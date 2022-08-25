يشير مقياس التطبيق إلى النمو في تطبيقك. يمكن أن يكون النمو من حيث حركة المرور التي يحصل عليها التطبيق أو يتطور لتلبية احتياجات العمل. مثل أي عمل تجاري ناجح يعتمد على قابلية التوسع لتحقيق نمو إيجابي ، وكذلك التطبيق. في يومنا هذا وعصرنا ، تسير قابلية تطوير الأعمال جنبًا إلى جنب مع توسيع نطاق التطبيقات. إليك كل ما يجب أن تعرفه عن سبب أهمية توسيع نطاق التطبيق وكيف يمكنك القيام بذلك.

ما هي قابلية التوسع في التطبيق؟

عندما يتعلق الأمر بتوسيع نطاق التطبيق ، فهذا يعني عادةً قاعدة بيانات التطبيق المتنامية وتعديلات الواجهة الخلفية. يمكن أن يكون هناك العديد من الطرق المختلفة لتوسيع نطاق التطبيق. يختلف بشكل عام من نوع العمل إلى تطوير التطبيق.

لماذا يحتاج تطبيقك إلى أن يكون قابلاً للتطوير؟

للتبسيط ، إذا كان التطبيق يستقطب 100 مستخدم يوميًا وارتفعت قاعدة المستخدمين النشطين إلى 1000 مستخدم يوميًا. لن يتمكن التطبيق الذي يحتوي على خلفية غير محسّنة من التعامل مع حركة المرور المتزايدة بشكل كبير. يحدث هذا في الغالب بسبب عدم مراعاة قابلية التوسع أثناء مرحلة التطوير.

تمامًا مثل الأعمال التي بدأت في تحقيق النجاح ، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاقها للترفيه عن جميع عملائها. الشيء نفسه ينطبق على التطبيق ؛ تصبح قابلية التوسع أمرًا حاسمًا للحفاظ على المستخدمين وتوفير تجربة ممتعة لحركة المرور. ومع ذلك ، إذا فاتك التحسين أثناء مرحلة تطوير التطبيق ، فستتوفر حلول الجهات الخارجية التي توفر تحسين الواجهة الخلفية لتوسيع التطبيق.

كيف تقوم بتوسيع نطاق التطبيق؟

يمكن أن يكون توسيع نطاق التطبيق أمرًا صعبًا إذا لم يدعم خلفية محسّنة دون المساس بتجربة المستخدم وأداء التطبيق. تقع على عاتق مطور التطبيق مسؤولية توسيع نطاق التطبيق. ومع ذلك ، يجب أن يكون مالك التطبيق أو الشركة الناشئة على دراية بما يجري في عملية التوسع ولماذا من الضروري التوسع.

سواء أكان تطبيقًا قائمًا على الهاتف المحمول أو تطبيقًا على الويب ، فإن عملية التفكير والتنفيذ متطابقتان. قبل البدء في عملية التوسع ، يجب أن تعرف أين يفتقر تطبيقك إلى أي قابلية للتوسع يتطلبها التطبيق.

الاستفادة من التكنولوجيا الصحيحة

يتكون التطبيق من استخدام العديد من التقنيات المختلفة ، اعتمادًا على طبيعته. على سبيل المثال ، يتم استخدام Node.JS كثيرًا لتطوير وتعديل الواجهة الخلفية. يُفضل على الآخرين نظرًا لتوافقه مع تطورات تطبيقات الجوال والويب. إذا تم إنشاء تطبيقك باستخدامه ، فيمكن إجراء عملية التحجيم بشكل فعال.

تحجيم خوادم التطبيقات

عندما تنمو طلبات العملاء ، ستحتاج إلى موارد لتحقيقها مثل الأعمال التجارية. إذا كانت حركة مرور التطبيق ترتفع بشكل كبير ، فستحتاج إلى خوادم الاستضافة للتعامل مع الحمل بشكل فعال. من المهم أن تتذكر أن توسيع نطاق وحدات المعالجة المركزية (CPU) المضيفة ليس مستدامًا لفترة طويلة. يمكن لوحدات المعالجة المركزية أن تسمح فقط بمستوى معين من النطاق ، وهنا تأتي النقطة التي لن تتمكن فيها من التوسع بعد الآن. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون هذه العملية مكلفة للغاية ، حيث أن الخوادم الجيدة مكلفة ، ويمكن أن تضر الخوادم الرخيصة بتجربة العميل. يمكن استخدام موازنات التحميل هنا لتوزيع الحمل بفعالية على الطلبات الواردة من التطبيق. يمكن أن يؤدي إلى مستوى أفقي لتوسيع نطاق التطبيق.

تحجيم قاعدة البيانات باستخدام التخزين المؤقت والتوزيع

إذا حصل تطبيق ما على قدر كبير من حركة المرور ، فقد تتأثر قاعدة البيانات بسبب العقد. يمكنك تخزين البيانات الأكثر استخدامًا في نظام التخزين المؤقت الموزع لتحسين قدرة معالجة قاعدة البيانات. سيسمح نظام ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات بتحسين البيانات وترتيبها حسب الأولوية حسب الطلب المتزايد على حركة المرور. ومع ذلك ، لا تتوفر هذه الميزة إلا على الخوادم المستندة إلى مجموعة النظراء مثل Azure أو Amazon.

إذا لم يوفر التخزين المؤقت نتائج جيدة ، يمكنك محاولة التبديل من قاعدة بيانات واحدة إلى القياس الأفقي. يتيح تخزين البيانات في حالات قاعدة بيانات مختلفة. إنها عملية طويلة وتتطلب الكثير من العمل اليدوي. على الرغم من أن بعض الخدمات المستندة إلى مجموعة النظراء يمكن أن تجعل هذا الأمر بسيطًا من خلال عملية آلية.

تحسين استجابة التطبيق

يلعب التطبيق سريع الاستجابة دورًا حيويًا في أداء التطبيق وتوسيع نطاقه. تتضمن العديد من التطبيقات أنظمة قائمة انتظار في قاعدة بياناتها. يساعد التطبيق في تحديد الطلبات الواردة من حركة المرور وترتيبها حسب الأولوية. مع هذا ، يصبح من الأسهل على التطبيق عدم التحميل الزائد وتوزيعه بشكل فعال.

استخدام أداة قياس تطبيقات الطرف الثالث

يمكن أن يكون استخدام أدوات التوسيع من جهة خارجية طريقة رائعة للتخلص من كل الأعمال المكثفة وراء توسيع نطاق التطبيق. ستكون مهمتهم تعديل وتوسيع نطاق تطبيقك دون الإخلال بتجربة العميل. ينصح بهذه الطريقة بشدة لمن لديهم خلفية غير تقنية. سيكون للتلاعب الخاطئ بالواجهة الخلفية للتطبيق عواقب وخيمة. لهذا السبب من الأفضل أن تدع المحترفين يقومون بذلك نيابة عنك.

كيف تتأكد من أن التطبيق قابل للتطوير؟

هل يمكن أن يعمل مقياس التطبيق بشكل أفضل ويكون جاهزًا للتعامل مع كل حركة المرور الممتدة التي سيحصل عليها؟ هذا هو السؤال الأول الذي يخطر ببال معظم مالكي التطبيقات ، وهو محق في ذلك. من الحكمة أن تبدأ دائمًا في تطبيق قابل للتطوير ، بغض النظر عن طبيعة عملك. لسوء الحظ ، فإن بعض التطبيقات تحد من هذا بسبب عدم قابلية التوسع في هيكل التصميم الخاص بها. ولكن هل يمكنك التأكد من أن تطبيقك قابل للتطوير أم لا؟ يجب عليك إجراء اختبار قابلية التوسع على التطبيق للتحقق من إمكانية التوسع. تحدد هذه المساعدة ما إذا كان تطبيقك قابلاً للتطوير أم لا.

إنشاء اختبار قابلية التوسع

يتمثل دور اختبار الاستقرار في معرفة مقدار حركة المرور التي يمكنهم التعامل معها دون المساس بتجربة المستخدم. ستحكم الاختبارات على السمات الرئيسية: وقت الاستجابة ، وعدد مرات استخدام الشبكة والذاكرة في الثانية ، والتحميل مع عدة مستخدمين في وقت واحد. يجب مراقبة جميع السيناريوهات المذكورة طوال العملية للوصول إلى نتيجة.

استخدم العديد من المستخدمين الظاهريين. ابدأ بالحد الأدنى من المستخدمين واستمر في الزيادة حتى يصل الحمل إلى الحد الأقصى.

تأكد من أن جميع الإعدادات هي نفسها في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الاختبار.

بعد الحصول على النتائج ، حان الوقت للوصول إلى نتيجة.

تحليل النتائج

يغطي الاختبار الذي أجريته في الغالب إدارة أداء التطبيق. يجب أن نحفر أعمق لتحديد جميع العوامل الحاسمة الأخرى اللازمة لتوسيع نطاق الموقع.

تحقق من كيفية تأثر وقت استجابة المستخدمين الظاهري المتزايد.

زيادة التأخير أو التأخير في التطبيق مع زيادة عدد المستخدمين.

تعطل بعد تجاوز حد المستخدم.

ستساعدك نتائج الاختبار هذه على تحديد قابلية تطبيقك للتوسع سواء كان ذلك ممكنًا أم لا وفي المجالات التي يحتاج إلى تحسين فيها أكثر من غيرها. يمكن أن يشير أيضًا إلى وقت توقف التطبيق عن التوسع وما يمكنك القيام به لتحسينه.

ما هو التحجيم في تطبيق الويب؟

توسيع نطاق تطبيق الويب يعني التعامل مع العدد المتزامن المتزايد للمستخدمين دون المساس بأداء تطبيقات الويب. سواء كان ألف أو 10 آلاف مستخدم يستخدمون التطبيق بنشاط ، فإن تجربة المستخدم ستكون هي نفسها ، ولن تتعثر. تجعل الطرق المختلفة تطبيق الويب قابلاً للتطوير ، مثل التحجيم الرأسي والأفقي والقطري. كل هذا يتوقف على طبيعة تطبيق الويب وحركة المرور المتوقعة.

إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق ويب من البداية ، فمن الممكن ترك مجال لقابلية التوسع. ولكن ماذا لو كان لديك تطبيق ويب قيد التشغيل بالفعل؟ هل يمكن أن تتسع أيضًا؟ نعم ، من الممكن توسيع نطاق تطبيق ويب راسخ. هنا هو كيف:

تحجيم قاعدة البيانات

قاعدة بيانات تطبيق الويب هي المكان الذي يتم فيه تخزين جميع الأشياء المهمة. إذا كان تطبيق الويب يتلقى عددًا كبيرًا من الزيارات ، فيجب أن يكون التركيز الأساسي على توسيع قاعدة البيانات. يمكنك توزيع عملية الحوسبة لقاعدة البيانات عن طريق تقليل حمل العمليات المعقدة.

تحجيم الواجهة الخلفية

إذا كان تطبيق الويب الخاص بك يحتوي على مساحة لتوسيع نطاق الواجهة الخلفية ، فيمكنك بسهولة توسيع تطبيقك. للتحقق من أي نقطة من التطبيق تحتاج إلى تغيير حجمها أولاً ، حاول الاختبار مع مستخدمين افتراضيين ولاحظ كل التفاصيل الصغيرة.

الاستعانة بأطراف ثالثة

عملية التحجيم صعبة ويجب إجراؤها بعناية مناسبة ، أو يمكن أن تلحق الضرر بالتطبيق بأكمله. ماذا لو لم يكن لتطبيقك واجهة خلفية قابلة للتطوير؟ يمكنك الاعتماد على موفري خدمات الجهات الخارجية لتوسيع نطاق الواجهة الخلفية لتطبيق الويب الخاص بك بالكامل. لا تدعم العديد من التطبيقات القديمة ميزة قابلية التوسع. يعد استخدام أدوات القياس التابعة لجهات خارجية أفضل من إنشاء تطبيقات الويب من البداية.

لماذا تعد قابلية التوسع مهمة في تطبيقات الويب؟

مثل حاجة الأعمال التجارية المتنامية إلى التوسع لتلبية طلب عملائها ، فإن قابلية تطوير تطبيقات الويب لا تقل أهمية. ليس فقط مهمًا لمالك تطبيق الويب ، ولكن لمستخدميه. لأنه إذا كان لديك عدد متزايد من مستخدمي التطبيق ، فستأتي النقطة التي سيتعطل فيها التطبيق أو يتأخر كثيرًا.

فيما يلي بعض الفوائد التي تحصل عليها من تطبيق الويب القابل للتطوير:

تجربة الزبون

عندما يتعلق الأمر بأي خدمة أو مزود منتج ، فإن تجربة العملاء هي التركيز الرئيسي. ستمكنه قابلية تطوير تطبيق الويب من الحصول على أكبر قدر من حركة مرور المستخدم دون المساس بأداء التطبيق.

تحسين عائد الاستثمار

قابلية تطوير التطبيقات تسير جنبًا إلى جنب مع الأعمال التجارية الناجحة. إذا حصل التطبيق على المزيد من الزيارات ، يكسب المالك المزيد من الأرباح. من خلال واجهة خلفية قابلة للتطوير للتطبيق ، من الممكن الاستمرار في النمو لتزويد جميع المستخدمين بتجربة مماثلة.

طريقة فعالة من حيث التكلفة

باستخدام خلفية قابلة للتطوير ، يمكن البدء بتطبيق ويب صغير وتنميته مع زيادة حركة المرور. تجعل قابلية التوسع هذه أكثر فعالية من حيث التكلفة وتشجع مالكي التطبيقات المحتملين على البدء باستثمار صغير.

الاستقرار في الأداء

يتوقع المستخدم نفس التجربة أو تجربة محسنة من التطبيق في كل مرة يتم استخدامه. سيتأخر التطبيق الذي لا يحتوي على ميزة قابلية التوسع أو لا يعمل عندما تصل حركة المرور إلى رقم معين. يساعد هذا الاستقرار في تطبيق موقع الويب القابل للتطوير على العمل كالمعتاد ، حتى في الحملات الترويجية والأحداث الأخرى عندما تكون حركة المرور عالية. من ناحية أخرى ، سيوفر التطبيق غير القابل للتطوير زيادة في أوقات التحميل أو الأعطال أو التأخر الذي يمكن أن يضر بتجربة العميل.

التخصيص اللانهائي

يميل العديد من أصحاب الأعمال إلى تخصيص أعمالهم وفقًا للاتجاهات المتغيرة باستمرار. بدون قابلية التوسع ، من المستحيل تخصيص تطبيقك غالبًا بسبب قيود التخزين والتخزين. يمكن أن يضيف التخصيص المزيد من المنتجات والخدمات أو يغير طابع التطبيق مع نمو الأعمال. كل ذلك ممكن مع خلفية محسنة وقابلة للتطوير.

ما هو التحجيم في API؟

تشير قابلية التوسع في API إلى القدرة على معالجة الطلبات المتزامنة من حركة المرور دون المساس بالأداء. تستخدم الكثير من تطبيقات الويب والجوّال القديمة واجهات برمجة تطبيقات أقدم لا تتيح بشكل عام مساحة للتوسع. يستخدم العديد من المطورين الآن واجهات برمجة التطبيقات القابلة للتطوير لمساعدة عملائهم على تنمية أعمالهم مع الاستدامة. تقدم بعض الخدمات المستندة إلى السحابة مثل Amazon أيضًا ميزات تحجيم API. هناك طريقتان يمكن أن يعمل بها مقياس واجهة برمجة التطبيقات رأسيًا وأفقيًا.

