Die App-Skalierung bezieht sich auf das Wachstum Ihrer App. Das Wachstum kann sich auf den Traffic beziehen, den die App erhält, oder sich weiterentwickeln, um die geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen. Wie jedes erfolgreiche Unternehmen hängt auch die App von der Skalierbarkeit ab, um positives Wachstum zu erzielen. In der heutigen Zeit geht die Unternehmensskalierbarkeit Hand in Hand mit der Anwendungsskalierung. Hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen sollten, warum App-Skalierung wichtig ist und wie Sie dies tun können.

Was ist Skalierbarkeit in einer App?

Wenn es um App-Skalierung geht, bedeutet dies normalerweise die Datenbank der wachsenden App und ihre Backend-Modifikationen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die App zu skalieren. Es variiert im Allgemeinen von der Art des Geschäfts bis zur Entwicklung der App.

Warum muss Ihre App skalierbar sein?

Vereinfacht gesagt, wenn eine App 100 Benutzer pro Tag bekommt und ihre aktive Benutzerbasis auf 1000 Benutzer pro Tag in die Höhe schnellt. Die App mit einem nicht optimierten Back-End kann diesen stark erhöhten Datenverkehr nicht verarbeiten. Dies geschieht hauptsächlich, weil die Skalierbarkeit während der Entwicklungsphase nicht berücksichtigt wurde.

Genau wie ein Unternehmen, das beginnt, erfolgreich zu werden, wird es zu einer dringenden Notwendigkeit, es zu skalieren, um alle seine Kunden zu unterhalten. Dasselbe gilt für die App; Skalierbarkeit wird entscheidend für die Aufrechterhaltung der Benutzer und die Bereitstellung einer angenehmen Erfahrung für den Datenverkehr. Wenn die Optimierung jedoch während der Entwicklungsphase der App versäumt wird, stehen Lösungen von Drittanbietern zur Verfügung, die eine Backend-Optimierung für die Erweiterung der App bereitstellen.

Wie skalieren Sie eine Anwendung?

Das Skalieren einer App kann schwierig sein, wenn sie kein optimiertes Backend unterstützt, ohne die Benutzererfahrung und die App-Leistung zu beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des App-Entwicklers, eine App zu skalieren. Der App-Eigentümer oder ein Startup sollte sich jedoch auch darüber im Klaren sein, was beim Skalierungsprozess vor sich geht und warum eine Skalierung erforderlich ist.

Ob mobile oder webbasierte Anwendung, Denkweise und Umsetzung sind identisch. Bevor Sie mit dem Skalierungsprozess beginnen, sollten Sie wissen, wo Ihrer App die erforderliche Skalierbarkeit fehlt.

Einsatz der richtigen Technologie

Eine App besteht je nach Art aus der Verwendung mehrerer verschiedener Technologien. Beispielsweise wird Node.JS häufig für die Backend-Entwicklung und -Änderung verwendet. Es wird aufgrund seiner Kompatibilität mit mobilen und Web-App-Entwicklungen gegenüber anderen bevorzugt. Wenn Ihre App damit erstellt wird, kann der Skalierungsprozess sehr effektiv durchgeführt werden.

Skalierung von App-Servern

Wenn die Kundenanforderungen wachsen, benötigen Sie Ressourcen, um sie wie ein Unternehmen zu erfüllen. Wenn der Datenverkehr einer App in die Höhe schnellt, benötigen Sie die Hosting-Server, um die Last effektiv zu bewältigen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Skalierung von Hosting-CPUs nicht lange tragbar ist. Die CPUs können nur eine gewisse Skalierung zulassen, und dann kommt der Punkt, an dem Sie nicht mehr skalieren können. Darüber hinaus kann dieser Prozess ziemlich teuer sein, da gute Server teuer sind und die billigen das Kundenerlebnis beeinträchtigen können. Hier können Loadbalancer eingesetzt werden, um die Last der Anfragen der App effektiv zu verteilen. Dies kann zu einer horizontalen Ebene der App-Skalierung führen.

Skalierung der Datenbank mit Caching und Verteilung

Wenn eine App viel Datenverkehr erhält, kann die Datenbank aufgrund der Knoten beeinträchtigt werden. Sie können die am häufigsten verwendeten Daten im verteilten Cache-System speichern, um die Verarbeitungskapazität der Datenbank zu verbessern. Das Cache-System ermöglicht es der Datenbank, die Daten entsprechend der erhöhten Verkehrsnachfrage zu optimieren und zu priorisieren. Diese Funktion ist jedoch nur auf Cloud-basierten Servern wie Azure oder Amazon verfügbar.

