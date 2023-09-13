في سياق تطوير موقع الويب، يشير مصطلح "Full Stack" إلى مجموعة من المهارات والتقنيات المطلوبة لتصميم وتطوير ونشر وصيانة الجوانب الأمامية والخلفية للتطبيق. ببساطة، يكون مطور البرامج الكاملة بارعًا في كل جانب من جوانب عملية تطوير التطبيقات، بدءًا من إنشاء وتصميم واجهات المستخدم (UI) وحتى تنفيذ منطق الأعمال، والتعامل مع الطلبات من جانب الخادم، وإدارة قواعد البيانات. يعد مفهوم المكدس الكامل ضروريًا في تطوير الويب الحديث لأنه يمكّن المطورين من العمل على جوانب متعددة للمشروع وتطوير حلول كاملة وقوية.

يمتلك مطورو Full Stack القدرة على العمل مع المكونات المختلفة التي يشار إليها عادةً بالطبقات التالية أو عناصر المكدس: تصميم UI/UX، وتطوير الواجهة الأمامية، وتطوير الواجهة الخلفية، وقواعد البيانات، والشبكات، والأمن، وإدارة البنية التحتية. قد تختلف مجموعة المهارات المطلوبة للتطوير الكامل اعتمادًا على متطلبات المشروع، ولكنها تتضمن عادةً إتقان HTML وCSS وJavaScript (للتطوير من جانب العميل)، بالإضافة إلى معرفة لغات البرمجة من جانب الخادم مثل PHP. أو روبي أو بايثون أو جافا. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع مطور المكدس الكامل بخبرة في العمل مع قواعد البيانات مثل MySQL، أو PostgreSQL، أو MongoDB، أو أي نظام آخر لإدارة قواعد البيانات. علاوة على ذلك، فإن فهم منصات الحوسبة السحابية وأنظمة التحكم في الإصدار وتقنيات النقل بالحاويات يساهم في الكفاءة الشاملة للمطور الكامل.

لوضع هذا في سياق منصة AppMaster ، يمكن للمطورين ذوي المكدس الكامل الاستفادة من الأدوات القوية التي no-code والتي توفرها AppMaster لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة مع الالتزام بنموذج المكدس الكامل. تساعد منصة AppMaster المطورين على إنشاء تطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المتطلبات، مما يلغي الديون الفنية. تعد هذه المرونة ضرورية للمطورين المتكاملين الذين يحتاجون إلى العمل على كل جانب من جوانب عملية التطوير.

بعض الاتجاهات الحديثة في تطوير المكدس الكامل جعلت هذا المجال أكثر أهمية في سياق تطوير مواقع الويب. على سبيل المثال، أدى ارتفاع شعبية أطر عمل JavaScript مثل Angular وReact وVue.js إلى زيادة الطلب على المطورين ذوي الخبرة في تقنيات الواجهة الأمامية والخلفية. علاوة على ذلك، فإن التحول نحو تصميم الويب سريع الاستجابة جعل مطوري البرامج الكاملة أكثر جاذبية لأصحاب العمل، حيث يمكنهم العمل على جوانب متعددة من المشروع في وقت واحد.

على مدى السنوات القليلة الماضية، أثر ظهور الحوسبة السحابية أيضًا بشكل كبير على تطوير المجموعة الكاملة. إن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الأساسية السحابية، مثل Amazon Web Services (AWS)، وGoogle Cloud Platform (GCP)، وMicrosoft Azure، يعني أن المطورين المتكاملين بحاجة إلى فهم كيفية تطوير التطبيقات لهذه الأنظمة الأساسية. تتطلب التطبيقات السحابية الأصلية مجموعة مهارات ونهجًا مختلفًا عن التطبيقات التقليدية، بما في ذلك الفهم الشامل للحوسبة الموزعة والحاويات، مثل Docker وKubernetes.

بالنظر إلى عالم التطوير الكامل، من الضروري أن نذكر دور واجهات برمجة التطبيقات (واجهات برمجة التطبيقات). تعمل واجهات برمجة التطبيقات على تسهيل الاتصال بين مكونات البرامج المختلفة، وبالتالي، يجب أن يكون مطورو البرامج الكاملة على دراية جيدة بإنشاء واجهات برمجة التطبيقات واستهلاكها. وهذا مهم بشكل خاص مع ظهور بنية الخدمات الصغيرة، حيث تتكون التطبيقات من خدمات متعددة قابلة للنشر بشكل مستقل. علاوة على ذلك، يجب على مطوري البرامج الكاملة فهم المفاهيم الأساسية وراء أمان تطبيقات الويب، مثل المصادقة الآمنة للمستخدم وتشفير البيانات، لضمان أن تطبيقاتهم آمنة من التهديدات الأمنية المحتملة.

في الختام، يعد التطوير الكامل جانبًا أساسيًا لتطوير موقع الويب، ويمتد عبر مختلف المهارات والتقنيات والاتجاهات الناشئة. يتمتع مطورو البرامج الكاملة بموقع فريد لتصميم حلول برمجية كاملة وتطويرها وصيانتها، مما يجعلها أصولًا مرغوبة للغاية في عالم تطوير الويب الحديث. من خلال الاستفادة من قوة AppMaster ، يمكن للمطورين المتكاملين زيادة تبسيط عملية التطوير الخاصة بهم من خلال نظام أساسي فعال من حيث التكلفة وقابل للتطوير no-code مع القدرة على إنشاء تطبيقات خلفية وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة.