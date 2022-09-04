تعد قاعدة البيانات واحدة من أهم أقسام التطبيق. يمكن لقواعد البيانات تخزين المعلومات وتحسين الأداء العام للبرنامج. هذا هو السبب في أن اختيار قاعدة بيانات مناسبة لمشروعك أمر بالغ الأهمية.

اليوم ، تزداد شعبية قواعد بيانات الرسم البياني بشكل كبير. من المتوقع أن يقفز حجم سوق قاعدة بيانات الرسم البياني من 821.8 مليون دولار في 2018 إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023 . لقد أدركت المزيد والمزيد من الشركات أن القوة الحقيقية ليست في البيانات نفسها ولكن في كيفية اتصال البيانات.

تعمل العديد من التطبيقات مع قواعد البيانات العلائقية مثل MySQL و PostgreSQL. على الرغم من فوائدها ، إلا أن قواعد البيانات العلائقية بالكاد تستطيع التعامل مع كميات لا حصر لها من البيانات المتصلة. لهذا السبب تم تحسين قواعد البيانات غير العلائقية مثل Neo4j لمساعدتك في إنشاء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير تستخدم بسهولة كميات لا حصر لها من البيانات المتصلة. لا يعرف الكثير من المطورين إمكانيات قواعد بيانات الرسم البياني و Neo4j. في هذه المقالة ، سوف نشرح كل شيء عن Neo4j وقدراته.

مفاهيم ومبادئ قواعد بيانات Neo4j

قبل إجراء مناقشة شاملة لدور قاعدة بيانات Neo4j في المشاريع الحقيقية ، تحتاج إلى معرفة كيفية عمل هذه التقنية ، والأغراض التجارية التي يمكنك استخدامها من أجلها ، والاختلافات بين Neo4j وقواعد البيانات الأخرى.

قواعد بيانات الرسم البياني: أفضل حل لمعالجة البيانات المتصلة

كل شيء في العالم متصل. خذ دائرتنا الداخلية من الأصدقاء والعائلة ، على سبيل المثال. كل شخص مرتبط بالآخرين بطرق مختلفة. تخيل أن جميع البيانات التي تشرح العلاقات بين أعضاء الدائرة مخزنة في مكان واحد. بعد ذلك ، يمكنك أخذ أي بيانات دون القلق بشأن الاتصالات الأخرى.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها قاعدة بيانات الرسم البياني مثل Neo4j. قواعد بيانات الرسم البياني هي قواعد بيانات NoSQL يمكنها تخزين العلاقات بين البيانات وتعيينها والاستعلام عنها. يمكن للعناصر الموجودة في قاعدة بيانات الرسم البياني الاتصال ببعضها البعض بأي طريقة ممكنة.

قاعدة بيانات الرسم البياني مثل Neo4j هي أفضل حل للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات المتصلة. تركز قواعد البيانات هذه بعمق على العلاقات وتخزين البيانات المتصلة بالفعل ، على عكس أي تقنيات تخزين وإدارة بيانات أخرى متاحة. هذا هو السبب في أن قواعد بيانات الرسم البياني هي أكثر التقنيات فعالية للتعامل مع عدد لا يحصى من البيانات المتصلة بسرعة.

قواعد البيانات العلائقية وقواعد البيانات غير العلائقية

من المؤكد أن المطورين الذين عملوا فقط مع قواعد البيانات العلائقية طوال حياتهم المهنية سيضعون هذا السؤال في الاعتبار ، "ما الهدف تحديدًا من استخدام النماذج غير العلائقية مثل Neo4j؟"

عند استخدام قواعد البيانات العلائقية ، يبدو أن كل شيء سلس وواضح. على الرغم من ذلك ، هناك بعض العيوب المهمة في استخدام قواعد البيانات هذه يجب أن تكون على دراية بها:

الحجم المحدود : لم يتم تحسين قواعد البيانات العلائقية بشكل جيد لمعالجة كميات كبيرة من البيانات.

