La mise à l'échelle de l'application fait référence à la croissance de votre application. La croissance peut être en termes de trafic que l'application reçoit ou évolue pour répondre aux besoins de l'entreprise. Comme toute entreprise prospère, l'évolutivité dépend d'une croissance positive, tout comme l'application. De nos jours, l'évolutivité de l'entreprise va de pair avec la mise à l'échelle des applications. Voici tout ce que vous devez savoir sur l'importance de la mise à l'échelle des applications et comment vous pouvez le faire.

Qu'est-ce que l'évolutivité dans une application ?

En ce qui concerne la mise à l'échelle de l'application, cela signifie généralement la base de données de l'application en croissance et ses modifications principales. Il peut y avoir de nombreuses façons différentes de faire évoluer l'application. Cela varie généralement du type d'entreprise au développement de l'application.

Pourquoi votre application doit être évolutive ?

Pour simplifier, si une application reçoit 100 utilisateurs par jour et que sa base d'utilisateurs actifs monte en flèche à 1000 utilisateurs par jour. L'application avec un backend non optimisé ne pourra pas gérer ce trafic en forte augmentation. Cela se produit principalement en raison du fait de ne pas garder à l'esprit l'évolutivité pendant la phase de développement.

Tout comme une entreprise qui commence à réussir, il devient urgent de la faire évoluer pour divertir tous ses clients. Il en va de même pour l'application ; l'évolutivité devient cruciale pour soutenir les utilisateurs et offrir une expérience agréable au trafic. Cependant, si l'optimisation est manquée pendant la phase de développement de l'application, des solutions tierces sont disponibles qui fournissent une optimisation backend pour l'expansion de l'application.

La mise à l'échelle d'une application peut être difficile si elle ne prend pas en charge un backend optimisé sans compromettre l'expérience utilisateur et les performances de l'application. C'est la responsabilité du développeur de l'application de faire évoluer une application. Cependant, le propriétaire de l'application ou une startup doit également être conscient de ce qui se passe dans le processus de mise à l'échelle et pourquoi il est nécessaire de le mettre à l'échelle.

Qu'il s'agisse d'une application mobile ou d'une application Web, le processus de réflexion et la mise en œuvre sont identiques. Avant de commencer le processus de mise à l'échelle, vous devez savoir où votre application manque de l'évolutivité requise par l'application.

Utiliser la bonne technologie

Une application est composée de plusieurs technologies différentes, selon sa nature. Par exemple, Node.JS est assez souvent utilisé pour le développement et la modification du backend. Il est préféré aux autres en raison de sa compatibilité avec les développements d'applications mobiles et Web. Si votre application est construite à l'aide de celle-ci, le processus de mise à l'échelle peut être effectué de manière assez efficace.

Mise à l'échelle des serveurs d'applications

Lorsque les demandes des clients augmentent, vous aurez besoin de ressources pour les satisfaire comme une entreprise. Si le trafic d'une application monte en flèche, vous aurez besoin des serveurs d'hébergement pour gérer efficacement la charge. Il est important de se rappeler que la mise à l'échelle des processeurs d'hébergement n'est pas durable pendant longtemps. Les processeurs ne peuvent autoriser qu'un certain niveau d'échelle, et il arrive un moment où vous ne pourrez plus évoluer. De plus, ce processus peut être assez coûteux, car les bons serveurs sont coûteux et les moins chers peuvent nuire à l'expérience client. Les équilibreurs de charge peuvent être utilisés ici pour répartir efficacement la charge des requêtes de l'application. Cela peut conduire à un niveau horizontal de mise à l'échelle de l'application.

Mise à l'échelle de la base de données à l'aide de la mise en cache et de la distribution

Si une application reçoit beaucoup de trafic, la base de données peut être affectée en raison des nœuds. Vous pouvez stocker les données les plus utilisées dans le système de cache distribué pour améliorer la capacité de traitement de la base de données. Le système de cache permettra à la base de données d'optimiser et de hiérarchiser les données en fonction de l'augmentation de la demande de trafic. Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible que sur des serveurs basés sur le cloud comme Azure ou Amazon.

Si la mise en cache ne donne pas de bons résultats, vous pouvez essayer de passer d'une base de données à une mise à l'échelle horizontale. Il permet le stockage des données dans différentes instances de base de données. C'est un processus long et nécessite beaucoup de travail manuel. Cependant, certains services basés sur le cloud peuvent simplifier cela grâce à un processus automatisé.

Amélioration de la réactivité de l'application

Une application réactive joue un rôle essentiel dans les performances et la mise à l'échelle de l'application. De nombreuses applications incluent des systèmes de file d'attente dans leur base de données. Cela aide l'application à identifier et à hiérarchiser les demandes du trafic. Avec cela, il devient plus facile pour l'application de ne pas avoir une charge excessive et de la distribuer efficacement.

