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Настройки Low-code

29, авг. 2023

Настройки Low-code в контексте разработки программного обеспечения и особенно в отношении платформ no-code, таких как AppMaster, относятся к параметрам конфигурации и настройки, доступным разработчикам при создании приложений с использованием платформ разработки low-code. Платформы разработки Low-code облегчают быстрое проектирование, разработку и развертывание программных приложений с минимальным ручным кодированием. Они полагаются на инструменты визуального моделирования, предопределенные шаблоны и повторно используемые компоненты, позволяющие разработчикам, в том числе обычным разработчикам с небольшим опытом программирования, проектировать и создавать масштабируемые приложения, настраивая параметры в соответствии с конкретными бизнес-требованиями.

Настройки Low-code включают в себя широкий спектр параметров, которые разработчики могут настроить для достижения желаемой функциональности, внешнего вида и производительности приложения. Эти настройки могут включать визуальные элементы, такие как макеты, стили и темы, а также функциональные аспекты, такие как модели данных, бизнес-логика и endpoints API (интерфейс прикладного программирования). Используя настройки low-code, разработчики могут значительно сократить время и усилия, необходимые для создания сложных приложений, что делает разработку приложений более быстрой и экономически эффективной.

Например, с помощью AppMaster разработчики могут создавать серверные приложения, визуально определяя модели данных (схему базы данных) и бизнес-логику с помощью визуального конструктора бизнес-процессов (BP). Такой подход упрощает процесс разработки приложений и гарантирует, что полученное приложение будет хорошо масштабируемым и оптимизированным по производительности. Аналогичным образом разработчики могут использовать функции drag-and-drop для проектирования пользовательских интерфейсов для веб- и мобильных приложений и создавать бизнес-логику для каждого компонента в веб- и мобильных конструкторах BP.

Помимо преимуществ скорости и эффективности, настройки low-code позволяют улучшить сотрудничество между техническими и нетехническими заинтересованными сторонами в процессе разработки программного обеспечения. Бизнес-пользователи, которые могут иметь ограниченный опыт программирования, но обладают глубокими знаниями предметной области, могут играть более активную роль в формировании желаемой функциональности и результатов приложения, напрямую взаимодействуя с платформой low-code и корректируя настройки для удовлетворения своих конкретных потребностей. Такой совместный подход уменьшает недопонимание и недопонимание между заинтересованными сторонами, что приводит к лучшему согласованию между функциями приложения и целями бизнеса.

Настройки Low-code также позволяют разработчикам легко модифицировать и обновлять приложения по мере изменения бизнес-требований или необходимости появления новых функций. Внося изменения в параметры конфигурации платформы low-code, разработчики могут быстро создавать обновленные приложения без необходимости трудоемкого ручного кодирования и тестирования. В результате приложения, созданные с использованием платформ low-code лучше приспособлены для реагирования на меняющиеся потребности и развивающуюся бизнес-среду.

Кроме того, настройки low-code способствуют снижению риска технического долга. Технический долг относится к дополнительной работе по разработке, которая возникает, когда разработчики используют короткие пути или реализуют неоптимальные решения в интересах соблюдения сроков или других ограничений. В традиционном процессе разработки программного обеспечения технический долг может накапливаться с течением времени, что приводит к увеличению затрат на обслуживание и снижению способности к инновациям. Однако с помощью платформ разработки low-code таких как AppMaster, приложения создаются с нуля при каждом изменении требований, что устраняет техническую задолженность и гарантирует, что полученное программное обеспечение останется поддерживаемым и производительным.

Мощность и гибкость, обеспечиваемые настройками low-code привели к значительному росту рынка разработки low-code. Согласно отчету Gartner, мировой рынок разработки low-code, по прогнозам, будет расти со среднегодовыми темпами роста (CAGR) более 23% в период с 2021 по 2026 год, достигнув общего размера рынка в 13,8 миллиарда долларов. Этот рост обусловлен необходимостью предприятий быстро разрабатывать и развертывать приложения в условиях все более быстро меняющейся и конкурентной рыночной среды.

В заключение отметим, что настройки low-code играют жизненно важную роль в процессе разработки low-code, позволяя разработчикам и гражданским разработчикам создавать, изменять и обновлять приложения быстро и с минимальными затратами. Гибкость и адаптируемость, обеспечиваемые настройками low-code привели к росту рынка платформ разработки low-code и повышенному интересу со стороны компаний, стремящихся ускорить свои усилия по цифровой трансформации и сохранить конкурентоспособность на мировом рынке. С помощью таких платформ, как AppMaster, организации могут использовать возможности low-code настроек для создания масштабируемых, удобных в обслуживании и высокопроизводительных приложений, отвечающих их уникальным бизнес-потребностям.

Изучите больше терминов:
Будущее Low-code Гибкость с низким уровнем кода Инструменты с низким уровнем кода Конкуренция по низкому коду Миграция с низким уровнем кода Минимальное соответствие требованиям Мобильная версия с низким кодом Низкая эффективность кода Опросы удовлетворенности с помощью Low-code Основные этапы использования кода Простое управление Разработка с низким уровнем кода Синергия с низким уровнем кода Спринт с низким кодом Стартапы с низким кодом Стратегии удержания с низким кодом

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