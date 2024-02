Gerenciamento de tarefas sem código

Gerenciamento de tarefas No-Code refere-se ao processo de organização, rastreamento e supervisão de tarefas, projetos e fluxos de trabalho dentro de uma equipe de desenvolvimento de software usando uma plataforma no-code. Plataformas No-code como AppMaster permitem aos usuários criar e gerenciar aplicativos sem a necessidade de escrever código real. Ele utiliza elementos visuais, como interfaces drag-and-drop, para tornar o processo de desenvolvimento mais acessível e eficiente para usuários técnicos e não técnicos.

A ascensão das plataformas no-code revolucionou as metodologias tradicionais de desenvolvimento de software, oferecendo soluções simplificadas para empresas e desenvolvedores lidarem com tarefas complexas sem a necessidade de conhecimento profundo de programação. A partir de 2021, o mercado de plataformas de desenvolvimento no-code é estimado em US$ 13,8 bilhões e projetado para crescer a um CAGR de 28,1% para atingir US$ 45,5 bilhões até 2025, de acordo com MarketsandMarkets. Este rápido crescimento pode ser atribuído ao aumento da procura por ciclos de desenvolvimento de aplicações mais rápidos, custos reduzidos e um aumento no número de programadores cidadãos.

Com o No-Code Task Management, os usuários podem configurar e gerenciar tarefas e projetos sem a necessidade de amplo conhecimento em codificação. AppMaster, por exemplo, oferece uma abordagem visual para gerenciar vários aspectos do desenvolvimento de aplicativos, como criação de modelos de dados, projeto de lógica de negócios para componentes e geração de APIs REST. Ao permitir que os usuários criem modelos de dados visualmente, AppMaster pode simplificar tarefas complexas, reduzir erros e melhorar a produtividade, em comparação com métodos tradicionais baseados em código. Essa abordagem visual, aliada a componentes reutilizáveis ​​e modelos predefinidos, pode acelerar o desenvolvimento de aplicativos em até 10 vezes, economizando tempo e dinheiro para as empresas.

As plataformas No-code estão se tornando escolhas populares para a criação de aplicativos escalonáveis ​​e seguros em desenvolvimento web, móvel e back-end. Eles permitem que as organizações implantem aplicativos com mais rapidez, sem depender de uma grande equipe de desenvolvedores especializados. Por exemplo, AppMaster gera aplicativos usando Go (golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 para aplicativos web e Kotlin/Jetpack Compose/ SwiftUI para aplicativos móveis, garantindo alto desempenho e integração perfeita em diferentes plataformas.

Outra grande vantagem das plataformas no-code é a capacidade de eliminar dívidas técnicas. À medida que os requisitos do projeto mudam, AppMaster regenera todo o aplicativo do zero, garantindo que nenhum resquício de implementações anteriores seja deixado para trás. Esse código-fonte gerado automaticamente pode ser hospedado no local ou implantado na nuvem, fornecendo opções versáteis de implantação para diferentes necessidades de negócios.

Além disso, as plataformas de gerenciamento de tarefas No-Code são projetadas para integração com ferramentas existentes nas quais os desenvolvedores e empresas confiam para colaboração, controle de versão, testes e implantação. Por exemplo, AppMaster gera automaticamente documentação swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados e oferece suporte a bancos de dados compatíveis com Postgresql como bancos de dados primários.

À medida que as plataformas no-code continuam a avançar, o escopo do gerenciamento de tarefas No-Code continua se expandindo. Com recursos de automação alimentados por IA, por exemplo, a plataforma poderia associar automaticamente tarefas complexas a recursos relevantes, como trechos de código, modelos ou experiência da equipe de desenvolvimento. Isto simplificaria ainda mais o processo de desenvolvimento e ajudaria as pequenas e grandes empresas a desbloquear o seu verdadeiro potencial.

Concluindo, No-Code Task Management está revolucionando a forma como as organizações criam e gerenciam aplicativos, ajudando-as a economizar tempo, dinheiro e recursos, ao mesmo tempo que eliminam dívidas técnicas. Ao usar plataformas no-code como AppMaster, as empresas podem aproveitar o poder da tecnologia mesmo sem amplo conhecimento em codificação. À medida que os desenvolvedores cidadãos continuam a crescer e as plataformas no-code emergem como ferramentas essenciais para preencher a lacuna entre a demanda e a oferta de aplicativos, o gerenciamento de tarefas No-Code prova ser um recurso valioso e uma ferramenta crítica para o sucesso no mundo em constante evolução. mundo do desenvolvimento de software.