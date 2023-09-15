مصافحة SSL

في سياق تطوير موقع الويب، تعد SSL Handshake عملية أمنية مهمة تنشئ قناة اتصال مشفرة بين العميل، مثل متصفح المستخدم أو تطبيق AppMaster للهاتف المحمول، والخادم، مثل تطبيق الواجهة الخلفية الذي تم إنشاؤه بواسطة AppMaster. باعتبارها حجر الزاوية في طبقة المقابس الآمنة (SSL) وخليفتها، بروتوكولات أمان طبقة النقل (TLS)، تعد المصافحة ضرورية لحماية المعلومات السرية المتبادلة عبر الإنترنت وضمان صحة الخادم الذي يتصل به العميل.

تستخدم تقنية SSL Handshake سلسلة معقدة من الرسائل المتبادلة بين العميل والخادم للتفاوض على معلمات الاتصال الآمن. تشتمل عملية المصافحة على خمس خطوات أساسية: إنشاء إصدار البروتوكول، واختيار مجموعة التشفير، وتبادل المفاتيح، ومصادقة الخادم، وإنشاء المفتاح المتماثل.

1. التفاوض بشأن إصدار البروتوكول : يبدأ العميل المصافحة عن طريق إرسال رسالة ClientHello إلى الخادم، مع تحديد أعلى إصدار لبروتوكول SSL/TLS يدعمه. يستجيب الخادم برسالة ServerHello، لتأكيد البروتوكول المحدد. عادةً ما يختار العملاء والخوادم الحديثة الإصدار 1.2 أو 1.3 من TLS، حيث لم تعد إصدارات SSL الأقدم تعتبر آمنة.

2. تحديد مجموعة التشفير : تتضمن رسالة ClientHello أيضًا قائمة بمجموعات التشفير التي يدعمها العميل، مرتبة حسب التفضيل. مجموعات التشفير عبارة عن مجموعات من خوارزميات التشفير لتبادل المفاتيح والمصادقة والتشفير والتحقق من السلامة. تتضمن استجابة الخادم في رسالة ServerHello مجموعة التشفير المختارة، والتي عادةً ما تكون الخيار الأكثر أمانًا الذي يدعمه كلا الطرفين.

3. تبادل المفاتيح : تعتمد عملية تبادل المفاتيح على مجموعة التشفير المحددة وتتضمن طرقًا مثل تبادل مفاتيح Diffie-Hellman (DH) أو تبادل مفاتيح Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH). في TLS 1.3، تعمل عملية المصافحة على تبسيط تبادل المفاتيح باستخدام المتغيرات المؤقتة فقط لهذه الأساليب (DHE وECDHE) لتسهيل السرية التامة للأمام. وهذا يضمن أنه إذا قام أحد المهاجمين باختراق مفتاح خاص، فلن يتمكن من فك تشفير جلسات الاتصال السابقة.

4. مصادقة الخادم : لإثبات هويته، يرسل الخادم شهادة رقمية موقعة من مرجع مصدق موثوق (CA) بالإضافة إلى المفتاح العام المقابل. يقوم العميل بالتحقق من صحة الشهادة والتحقق من توقيعها ومدة صلاحيتها ومصدرها. تمنع هذه الخطوة هجمات الوسيط من خلال التأكد من أن العميل يتصل بالخادم المقصود وليس منتحلاً.

5. إنشاء مفتاح متماثل : أخيرًا، يقوم العميل والخادم بإنشاء مفاتيح متماثلة متطابقة باستخدام المفاتيح العامة المتبادلة والسر المشترك الذي تم إنشاؤه أثناء عملية تبادل المفاتيح. تقوم هذه المفاتيح المتماثلة بتشفير وفك تشفير جميع الاتصالات اللاحقة، مما يضمن السرية والنزاهة.

في الختام، تعد تقنية SSL Handshake عنصرًا أمنيًا حيويًا في تطوير مواقع الويب، حيث إنها تسهل الاتصال الآمن والمشفر بين العملاء والخوادم. من خلال تنفيذ بروتوكولات SSL/TLS في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، يمكن للمطورين الحفاظ على معايير الأمان العالية وحماية عمليات تبادل البيانات الحساسة من المهاجمين المحتملين. علاوة على ذلك، ومن خلال اتباع أفضل الممارسات واعتماد أحدث إصدارات البروتوكولات ومجموعات التشفير، يمكن للمطورين تحقيق أقصى قدر من أمان تطبيقاتهم ومواكبة التهديدات المتطورة.

نظرًا لأن منصة AppMaster no-code تتيح إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة مع ميزات وأداء أمان على مستوى المؤسسات، فإن استخدام بروتوكولات SSL/TLS الحديثة يزيد من قدرة النظام الأساسي على إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وآمنة. بالنظر إلى ضرورة قنوات الاتصال الآمنة في المشهد الرقمي اليوم، فإن الحصول على فهم قوي لعملية SSL Handshake يعد أمرًا بالغ الأهمية للمطورين الذين يستخدمون منصة AppMaster ومجتمع تطوير مواقع الويب ككل.