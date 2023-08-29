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低代码设置

Aug 29, 2023

Low-code设置，在软件开发的背景下，特别是与AppMasterno-code平台相关的情况下，是指开发人员在使用low-code开发平台创建应用程序时可用的配置和自定义选项。 Low-code开发平台有助于以最少的手工编码快速设计、开发和部署软件应用程序。它们依靠可视化建模工具、预定义模板和可重用组件，使开发人员（包括缺乏编码专业知识的公民开发人员）能够通过根据特定业务需求配置设置来设计和构建可扩展的应用程序。

Low-code设置包含多种选项，开发人员可以调整这些选项以满足应用程序所需的功能、外观和性能。这些设置可以包括布局、样式和主题等视觉元素，以及数据模型、业务逻辑和 API（应用程序编程接口） endpoints等功能方面。通过利用low-code设置，开发人员可以显着减少构建复杂应用程序所需的时间和精力，从而使应用程序开发更快、更具成本效益。

例如，借助AppMaster ，开发人员可以使用可视化业务流程 (BP) 设计器直观地定义数据模型（数据库模式）和业务逻辑来创建后端应用程序。这种方法简化了应用程序开发流程，并确保生成的应用程序具有高度可扩展性并针对性能进行了优化。同样，开发人员可以使用drag-and-drop功能来设计 Web 和移动应用程序的用户界面，并为 Web 和移动 BP 设计器中的每个组件创建业务逻辑。

除了速度和效率的优势之外， low-code设置还允许软件开发过程中技术和非技术利益相关者之间更好的协作。业务用户的编码专业知识可能有限，但拥有深厚的领域知识，他们可以通过直接与low-code平台交互并调整设置以满足其特定需求，在塑造应用程序所需的功能和结果方面发挥更积极的作用。这种协作方法减少了利益相关者之间的误解和沟通不畅，从而更好地协调应用程序的功能和业务目标。

Low-code设置还使开发人员能够在业务需求发生变化或需要新功能时轻松修改和更新应用程序。通过更改low-code平台中的配置设置，开发人员可以快速生成更新的应用程序，而无需耗时的手动编码和测试。因此，使用low-code平台构建的应用程序能够更好地响应不断变化的需求和不断变化的业务环境。

此外， low-code设置有助于降低技术债务风险。技术债务是指开发人员为了满足最后期限或其他限制而走捷径或实施次优解决方案时产生的额外开发工作。在传统的软件开发过程中，技术债务会随着时间的推移而积累，导致维护成本增加并降低创新能力。然而，使用AppMasterlow-code开发平台，只要修改需求，就可以从头开始生成应用程序，从而消除技术债务并确保生成的软件保持可维护性和高性能。

low-code设置提供的功能和灵活性导致了low-code开发市场的显着增长。根据Gartner的报告，预计2021年至2026年期间，全球low-code开发市场将以超过23%的复合年增长率（CAGR）增长，市场总规模达到138亿美元。这种增长是由于企业需要在日益快节奏和竞争激烈的市场环境中快速开发和部署应用程序而推动的。

总之， low-code设置在low-code开发过程中发挥着至关重要的作用，使开发人员和公民开发人员能够快速且经济高效地创建、修改和更新应用程序。 low-code设置提供的灵活性和适应性导致了low-code开发平台市场的不断增长，以及希望加速数字化转型工作并在全球市场上保持竞争力的企业的兴趣日益浓厚。借助AppMaster等平台，组织可以利用low-code设置的强大功能来创建可扩展、可维护且高性能的应用程序，以满足其独特的业务需求。

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