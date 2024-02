Gestione delle attività senza codice

La gestione delle attività No-Code si riferisce al processo di organizzazione, monitoraggio e supervisione di attività, progetti e flussi di lavoro all'interno di un team di sviluppo software che utilizza una piattaforma no-code. Le piattaforme No-code come AppMaster consentono agli utenti di creare e gestire applicazioni senza la necessità di scrivere codice vero e proprio. Utilizza elementi visivi, come le interfacce drag-and-drop, per rendere il processo di sviluppo più accessibile ed efficiente sia per gli utenti tecnici che per quelli non tecnici.

L’ascesa delle piattaforme no-code ha sconvolto le tradizionali metodologie di sviluppo software, offrendo soluzioni semplificate per aziende e sviluppatori per affrontare attività complesse senza la necessità di conoscenze di programmazione approfondite. Secondo MarketsandMarkets, a partire dal 2021, il mercato delle piattaforme di sviluppo no-code è stimato a 13,8 miliardi di dollari e si prevede che crescerà a un CAGR del 28,1% per raggiungere i 45,5 miliardi di dollari entro il 2025. Questa rapida crescita può essere attribuita alla maggiore domanda di cicli di sviluppo delle applicazioni più rapidi, alla riduzione dei costi e all’aumento del numero di sviluppatori cittadini.

Con la gestione delle attività No-Code, gli utenti possono impostare e gestire attività e progetti senza la necessità di competenze approfondite in materia di codifica. AppMaster, ad esempio, offre un approccio visivo per gestire vari aspetti dello sviluppo dell'applicazione come la creazione di modelli di dati, la progettazione della logica aziendale per i componenti e la generazione di API REST. Consentendo agli utenti di creare visivamente modelli di dati, AppMaster può semplificare attività complesse, ridurre gli errori e migliorare la produttività, rispetto ai tradizionali metodi basati su codice. Questo approccio visivo, abbinato a componenti riutilizzabili e modelli predefiniti, può accelerare lo sviluppo delle applicazioni fino a 10 volte, facendo risparmiare alle aziende tempo e denaro.

Le piattaforme No-code stanno diventando scelte popolari per la creazione di applicazioni scalabili e sicure nello sviluppo web, mobile e backend. Consentono alle organizzazioni di distribuire le applicazioni più rapidamente senza fare affidamento su un ampio team di sviluppatori specializzati. Ad esempio, AppMaster genera applicazioni utilizzando Go (golang) per le applicazioni backend, il framework Vue3 per le applicazioni web e Kotlin/Jetpack Compose/ SwiftUI per le applicazioni mobili, garantendo prestazioni elevate e integrazione perfetta tra piattaforme diverse.

Un altro grande vantaggio delle piattaforme no-code è la loro capacità di eliminare il debito tecnico. Man mano che i requisiti del progetto cambiano, AppMaster rigenera l'intera applicazione da zero, garantendo che non rimangano residui delle implementazioni precedenti. Questo codice sorgente generato automaticamente può essere ospitato in locale o distribuito nel cloud, fornendo opzioni di distribuzione versatili per diverse esigenze aziendali.

Inoltre, le piattaforme di gestione delle attività No-Code sono progettate per integrarsi con gli strumenti esistenti su cui sviluppatori e aziende fanno affidamento per collaborazione, controllo delle versioni, test e distribuzione. Ad esempio, AppMaster genera automaticamente la documentazione swagger (API aperta) per endpoints del server e gli script di migrazione dello schema del database e supporta i database compatibili con Postgresql come database primari.

Man mano che le piattaforme no-code continuano ad avanzare, l'ambito della gestione delle attività No-Code continua ad espandersi. Con le funzionalità di automazione basate sull’intelligenza artificiale, ad esempio, la piattaforma potrebbe associare automaticamente attività complesse a risorse pertinenti, come frammenti di codice, modelli o competenze all’interno del team di sviluppo. Ciò semplificherebbe ulteriormente il processo di sviluppo e aiuterebbe le piccole e le grandi imprese a sbloccare il loro vero potenziale.

In conclusione, la gestione delle attività No-Code sta rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni creano e gestiscono le applicazioni, aiutandole a risparmiare tempo, denaro e risorse eliminando al tempo stesso il debito tecnico. Utilizzando piattaforme no-code come AppMaster, le aziende possono sfruttare la potenza della tecnologia anche senza una vasta esperienza di codifica. Mentre gli sviluppatori cittadini continuano ad aumentare e le piattaforme no-code emergono come strumenti essenziali per colmare il divario tra domanda e offerta di applicazioni, la gestione delle attività No-Code si rivela sia una risorsa preziosa che uno strumento fondamentale per il successo in un mondo in continua evoluzione. mondo dello sviluppo software.