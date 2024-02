Gestion des tâches sans code

La gestion des tâches No-Code fait référence au processus d'organisation, de suivi et de supervision des tâches, des projets et des flux de travail au sein d'une équipe de développement de logiciels utilisant une plate no-code. Les plates-formes No-code comme AppMaster permettent aux utilisateurs de créer et de gérer des applications sans avoir besoin d'écrire du code réel. Il utilise des éléments visuels, tels que des interfaces drag-and-drop, pour rendre le processus de développement plus accessible et plus efficace pour les utilisateurs techniques et non techniques.

L'essor des plates no-code a bouleversé les méthodologies traditionnelles de développement de logiciels, offrant aux entreprises et aux développeurs des solutions rationalisées leur permettant d'aborder des tâches complexes sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation. En 2021, le marché des plateformes de développement no-code est estimé à 13,8 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 28,1 % pour atteindre 45,5 milliards de dollars d'ici 2025, selon MarketsandMarkets. Cette croissance rapide peut être attribuée à la demande accrue de cycles de développement d’applications plus rapides, à la réduction des coûts et à l’augmentation du nombre de développeurs citoyens.

Avec la gestion des tâches No-Code, les utilisateurs peuvent configurer et gérer des tâches et des projets sans avoir besoin d'une expertise approfondie en codage. AppMaster, par exemple, propose une approche visuelle pour gérer divers aspects du développement d'applications, tels que la création de modèles de données, la conception d'une logique métier pour les composants et la génération d'API REST. En permettant aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, AppMaster peut simplifier les tâches complexes, réduire les erreurs et améliorer la productivité, par rapport aux méthodes traditionnelles basées sur le code. Cette approche visuelle associée à des composants réutilisables et à des modèles prédéfinis peut accélérer le développement d'applications jusqu'à 10 fois, permettant ainsi aux entreprises d'économiser du temps et de l'argent.

Les plates No-code deviennent des choix populaires pour créer des applications évolutives et sécurisées dans le développement Web, mobile et back-end. Ils permettent aux organisations de déployer des applications plus rapidement sans avoir recours à une grande équipe de développeurs spécialisés. Par exemple, AppMaster génère des applications en utilisant Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 pour les applications Web et Kotlin/Jetpack Compose/ SwiftUI pour les applications mobiles, garantissant ainsi des performances élevées et une intégration transparente sur différentes plates-formes.

Un autre avantage majeur des plateformes no-code est leur capacité à éliminer la dette technique. À mesure que les exigences du projet changent, AppMaster régénère l'ensemble de l'application à partir de zéro, garantissant qu'aucun vestige des implémentations précédentes n'est laissé pour compte. Ce code source généré automatiquement peut être hébergé sur site ou déployé sur le cloud, offrant ainsi des options de déploiement polyvalentes pour différents besoins commerciaux.

De plus, les plates No-Code sont conçues pour s'intégrer aux outils existants sur lesquels les développeurs et les entreprises s'appuient pour la collaboration, la gestion des versions, les tests et le déploiement. Par exemple, AppMaster génère automatiquement une documentation swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données et prend en charge les bases de données compatibles Postgresql en tant que bases de données principales.

À mesure que les plates-formes no-code continuent de progresser, les possibilités de gestion des tâches No-Code ne cessent de s'étendre. Grâce à des fonctionnalités d'automatisation basées sur l'IA, par exemple, la plate-forme pourrait automatiquement associer des tâches complexes à des ressources pertinentes, telles que des extraits de code, des modèles ou l'expertise au sein de l'équipe de développement. Cela rationaliserait davantage le processus de développement et aiderait les petites et grandes entreprises à libérer leur véritable potentiel.

En conclusion, la gestion des tâches No-Code révolutionne la façon dont les organisations créent et gèrent des applications, en les aidant à économiser du temps, de l'argent et des ressources tout en éliminant la dette technique. En utilisant des plateformes no-code comme AppMaster, les entreprises peuvent exploiter la puissance de la technologie même sans expertise approfondie en codage. Alors que les développeurs citoyens continuent de croître et que les plateformes no-code apparaissent comme des outils essentiels pour combler l'écart entre la demande et l'offre d'applications, la gestion des tâches No-Code s'avère être à la fois une ressource précieuse et un outil essentiel pour réussir dans un environnement en constante évolution. monde du développement de logiciels.