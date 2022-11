App-schaling verwijst naar de groei van uw app. De groei kan betrekking hebben op het verkeer dat de app krijgt of op de ontwikkeling van de zakelijke behoefte. Zoals elk succesvol bedrijf afhankelijk is van schaalbaarheid om positieve groei te hebben, zo ook de app. In de huidige tijd gaat zakelijke schaalbaarheid hand in hand met app-schaling. Hier is alles wat je moet weten over waarom app schalen belangrijk is en hoe je het kunt doen.

Wat is schaalbaarheid in een app?

Als het gaat om app-schaling, betekent dit meestal de groeiende database van de app en zijn backend-aanpassingen. Er kunnen veel verschillende manieren zijn om de app te laten schalen. Het varieert meestal van het type bedrijf tot de ontwikkeling van de app.

Waarom moet uw app schaalbaar zijn?

Als een app 100 gebruikers per dag krijgt en het aantal actieve gebruikers stijgt tot 1000 per dag. De app met een ongeoptimaliseerde backend zal dat sterk toegenomen verkeer niet aankunnen. Dit gebeurt meestal doordat men tijdens de ontwikkelingsfase geen rekening houdt met schaalbaarheid.

Net als een bedrijf dat succesvol begint te worden, wordt het een bittere noodzaak om te schalen om al zijn klanten te vermaken. Hetzelfde geldt voor de app; schaalbaarheid wordt cruciaal voor het in stand houden van de gebruikers en het bieden van een aangename ervaring aan het verkeer. Als de optimalisatie echter wordt gemist tijdens de ontwikkelingsfase van de app, zijn er oplossingen van derden beschikbaar die backend-optimalisatie bieden voor de uitbreiding van de app.

Hoe schaal je een applicatie?

Het schalen van een app kan een uitdaging zijn als deze geen geoptimaliseerde backend ondersteunt zonder afbreuk te doen aan de gebruikerservaring en app-prestaties. Het is de verantwoordelijkheid van de app-ontwikkelaar om een app te schalen. De app-eigenaar of een startup moet echter ook weten wat er komt kijken bij het schalen en waarom het nodig is om te schalen.

Of het nu gaat om een mobiele of een webgebaseerde applicatie, het denkproces en de uitvoering zijn identiek. Voordat u het proces van schalen start, moet u weten waar de schaalbaarheid van uw app ontbreekt.

De juiste technologie gebruiken

Een app bestaat uit het gebruik van meerdere verschillende technologieën, afhankelijk van de aard ervan. Node.JS wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt voor backend-ontwikkeling en -aanpassing. Het heeft de voorkeur boven andere vanwege zijn compatibiliteit met mobiele en web app ontwikkelingen. Als uw app hiermee is gebouwd, kan het schaalproces heel effectief worden uitgevoerd.

Schalen van App Servers

Wanneer de vraag van klanten groeit, hebt u middelen nodig om daaraan te voldoen, net als een bedrijf. Als het verkeer van een app de pan uit rijst, zult u de hosting servers nodig hebben om de belasting effectief af te handelen. Het is belangrijk om te onthouden dat het schalen van hosting CPU's niet duurzaam is voor een lange tijd. De CPU's kunnen slechts een bepaald schaalniveau toestaan, en er komt een punt waarop je niet meer kunt schalen. Bovendien kan dit proces behoorlijk duur zijn, want goede servers zijn duur, en de goedkope kunnen de klantervaring schaden. Load balancers kunnen hier worden gebruikt om de belasting effectief te verdelen de verzoeken van de app. Dit kan leiden tot een horizontaal niveau van app-schaling.

De database schalen met behulp van caching en distributie

Als een app veel verkeer krijgt, kan de database worden aangetast door de knooppunten. U kunt de meest gebruikte gegevens opslaan in het gedistribueerde cache-systeem om de verwerkingscapaciteit van de database te vergroten. Met het cache-systeem kan de database de gegevens optimaliseren en prioriteit geven aan de toegenomen verkeersvraag. Deze functie is echter alleen beschikbaar op cloud-gebaseerde servers zoals Azure of Amazon.

Als caching geen goede resultaten oplevert, kunt u proberen over te schakelen van een database naar horizontale schaling. Hiermee kunnen de gegevens in verschillende DB-instanties worden opgeslagen. Het is een langdurig proces en vereist veel handmatig werk. Hoewel, sommige cloud-gebaseerde diensten kunnen dit eenvoudig maken met een geautomatiseerd proces.

Responsiviteit van app verbeteren

Een responsieve app speelt een essentiële rol in de prestaties en schaalbaarheid van de app. Veel apps bevatten wachtrijsystemen in hun database. Het helpt de app bij het identificeren en prioriteren van de verzoeken van het verkeer. Hiermee wordt het makkelijker voor de app om geen overmatige belasting te krijgen en deze effectief te verdelen.

