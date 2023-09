Low-code instellingen verwijzen, in de context van softwareontwikkeling en vooral met betrekking tot no-code platforms zoals AppMaster, naar de configuratie- en aanpassingsopties die beschikbaar zijn voor ontwikkelaars bij het maken van applicaties met behulp van low-code ontwikkelplatforms. Low-code ontwikkelingsplatforms vergemakkelijken het snelle ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van softwareapplicaties met minimale handmatige codering. Ze vertrouwen op visuele modelleringstools, vooraf gedefinieerde sjablonen en herbruikbare componenten om ontwikkelaars, inclusief burgerontwikkelaars met weinig codeerexpertise, in staat te stellen schaalbare applicaties te ontwerpen en te bouwen door instellingen te configureren op basis van specifieke zakelijke vereisten.

Low-code instellingen omvatten een breed scala aan opties die ontwikkelaars kunnen aanpassen om te voldoen aan de gewenste functionaliteit, uitstraling en prestaties van een applicatie. Deze instellingen kunnen visuele elementen omvatten zoals lay-outs, stijlen en thema's, maar ook functionele aspecten zoals datamodellen, bedrijfslogica en API- endpoints (Application Programming Interface). Door gebruik te maken van low-code -instellingen kunnen ontwikkelaars de tijd en moeite die nodig is om complexe applicaties te bouwen drastisch verminderen, waardoor de ontwikkeling van applicaties zowel sneller als kosteneffectiever wordt.

Met AppMaster kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld backend-applicaties maken door datamodellen (databaseschema) en bedrijfslogica visueel te definiëren met behulp van de visuele Business Process (BP) Designer. Deze aanpak stroomlijnt het applicatieontwikkelingsproces en zorgt ervoor dat de resulterende applicatie zeer schaalbaar is en geoptimaliseerd voor prestaties. Op dezelfde manier kunnen ontwikkelaars drag-and-drop functies gebruiken om gebruikersinterfaces voor web- en mobiele applicaties te ontwerpen en bedrijfslogica te creëren voor elke component in de web- en mobiele BP-ontwerpers.

Naast de voordelen van snelheid en efficiëntie zorgen low-code instellingen voor een betere samenwerking tussen technische en niet-technische belanghebbenden in het softwareontwikkelingsproces. Zakelijke gebruikers, die misschien beperkte codeerexpertise hebben, maar wel over diepgaande domeinkennis beschikken, kunnen een actievere rol spelen bij het vormgeven van de gewenste functionaliteit en resultaten van een applicatie door directe interactie met het low-code platform en het aanpassen van instellingen om aan hun specifieke behoeften te voldoen. Deze gezamenlijke aanpak vermindert misverstanden en miscommunicatie tussen belanghebbenden, wat resulteert in een betere afstemming tussen de functies van de applicatie en de bedrijfsdoelstellingen.

Low-code instellingen stellen ontwikkelaars ook in staat om applicaties eenvoudig aan te passen en bij te werken wanneer de bedrijfsvereisten veranderen of er nieuwe functionaliteit vereist is. Door wijzigingen aan te brengen in de configuratie-instellingen in het low-code platform kunnen ontwikkelaars snel bijgewerkte applicaties genereren zonder de noodzaak van tijdrovende handmatige codering en tests. Als gevolg hiervan zijn applicaties die zijn gebouwd met behulp van low-code platforms beter uitgerust om te reageren op veranderende behoeften en evoluerende zakelijke omgevingen.

Bovendien dragen low-code instellingen bij aan een verminderd risico op technische schulden. Technische schuld verwijst naar het extra ontwikkelingswerk dat ontstaat wanneer ontwikkelaars sluiproutes nemen of suboptimale oplossingen implementeren in het belang van het halen van deadlines of andere beperkingen. In een traditioneel softwareontwikkelingsproces kunnen technische schulden zich in de loop van de tijd ophopen, wat leidt tot hogere onderhoudskosten en een verminderd vermogen om te innoveren. Met low-code ontwikkelplatforms zoals AppMaster worden applicaties echter vanaf het begin gegenereerd wanneer de vereisten worden gewijzigd, waardoor technische schulden worden geëlimineerd en ervoor wordt gezorgd dat de resulterende software onderhoudbaar en performant blijft.

De kracht en flexibiliteit van low-code -instellingen hebben geleid tot aanzienlijke groei in de low-code ontwikkelingsmarkt. Volgens een rapport van Gartner zal de wereldwijde low-code ontwikkelingsmarkt naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van ruim 23% in de periode 2021 tot 2026, waardoor een totale marktomvang van $13,8 miljard wordt bereikt. Deze groei wordt gedreven door de noodzaak voor bedrijven om snel applicaties te ontwikkelen en in te zetten binnen steeds snellere en concurrerende marktomgevingen.

Kortom, low-code instellingen spelen een cruciale rol in het low-code ontwikkelingsproces, waardoor ontwikkelaars en burgerontwikkelaars snel en kosteneffectief applicaties kunnen maken, aanpassen en updaten. De flexibiliteit en het aanpassingsvermogen die low-code instellingen bieden, hebben geleid tot een groeiende markt voor low-code ontwikkelplatforms en een toegenomen belangstelling van bedrijven die hun digitale transformatie-inspanningen willen versnellen en concurrerend willen blijven op de wereldmarkt. Met platforms als AppMaster kunnen organisaties de kracht van low-code -instellingen benutten om schaalbare, onderhoudbare en goed presterende applicaties te creëren die tegemoetkomen aan hun unieke zakelijke behoeften.