: لم يتم تحسين قواعد البيانات العلائقية بشكل جيد لمعالجة كميات كبيرة من البيانات. السرعة : المتاجر العلائقية ليست سريعة عندما تحتاج إلى معالجة عدد كبير من عمليات القراءة والكتابة.

: المتاجر العلائقية ليست سريعة عندما تحتاج إلى معالجة عدد كبير من عمليات القراءة والكتابة. الافتقار إلى العلاقات : تقتصر مخازن البيانات العلائقية على وصف العلاقات القياسية فقط ، بما في ذلك العلاقات رأس برأس ، وعلاقات رأس بأطراف ، وعلاقات أطراف بأطراف.

: تقتصر مخازن البيانات العلائقية على وصف العلاقات القياسية فقط ، بما في ذلك العلاقات رأس برأس ، وعلاقات رأس بأطراف ، وعلاقات أطراف بأطراف. التنوع : قواعد البيانات العلائقية بالكاد مرنة عند معالجة أنواع البيانات التي لا يمكن وصفها باستخدام مخطط النموذج. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قواعد البيانات هذه غير فعالة عند التعامل مع البيانات الثنائية وشبه المنظمة الكبيرة (JSON و XML).

: قواعد البيانات العلائقية بالكاد مرنة عند معالجة أنواع البيانات التي لا يمكن وصفها باستخدام مخطط النموذج. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قواعد البيانات هذه غير فعالة عند التعامل مع البيانات الثنائية وشبه المنظمة الكبيرة (JSON و XML). قابلية التوسع : القياس الأفقي غير فعال لقواعد البيانات العلائقية.

لمعالجة كل هذه المشكلات والقيود ، تم تطوير قواعد بيانات مختلفة غير علائقية مثل Neo4j. ومع ذلك ، يفتقر معظمهم إلى العلاقات التي ترجع إلى ربط أجزاء من البيانات ببعضها البعض من خلال المراجع (على غرار المفاتيح الخارجية في النموذج العلائقي). تجعل المراجع عملية الاستعلام عن البيانات أكثر صعوبة ، خاصة البيانات المتصلة ، حيث تحاول جاهدة وصف العلاقات بين الكيانات.

قاعدة بيانات Neo4j Graph



تستند قواعد بيانات الرسم البياني مثل Neo4j بشكل أساسي إلى نظرية الرسم البياني ، وهي نظرية رياضية. الرسوم البيانية عبارة عن هياكل تتكون من معلمتين رئيسيتين: الرؤوس والحواف.

تمثل الرؤوس كيانات مثل الأشخاص أو الأشياء في قاعدة بيانات كبيرة. تظهر الحواف أيضًا الروابط بين الرؤوس. يمكن أن تحتوي الحواف على قيم عددية تسمى "الوزن".

يمكن للمطورين الاستفادة من هذه الهياكل لنمذجة السيناريوهات التي تم تحديدها بواسطة العلاقات. على سبيل المثال ، تتيح قاعدة بيانات الرسم البياني البسيطة للمطورين تصميم شبكة اجتماعية تتكون من مستخدمين كعقد وعلاقات تمثل الاتصالات بين المستخدمين. مثال آخر يمكن أن يكون شبكة طرق حيث تكون المدن أو البلدات أو القرى رؤوسًا ، ومن ناحية أخرى ، الطرق عبارة عن حواف تربط الرؤوس بأوزان تشير إلى المسافات.

يميل Neo4j إلى إظهار مفاهيم نظرية الرسم البياني بطريقته الخاصة. لمعرفة ذلك بالضبط ، نحتاج إلى إلقاء نظرة على نموذج الرسم البياني للعقار المسمى في قاعدة بيانات Neo4j أدناه.

