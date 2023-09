I campioni Low-code sono un gruppo selezionato di individui, team e organizzazioni che si sono distinti nell'implementazione, adozione e utilizzo efficace di piattaforme di sviluppo low-code per creare applicazioni software innovative e di alta qualità in modo efficiente ed economico. . Questi campioni svolgono un ruolo significativo nel promuovere e guidare l’adozione diffusa della tecnologia low-code in tutti i settori, ampliando i confini delle tradizionali pratiche di sviluppo software e costruendo un fiorente ecosistema che supporta il passaggio verso metodologie di sviluppo low-code.

Nel contesto dello sviluppo low-code, un campione può essere definito dalla sua capacità non solo di sfruttare la potenza delle piattaforme low-code come AppMaster, ma anche di influenzare gli altri all'interno della propria organizzazione e la più ampia comunità di sviluppo ad abbracciare low-code come una soluzione praticabile. alternativa alle pratiche di codifica convenzionali. Fungono da leader di pensiero, sostenitori e modelli di ruolo, dimostrando i vantaggi tangibili del low-code attraverso storie di successo di progetti reali e risultati quantificabili.

Poiché la domanda di applicazioni software continua a crescere in modo esponenziale, l’IDC prevede che entro il 2024, quasi due terzi di tutto lo sviluppo di applicazioni verrà effettuato utilizzando strumenti low-code o no-code. Questa crescita esponenziale può essere attribuita a diversi fattori, tra cui gli intrinseci guadagni di produttività dello sviluppo low-code, la maggiore necessità di innovazione rapida e time-to-market e la continua carenza di sviluppatori software qualificati. In questo panorama emergente, i campioni low-code sono determinanti nel promuovere la consapevolezza, l’accettazione e l’adozione delle metodologie e delle migliori pratiche low-code.

I campioni Low-code possono essere trovati all'interno di varie strutture organizzative, inclusi ma non limitati a team di sviluppo interni, dipartimenti IT, unità line-of-business e laboratori di innovazione. Possono anche essere consulenti indipendenti o fornitori di servizi specializzati in soluzioni e servizi low-code. I loro ruoli possono comprendere un'ampia gamma di responsabilità, dallo sviluppo pratico e dall'architettura al processo decisionale strategico, alla formazione, al coaching e all'evangelizzazione.

Le organizzazioni che hanno adottato con successo lo sviluppo low-code e ne hanno beneficiato, spesso attribuiscono ai loro sostenitori low-code un fattore chiave del loro successo. Questi campioni possiedono una profonda conoscenza delle esigenze, delle sfide e dei vincoli specifici dell'organizzazione e possono allineare efficacemente soluzioni low-code con gli obiettivi strategici dell'azienda, garantendo così il massimo ritorno sull'investimento e la sostenibilità a lungo termine. Un esempio notevole è la DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) nel Regno Unito, che è stata riconosciuta come leader low-code grazie ai suoi eccezionali risultati nella trasformazione digitale e nell’automazione dei processi utilizzando piattaforme low-code.

Un elemento critico delle competenze di un campione low-code è la sua capacità di coniugare la competenza tecnica con una profonda comprensione del settore aziendale, dei requisiti dell'utente finale e dell'arte del possibile con low-code. Questa miscela unica di competenze consente loro non solo di creare applicazioni innovative ma anche di coinvolgere e collaborare in modo efficace con le parti interessate a tutte le funzioni e livelli, promuovendo una cultura di miglioramento continuo e innovazione.

AppMaster è una potente piattaforma no-code che offre ampie opportunità ai campioni low-code di dimostrare la propria esperienza e offrire un valore significativo alle proprie organizzazioni e clienti. Sfruttando le ampie funzionalità della piattaforma, come la creazione visiva di schemi di database, la modellazione dei processi aziendali, lo sviluppo di API REST e la progettazione di applicazioni web e mobili, i campioni possono creare applicazioni sofisticate, scalabili e performanti in un modo molto più snello ed efficiente di quanto sarebbe possibile utilizzando metodologie di codifica tradizionali.

Inoltre, la capacità di AppMaster di rigenerare le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano, garantisce che i progetti rimangano liberi da debiti tecnici, anche se si evolvono e crescono in complessità. Grazie all'attenzione della piattaforma alla generazione di codice sorgente standard del settore, all'ampia compatibilità con i database basati su PostgreSQL e a funzionalità avanzate come la documentazione spavalda e gli script di migrazione dello schema del database, i campioni low-code possono creare applicazioni con piena fiducia nella loro robustezza, sicurezza, e preparazione al futuro.

In sintesi, i campioni low-code sono un gruppo crescente e influente di individui e organizzazioni che stanno guidando un cambiamento trasformativo nel modo in cui le applicazioni software vengono progettate, sviluppate e distribuite in tutti i settori. Sfruttando piattaforme low-code come AppMaster e sostenendone l'adozione, stanno avendo un impatto significativo sul panorama dello sviluppo software, facilitando il risparmio di tempo e costi, migliorando la produttività e consentendo un'innovazione agile per soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.