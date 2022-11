Lo scaling delle app si riferisce alla crescita della vostra applicazione. La crescita può essere in termini di traffico che l'app riceve o di evoluzione per soddisfare le esigenze aziendali. Come ogni azienda di successo dipende dalla scalabilità per avere una crescita positiva, così anche l'app. Al giorno d'oggi, la scalabilità dell'azienda va di pari passo con la scalabilità dell'app. Ecco tutto quello che dovreste sapere sul perché la scalabilità delle app è importante e come si può fare.

Che cos'è la scalabilità di un'app?

Quando si parla di scalabilità di un'app, di solito si intende la crescita del database dell'app e le modifiche al backend. Ci possono essere molti modi diversi per rendere scalabile un'app. In genere variano dal tipo di azienda e dallo sviluppo dell'app.

Perché l'app deve essere scalabile?

Per semplificare, se un'app riceve 100 utenti al giorno e la sua base di utenti attivi sale a 1000 utenti al giorno. L'app con un backend non ottimizzato non sarà in grado di gestire questo aumento di traffico. Questo accade soprattutto perché non si tiene conto della scalabilità durante la fase di sviluppo.

Proprio come un'azienda che inizia ad avere successo, diventa necessario scalarla per intrattenere tutti i suoi clienti. Lo stesso vale per le app; la scalabilità diventa fondamentale per sostenere gli utenti e fornire un'esperienza piacevole al traffico. Tuttavia, se l'ottimizzazione non viene effettuata durante la fase di sviluppo dell'applicazione, sono disponibili soluzioni di terze parti che forniscono l'ottimizzazione del backend per l'espansione dell'applicazione.

Come si scala un'applicazione?

Scalare un'applicazione può essere difficile se non supporta un backend ottimizzato senza compromettere l'esperienza dell'utente e le prestazioni dell'app. È responsabilità dello sviluppatore dell'app scalare un'applicazione. Tuttavia, anche il proprietario di un'app o una startup dovrebbe essere consapevole di cosa comporta il processo di scalabilità e del perché è necessario scalare.

Che si tratti di un'applicazione mobile o web, il processo di pensiero e l'implementazione sono identici. Prima di iniziare il processo di scalabilità, dovreste sapere dove la vostra applicazione manca di scalabilità.

Utilizzare la tecnologia giusta

Un'applicazione è costituita dall'utilizzo di diverse tecnologie, a seconda della sua natura. Ad esempio, Node.JS viene utilizzato molto spesso per lo sviluppo e la modifica del backend. È preferito ad altri per la sua compatibilità con lo sviluppo di applicazioni mobili e web. Se la vostra applicazione è costruita con questa tecnologia, il processo di scalatura può essere eseguito in modo abbastanza efficace.

Scalabilità dei server delle app

Quando le richieste dei clienti crescono, avrete bisogno di risorse per soddisfarle come un'azienda. Se il traffico di un'app è alle stelle, è necessario che i server di hosting gestiscano il carico in modo efficace. È importante ricordare che lo scaling delle CPU di hosting non è sostenibile a lungo. Le CPU possono consentire solo un certo livello di scala e arriva il momento in cui non è più possibile scalare. Inoltre, questo processo può essere piuttosto costoso, poiché i server di buona qualità sono costosi e quelli economici possono danneggiare l'esperienza del cliente. I bilanciatori di carico possono essere utilizzati per distribuire efficacemente il carico delle richieste dell'applicazione. Questo può portare a un livello orizzontale di scalabilità dell'app.

Scalare il database usando la cache e la distribuzione

Se un'applicazione riceve molto traffico, il database potrebbe risentirne a causa dei nodi. È possibile memorizzare i dati più utilizzati nel sistema di cache distribuito per migliorare la capacità di gestione del database. Il sistema di cache consentirà al database di ottimizzare e dare priorità ai dati in base all'aumento della domanda di traffico. Tuttavia, questa funzione è disponibile solo su server basati su cloud come Azure o Amazon.