المكونات الرئيسية لقاعدة بيانات Neo4j

يتكون نموذج Neo4j بشكل أساسي من المكونات الأساسية التالية:

العقد (تعادل الرؤوس في نظرية الرسم البياني): عناصر البيانات الرئيسية (على سبيل المثال ، جاك أو أعضاء آخرين في دائرة الصداقة) التي ترتبط بعلاقات. يمكن أن تحتوي العقد على تسميات وخصائص (موضحة أدناه).

العلاقات (مكافئة للحواف في نظرية الرسم البياني): يصف الروابط بين العقد ويربطها معًا (على سبيل المثال ، جاك "متزوج" من جين). يمكن أن تحتوي العلاقات على خاصية واحدة أو أكثر.

الملصقات: تمثل دور العقد (على سبيل المثال ، Jane هي "شخص".) تُستخدم الملصقات لتجميع العقد ، ويمكن أن تحتوي كل عقدة على عدة تسميات ، كما تتم فهرسة الملصقات لتسريع عملية العثور على العقد في الرسم البياني.

الخصائص: سمات العقد والعلاقات التي تتضمن أزواج الاسم أو القيمة.

تسمح قاعدة بيانات Neo4j بتخزين البيانات كأزواج من قيم المفاتيح ، مما يعني أن الخصائص يمكن أن يكون لها أي نوع من القيمة (سلسلة ، أو رقم ، أو منطقي.) قد يبدو هيكل بيانات الرسم البياني معقدًا بعض الشيء في البداية ، لكنه بسيط وطبيعي. ألق نظرة على الصورة أدناه كمثال لنموذج بيانات الرسم البياني في Neo4j لمزيد من التوضيح:

في هذا النموذج البسيط ، هناك عقدتان رئيسيتان هما Alice و Bob. هم مرتبطون ببعضهم البعض من خلال العلاقات. كلتا العقدتين لهما تسمية مماثلة ، وهي "الشخص". في هذا النموذج ، تم إعطاء بعض الخصائص فقط لعقدة Bob ؛ ومع ذلك ، في نموذج الرسم البياني Neo4j ، يمكن أن تحتوي كل عقدة وعلاقة على خصائص.

من السهل على الأشخاص تفسير نموذج Neo4j لأنه بديهي ومفهوم. الحقيقة هي أن الدماغ البشري بالكاد يفكر بناءً على الجداول والصفوف ويميل إلى التفكير في الأشياء والوصلات المجردة. بمعنى آخر ، أي شيء يمكنك رسمه على قطعة من الورق يمكن تصويره برسوم بيانية وتحويله إلى نموذج Neo4j.

مقارنة بين Neo4j وقواعد بيانات NoSQL الأخرى

الآن بعد أن عرفنا الأساسيات حول قاعدة بيانات Neo4j ونموذج بيانات الرسم البياني ، قد تتساءل عن الفرق بين قاعدة بيانات Neo4j ومخازن البيانات العلائقية. على الرغم من وجود Neo4j في قائمة أدوات NoSQL ، إلا أنه لا يزال مختلفًا عن قواعد بيانات NoSQL الأخرى. لهذا الغرض ، من الضروري معرفة الاختلافات بين قاعدة بيانات Neo4j وقواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية أدناه.

مخزن البيانات

في حالة تخزين البيانات ، تستخدم قاعدة بيانات Neo4j بنية تخزين الرسم البياني. تستخدم قواعد البيانات العلائقية جداول ثابتة ومحددة مسبقًا تتكون من صفوف وأعمدة. أيضًا ، تستخدم قواعد بيانات NoSQL تخزين البيانات المتصل غير المدعوم على مستوى قاعدة البيانات.

نمذجة البيانات

تستفيد قواعد بيانات Neo4j من نموذج بيانات مرن ، بينما يجب تطوير النموذج في قواعد البيانات العلائقية من نموذج منطقي. بالإضافة إلى ذلك ، قواعد بيانات NoSQL ليست مناسبة لهياكل المؤسسة.