App-scalers van derden gebruiken

Het gebruik van de 3rd party scalers kan een geweldige manier zijn om al het uitgebreide werk achter de app scaling te elimineren. Het zal hun taak zijn om uw app aan te passen en te schalen zonder de klantervaring te verstoren. Deze methode wordt ten zeerste aanbevolen voor degenen met een niet-technische achtergrond. Verkeerd sleutelen aan de achterkant van de app zal schadelijke gevolgen hebben. Daarom kun je dat beter door professionals laten doen.

Hoe zorg je ervoor dat de applicatie schaalbaar is?

Kan de app beter schalen en klaar zijn voor al het uitgebreide verkeer dat het zal krijgen? Het is de eerste vraag die bij de meeste app-eigenaren opkomt, en terecht. Het is verstandig om altijd te beginnen met een schaalbare app, ongeacht de aard van uw bedrijf. Helaas beperken sommige App dit door niet schaalbaarheid in hun ontwerpstructuur. Maar kunt u ervoor zorgen dat uw applicatie schaalbaar is of niet? U moet een schaalbaarheidstest uitvoeren op de app om het schaalbaarheidspotentieel te controleren. Deze hulp bepaalt of uw app schaalbaar is of niet.

Schaalbaarheidstest maken

De rol van de stabiliteitstest is na te gaan hoeveel verkeer ze aankunnen zonder de gebruikerservaring in gevaar te brengen. De tests zullen de belangrijkste attributen beoordelen: reactietijd, netwerk- en geheugengebruik hits per seconde, en belasting met meerdere gebruikers tegelijk. Alle genoemde scenario's moeten gedurende het hele proces worden gecontroleerd om tot een conclusie te komen.

Gebruik veel virtuele gebruikers. Begin met een minimaal aantal gebruikers en verhoog het aantal tot de belasting het maximum bereikt.

Zorg ervoor dat alle instellingen elke keer dat u de test uitvoert hetzelfde zijn.

Na het verkrijgen van de resultaten is het tijd om tot een conclusie te komen.

De resultaten analyseren

De test die u hebt uitgevoerd, heeft vooral betrekking op het prestatiebeheer van de app. We moeten dieper graven om alle andere kritieke factoren te identificeren die nodig zijn om de site te schalen.

Controleer hoe de toenemende reactietijd van virtuele gebruikers wordt beïnvloed.

Toename van lag of latency van de app met het toenemende aantal gebruikers.

Vastlopen na het overschrijden van de gebruikerslimiet.

Deze testresultaten zullen u helpen bepalen of de schaalbaarheid van uw app al dan niet mogelijk is en op welke gebieden deze het meest verbeterd moet worden. Het kan ook aangeven wanneer de applicatie stopt met schalen en wat u zou kunnen doen om het te verbeteren.

Wat is schalen in webapplicaties?

Schalen van een webapplicatie betekent het verwerken van een toenemend aantal gelijktijdige gebruikers zonder de prestaties van de webapplicatie in gevaar te brengen. Of er nu 1 duizend of 10 duizend gebruikers actief gebruik maken van de app, de gebruikerservaring zal hetzelfde zijn, niet vastlopen. Verschillende methoden maken de webapplicatie schaalbaar, zoals verticaal, horizontaal en diagonaal schalen. Het hangt allemaal af van de aard van de webapplicatie en het verwachte verkeer.

Als u een webapplicatie vanaf nul wilt maken, is het mogelijk om ruimte te laten voor schaalbaarheid. Maar wat als u een reeds draaiende webapplicatie hebt? Kan die ook schalen? Ja, het is mogelijk om een bestaande webapplicatie te schalen. Dit is hoe:

Database schalen

De database van de webapplicatie is waar alle belangrijke zaken worden opgeslagen. Als de webapplicatie veel verkeer ontvangt, zou het schalen van de database de eerste focus moeten zijn. U kunt het rekenproces van de database verdelen door de belasting van complexe processen te verminderen.

Backend schalen

Als uw webapplicatie ruimte heeft om backend te schalen, kunt u uw app gemakkelijk uitbreiden. Om na te gaan welk punt van de app het eerst geschaald moet worden, kunt u testen met virtuele gebruikers en elk klein detail opmerken.

Derde partijen gebruiken

Het schaalproces is lastig en moet zorgvuldig gebeuren, anders kan het de hele app beschadigen. Wat als uw app geen schaalbare backend heeft? U kunt vertrouwen op dienstverleners van derden om de backend van uw web-app volledig te schalen. Veel verouderde applicaties ondersteunen de schaalbaarheidsfunctie niet. Het gebruik van externe scalers is beter dan het bouwen van webapplicaties vanaf nul.

Waarom is schaalbaarheid belangrijk in webapplicaties?

Net zoals een groeiend bedrijf moet uitbreiden om aan de vraag van zijn klanten te voldoen, is schaalbaarheid van webapplicaties net zo belangrijk. Het is niet alleen belangrijk voor de eigenaar van de webapplicatie, maar ook voor zijn gebruikers. Want als je een groeiend aantal gebruikers hebt, komt er een moment dat de app crasht of veel vertraging oploopt.

Hier zijn enkele van de voordelen die je krijgt van een schaalbare webapplicatie:

Klantervaring

Als het gaat om een dienst of product provider bedrijf, klantervaring is de belangrijkste focus. De schaalbaarheid van de webapplicatie zal het mogelijk maken om zoveel mogelijk gebruikersverkeer te krijgen zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de app.