Wenn das Caching keine guten Ergebnisse liefert, können Sie versuchen, von einer Datenbank zur horizontalen Skalierung zu wechseln. Es ermöglicht die Speicherung der Daten in verschiedenen DB-Instanzen. Es ist ein langwieriger Prozess und erfordert viel Handarbeit. Einige Cloud-basierte Dienste können dies jedoch mit einem automatisierten Prozess vereinfachen.

Verbesserung der Reaktionsfähigkeit der App

Eine reaktionsschnelle App spielt eine entscheidende Rolle bei der Leistung und Skalierung von Apps. Viele Apps enthalten Warteschlangensysteme in ihrer Datenbank. Es hilft der App, die Anfragen aus dem Datenverkehr zu identifizieren und zu priorisieren. Dadurch wird es für die App einfacher, keine übermäßige Last zu bekommen und diese effektiv zu verteilen.

Verwenden von Drittanbieter-App-Scalern

Die Verwendung von Skalierern von Drittanbietern kann eine großartige Möglichkeit sein, all die umfangreiche Arbeit hinter der App-Skalierung zu eliminieren. Ihre Aufgabe wird es sein, Ihre App zu modifizieren und zu skalieren, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen. Diese Methode wird Personen mit einem nicht-technischen Hintergrund dringend empfohlen. Falsches Herumbasteln am Backend der App hat schädliche Folgen. Deshalb ist es besser, das Profis für Sie erledigen zu lassen.

Wie stellen Sie sicher, dass die Anwendung skalierbar ist?

Kann die App-Skalierung eine bessere Leistung erbringen und bereit sein, den gesamten erweiterten Datenverkehr zu bewältigen, den sie erhalten wird? Es ist die erste Frage, die den meisten App-Besitzern in den Sinn kommt, und das zu Recht. Es ist ratsam, immer mit einer skalierbaren App zu beginnen, unabhängig von der Art Ihres Unternehmens. Leider schränken einige Apps dies aufgrund der Nicht-Skalierbarkeit in ihrer Designstruktur ein. Aber können Sie sicherstellen, dass Ihre Anwendung skalierbar ist oder nicht? Sie müssen einen Skalierbarkeitstest für die App durchführen, um das Skalierbarkeitspotenzial zu überprüfen. Diese Hilfe bestimmt, ob Ihre App skalierbar ist oder nicht.

Skalierbarkeitstest erstellen

Die Rolle des Stabilitätstests besteht darin, herauszufinden, wie viel Datenverkehr sie bewältigen können, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen. Die Tests werden die Hauptattribute beurteilen: Reaktionszeit, Netzwerk- und Speichernutzung, Zugriffe pro Sekunde und Auslastung mit mehreren Benutzern gleichzeitig. Alle genannten Szenarien müssen während des gesamten Prozesses überwacht werden, um zu einem Ergebnis zu kommen.

Verwenden Sie viele virtuelle Benutzer. Beginnen Sie mit einer minimalen Anzahl von Benutzern und erhöhen Sie diese, bis die Last das Maximum erreicht.

Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen bei jedem Testlauf gleich sind.

Nach Erhalt der Ergebnisse ist es an der Zeit, ein Fazit zu ziehen.

Analysieren der Ergebnisse

Der von Ihnen durchgeführte Test deckt hauptsächlich das Performance-Management der App ab. Wir müssen tiefer graben, um alle anderen kritischen Faktoren zu identifizieren, die für die Skalierung des Standorts erforderlich sind.

Überprüfen Sie, wie sich die zunehmende Reaktionszeit virtueller Benutzer auswirkt.

Erhöhung des Lags oder der Latenz der App mit steigender Nutzerzahl.

Absturz nach Überschreitung des Benutzerlimits.

Diese Testergebnisse helfen Ihnen festzustellen, ob die Skalierbarkeit Ihrer App möglich ist oder nicht und in welchen Bereichen sie am meisten verbessert werden muss. Es kann auch darauf hinweisen, wann die Skalierung der Anwendung stoppt und was Sie tun können, um sie zu verbessern.

Was ist Skalierung in Webanwendungen?