أداء الاستعلام

يوفر طراز Neo4j أداءً هائلاً بغض النظر عن عدد الاتصالات وعمقها. من ناحية أخرى ، تقل سرعة معالجة قواعد البيانات العلائقية مع زيادة عدد إدخالات البيانات. أيضًا ، يجب إنشاء العلاقات على مستوى التطبيق في قواعد بيانات NoSQL.

لغة الاستعلام

تُستخدم لغة Cypher في نموذج Neo4j ، وهي لغة استعلام الرسم البياني الأصلية. تُستخدم لغة SQL في قواعد البيانات العلائقية ، مما يزيد من التعقيد مع نمو عدد الصلات. في حالة نماذج NoSQL ، يتم استخدام لغات مختلفة ، ولكن لم يتم تطوير أي منها بشكل جيد للتعبير عن العلاقات.

دعم المعاملات

يتم دعم معاملات ACID في كل من نماذج Neo4j والعلائقية. عند الحديث عن قواعد بيانات NoSQL ، أثبتت معاملات BASE أنها غير موثوقة لعلاقات البيانات.

المعالجة على نطاق واسع

قاعدة بيانات Neo4j قابلة للتطوير بطبيعتها للاستعلامات القائمة على الأنماط. تتوسع قواعد البيانات العلائقية من خلال النسخ المتماثل ولكنها ليست فعالة من حيث التكلفة. قواعد بيانات NoSQL قابلة للتطوير أيضًا ، لكن تكامل البيانات ليس جديرًا بالثقة فيها.

فوائد قاعدة بيانات Neo4j

تم تصميم طرازات Neo4j خصيصًا للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات المتصلة. توفر لك هذه النماذج بعض المزايا الرئيسية ، بما في ذلك ما يلي:

أداء سريع

هذه واحدة من أكبر مزايا نماذج الرسوم البيانية. لا يكفي أداء قواعد البيانات العلائقية مع زيادة عدد العلاقات وعمقها. من ناحية أخرى ، يظل أداء قواعد بيانات الرسم البياني مثل قواعد بيانات Neo4j مرتفعًا حتى لو زادت كمية البيانات بشكل ملحوظ.

كما أصدر الفريق الذي يقف وراء طراز Neo4j مكتبة مؤخرًا. تسمح المكتبة للمطورين بتشغيل خوارزميات الرسم البياني بالتوازي على عدة مليارات من العقد وعشرات المليارات من العلاقات في بضع ساعات. بعبارات أكثر دقة ، تتوسع قواعد بيانات Neo4j أفقيًا. هذا يعني أن أداء النموذج لا يعتمد على حجم قاعدة البيانات. يمكنه اجتياز مجموعات هائلة من البيانات المتصلة ويوفر ميزات قاعدة بيانات المؤسسة مثل معاملات ACID والنسخ الاحتياطي أو الاسترداد الآلي.

المرونة

يمكن تعديل هيكل ومخطط نموذج الرسم البياني مثل Neo4j بسهولة لتلائم اختلافات التطبيق ، مما يجعلها قاعدة بيانات مرنة للغاية. يمكنك أيضًا ترقية بنية البيانات بسهولة دون الإضرار بالوظائف الحالية. يمكن إجراء الترقية في أي وقت تريده ، حيث يمكن أن يتطور الهيكل في وقت واحد مع التطبيق المستخدم من أجله.

إدارة العلاقات بين البيانات

تسمح لك قاعدة بيانات Neo4j باستكشاف المسارات والوصلات المختلفة بين البيانات والاستعلام عنها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. علاوة على ذلك ، يمكنك جلب البيانات المعقدة من قاعدة البيانات بسهولة ، حتى لو كانت متصلة بقوة.

حالات استخدام قاعدة بيانات Neo4j

الشيء التالي الذي نحتاج إلى معرفته حول نموذج الرسم البياني Neo4j هو ما يمكننا استخدام تقنية مخزن البيانات هذه من أجله. قد يبدو أنه يمكن الحصول على هذه التقنية لحل أي نوع من المشاكل ، ولكن الحقيقة هي أنه يجب أيضًا استخدام قاعدة بيانات Neo4j عندما تكون مناسبة.

