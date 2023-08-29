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Чемпионы по низкому кодированию

29, авг. 2023

Чемпионы Low-code — это избранная группа людей, команд и организаций, которые преуспели во внедрении, внедрении и эффективном использовании платформ разработки low-code для создания инновационных, высококачественных программных приложений эффективным и экономичным способом. . Эти лидеры играют важную роль в продвижении и стимулировании широкого внедрения технологий low-code во всех отраслях, расширяя границы традиционных методов разработки программного обеспечения и создавая процветающую экосистему, поддерживающую переход к методологиям разработки low-code.

В контексте разработки low-code чемпиона можно определить по его способности не только использовать возможности платформ low-code таких как AppMaster, но и влиять на других внутри своей организации и более широкое сообщество разработчиков, чтобы они приняли low-code как жизнеспособную технологию. альтернатива традиционным практикам кодирования. Они служат идейными лидерами, защитниками и образцами для подражания, демонстрируя ощутимые преимущества low-code через реальные истории успеха проектов и измеримые результаты.

Поскольку спрос на программные приложения продолжает расти в геометрической прогрессии, IDC прогнозирует, что к 2024 году почти две трети всех разработок приложений будут осуществляться с использованием инструментов low-code или no-code. Этот экспоненциальный рост можно объяснить несколькими факторами, включая рост производительности, присущий разработке low-code, растущую потребность в быстрых инновациях и времени выхода на рынок, а также продолжающуюся нехватку квалифицированных разработчиков программного обеспечения. В этой развивающейся ситуации сторонники low-code играют важную роль в повышении осведомленности, принятии и внедрении методологий и лучших практик low-code.

Лидеров Low-code можно найти в различных организационных структурах, включая, помимо прочего, собственные команды разработчиков, ИТ-отделы, отраслевые подразделения и инновационные лаборатории. Они также могут быть независимыми консультантами или поставщиками услуг, специализирующимися на решениях и услугах low-code. Их роли могут включать в себя широкий спектр обязанностей: от практической разработки и архитектуры до принятия стратегических решений, обучения, коучинга и евангелизации.

Организации, которые успешно внедрили и извлекли выгоду из разработки low-code часто считают своих сторонников low-code ключевым фактором своего успеха. Эти лидеры обладают глубоким пониманием уникальных потребностей, проблем и ограничений организации и могут эффективно согласовывать low-code решения со стратегическими целями компании, обеспечивая тем самым максимальную отдачу от инвестиций и долгосрочную устойчивость. Ярким примером является DVLA (Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств) в Великобритании, которое было признано лидером low-code благодаря своим выдающимся достижениям в области цифровой трансформации и автоматизации процессов с использованием low-code платформ.

Важнейшим элементом набора навыков чемпионов low-code является их способность сочетать техническое мастерство с глубоким пониманием предметной области бизнеса, требований конечных пользователей и искусством возможного с low-code. Такое уникальное сочетание навыков позволяет им не только создавать инновационные приложения, но и эффективно взаимодействовать и сотрудничать с заинтересованными сторонами на всех уровнях и функциях, способствуя развитию культуры постоянного совершенствования и инноваций.

AppMaster — это мощная платформа no-code, которая предоставляет широкие возможности сторонникам low-code продемонстрировать свой опыт и принести значительную пользу своим организациям и клиентам. Используя обширные возможности платформы, такие как визуальное создание схемы базы данных, моделирование бизнес-процессов, разработка REST API, а также дизайн веб- и мобильных приложений, чемпионы могут создавать сложные, масштабируемые и производительные приложения гораздо более оптимизированным и эффективным способом, чем это было бы возможно. используя традиционные методологии кодирования.

Более того, способность AppMaster восстанавливать приложения с нуля при изменении требований гарантирует, что проекты останутся свободными от технического долга, даже если они развиваются и усложняются. Благодаря ориентированности платформы на создание исходного кода отраслевого стандарта, широкой совместимости с базами данных на базе PostgreSQL и расширенным функциям, таким как Swagger-документация и сценарии миграции схемы базы данных, чемпионы по low-code могут создавать приложения с полной уверенностью в их надежности, безопасности и надежности. и готовность к будущему.

Подводя итог, можно сказать, что сторонники low-code — это растущая и влиятельная группа людей и организаций, которые способствуют трансформационным изменениям в способах проектирования, разработки и внедрения программных приложений в различных отраслях. Используя платформы low-code такие как AppMaster, и пропагандируя их внедрение, они оказывают значительное влияние на среду разработки программного обеспечения, способствуя экономии времени и затрат, повышению производительности и обеспечению гибких инноваций для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей бизнеса.

Изучите больше терминов:
Демо с низким кодом Должностные обязанности с низким кодом Команда low-code Компенсационные пакеты с низким уровнем кода Конкуренция по низкому коду Минимальное соответствие требованиям Непрерывная интеграция с низким кодом (CI) Отзывы клиентов с низким кодом Платформа Low-code как услуга (PaaS) Пользовательский интерфейс с низким кодом Приложение с низким кодом Простая настройка Рабочий процесс с низким кодом Редактор с низким кодом Репозиторий с низким кодом Учебные пособия по сокращению кода

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