Die Skalierung von Webanwendungen bedeutet, die steigende Anzahl gleichzeitiger Benutzer zu bewältigen, ohne die Leistung der Webanwendung zu beeinträchtigen. Unabhängig davon, ob 1.000 oder 10.000 Benutzer die App aktiv nutzen, die Benutzererfahrung wird dieselbe sein, nicht festgefahren. Verschiedene Methoden machen die Webanwendung skalierbar, wie vertikale, horizontale und diagonale Skalierung. Es hängt alles von der Art der Webanwendung und dem erwarteten Datenverkehr ab.

Wenn Sie eine Webanwendung von Grund auf neu erstellen möchten, ist es möglich, Raum für Skalierbarkeit zu lassen. Aber was ist, wenn Sie eine bereits laufende Webanwendung haben? Kann es auch skalieren? Ja, es ist möglich, eine etablierte Webanwendung zu skalieren. Hier ist, wie:

Datenbankskalierung

In der Datenbank der Webanwendung werden alle wichtigen Dinge gespeichert. Wenn die Web-App viel Verkehr erhält, sollte die Skalierung der Datenbank im Vordergrund stehen. Sie können den Rechenprozess der Datenbank verteilen, indem Sie die Belastung komplexer Prozesse reduzieren.

Backend-Skalierung

Wenn Ihre Webanwendung Platz für Backend -Skalierung bietet, können Sie Ihre App problemlos erweitern. Um zu überprüfen, welcher Punkt der App zuerst skaliert werden muss, testen Sie mit virtuellen Benutzern und achten Sie auf jedes kleine Detail.

Verwendung von Drittanbietern

Der Skalierungsprozess ist schwierig und muss mit der richtigen Sorgfalt durchgeführt werden, da er sonst die gesamte App beschädigen kann. Was ist, wenn Ihre App kein skalierbares Backend hat? Sie können sich auf Drittanbieter verlassen, um das Backend Ihrer Web-App vollständig zu skalieren. Viele veraltete Anwendungen unterstützen die Skalierbarkeitsfunktion nicht. Die Verwendung von Scalern von Drittanbietern ist besser, als Webanwendungen von Grund auf neu zu erstellen.

Warum ist Skalierbarkeit in Webanwendungen wichtig?

So wie ein wachsendes Unternehmen expandieren muss, um die Nachfrage seiner Kunden zu erfüllen, ist die Skalierbarkeit von Webanwendungen ebenso wichtig. Dies ist nicht nur für den Besitzer der Webanwendung wichtig, sondern auch für deren Benutzer. Denn wenn Sie eine wachsende Anzahl von App-Benutzern haben, kommt der Punkt, an dem entweder die App abstürzt oder stark verzögert.

Hier sind einige der Vorteile, die Sie aus einer skalierbaren Webanwendung ziehen:

Kundenerfahrung

Wenn es um jedes Dienstleistungs- oder Produktanbietergeschäft geht, steht das Kundenerlebnis im Mittelpunkt. Die Skalierbarkeit der Webanwendung ermöglicht es ihr, so viel Benutzerverkehr zu erhalten, ohne die Leistung der App zu beeinträchtigen.

Verbesserter ROI

Die Skalierbarkeit von Apps geht Hand in Hand mit einem erfolgreichen Unternehmen. Wenn die App mehr Traffic erhält, verdient der Besitzer mehr. Mit einem skalierbaren Backend der Anwendung ist es möglich, weiter zu wachsen, um allen Benutzern ein ähnliches Erlebnis zu bieten.

Kosteneffektiver Weg

Mit einem skalierbaren Backend ist es möglich, mit einer kleinen Webanwendung zu beginnen und diese mit zunehmendem Datenverkehr zu erweitern. Diese Skalierbarkeit macht es kostengünstiger und ermutigt potenzielle App-Besitzer, mit einer kleinen Investition zu beginnen.

Stabilität in der Leistung

Ein Benutzer erwartet von einer App bei jeder Verwendung die gleiche oder eine verbesserte Erfahrung. Eine App ohne Skalierbarkeitsfunktion verzögert oder funktioniert nicht, wenn der Datenverkehr eine bestimmte Zahl erreicht. Diese Stabilität in einer skalierbaren Website-Anwendung trägt dazu bei, dass sie wie gewohnt läuft, selbst bei Werbekampagnen und anderen Veranstaltungen mit hohem Datenverkehr. Andererseits führt eine nicht skalierbare Anwendung zu längeren Ladezeiten, Abstürzen oder Verzögerungen, die das Kundenerlebnis beeinträchtigen können.