يتم استخدام نموذج Neo4j فقط عندما تكون البيانات المتصلة أكثر أهمية. لقد نجحت هذه التقنية بالفعل في التغلب على حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا ، بما في ذلك الكشف عن الاحتيال والتخصيص وإدارة الشبكة والرسوم البيانية المعرفية وغيرها الكثير.

على الرغم من ذلك ، يعمل الجيل القادم من مطوري الرسوم البيانية على هندسة مستقبل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بمساعدة نماذج مثل Neo4j. الآن ، دعونا نلقي نظرة على العديد من حالات استخدام قاعدة بيانات Neo4j أدناه.

وقف حلقات الاحتيال

تركز إجراءات منع الاحتيال التقليدية بشدة على نقاط بيانات منفصلة ، بما في ذلك الحسابات أو الأفراد أو الأجهزة أو عناوين IP. تكمن المشكلة هنا في أن المجرمين المعاصرين قادرون اليوم على الهروب من طرق الكشف هذه ببساطة عن طريق إنشاء حلقات احتيال بهويات غير حقيقية. لمنع مثل هذا الهروب ، من الضروري النظر إلى الاتصالات التي تربط نقاط البيانات الفردية.

على الرغم من عدم وجود إجراء مثالي لمنع الاحتيال ، إلا أنه يمكنك تحسين العملية من خلال تحليل الروابط بين البيانات الفردية. هذا هو المكان الذي يكون فيه نموذج Neo4j مفيدًا لاكتشاف الأنماط الصعبة التي يصعب على قواعد البيانات العلائقية الكشف عنها.

تستخدم المؤسسات المؤسسية قاعدة بيانات Neo4j لتعزيز قدراتها على اكتشاف الاحتيال لمنع عمليات الاحتيال المالي المختلفة ، بما في ذلك الاحتيال المصرفي من الطرف الأول ، والاحتيال في التجارة الإلكترونية ، والاحتيال على بطاقات الائتمان ، والاحتيال التأميني ، والاحتيال في غسل الأموال ، على الفور.

عمليات الشبكة وتكنولوجيا المعلومات

البنية التحتية للشبكات وتكنولوجيا المعلومات معقدة للغاية وتتطلب قاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) التي تتجاوز بكثير قواعد البيانات العلائقية. تساعدك قاعدة بيانات الرسم البياني Neo4j CMDB على ربط شبكتك ومركز البيانات وأصول تكنولوجيا المعلومات لتبسيط استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحليل التأثير والسعة أو التخطيط لانقطاع التيار الكهربائي.

تمكنك قواعد بيانات الرسم البياني مثل Neo4j من توصيل أدوات المراقبة وتحقيق رؤى مهمة في العلاقات المعقدة بين مختلف عمليات الشبكة أو مركز البيانات. هناك استخدامات غير محدودة للرسوم البيانية في عمليات الشبكة وتكنولوجيا المعلومات.

محركات التوصية

يجب أن تكون محركات التوصية في الوقت الفعلي قادرة على ربط المنتج والمخزون والعميل والمورد والخدمات اللوجستية وحتى بيانات المشاعر الاجتماعية للعمل بكفاءة أكبر. علاوة على ذلك ، يجب أن يكونوا قادرين على جذب أي اهتمامات جديدة على الفور وفقًا لزيارة العميل الجديد.

التكنولوجيا الرئيسية التي تمكن محركات التوصية من القيام بذلك هي قواعد بيانات الرسم البياني مثل Neo4j. إنه يترك بسرعة قواعد البيانات العلائقية التقليدية وراءه ويربط كميات هائلة من بيانات العملاء والمنتج.

