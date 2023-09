Low-code Champions sind eine ausgewählte Gruppe von Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die sich durch die Implementierung, Einführung und effektive Nutzung von low-code Entwicklungsplattformen hervorgetan haben, um innovative, qualitativ hochwertige Softwareanwendungen auf effiziente und kostengünstige Weise zu erstellen . Diese Champions spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung und Förderung der breiten Einführung der low-code Technologie in allen Branchen, indem sie die Grenzen traditioneller Softwareentwicklungspraktiken verschieben und ein florierendes Ökosystem aufbauen, das den Wandel hin zu low-code Entwicklungsmethoden unterstützt.

Im Kontext der low-code Entwicklung kann ein Champion durch seine Fähigkeit definiert werden, nicht nur die Leistungsfähigkeit von low-code Plattformen wie AppMaster zu nutzen, sondern auch andere innerhalb seiner Organisation und der breiteren Entwicklungsgemeinschaft dazu zu bewegen, low-code als praktikable Lösung anzunehmen Alternative zu herkömmlichen Codierungspraktiken. Sie fungieren als Vordenker, Fürsprecher und Vorbilder und demonstrieren die greifbaren Vorteile von low-code anhand realer Projekterfolgsgeschichten und quantifizierbarer Ergebnisse.

Da die Nachfrage nach Softwareanwendungen weiterhin exponentiell wächst, prognostiziert das IDC, dass bis 2024 fast zwei Drittel aller Anwendungsentwicklungen mit low-code oder no-code Tools erfolgen werden. Dieses exponentielle Wachstum kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die inhärenten Produktivitätssteigerungen der low-code Entwicklung, den erhöhten Bedarf an schnellen Innovationen und Markteinführungszeiten sowie den anhaltenden Mangel an qualifizierten Softwareentwicklern. In dieser aufstrebenden Landschaft tragen low-code -Champions maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein, die Akzeptanz und die Einführung von low-code Methoden und Best Practices voranzutreiben.

Low-code Champions finden sich in verschiedenen Organisationsstrukturen, unter anderem in internen Entwicklungsteams, IT-Abteilungen, Geschäftsbereichen und Innovationslabors. Sie können auch unabhängige Berater oder Dienstleister sein, die sich auf low-code -Lösungen und -Services spezialisiert haben. Ihre Rollen können ein breites Spektrum an Verantwortlichkeiten umfassen, von praktischer Entwicklung und Architektur bis hin zu strategischer Entscheidungsfindung, Schulung, Coaching und Evangelisation.

Organisationen, die low-code Entwicklung erfolgreich eingeführt und davon profitiert haben, sehen ihre low-code Champions oft als Schlüsselfaktor für ihren Erfolg an. Diese Champions verfügen über ein tiefes Verständnis der individuellen Bedürfnisse, Herausforderungen und Einschränkungen des Unternehmens und können low-code Lösungen effektiv an den strategischen Zielen des Unternehmens ausrichten und so eine maximale Kapitalrendite und langfristige Nachhaltigkeit gewährleisten. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) im Vereinigten Königreich, die aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in der digitalen Transformation und Prozessautomatisierung mithilfe von low-code low-code als Low-Code-Führer anerkannt wurde.

Ein entscheidendes Element der Fähigkeiten eines low-code Champions ist seine Fähigkeit, technisches Können mit einem tiefen Verständnis der Geschäftsdomäne, der Endbenutzeranforderungen und der Kunst des Möglichen mit low-code zu verbinden. Diese einzigartige Kombination von Fähigkeiten ermöglicht es ihnen, nicht nur innovative Anwendungen zu entwickeln, sondern auch effektiv mit Interessengruppen über Funktionen und Ebenen hinweg zusammenzuarbeiten und so eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation zu fördern.

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die low-code Champions zahlreiche Möglichkeiten bietet, ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen und ihren Organisationen und Kunden einen erheblichen Mehrwert zu bieten. Durch die Nutzung der umfangreichen Funktionen der Plattform wie der Erstellung visueller Datenbankschemata, der Modellierung von Geschäftsprozessen, der REST-API-Entwicklung sowie dem Design von Web- und Mobilanwendungen können Champions anspruchsvolle, skalierbare und leistungsstarke Anwendungen auf viel schlankere und effizientere Weise erstellen, als dies möglich wäre unter Verwendung traditioneller Codierungsmethoden.

Darüber hinaus stellt die Fähigkeit von AppMaster, Anwendungen bei sich ändernden Anforderungen von Grund auf neu zu generieren, sicher, dass Projekte frei von technischen Schulden bleiben, selbst wenn sie sich weiterentwickeln und an Komplexität zunehmen. Dank des Fokus der Plattform auf die Generierung von branchenüblichem Quellcode, der umfassenden Kompatibilität mit PostgreSQL-basierten Datenbanken und erweiterten Funktionen wie Swagger-Dokumentation und Datenbankschema-Migrationsskripts können low-code Champions Anwendungen mit vollem Vertrauen in deren Robustheit, Sicherheit und Funktionalität erstellen. und Zukunftsfähigkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass low-code Champions eine wachsende und einflussreiche Gruppe von Einzelpersonen und Organisationen sind, die einen transformativen Wandel in der Art und Weise vorantreiben, wie Softwareanwendungen branchenübergreifend entworfen, entwickelt und bereitgestellt werden. Indem sie low-code Plattformen wie AppMaster nutzen und sich für deren Einführung einsetzen, haben sie einen erheblichen Einfluss auf die Softwareentwicklungslandschaft, ermöglichen Zeit- und Kosteneinsparungen, verbessern die Produktivität und ermöglichen agile Innovationen, um den sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.