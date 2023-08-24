إدارة المهام بدون تعليمات برمجية

تشير إدارة المهام No-Code إلى عملية تنظيم المهام والمشاريع وسير العمل وتتبعها والإشراف عليها ضمن فريق تطوير البرامج باستخدام منصة no-code. تتيح الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster للمستخدمين إنشاء التطبيقات وإدارتها دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية فعلية. ويستخدم عناصر مرئية، مثل واجهات drag-and-drop ، لجعل عملية التطوير أكثر سهولة وكفاءة لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين.

أدى ظهور المنصات no-code إلى تعطيل منهجيات تطوير البرمجيات التقليدية، مما يوفر حلولاً مبسطة للشركات والمطورين للتعامل مع المهام المعقدة دون الحاجة إلى معرفة برمجية متعمقة. اعتبارًا من عام 2021، يُقدر سوق منصات التطوير no-code بنحو 13.8 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.1٪ ليصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقًا لـ MarketsandMarkets. ويمكن أن يعزى هذا النمو السريع إلى زيادة الطلب على دورات تطوير التطبيقات الأسرع، وانخفاض التكاليف، وزيادة عدد المطورين المواطنين.

باستخدام إدارة المهام No-Code ، يمكن للمستخدمين إعداد المهام والمشاريع وإدارتها دون الحاجة إلى خبرة واسعة في البرمجة. يقدم AppMaster ، على سبيل المثال، نهجًا مرئيًا لإدارة الجوانب المختلفة لتطوير التطبيقات مثل إنشاء نماذج البيانات، وتصميم منطق الأعمال للمكونات، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST. من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، يمكن AppMaster تبسيط المهام المعقدة وتقليل الأخطاء وتحسين الإنتاجية، مقارنة بالطرق التقليدية القائمة على التعليمات البرمجية. يمكن لهذا النهج المرئي المقترن بالمكونات القابلة لإعادة الاستخدام والقوالب المحددة مسبقًا تسريع عملية تطوير التطبيقات بما يصل إلى 10 مرات، مما يوفر الوقت والمال للشركات.

أصبحت الأنظمة No-code خيارات شائعة لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وآمنة في تطوير الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. فهي تمكن المؤسسات من نشر التطبيقات بشكل أسرع دون الاعتماد على فريق كبير من المطورين المتخصصين. على سبيل المثال، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات باستخدام Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin/Jetpack Compose/ SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول، مما يضمن الأداء العالي والتكامل السلس عبر منصات مختلفة.

الميزة الرئيسية الأخرى للمنصات no-code هي قدرتها على التخلص من الديون التقنية. مع تغير متطلبات المشروع، يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيق بالكامل من البداية، مما يضمن عدم ترك أي بقايا من التطبيقات السابقة. يمكن استضافة كود المصدر الذي تم إنشاؤه تلقائيًا محليًا أو نشره على السحابة، مما يوفر خيارات نشر متعددة الاستخدامات لاحتياجات الأعمال المختلفة.

علاوة على ذلك، تم تصميم منصات إدارة المهام No-Code للتكامل مع الأدوات الحالية التي يعتمد عليها المطورون والشركات للتعاون وإصدار الإصدارات والاختبار والنشر. على سبيل المثال، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ويدعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقواعد بيانات أساسية.

مع استمرار تقدم الأنظمة الأساسية no-code ، يستمر نطاق إدارة المهام No-Code في التوسع. ومن خلال ميزات الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، يمكن للنظام الأساسي ربط المهام المعقدة تلقائيًا بالموارد ذات الصلة، مثل مقتطفات التعليمات البرمجية أو القوالب أو الخبرة داخل فريق التطوير. وهذا من شأنه أن يزيد من تبسيط عملية التطوير ومساعدة الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على إطلاق العنان لإمكاناتها الحقيقية.

في الختام، تُحدث إدارة المهام No-Code ثورة في الطريقة التي تقوم بها المؤسسات بإنشاء التطبيقات وإدارتها، مما يساعدها على توفير الوقت والمال والموارد مع التخلص من الديون الفنية. باستخدام الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات الاستفادة من قوة التكنولوجيا حتى بدون خبرة واسعة في البرمجة. مع استمرار المطورين المواطنين في الارتفاع، وظهور الأنظمة الأساسية no-code كأدوات أساسية لسد الفجوة بين العرض والطلب للتطبيقات، تثبت إدارة المهام No-Code أنها مورد قيم وأداة حاسمة للنجاح في عالم دائم التطور عالم تطوير البرمجيات.