تطبيقات التواصل الاجتماعي

تساعد قواعد بيانات الرسم البياني الاجتماعي مثل Neo4j في إنشاء شبكات اجتماعية مبتكرة أو دمج الرسوم البيانية الاجتماعية الحالية في تطبيق مؤسسي. الحقيقة هي أن شبكات التواصل الاجتماعي مبنية بالفعل بالرسوم البيانية والعلاقات ؛ إذن ، فلا فائدة من تغييرها من الرسوم البيانية إلى الجداول ثم العودة مرة أخرى.

سيساعدك نموذج البيانات الذي يمكن أن يتطابق بشكل مباشر مع نموذج المجال الخاص بك على فهم قاعدة البيانات الخاصة بك والتواصل بشكل أفضل وتقليل العمل غير الضروري. يعمل Neo4j على تسريع أداء تطبيق الشبكة الاجتماعية الخاص بك عن طريق تقليل الوقت اللازم لنمذجة البيانات.

إدارة الهوية

تعد إدارة عدد لا يحصى من الأدوار والمجموعات والمنتجات والتفويضات في مؤسسة أمرًا صعبًا. باستخدام Neo4j ، يمكنك تتبع جميع التفويضات والتراخيص والوصول بعمق وبسرعة. ذلك لأن جميع البيانات مترابطة في Neo4j ، مما يمنحك رؤى وتحكمًا أفضل من أي وقت مضى.

الإتصالات

الاتصالات هي جوهر الاتصالات ، وقواعد بيانات الرسم البياني مثل Neo4j هي:

أفضل خيار للنمذجة.

التخزين.

الاستعلام عن كافة أنواع بيانات الاتصالات.

يمكّن Neo4j الشركات من الأداء السريع من خلال تحسين بياناتها المتصلة ، سواء كانت بحاجة إلى إدارة هياكل الشبكات المعقدة للغاية ، أو خطوط الإنتاج والحزم المختلفة ، أو إرضاء العملاء والاحتفاظ بهم في سوق اليوم التنافسية على نطاق واسع.

حكومة

تستخدم العديد من الحكومات حاليًا Neo4j وتقنيات الرسم البياني الأخرى لمكافحة الجريمة ومنع الإرهاب وتعزيز المسؤولية المالية وجعل كل شيء شفافًا لمواطنيها. تحتاج هذه الأساليب إلى بيانات للاتصال عبر تطبيقات أو مستودعات مختلفة ، مما يتطلب عمل أقسام منفصلة. هذا هو السبب في أن نموذج الرسم البياني المرن والقابل للتطوير والقوي مثل Neo4j ضروري لمعالجة البيانات المترابطة بسرعة.

الذكاء الاصطناعي والتحليلات

تتعامل الشركات الحديثة مع تحديات معقدة للغاية اليوم وتتطلب تقنيات ذكية. يعمل Neo4j في هذه الحالة على تحسين التوقعات التي تجعل القرارات الأفضل والابتكار ممكنًا. إنه يدمج القوة التنبؤية للعلاقات وهيكل الشبكة في البيانات الحالية للإجابة على الأسئلة الصعبة وزيادة دقة التنبؤ.

تجد خوارزميات الرسم البياني Neo4j أنماطًا أساسية في الهياكل العالمية وتقوم بعمل تنبؤات حول الرسم البياني بمساعدة عمليات دمج الرسم البياني والتدريب على التعلم الآلي لقاعدة بيانات الرسم البياني داخل مساحة عمل التحليلات. هذه هي الطريقة التي يمكن بها للشركات تعزيز العلاقات التنبؤية للغاية وهيكل الشبكة للإجابة على الأسئلة غير الشائعة.

