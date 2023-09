Campeões de low-code

Os campeões Low-code são um grupo seleto de indivíduos, equipes e organizações que se destacaram na implementação, adoção e utilização eficaz de plataformas de desenvolvimento low-code para criar aplicativos de software inovadores e de alta qualidade de maneira eficiente e econômica. . Esses defensores desempenham um papel significativo na promoção e na condução da adoção generalizada da tecnologia low-code em todos os setores, ampliando os limites das práticas tradicionais de desenvolvimento de software e construindo um ecossistema próspero que apoia a mudança para metodologias de desenvolvimento low-code.

No contexto do desenvolvimento de low-code, um campeão pode ser definido por sua capacidade não apenas de aproveitar o poder das plataformas low-code como AppMaster, mas também de influenciar outras pessoas dentro de sua organização e a comunidade de desenvolvimento mais ampla a adotar low-code como uma solução viável. alternativa às práticas de codificação convencionais. Eles atuam como líderes inovadores, defensores e modelos, demonstrando os benefícios tangíveis do low-code por meio de histórias de sucesso de projetos reais e resultados quantificáveis.

À medida que a procura por aplicações de software continua a crescer exponencialmente, a IDC prevê que, até 2024, quase dois terços de todo o desenvolvimento de aplicações será feito utilizando ferramentas low-code ou no-code. Este crescimento exponencial pode ser atribuído a vários factores, incluindo os ganhos de produtividade inerentes ao desenvolvimento low-code, a maior necessidade de inovação rápida e de tempo de colocação no mercado, e a escassez contínua de programadores de software qualificados. Neste cenário emergente, os defensores low-code são fundamentais para impulsionar a conscientização, a aceitação e a adoção de metodologias e práticas recomendadas low-code.

Os defensores Low-code podem ser encontrados em diversas estruturas organizacionais, incluindo, entre outras, equipes internas de desenvolvimento, departamentos de TI, unidades de linha de negócios e laboratórios de inovação. Eles também podem ser consultores independentes ou prestadores de serviços especializados em soluções e serviços low-code. Suas funções podem abranger uma ampla gama de responsabilidades, desde desenvolvimento prático e arquitetura até tomada de decisões estratégicas, treinamento, coaching e evangelismo.

As organizações que adotaram e se beneficiaram com sucesso do desenvolvimento low-code muitas vezes consideram seus defensores low-code um fator-chave para seu sucesso. Esses campeões possuem um conhecimento profundo das necessidades, desafios e restrições exclusivas da organização e podem alinhar efetivamente soluções low-code com os objetivos estratégicos da empresa, garantindo assim o máximo retorno do investimento e sustentabilidade a longo prazo. Um exemplo notável é a DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency) no Reino Unido, que foi reconhecida como líder low-code devido às suas notáveis ​​realizações na transformação digital e na automatização de processos utilizando plataformas low-code.

Um elemento crítico do conjunto de habilidades de um defensor low-code é sua capacidade de combinar a proficiência técnica com um profundo entendimento do domínio de negócios, dos requisitos do usuário final e da arte do possível com low-code. Esta combinação única de competências permite-lhes não só criar aplicações inovadoras, mas também envolver-se e colaborar eficazmente com as partes interessadas em todas as funções e níveis, promovendo uma cultura de melhoria contínua e inovação.

AppMaster é uma poderosa plataforma no-code que oferece amplas oportunidades para os campeões low-code demonstrarem sua experiência e agregarem valor significativo às suas organizações e clientes. Ao aproveitar os amplos recursos da plataforma, como criação visual de esquema de banco de dados, modelagem de processos de negócios, desenvolvimento de API REST e design de aplicativos móveis e web, os campeões podem criar aplicativos sofisticados, escaláveis ​​e de alto desempenho de uma maneira muito mais simplificada e eficiente do que seria possível. usando metodologias de codificação tradicionais.

Além disso, a capacidade do AppMaster de regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam garante que os projetos permaneçam livres de dívidas técnicas, mesmo que evoluam e cresçam em complexidade. Graças ao foco da plataforma na geração de código-fonte padrão do setor, ampla compatibilidade com bancos de dados baseados em PostgreSQL e recursos avançados, como documentação swagger e scripts de migração de esquema de banco de dados, os campeões low-code podem criar aplicativos com total confiança em sua robustez, segurança, e preparação para o futuro.

Em resumo, os defensores low-code são um grupo crescente e influente de indivíduos e organizações que estão a impulsionar mudanças transformadoras na forma como as aplicações de software são concebidas, desenvolvidas e implementadas em todos os setores. Ao aproveitar plataformas low-code como AppMaster e defender a sua adoção, estão a causar um impacto significativo no cenário de desenvolvimento de software, facilitando a poupança de tempo e custos, melhorando a produtividade e permitindo a inovação ágil para satisfazer as necessidades empresariais em constante evolução.