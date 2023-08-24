Kodsuz Görev Yönetimi

No-Code Görev Yönetimi, bir yazılım geliştirme ekibi içindeki görevleri, projeleri ve iş akışlarını no-code bir platform kullanarak organize etme, izleme ve denetleme sürecini ifade eder. AppMaster gibi No-code platformlar, kullanıcıların gerçek kod yazmaya gerek kalmadan uygulamalar oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Geliştirme sürecini hem teknik hem de teknik olmayan kullanıcılar için daha erişilebilir ve verimli hale getirmek amacıyla drag-and-drop arayüzleri gibi görsel öğeler kullanır.

no-code platformların yükselişi, geleneksel yazılım geliştirme metodolojilerini bozdu; işletmelere ve geliştiricilere, derinlemesine programlama bilgisine ihtiyaç duymadan karmaşık görevlerin üstesinden gelmeleri için kolaylaştırılmış çözümler sundu. MarketsandMarkets'a göre, 2021 itibarıyla no-code geliştirme platformu pazarının 13,8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve 2025 yılına kadar %28,1'lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile 45,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu hızlı büyüme, daha hızlı uygulama geliştirme döngülerine olan talebin artması, maliyetlerin azalması ve vatandaş geliştiricilerin sayısındaki artışa bağlanabilir.

No-Code Görev Yönetimi ile kullanıcılar, kapsamlı kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan görevleri ve projeleri kurabilir ve yönetebilir. Örneğin AppMaster, veri modelleri oluşturma, bileşenler için iş mantığı tasarlama ve REST API'leri oluşturma gibi uygulama geliştirmenin çeşitli yönlerini yönetmek için görsel bir yaklaşım sunar. Kullanıcıların veri modellerini görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster, geleneksel kod tabanlı yöntemlere kıyasla karmaşık görevleri basitleştirebilir, hataları azaltabilir ve üretkenliği artırabilir. Yeniden kullanılabilir bileşenler ve önceden tanımlanmış şablonlarla birleştirilen bu görsel yaklaşım, uygulama geliştirmeyi 10 kata kadar hızlandırarak işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayabilir.

No-code platformlar web, mobil ve arka uç geliştirmede ölçeklenebilir ve güvenli uygulamalar oluşturmak için popüler seçenekler haline geliyor. Kuruluşların, uzman geliştiricilerden oluşan büyük bir ekibe ihtiyaç duymadan uygulamaları daha hızlı dağıtmalarına olanak tanır. Örneğin, AppMaster, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve mobil uygulamalar için Kotlin/Jetpack Compose/ SwiftUI kullanarak uygulamalar oluşturarak farklı platformlar arasında yüksek performans ve kusursuz entegrasyon sağlar.

no-code platformların bir diğer önemli avantajı da teknik borcu ortadan kaldırabilmeleridir. Proje gereksinimleri değiştikçe AppMaster tüm uygulamayı sıfırdan yeniden oluşturarak önceki uygulamalardan hiçbir kalıntı kalmamasını sağlar. Otomatik olarak oluşturulan bu kaynak kodu, şirket içinde barındırılabilir veya buluta dağıtılabilir, böylece farklı iş ihtiyaçları için çok yönlü dağıtım seçenekleri sağlanır.

Ayrıca No-Code Görev Yönetimi platformları, geliştiricilerin ve işletmelerin işbirliği, sürüm oluşturma, test etme ve dağıtım için güvendiği mevcut araçlarla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak havalı (açık API) belgeler oluşturur ve birincil veritabanları olarak Postgresql uyumlu veritabanlarını destekler.

no-code platformlar gelişmeye devam ettikçe No-Code Görev Yönetiminin kapsamı da genişlemeye devam ediyor. Örneğin yapay zeka destekli otomasyon özellikleri sayesinde platform, karmaşık görevleri kod parçacıkları, şablonlar veya geliştirme ekibindeki uzmanlık gibi ilgili kaynaklarla otomatik olarak ilişkilendirebilir. Bu, geliştirme sürecini daha da kolaylaştıracak ve küçük işletmelerin ve büyük işletmelerin gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, No-Code Görev Yönetimi, kuruluşların uygulama oluşturma ve yönetme biçiminde devrim yaratarak, teknik borcu ortadan kaldırırken zamandan, paradan ve kaynaklardan tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. İşletmeler, AppMaster gibi no-code platformları kullanarak, kapsamlı kodlama uzmanlığı olmasa bile teknolojinin gücünden yararlanabilirler. Vatandaş geliştiricilerin sayısı artmaya devam ettikçe ve no-code platformlar, uygulamaların arz ve talebi arasındaki boşluğu kapatmak için temel araçlar olarak ortaya çıktıkça, No-Code Görev Yönetimi, sürekli gelişen dünyada hem değerli bir kaynak hem de başarı için kritik bir araç olduğunu kanıtlıyor. yazılım geliştirme dünyası.