تستخدم المؤسسات نتائج خوارزميات الرسم البياني والميزات التنبؤية لـ Neo4j لمزيد من التحليل أو التعلم الآلي أو دعم أنظمة الذكاء الاصطناعي. تقدم الرسوم البيانية بشكل عام قيمة رائعة للتحليلات المتقدمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

علوم الحياة

البيانات المترابطة تحيط بشكل كبير بالشركات العاملة في علوم الحياة. على سبيل المثال ، يحتاج علماء الأحياء إلى فهم الروابط بين الجينات والبروتينات والخلايا وما إلى ذلك ، وتحتاج منظمات الرعاية الصحية إلى رسم خريطة لرحلات المريض لفهم تطور المرض. هذا هو السبب في أن هذه الشركات تستخدم Neo4j لتحليل بياناتها المتصلة ، والتي كانت مستحيلة في السابق بدون الرسوم البيانية.

تدرك شركات Life ، بما في ذلك الشركات المصنعة للمواد الكيميائية ، والشركات الزراعية ، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية ، وغيرها الكثير ، القيمة الحقيقية لـ Neo4j والرسوم البيانية للبحث والتطوير ، والخصوصية والامتثال التنظيمي ، وتصنيع المعدات الطبية ، والمرضى ، والمنظمات ، إلخ.

الخدمات المالية

يجب على البنوك والخدمات المالية مكافحة الجرائم المالية باستمرار ، ومنع الهجمات الإلكترونية والاستجابة لها ، والتأكد من امتثالها للوائح المحدثة. للقيام بذلك ، يحتاجون إلى قاعدة بيانات يمكنها العثور بسرعة على العلاقات بين نقاط البيانات بسهولة. تساعد Neo4j الخدمات المالية وتزودها بإدارة أفضل للمخاطر ، وامتثال تنظيمي ، وهيكل تكنولوجيا معلومات موثوق وآمن ، وتجربة عملاء محسّنة ، والعديد من المزايا الأخرى.

أكبر مستخدمي Neo4j في العالم

اليوم ، تستخدم أكبر المؤسسات في العالم Neo4j لتحسين إدارة نقاط البيانات التي لا حصر لها. Neo4j هي المزود الرائد عالميًا لتقنية الرسم البياني القابلة للتطوير والتي تساعد 75 بالمائة من الشركات المدرجة في قائمة Fortune 100 على تحسين تطبيقات البيانات المتصلة الخاصة بهم.

أكبر الصناعات والشركات التي تستخدم تقنية Neo4j اليوم هي كما يلي:

7 من أفضل 10 بائعي تجزئة في العالم مثل eBay و ADEO و ATPCO

3 من أكبر 5 شركات تصنيع طائرات في العالم مثل إيرباص

8 من أفضل 10 شركات تأمين في العالم مثل Bayerische و Allianz

جميع البنوك العشرين الكبرى في أمريكا الشمالية مثل JP Morgan و Citi و Chase و UBS

8 من أفضل 10 شركات لصناعة السيارات في العالم مثل فولفو وتويوتا ودايملر

3 من أفضل 5 فنادق في العالم مثل Marriott و AccorHotels

7 من أفضل 10 شركات اتصالات في العالم مثل Verizon و Orange و AT&T و Comcast

الكلمات الأخيرة

تواجه التطبيقات الحديثة اليوم تحديًا كبيرًا يتمثل في معالجة كميات هائلة من البيانات المترابطة ، وهذا هو سبب حاجتها الشديدة إلى تقنية فعالة لمساعدتها على التعامل مع هذه المشكلة. تتيح لك تقنية الرسم البياني Neo4j إنشاء تطبيقات قادرة على توفير رؤى جديرة بالاهتمام في الوقت الفعلي للبيانات المتصلة لمزيد من التحليل واتخاذ القرارات الصحيحة.

لنفترض أنك تريد الاستفادة من أحدث التطورات في تطوير الأجهزة المحمولة والويب ودمج قواعد بيانات الرسم البياني مثل Neo4j في تطبيقاتك. في هذه الحالة ، فإن منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود هي ما تحتاجه. يمكّنك النظام الأساسي بكفاءة من إنشاء تطبيقات الويب والجوال ، وبالطبع ، هناك خلفية هي أقوى تشفير مرئي للخلفية في الوجود.