتحويله من مكون لا يمكن الوصول إليه إلى واجهة مستخدم كاملة الوظائف ويمكن الوصول إليها ويمكن للمستخدمين التنقل فيها بسهولة باستخدام قارئات الشاشة.

كجزء من مواصفات ARIA، توجد مجموعة من الأدوار والحالات المحددة مسبقًا والتي يمكن تطبيقها على عناصر HTML. تساعد هذه الأدوار والحالات في نقل الغرض والحالة الحالية للعنصر، مما يوفر سياقًا إضافيًا للتقنيات المساعدة. تتضمن أمثلة الأدوار "الزر" و"النموذج" و"الحوار" و"قائمة التبويب" و"tabpanel"، بينما تتضمن الحالات النموذجية "Aria-checked" و"aria-disabled" و"aria-expanded" و"aria-". مطلوب'.

بالإضافة إلى أدوار وحالات ARIA، فإن الجزء المهم من مواصفات ARIA هو مفهوم "المناطق المباشرة". تم تخصيص هذه المناطق من صفحة الويب لتقديم إشعارات تلقائيًا للتقنيات المساعدة عندما يتم تحديث محتواها ديناميكيًا، دون الحاجة إلى تحديث الصفحة. تتضمن أمثلة المناطق المباشرة نوافذ الدردشة أو أشرطة الأخبار أو تحديث النتائج الرياضية في الوقت الفعلي. يمكن استخدام سمات ARIA مثل "aria-live" و"aria-atomic" و"aria-relevant" لتحديد سلوك وأهمية هذه المناطق الحية، مما يضمن قدرة المستخدمين ذوي الإعاقة على الوصول إلى المعلومات الجارية وفهمها. تحديثها في الوقت الحقيقي.

إن تنفيذ ARIA في تطبيقات الويب لا يفيد المستخدمين ذوي الإعاقة فحسب، بل له أيضًا فوائد إضافية تساعد في تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين سهولة الاستخدام بشكل عام. من خلال توفير سياق دلالي واضح لمحتوى الويب، يمكن لمحركات البحث فهرسة مواقع الويب وتصنيفها بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى رؤية أفضل لمحرك البحث وزيادة حركة المرور العضوية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعناصر المحسنة بـ ARIA أن توفر تنقلًا محسنًا للوحة المفاتيح وتجارب مستخدم أكثر سهولة لجميع المستخدمين.

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باستخدام AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات ويب يسهل الوصول إليها وتفاعلية وجذابة دون المساس بسهولة الاستخدام أو الشمولية. ومن خلال الاستفادة من أفضل ممارسات ARIA والأدوات المرئية القوية المتوفرة داخل النظام الأساسي، يمكن للمستخدمين التأكد من أن تطبيقاتهم تلبي أعلى معايير إمكانية الوصول وتظل قابلة للاستخدام عالميًا لجميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم.