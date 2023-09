Les paramètres Low-code, dans le contexte du développement logiciel et particulièrement en relation avec les plateformes no-code telles que AppMaster, font référence aux options de configuration et de personnalisation dont disposent les développeurs lors de la création d'applications à l'aide de plateformes de développement low-code. Les plates-formes de développement Low-code facilitent la conception, le développement et le déploiement rapides d'applications logicielles avec un minimum de codage manuel. Ils s'appuient sur des outils de modélisation visuelle, des modèles prédéfinis et des composants réutilisables pour permettre aux développeurs, y compris aux développeurs citoyens ayant peu d'expertise en codage, de concevoir et de créer des applications évolutives en configurant les paramètres en fonction des exigences métier spécifiques.

Les paramètres Low-code englobent un large éventail d'options que les développeurs peuvent ajuster pour répondre aux fonctionnalités, à l'apparence et aux performances souhaitées d'une application. Ces paramètres peuvent inclure des éléments visuels tels que des mises en page, des styles et des thèmes, ainsi que des aspects fonctionnels tels que des modèles de données, une logique métier et endpoints API (Application Programming Interface). En tirant parti des paramètres low-code, les développeurs peuvent réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires à la création d'applications complexes, rendant ainsi le développement d'applications à la fois plus rapide et plus rentable.

Par exemple, avec AppMaster, les développeurs peuvent créer des applications back-end en définissant visuellement des modèles de données (schéma de base de données) et une logique métier à l'aide du concepteur visuel de processus métier (BP). Cette approche rationalise le processus de développement d'applications et garantit que l'application résultante est hautement évolutive et optimisée en termes de performances. De même, les développeurs peuvent utiliser les fonctionnalités drag-and-drop pour concevoir des interfaces utilisateur pour les applications Web et mobiles et créer une logique métier pour chaque composant dans les concepteurs BP Web et mobiles.

En plus des avantages de rapidité et d'efficacité, les paramètres low-code permettent une plus grande collaboration entre les parties prenantes techniques et non techniques dans le processus de développement logiciel. Les utilisateurs professionnels, qui peuvent avoir une expertise limitée en matière de codage mais possèdent une connaissance approfondie du domaine, peuvent jouer un rôle plus actif dans l'élaboration des fonctionnalités et des résultats souhaités d'une application en interagissant directement avec la plateforme low-code et en ajustant les paramètres pour répondre à leurs besoins spécifiques. Cette approche collaborative réduit les malentendus et les problèmes de communication entre les parties prenantes, ce qui se traduit par un meilleur alignement entre les fonctionnalités de l'application et les objectifs de l'entreprise.

Les paramètres Low-code permettent également aux développeurs de modifier et de mettre à jour facilement les applications à mesure que les exigences de l'entreprise évoluent ou que de nouvelles fonctionnalités sont requises. En modifiant les paramètres de configuration de la plateforme low-code, les développeurs peuvent générer rapidement des applications mises à jour sans avoir besoin de codage et de tests manuels fastidieux. En conséquence, les applications créées à l’aide de plates-formes low-code sont mieux équipées pour répondre aux besoins changeants et aux environnements commerciaux en évolution.

De plus, les paramètres low-code contribuent à réduire le risque de dette technique. La dette technique fait référence au travail de développement supplémentaire qui survient lorsque les développeurs prennent des raccourcis ou mettent en œuvre des solutions sous-optimales dans le but de respecter les délais ou d'autres contraintes. Dans un processus de développement logiciel traditionnel, la dette technique peut s'accumuler au fil du temps, entraînant une augmentation des coûts de maintenance et une capacité réduite à innover. Cependant, avec les plateformes de développement low-code telles AppMaster, les applications sont générées à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, éliminant ainsi la dette technique et garantissant que le logiciel résultant reste maintenable et performant.

La puissance et la flexibilité offertes par les paramètres low-code ont conduit à une croissance significative du marché du développement low-code. Selon un rapport de Gartner, le marché mondial du développement low-code devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 23 % au cours de la période 2021 à 2026, pour atteindre une taille de marché totale de 13,8 milliards de dollars. Cette croissance est motivée par la nécessité pour les entreprises de développer et de déployer rapidement des applications dans des environnements de marché de plus en plus dynamiques et compétitifs.

En conclusion, les paramètres low-code jouent un rôle essentiel dans le processus de développement low-code, permettant aux développeurs et aux développeurs citoyens de créer, modifier et mettre à jour des applications rapidement et de manière rentable. La flexibilité et l'adaptabilité offertes par les paramètres low-code ont conduit à un marché croissant pour les plateformes de développement low-code et à un intérêt accru de la part des entreprises cherchant à accélérer leurs efforts de transformation numérique et à rester compétitives sur le marché mondial. Avec des plateformes comme AppMaster, les organisations peuvent exploiter la puissance des paramètres low-code pour créer des applications évolutives, maintenables et hautement performantes qui répondent à leurs besoins commerciaux uniques.