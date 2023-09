Configurações de baixo código

As configurações Low-code, no contexto de desenvolvimento de software e particularmente em relação a plataformas no-code como AppMaster, referem-se às opções de configuração e customização disponíveis para desenvolvedores ao criarem aplicações usando plataformas de desenvolvimento low-code. As plataformas de desenvolvimento Low-code facilitam o rápido design, desenvolvimento e implantação de aplicativos de software com o mínimo de codificação manual. Eles contam com ferramentas de modelagem visual, modelos predefinidos e componentes reutilizáveis ​​para permitir que desenvolvedores, incluindo desenvolvedores cidadãos com pouca experiência em codificação, projetem e construam aplicativos escaláveis, definindo configurações de acordo com requisitos de negócios específicos.

As configurações Low-code abrangem uma ampla gama de opções que os desenvolvedores podem ajustar para atender à funcionalidade, aparência e desempenho desejados de um aplicativo. Essas configurações podem incluir elementos visuais, como layouts, estilos e temas, bem como aspectos funcionais, como modelos de dados, lógica de negócios e endpoints de API (Application Programming Interface). Ao aproveitar as configurações low-code, os desenvolvedores podem reduzir drasticamente o tempo e o esforço necessários para criar aplicativos complexos, tornando o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico.

Por exemplo, com AppMaster, os desenvolvedores podem criar aplicativos de back-end definindo visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados) e lógica de negócios usando o Designer visual de Processo de Negócios (BP). Essa abordagem simplifica o processo de desenvolvimento de aplicativos e garante que o aplicativo resultante seja altamente escalável e otimizado para desempenho. Da mesma forma, os desenvolvedores podem usar recursos drag-and-drop para projetar interfaces de usuário para aplicativos web e móveis e criar lógica de negócios para cada componente nos designers de BP web e móveis.

Além dos benefícios de velocidade e eficiência, as configurações low-code permitem maior colaboração entre as partes interessadas técnicas e não técnicas no processo de desenvolvimento de software. Os usuários empresariais, que podem ter experiência limitada em codificação, mas possuem profundo conhecimento do domínio, podem desempenhar um papel mais ativo na definição da funcionalidade e dos resultados desejados de um aplicativo, interagindo diretamente com a plataforma low-code e ajustando as configurações para atender às suas necessidades específicas. Esta abordagem colaborativa reduz mal-entendidos e falhas de comunicação entre as partes interessadas, resultando num melhor alinhamento entre as funcionalidades da aplicação e os objetivos do negócio.

As configurações Low-code também permitem que os desenvolvedores modifiquem e atualizem facilmente os aplicativos conforme os requisitos de negócios mudam ou novas funcionalidades são necessárias. Ao fazer alterações nas definições de configuração na plataforma low-code, os desenvolvedores podem gerar rapidamente aplicativos atualizados sem a necessidade de codificação e testes manuais demorados. Como resultado, os aplicativos desenvolvidos usando plataformas low-code estão mais bem equipados para responder às necessidades em constante mudança e aos ambientes de negócios em evolução.

Além disso, as configurações low-code contribuem para a redução do risco de dívida técnica. A dívida técnica refere-se ao trabalho extra de desenvolvimento que surge quando os desenvolvedores tomam atalhos ou implementam soluções abaixo do ideal no interesse de cumprir prazos ou outras restrições. Num processo tradicional de desenvolvimento de software, a dívida técnica pode acumular-se ao longo do tempo, levando ao aumento dos custos de manutenção e à redução da capacidade de inovação. No entanto, com plataformas de desenvolvimento low-code como AppMaster, os aplicativos são gerados do zero sempre que os requisitos são modificados, eliminando dívidas técnicas e garantindo que o software resultante permaneça sustentável e com desempenho.

O poder e a flexibilidade fornecidos pelas configurações low-code levaram a um crescimento significativo no mercado de desenvolvimento low-code. De acordo com um relatório do Gartner, o mercado mundial de desenvolvimento low-code deverá crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de mais de 23% durante o período de 2021 a 2026, atingindo um tamanho total de mercado de US$ 13,8 bilhões. Este crescimento é impulsionado pela necessidade das empresas desenvolverem e implementarem rapidamente aplicações em ambientes de mercado cada vez mais acelerados e competitivos.

Concluindo, as configurações low-code desempenham um papel vital no processo de desenvolvimento low-code, permitindo que desenvolvedores e desenvolvedores cidadãos criem, modifiquem e atualizem aplicativos de forma rápida e econômica. A flexibilidade e adaptabilidade oferecidas pelas configurações low-code levaram a um mercado crescente para plataformas de desenvolvimento low-code e aumentaram o interesse das empresas que procuram acelerar os seus esforços de transformação digital e permanecer competitivas no mercado global. Com plataformas como AppMaster, as organizações podem aproveitar o poder das configurações low-code para criar aplicativos escalonáveis, sustentáveis ​​e de alto desempenho que atendam às suas necessidades comerciais exclusivas.