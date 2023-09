Champions du low-code

Les champions Low-code sont un groupe sélectionné d'individus, d'équipes et d'organisations qui ont excellé dans la mise en œuvre, l'adoption et l'utilisation efficace de plateformes de développement low-code pour créer des applications logicielles innovantes et de haute qualité de manière efficace et rentable. . Ces champions jouent un rôle important dans la promotion et l’adoption généralisée de la technologie low-code dans tous les secteurs, en repoussant les limites des pratiques traditionnelles de développement de logiciels et en créant un écosystème florissant soutenant la transition vers des méthodologies de développement low-code.

Dans le contexte du développement low-code, un champion peut être défini par sa capacité non seulement à exploiter la puissance des plateformes low-code comme AppMaster, mais également à influencer les autres au sein de son organisation et la communauté de développement au sens large pour qu'ils adoptent low-code comme une solution viable. alternative aux pratiques de codage conventionnelles. Ils servent de leaders d'opinion, de défenseurs et de modèles, démontrant les avantages tangibles du low-code à travers des histoires de réussite de projets concrets et des résultats quantifiables.

Alors que la demande d’applications logicielles continue de croître de façon exponentielle, l’IDC prévoit que d’ici 2024, près des deux tiers de tous les développements d’applications seront réalisés à l’aide d’outils low-code ou no-code. Cette croissance exponentielle peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment les gains de productivité inhérents au développement low-code, le besoin accru d'innovation et de délais de mise sur le marché rapides, et la pénurie persistante de développeurs de logiciels qualifiés. Dans ce paysage émergent, les champions low-code jouent un rôle déterminant dans la sensibilisation, l’acceptation et l’adoption des méthodologies et des meilleures pratiques low-code.

Les champions Low-code peuvent être trouvés au sein de diverses structures organisationnelles, y compris, mais sans s'y limiter, les équipes de développement internes, les services informatiques, les unités sectorielles et les laboratoires d'innovation. Il peut également s’agir de consultants indépendants ou de prestataires spécialisés dans les solutions et services low-code. Leurs rôles peuvent englober un large éventail de responsabilités, allant du développement et de l’architecture pratiques à la prise de décision stratégique, en passant par la formation, le coaching et l’évangélisation.

Les organisations qui ont adopté avec succès le développement low-code et en ont bénéficié considèrent souvent leurs champions low-code comme un facteur clé de leur succès. Ces champions possèdent une compréhension approfondie des besoins, des défis et des contraintes uniques de l'organisation et peuvent aligner efficacement les solutions low-code sur les objectifs stratégiques de l'entreprise, garantissant ainsi un retour sur investissement maximal et une durabilité à long terme. Un exemple notable est celui de la DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) au Royaume-Uni, qui a été reconnue comme un leader low-code en raison de ses réalisations exceptionnelles en matière de transformation numérique et d'automatisation des processus à l'aide de plateformes low-code.

Un élément essentiel des compétences d'un champion low-code est sa capacité à allier compétence technique avec une compréhension approfondie du domaine commercial, des exigences de l'utilisateur final et de l'art du possible avec low-code. Ce mélange unique de compétences leur permet non seulement de créer des applications innovantes, mais également de s'engager et de collaborer efficacement avec les parties prenantes à tous les niveaux et fonctions, favorisant ainsi une culture d'amélioration continue et d'innovation.

AppMaster est une puissante plateforme no-code qui offre de nombreuses opportunités aux champions low-code de démontrer leur expertise et d'apporter une valeur significative à leurs organisations et à leurs clients. En exploitant les fonctionnalités étendues de la plateforme telles que la création de schémas de bases de données visuelles, la modélisation de processus métier, le développement d'API REST et la conception d'applications Web et mobiles, les champions peuvent créer des applications sophistiquées, évolutives et performantes d'une manière beaucoup plus rationalisée et efficace qu'il serait possible. en utilisant des méthodologies de codage traditionnelles.

De plus, la capacité d' AppMaster à régénérer les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent garantit que les projets restent exempts de dette technique, même s'ils évoluent et gagnent en complexité. Grâce à l'accent mis par la plateforme sur la génération de code source standard de l'industrie, à une large compatibilité avec les bases de données basées sur PostgreSQL et à des fonctionnalités avancées telles que la documentation swagger et les scripts de migration de schémas de base de données, les champions low-code peuvent créer des applications en toute confiance dans leur robustesse, leur sécurité, et la préparation à l'avenir.

En résumé, les champions low-code constituent un groupe croissant et influent d'individus et d'organisations qui conduisent un changement transformateur dans la manière dont les applications logicielles sont conçues, développées et déployées dans tous les secteurs. En tirant parti des plateformes low-code comme AppMaster et en plaidant pour leur adoption, ils ont un impact significatif sur le paysage du développement logiciel, facilitant les économies de temps et d'argent, améliorant la productivité et permettant à l'innovation agile de répondre aux besoins commerciaux en constante évolution.