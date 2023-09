Ustawienia niskokodowe

Ustawienia Low-code w kontekście tworzenia oprogramowania, a zwłaszcza w odniesieniu do platform no-code takich jak AppMaster, odnoszą się do opcji konfiguracji i dostosowywania dostępnych dla programistów podczas tworzenia aplikacji przy użyciu platform programistycznych low-code. Platformy programistyczne Low-code ułatwiają szybkie projektowanie, rozwój i wdrażanie aplikacji przy minimalnym ręcznym kodowaniu. Opierają się na narzędziach do modelowania wizualnego, predefiniowanych szablonach i komponentach wielokrotnego użytku, aby umożliwić programistom, w tym programistom obywatelskim z niewielką wiedzą z zakresu kodowania, projektowanie i tworzenie skalowalnych aplikacji poprzez konfigurowanie ustawień zgodnie z konkretnymi wymaganiami biznesowymi.

Ustawienia Low-code obejmują szeroką gamę opcji, które programiści mogą dostosować, aby spełnić pożądaną funkcjonalność, wygląd i wydajność aplikacji. Ustawienia te mogą obejmować elementy wizualne, takie jak układy, style i motywy, a także aspekty funkcjonalne, takie jak modele danych, logika biznesowa i endpoints API (interfejs programowania aplikacji). Wykorzystując ustawienia low-code, programiści mogą radykalnie skrócić czas i wysiłek wymagany do tworzenia złożonych aplikacji, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest szybsze i bardziej opłacalne.

Na przykład za pomocą AppMaster programiści mogą tworzyć aplikacje zaplecza, wizualnie definiując modele danych (schemat bazy danych) i logikę biznesową za pomocą wizualnego projektanta procesów biznesowych (BP). Takie podejście usprawnia proces tworzenia aplikacji i zapewnia, że ​​powstała aplikacja jest wysoce skalowalna i zoptymalizowana pod kątem wydajności. Podobnie programiści mogą używać funkcji drag-and-drop do projektowania interfejsów użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych oraz tworzenia logiki biznesowej dla każdego komponentu w projektantach BP internetowych i mobilnych.

Oprócz korzyści związanych z szybkością i wydajnością, ustawienia low-code pozwalają na lepszą współpracę między technicznymi i nietechnicznymi stronami zainteresowanymi w procesie tworzenia oprogramowania. Użytkownicy biznesowi, którzy mogą mieć ograniczoną wiedzę z zakresu kodowania, ale posiadają głęboką wiedzę dziedzinową, mogą odgrywać bardziej aktywną rolę w kształtowaniu pożądanej funkcjonalności i wyników aplikacji poprzez bezpośrednią interakcję z platformą low-code i dopasowywanie ustawień do ich specyficznych potrzeb. To oparte na współpracy podejście ogranicza nieporozumienia i nieporozumienia między zainteresowanymi stronami, co skutkuje lepszym dopasowaniem funkcji aplikacji do celów biznesowych.

Ustawienia Low-code umożliwiają także programistom łatwe modyfikowanie i aktualizowanie aplikacji w przypadku zmiany wymagań biznesowych lub wymaganej nowej funkcjonalności. Dokonując zmian w ustawieniach konfiguracyjnych na platformie low-code, programiści mogą szybko generować zaktualizowane aplikacje bez konieczności czasochłonnego ręcznego kodowania i testowania. W rezultacie aplikacje budowane przy użyciu platform low-code są lepiej przygotowane, aby reagować na zmieniające się potrzeby i ewoluujące środowiska biznesowe.

Co więcej, ustawienia low-code przyczyniają się do zmniejszonego ryzyka długu technicznego. Dług techniczny odnosi się do dodatkowej pracy rozwojowej, która powstaje, gdy deweloperzy idą na skróty lub wdrażają nieoptymalne rozwiązania w celu dotrzymania terminów lub innych ograniczeń. W tradycyjnym procesie tworzenia oprogramowania dług techniczny może z czasem kumulować się, co prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania i zmniejszenia zdolności do innowacji. Jednak w przypadku platform programistycznych wymagających low-code takich jak AppMaster, aplikacje są generowane od podstaw za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, co eliminuje dług techniczny i zapewnia, że ​​powstałe oprogramowanie będzie łatwe w utrzymaniu i wydajne.

Moc i elastyczność zapewniana przez ustawienia low-code doprowadziły do ​​znacznego wzrostu na rynku rozwiązań low-code. Według raportu firmy Gartner przewiduje się, że światowy rynek rozwiązań low-code będzie rósł w latach 2021–2026 w złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej ponad 23%, osiągając łączną wielkość rynku na poziomie 13,8 miliarda dolarów. Wzrost ten wynika z potrzeby szybkiego opracowywania i wdrażania aplikacji w przedsiębiorstwach w coraz szybszym i konkurencyjnym środowisku rynkowym.

Podsumowując, ustawienia low-code odgrywają kluczową rolę w procesie programowania low-code, umożliwiając programistom i programistom obywatelskim szybkie i ekonomiczne tworzenie, modyfikowanie i aktualizowanie aplikacji. Elastyczność i możliwości adaptacji oferowane przez ustawienia low-code doprowadziły do ​​rosnącego rynku platform programistycznych low-code i zwiększonego zainteresowania ze strony firm, które chcą przyspieszyć swoje wysiłki w zakresie transformacji cyfrowej i zachować konkurencyjność na rynku globalnym. Dzięki platformom takim jak AppMaster organizacje mogą wykorzystać moc ustawień wymagających low-code do tworzenia skalowalnych, łatwych w utrzymaniu i wydajnych aplikacji, które odpowiadają ich unikalnym potrzebom biznesowym.