Utilisation de scalers d'applications tiers

L'utilisation des scalers tiers peut être un excellent moyen d'éliminer tout le travail considérable derrière la mise à l'échelle de l'application. Ce sera leur tâche de modifier et de faire évoluer votre application sans perturber l'expérience client. Cette méthode est fortement recommandée pour ceux qui n'ont pas de connaissances techniques. Un mauvais bricolage avec le backend de l'application aura des conséquences néfastes. C'est pourquoi il est préférable de laisser des professionnels le faire pour vous.

L'échelle de l'application peut-elle être plus performante et être prête à gérer tout le trafic étendu qu'elle recevra ? C'est la première question qui vient à l'esprit de la plupart des propriétaires d'applications, et à juste titre. Il est sage de toujours commencer avec une application évolutive, quelle que soit la nature de votre entreprise. Malheureusement, certaines applications limitent cela en raison de la non-évolutivité de leur structure de conception. Mais pouvez-vous vous assurer que votre application est évolutive ou non ? Vous devez effectuer un test d'évolutivité sur l'application pour vérifier le potentiel d'évolutivité. Cette aide détermine si votre application est évolutive ou non.

Création d'un test d'évolutivité

Le rôle du test de stabilité est de déterminer la quantité de trafic qu'ils peuvent gérer sans compromettre l'expérience utilisateur. Les tests évalueront les principaux attributs : temps de réponse, utilisation du réseau et de la mémoire par seconde, et charge avec plusieurs utilisateurs simultanément. Tous les scénarios mentionnés doivent être surveillés tout au long du processus pour arriver à une conclusion.

Utilisez de nombreux utilisateurs virtuels. Commencez avec un nombre minimum d'utilisateurs et continuez à augmenter jusqu'à ce que la charge atteigne le maximum.

Assurez-vous que tous les paramètres sont les mêmes chaque fois que vous exécutez le test.

Après avoir obtenu les résultats, il est temps de tirer une conclusion.

Analyse des résultats

Le test que vous avez effectué couvre principalement la gestion des performances de l'application. Nous devons creuser plus profondément pour identifier tous les autres facteurs critiques nécessaires à la mise à l'échelle du site.

Vérifiez comment le temps de réponse croissant des utilisateurs virtuels est affecté.

Augmentation du décalage ou de la latence de l'application avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs.

Plantage après avoir dépassé la limite d'utilisateurs.

Ces résultats de test vous aideront à déterminer si l'évolutivité de votre application est possible ou non et dans quels domaines elle doit le plus être améliorée. Il peut également indiquer quand l'application s'arrête à l'échelle et ce que vous pourriez faire pour l'améliorer.

Qu'est-ce que la mise à l'échelle dans une application Web ?

La mise à l'échelle des applications Web signifie gérer le nombre croissant d'utilisateurs simultanés sans compromettre les performances des applications Web. Que 1 000 ou 10 000 utilisateurs utilisent activement l'application, l'expérience utilisateur sera la même, sans s'enliser. Différentes méthodes rendent l'application Web évolutive, comme la mise à l'échelle verticale, horizontale et diagonale. Tout dépend de la nature de l'application web et du trafic attendu.

Si vous souhaitez créer une application web à partir de zéro, il est possible de laisser la place à l'évolutivité. Mais que se passe-t-il si vous avez une application Web déjà en cours d'exécution ? Peut-il évoluer aussi? Oui, il est possible de faire évoluer une application Web établie. Voici comment:

Mise à l'échelle de la base de données

La base de données de l'application Web est l'endroit où toutes les choses importantes sont stockées. Si l'application Web reçoit beaucoup de trafic, la mise à l'échelle de la base de données doit être l'objectif principal. Vous pouvez répartir le processus de calcul de la base de données en réduisant la charge des processus complexes.

Mise à l'échelle du backend

Si votre application Web a de la place pour la mise à l'échelle du backend , vous pouvez facilement développer votre application. Pour vérifier quel point de l'application doit être mis à l'échelle en premier, essayez de tester avec des utilisateurs virtuels et notez chaque petit détail.

Utilisation de tiers

Le processus de mise à l'échelle est délicat et doit être effectué avec soin, sinon il peut endommager l'ensemble de l'application. Que faire si votre application n'a pas de backend évolutif ? Vous pouvez compter sur des fournisseurs de services tiers pour faire évoluer complètement le backend de votre application Web. De nombreuses applications obsolètes ne prennent pas en charge la fonctionnalité d'évolutivité. L'utilisation de scalers tiers est préférable à la création d'applications Web à partir de zéro.

Pourquoi l'évolutivité est-elle importante dans les applications Web ?

Tout comme une entreprise en pleine croissance doit se développer pour répondre à la demande de ses clients, l'évolutivité des applications Web est tout aussi importante. Non seulement c'est important pour le propriétaire de l'application Web, mais aussi pour ses utilisateurs. Parce que si vous avez un nombre croissant d'utilisateurs de l'application, il arrive un moment où l'application plante ou prend beaucoup de retard.

Voici quelques-uns des avantages que vous obtenez d'une application Web évolutive :

Expérience client

Lorsqu'il s'agit de toute activité de fournisseur de services ou de produits, l'expérience client est l'élément clé. L'évolutivité de l'application Web lui permettra d'obtenir autant de trafic utilisateur sans compromettre les performances de l'application.