تحجيم API العمودي

يوصى بتوسيع نطاق واجهة برمجة التطبيقات العمودي إذا كان عملك جديدًا ومن المحتمل أن يحصل على حركة مرور محدودة. إنه نهج أكثر ملاءمة للميزانية ، لأنه يتطلب عددًا أقل من الخوادم باهظة الثمن. يستخدم المزيد من تحميل الأجهزة ؛ مع المزيد من الذاكرة والمعالجات الأسرع ، سيساعد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك على التعامل مع المزيد من حركة المرور. إلى جانب ذلك ، يمكن أيضًا استخدام الرموز لتحسين واجهة برمجة التطبيقات. ومع ذلك ، إذا كانت واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك تحصل على المزيد والمزيد من حركة المرور ، فستأتي في النهاية النقطة التي يتعين عليك فيها نقل تحجيم واجهة برمجة التطبيقات إلى الوضع الأفقي.

تحجيم API الأفقي

يعتمد التحجيم الأفقي لواجهة برمجة التطبيقات على الخوادم للتوسع بدلاً من الأجهزة. إذا وصلت API الرأسية إلى نقطة لا يمكن فيها إجراء المزيد من التحجيم ، فإن تحجيم API الأفقي هو السبيل للذهاب. إنها طريقة مكلفة لتوسيع نطاق واجهة برمجة التطبيقات ، لكنها الطريقة من أفضل الشركات مثل Google و Facebook. تحجيم API الأفقي سريع وأكثر ديناميكية من العمودي.

استنتاج

تعد قابلية التوسع ميزة مهمة يجب إضافتها إلى كل تطبيق للهاتف المحمول والويب. لسوء الحظ ، لا تسمح معظم التطبيقات بقابلية التوسع ، أو أن العملية معقدة للغاية بالنسبة لغير المتخصصين. هذا هو المكان الذي تأتي فيه الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster. يمكنك إنشاء تطبيق جوال أو تطبيق ويب كامل الميزات ، والذي يتمتع افتراضيًا بالقدرة على التشغيل في أي موازين تقريبًا ، مما يسمح لك بتوسيع الحمل بشكل غير محدود تقريبًا ، لذلك هناك لا داعي للقلق بشأن قيود تطبيقك على التوسع.

أسئلة وأجوبة

س. لماذا من المهم أن يكون لديك تطبيقات قابلة للتطوير؟

تعد قابلية التوسع أمرًا ضروريًا لاستدامة التطبيقات والنمو حيث تحصل على المزيد من حركة المرور. مع التطبيقات القابلة للتطوير ، لديك مساحة لإضافة الواجهة الخلفية وتغييرها وفقًا للمتطلبات.

س: هل يمكن تطبيق مقياس محدد بالفعل؟

نعم ، فقط إذا كانت الواجهة الخلفية للتطبيق تسمح بقابلية التوسع. إذا تم إنشاء التطبيق باستخدام أطر عمل قديمة ، فإنه يحد من قدرته على التوسع.

س: ما هي فوائد توسيع نطاق التطبيق؟

إلى جانب توفير تجربة عملاء متسقة للمستخدمين ، فإن توسيع التطبيق له الكثير من الفوائد. مثل تحسين عائد الاستثمار والتخصيص والفعالية من حيث التكلفة ، على سبيل المثال لا الحصر.

س: هل يمكن الاعتماد على أدوات التحجيم التابعة لجهات خارجية؟

نعم ، تم إنشاء أدوات قياس من طرف ثالث. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها توفر ميزات أخرى مضافة إلى جانب القياس.