Endlose Anpassung

Viele Geschäftsinhaber neigen dazu, ihr Geschäft an die sich ständig ändernden Trends anzupassen. Ohne Skalierbarkeit ist es aufgrund von -End- und Speicherbeschränkungen unmöglich, Ihre App häufig anzupassen. Die Anpassung kann weitere Produkte und Dienstleistungen hinzufügen oder das Gefühl der App ändern, wenn das Unternehmen wächst. Mit einem optimierten und skalierbaren Backend ist das alles möglich.

Was ist Skalierung in der API?

Skalierbarkeit in der API bezieht sich auf die Fähigkeit, gleichzeitige Anforderungen aus dem Datenverkehr zu verarbeiten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Viel ältere Web- und mobile Basis-Apps verwenden ältere APIs, die im Allgemeinen keinen Raum für Skalierung bieten. Viele Entwickler verwenden diese skalierbaren APIs jetzt, um ihren Kunden dabei zu helfen, ihr Geschäft nachhaltig auszubauen. Einige Cloud-basierte Dienste wie Amazon bieten auch API-Skalierungsfunktionen an. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine API-Skalierung vertikal und horizontal funktionieren kann.

Vertikale API-Skalierung

Die vertikale API -Skalierung wird empfohlen, wenn Ihr Unternehmen neu ist und wahrscheinlich nur begrenzten Traffic erhält. Es ist ein budgetfreundlicherer Ansatz, da weniger teure Server erforderlich sind. Es verbraucht mehr Hardwarelast; Mit mehr Speicher und schnelleren Prozessoren hilft es Ihrer API, mehr Datenverkehr zu bewältigen. Außerdem können Codes auch verwendet werden, um die API zu optimieren. Wenn Ihre API jedoch immer mehr Traffic erhält, wird irgendwann der Punkt kommen, an dem Sie Ihre API-Skalierung auf horizontal verschieben müssen.

Horizontale API-Skalierung

Die horizontale API-Skalierung verlässt sich darauf, dass die Server anstelle von Hardware skaliert werden. Wenn Ihre vertikale API einen Punkt erreicht hat, an dem keine weitere Skalierung mehr möglich ist, ist die horizontale API-Skalierung der richtige Weg. Es ist eine teure Methode zur API-Skalierung, aber es ist die von Top-Unternehmen wie Google und Facebook. Die horizontale API-Skalierung ist schnell und viel dynamischer als die vertikale.

Fazit

Skalierbarkeit ist ein entscheidendes Merkmal, das jeder mobilen und webbasierten Anwendung hinzugefügt werden sollte. Leider erlauben die meisten Anwendungen keine Skalierbarkeit oder der Prozess ist für einen Laien sehr komplex. Hier kommen No-Code-Plattformen wie AppMaster ins Spiel. Sie können eine voll funktionsfähige mobile Anwendung oder Webanwendung erstellen, die standardmäßig in fast allen Balancern ausgeführt werden kann, wodurch Sie die Last fast unbegrenzt skalieren können, also gibt es Sie müssen sich keine Gedanken mehr über die Skalierungsbeschränkung Ihrer App machen.

Häufig gestellte Fragen

F. Warum ist es wichtig, skalierbare Apps zu haben?

Skalierbarkeit ist entscheidend, damit Apps erhalten bleiben und wachsen können, wenn sie mehr Traffic erhalten. Mit skalierbaren Apps können Sie das Backend je nach Anforderung hinzufügen und ändern.

F. Kann eine bereits etablierte Anwendung skaliert werden?

Ja, nur wenn das Backend der Anwendung Skalierbarkeit zulässt. Wenn die Anwendung mit alten Frameworks erstellt wird, schränkt dies das Skalierungspotenzial ein.

F. Welche Vorteile bietet die Anwendungsskalierung?

Neben der Bereitstellung eines konsistenten Kundenerlebnisses für die Benutzer hat die App-Skalierung viele Vorteile. Wie verbesserter ROI, Anpassung und Kosteneffizienz, um nur einige zu nennen.

F. Sind Scaler von Drittanbietern zuverlässig?

Ja, etablierte Scaler von Drittanbietern. Darüber hinaus bieten sie neben der Skalierung weitere zusätzliche Funktionen.