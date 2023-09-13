PHP (المعالج المسبق للنص التشعبي) هي لغة برمجة نصية شائعة ومفتوحة المصدر من جانب الخادم تُستخدم بشكل أساسي لتطوير تطبيقات الويب الديناميكية والتفاعلية. تم إنشاء PHP في الأصل عام 1994 بواسطة Rasmus Lerdorf كمجموعة من نصوص Perl للحفاظ على صفحته الرئيسية الشخصية، وقد تطورت PHP إلى لغة برمجة كاملة مع مجتمع تطوير مخصص ومكتبة واسعة من الموارد.

باعتبارها لغة من جانب الخادم، تعمل لغة PHP على خادم الويب بدلاً من متصفح المستخدم، مما يسمح للمطورين بإنشاء المحتوى وإدارته، والتفاعل مع قواعد البيانات، والتعامل مع مدخلات المستخدم قبل تسليم الإخراج النهائي بتنسيق HTML إلى جانب العميل. وهذا يعني أن PHP يمكنها إنشاء محتوى ويب مخصص ديناميكيًا بناءً على تفضيلات المستخدم، وتقديم تجارب مخصصة، وتسهيل العمليات المعقدة التي تعزز مشاركة المستخدم بشكل عام.

إحدى الميزات الرئيسية لـ PHP هي توافقها مع أنظمة قواعد البيانات المختلفة، مثل MySQL، وOracle، وPostgreSQL، وSQLite. تمكن إمكانية التشغيل البيني هذه المطورين من إنشاء تطبيقات قوية تعتمد على البيانات والتي يمكنها بسهولة تخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، تدعم PHP خوادم الويب المختلفة، بما في ذلك Apache وNGINX وMicrosoft IIS، مما يسمح بالتكامل السلس في البنى التحتية للويب الحالية.

هناك جانب آخر جدير بالملاحظة في PHP يكمن في مجموعتها الواسعة من الوحدات والأطر والمكتبات المعدة مسبقًا والتي تعمل على تبسيط مهام التطوير وتحسين إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية. توفر أطر عمل PHP الشائعة مثل Laravel وSymfony وCodeIgniter للمطورين أسلوبًا منظمًا ومنظمًا لبناء تطبيقات الويب، بينما تسهل Composer، وهي أداة لإدارة التبعية لـ PHP، اكتشاف حزم الطرف الثالث وإدارتها.

اكتسبت لغة PHP اعتماداً واسع النطاق في الصناعة، حيث قامت بتشغيل أكثر من 79% من مواقع الويب في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ W3Techs. تعتمد أنظمة إدارة المحتوى الشهيرة (CMS) مثل WordPress وJoomla وDrupal على PHP في وظائفها الخلفية، مما يؤكد أهمية PHP كأداة قوية ومتعددة الاستخدامات في مجال تطوير الويب.

باعتبارنا خبيرًا في تطوير البرمجيات في منصة AppMaster no-code ، فإننا ندرك أهمية PHP في تطوير الويب الحديث. بينما تركز منصتنا في المقام الأول على إنشاء التطبيقات باستخدام Go (الواجهة الخلفية)، وVue3 (الويب)، وKotlin/ Jetpack Compose ، و SwiftUI (الجوال)، فإننا ندرك أن PHP لا تزال لغة أساسية لجزء كبير من مجتمع تطوير الويب .

باستخدام منصة AppMaster ، يمكن للمطورين ذوي الخبرة في PHP الاستفادة من معرفتهم الحالية لإنشاء مخططات قاعدة البيانات وإدارتها بشكل مرئي، وتنفيذ العمليات التجارية وواجهات برمجة تطبيقات REST، وتصميم مكونات واجهة المستخدم باستخدام أدوات drag-and-drop لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. عندما ينقر المستخدم على "نشر"، يقوم AppMaster تلقائيًا بتجميع التطبيق واختباره ونشره، وإنشاء كود المصدر باللغات المطلوبة.

تضمن الطبيعة المتنوعة لمنصة AppMaster أن المطورين يمكنهم دمج التطبيقات المستندة إلى PHP أو خدمات الطرف الثالث ضمن التطبيقات التي تم إنشاؤها، كما يتم تسهيل ذلك بواسطة قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql. ونتيجة لذلك، يمكن للمطورين ذوي الخبرة في PHP توسيع مجموعة مهاراتهم وإنشاء تطبيقات تستفيد من نقاط قوة PHP والميزات القوية التي تقدمها AppMaster ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة قابلية التوسع وفعالية التكلفة لمشاريعهم.

في الختام، PHP (المعالج الأولي للنص التشعبي) هي لغة برمجة نصية مستخدمة على نطاق واسع من جانب الخادم تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات ويب ديناميكية وتفاعلية ومعتمدة على البيانات. وقد ساهم توافقه مع العديد من قواعد البيانات وخوادم الويب والمكتبات الواسعة بشكل كبير في شعبيته. بينما يقوم نظام AppMaster بإنشاء تطبيقات باستخدام لغات وأطر عمل أخرى، مثل Go وVue3 وKotlin/ SwiftUI ، يدعم AppMaster إمكانية التشغيل البيني ويدرك أهمية PHP في النظام البيئي لتطوير الويب. من خلال الاستفادة من إمكانات كل من PHP ومنصة AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير تلبي مجموعة واسعة من حالات الاستخدام وتلبي احتياجات العمل المتنوعة.