Retour sur investissement amélioré

L'évolutivité des applications va de pair avec une entreprise prospère. Si l'application génère plus de trafic, le propriétaire gagne plus de revenus. Avec un backend évolutif de l'application, il est possible de continuer à se développer pour offrir à tous les utilisateurs une expérience similaire.

Manière rentable

Avec un backend évolutif, il est possible de commencer avec une petite application Web et de la développer à mesure que le trafic augmente. Cette évolutivité le rend plus rentable et encourage les propriétaires d'applications potentiels à commencer avec un petit investissement.

Stabilité des performances

Un utilisateur s'attend à une expérience identique ou améliorée d'une application à chaque fois qu'elle est utilisée. Une application sans fonctionnalité d'évolutivité sera retardée ou ne fonctionnera pas lorsque le trafic atteindra un certain nombre. Cette stabilité dans une application de site Web évolutive lui permet de fonctionner comme d'habitude, même dans les campagnes promotionnelles et autres événements lorsque le trafic est élevé. D'autre part, une application non évolutive fournira des temps de chargement, des plantages ou des retards accrus qui peuvent nuire à l'expérience client.

Personnalisation sans fin

De nombreux propriétaires d'entreprise ont tendance à personnaliser leur entreprise en fonction des tendances en constante évolution. Sans évolutivité, il est souvent impossible de personnaliser votre application en raison des limitations de -end et de stockage. La personnalisation peut ajouter plus de produits et de services ou modifier l'ambiance de l'application à mesure que l'entreprise se développe. Tout est possible avec un backend optimisé et évolutif.

Qu'est-ce que la mise à l'échelle dans l'API ?

L'évolutivité dans l'API fait référence à la capacité de gérer les demandes simultanées du trafic sans compromettre les performances. Des applications de base Web et mobiles beaucoup plus anciennes utilisent des API plus anciennes qui ne permettent généralement pas de mise à l'échelle. De nombreux développeurs utilisent désormais ces API évolutives pour aider leurs clients à développer leurs activités de manière durable. Certains services basés sur le cloud comme Amazon offrent également des fonctionnalités de mise à l'échelle de l'API. Il existe deux manières pour une mise à l'échelle d'API de fonctionner verticalement et horizontalement.

Mise à l'échelle verticale de l'API

La mise à l'échelle verticale de l' API est recommandée si votre entreprise est nouvelle et recevra probablement un trafic limité. C'est une approche plus économique, car elle nécessite moins de serveurs coûteux. Il utilise plus de charge matérielle ; avec plus de mémoire et des processeurs plus rapides, cela aidera votre API à gérer plus de trafic. En plus de cela, des codes peuvent également être utilisés pour optimiser l'API. Cependant, si votre API reçoit de plus en plus de trafic, il arrivera éventuellement un moment où vous devrez déplacer la mise à l'échelle de votre API à l'horizontale.

Mise à l'échelle horizontale de l'API

La mise à l'échelle horizontale de l'API s'appuie sur les serveurs pour évoluer au lieu du matériel. Si votre API verticale a atteint un point où aucune mise à l'échelle supplémentaire ne peut être effectuée, la mise à l'échelle horizontale de l'API est la solution. C'est une méthode coûteuse pour faire évoluer l'API, mais c'est celle des grandes entreprises comme Google et Facebook. La mise à l'échelle horizontale de l'API est rapide et bien plus dynamique que verticale.

Conclusion

L'évolutivité est une fonctionnalité cruciale qui devrait être ajoutée à chaque application mobile et Web. Malheureusement, la plupart des applications ne permettent pas l'évolutivité, ou le processus est très complexe pour un non-technicien. C'est là qu'interviennent les plates-formes sans code comme AppMaster. Vous pouvez créer une application mobile ou une application Web complète, qui par défaut a la capacité de s'exécuter dans presque tous les équilibreurs, ce qui vous permet d'adapter la charge de manière presque illimitée, il y a donc plus besoin de vous soucier de la limitation de mise à l'échelle de votre application.

FAQ

Q. Pourquoi est-il important d'avoir des applications évolutives ?

L'évolutivité est cruciale pour que les applications se maintiennent et se développent à mesure qu'elles reçoivent plus de trafic. Avec les applications évolutives, vous avez la possibilité d'ajouter et de modifier le backend selon les besoins.

Q. Une application déjà établie peut-elle évoluer ?

Oui, uniquement si le backend de l'application permet l'évolutivité. Si l'application est réalisée à l'aide d'anciens frameworks, cela limite son potentiel d'évolutivité.

Q. Quels sont les avantages de la mise à l'échelle des applications ?

En plus de fournir une expérience client cohérente aux utilisateurs, la mise à l'échelle des applications présente de nombreux avantages. Comme l'amélioration du retour sur investissement, la personnalisation et la rentabilité, pour n'en nommer que quelques-uns.

Q. Les détartreurs tiers sont-ils fiables ?

Oui, des détartreurs tiers établis. De plus, ils fournissent d'autres fonctionnalités supplémentaires en plus de la mise à l'échelle.