Verbeterde ROI

Schaalbaarheid van de app gaat hand in hand met een succesvol bedrijf. Als de app meer verkeer krijgt, verdient de eigenaar meer. Met een schaalbare backend van de applicatie is het mogelijk om te blijven groeien om alle gebruikers een vergelijkbare ervaring te bieden.

Kosteneffectieve manier

Met een schaalbare backend is het mogelijk om te beginnen met een kleine webapplicatie en deze te laten groeien naarmate het verkeer toeneemt. Deze schaalbaarheid maakt het kosteneffectiever en moedigt potentiële app-eigenaren aan om met een kleine investering te beginnen.

Stabiele prestaties

Een gebruiker verwacht bij elk gebruik van een app dezelfde of een verbeterde ervaring. Een app zonder schaalbaarheid zal achterblijven of niet functioneren wanneer het verkeer een bepaald aantal bereikt. Deze stabiliteit in een schaalbare website-applicatie helpt deze gewoon te draaien, zelfs bij promotiecampagnes en andere evenementen wanneer het verkeer hoog is. Aan de andere kant zal een niet schaalbare applicatie zorgen voor langere laadtijden, crashes of vertragingen die de klantervaring kunnen schaden.

Eindeloze aanpassing

Veel bedrijfseigenaren hebben de neiging om hun bedrijf aan te passen aan de steeds veranderende trends. Zonder schaalbaarheid is het onmogelijk om uw app vaak aan te passen vanwege -end en opslagbeperkingen. De aanpassing kan meer producten en diensten toevoegen of het gevoel van de app veranderen als het bedrijf groeit. Het is allemaal mogelijk met een geoptimaliseerde en schaalbare backend.

Wat is schaalbaarheid in API?

Schaalbaarheid in API verwijst naar het vermogen om gelijktijdige verzoeken van het verkeer te verwerken zonder de prestaties in gevaar te brengen. Veel oudere web- en mobiele basis-apps gebruiken oudere API's die over het algemeen geen ruimte bieden voor schaling. Veel ontwikkelaars maken nu gebruik van deze schaalbare API's om hun klanten te helpen hun bedrijf duurzaam te laten groeien. Sommige cloud-gebaseerde diensten zoals Amazon bieden ook API-schalingsfuncties aan. Er zijn twee manieren waarop een API-schaling kan functioneren Verticaal en Horizontaal.

Verticale API-schaling

Verticale API-schaling wordt aanbevolen als uw bedrijf nieuw is en waarschijnlijk weinig verkeer zal krijgen. Het is een meer budgetvriendelijke aanpak, omdat er minder dure servers nodig zijn. Het gebruikt meer hardware; met meer geheugen en snellere processors kan uw API meer verkeer aan. Daarnaast kunnen codes worden gebruikt om de API te optimaliseren. Als uw API echter steeds meer verkeer krijgt, komt er uiteindelijk een punt waarop u uw API-schaling naar horizontaal moet verplaatsen.

Horizontale API-schaling

Horizontale API-schaling vertrouwt op de servers om te schalen in plaats van op de hardware. Als uw verticale API een punt heeft bereikt waarop niet meer geschaald kan worden, dan is horizontale API-schaling de aangewezen weg. Het is een dure methode om API te schalen, maar het is de methode van topbedrijven als Google en Facebook. De horizontale API-schaling is snel en veel dynamischer dan de verticale.

Conclusie

Schaalbaarheid is een cruciale eigenschap die aan elke mobiele en webgebaseerde toepassing zou moeten worden toegevoegd. Helaas laten de meeste applicaties geen schaalbaarheid toe, of is het proces erg complex voor een niet-techneut. Dat is waar no-code platforms zoals AppMaster om de hoek komen kijken. U kunt een volledig functionele mobiele applicatie of webapplicatie maken, die standaard de mogelijkheid heeft om in bijna alle balancers te draaien, waardoor u de belasting bijna onbeperkt kunt schalen, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de beperking van de schaalbaarheid van uw app.

FAQs

Q. Waarom is het belangrijk om schaalbare apps te hebben?

Schaalbaarheid is cruciaal voor apps om stand te houden en te groeien naarmate ze meer verkeer krijgen. Met schaalbare apps heb je de ruimte om de backend naar behoefte toe te voegen en te veranderen.

Q. Kan een reeds bestaande applicatie schalen?

Ja, alleen als de backend van de applicatie schaalbaarheid toelaat. Als de applicatie is gemaakt met behulp van oude frameworks, beperkt dat het potentieel om te schalen.

Q. Wat zijn de voordelen van het schalen van applicaties?

Naast het bieden van een consistente klantervaring aan de gebruikers, heeft app-schaling veel voordelen. Zoals verbeterde ROI, maatwerk en kosteneffectiviteit, om er een paar te noemen.

Q. Zijn scalers van derden betrouwbaar?

Ja, gevestigde third-party scalers. Bovendien bieden ze andere extra functies naast het schalen.