Se la cache non dà buoni risultati, si può provare a passare da un database allo scaling orizzontale. Questo permette di memorizzare i dati in diverse istanze del database. È un processo lungo e richiede molto lavoro manuale. Tuttavia, alcuni servizi basati sul cloud possono semplificare questa operazione con un processo automatizzato.

Migliorare la reattività dell'app

Un'applicazione reattiva svolge un ruolo fondamentale per le prestazioni e la scalabilità dell'applicazione. Molte app includono sistemi di accodamento nel loro database. Questo aiuta l'app a identificare e dare priorità alle richieste del traffico. In questo modo, diventa più facile per l'app non ricevere un carico eccessivo e distribuirlo in modo efficace.

Utilizzo di scaler di terze parti

L'uso di scaler di terze parti può essere un ottimo modo per eliminare tutto il lavoro che sta dietro alla scalatura dell'app. Sarà loro compito modificare e scalare l'app senza disturbare l'esperienza del cliente. Questo metodo è altamente consigliato a chi non ha un background tecnologico. Un intervento errato sul backend dell'app può avere conseguenze dannose. Ecco perché è meglio lasciare che siano i professionisti a farlo per voi.

Come si fa a garantire la scalabilità dell'applicazione?

L'applicazione può essere scalabile e pronta a gestire tutto il traffico esteso che riceverà? È la prima domanda che viene in mente alla maggior parte dei proprietari di app, e a ragione. È saggio iniziare sempre con un'app scalabile, indipendentemente dalla natura della vostra attività. Purtroppo, alcune app limitano questo aspetto a causa della non scalabilità della loro struttura. Ma potete assicurarvi che la vostra applicazione sia scalabile o meno? È necessario eseguire un test di scalabilità sull'applicazione per verificarne il potenziale di scalabilità. Questo aiuta a determinare se la vostra applicazione è scalabile o meno.

Creazione del test di scalabilità

Il ruolo del test di stabilità è quello di scoprire quanto traffico può gestire senza compromettere l'esperienza dell'utente. I test giudicheranno gli attributi principali: tempo di risposta, utilizzo della rete e della memoria al secondo e carico con più utenti contemporaneamente. Tutti gli scenari menzionati devono essere monitorati durante il processo per giungere a una conclusione.

Utilizzare molti utenti virtuali. Iniziate con un numero minimo di utenti e continuate ad aumentare fino a quando il carico raggiunge il massimo.

Assicurarsi che tutte le impostazioni siano le stesse ogni volta che si esegue il test.

Dopo aver ottenuto i risultati, è il momento di giungere a una conclusione.

Analisi dei risultati

Il test eseguito riguarda principalmente la gestione delle prestazioni dell'applicazione. Dobbiamo scavare più a fondo per identificare tutti gli altri fattori critici necessari per scalare il sito.

Verificate come viene influenzato il tempo di risposta degli utenti virtuali in aumento.

Aumento del ritardo o della latenza dell'applicazione con l'aumentare del numero di utenti.

Crash dopo aver superato il limite di utenti.

I risultati di questi test vi aiuteranno a determinare se la scalabilità della vostra applicazione è possibile o meno e in quali aree deve essere migliorata maggiormente. Possono anche indicare quando l'applicazione smette di scalare e cosa si può fare per migliorarla.

Che cos'è la scalabilità di un'applicazione web?

Scalare un'applicazione web significa gestire un numero crescente di utenti contemporanei senza compromettere le prestazioni dell'applicazione web. Che siano 1.000 o 10.000 gli utenti che utilizzano attivamente l'applicazione, l'esperienza dell'utente sarà la stessa, non sarà impantanata. Diversi metodi rendono l'applicazione web scalabile, come lo scaling verticale, orizzontale e diagonale. Tutto dipende dalla natura dell'applicazione web e dal traffico previsto.

Se si vuole creare un'applicazione web da zero, è possibile lasciare spazio alla scalabilità. Ma se si dispone di un'applicazione web già in esecuzione? Può scalare anch'essa? Sì, è possibile scalare un'applicazione web già esistente. Ecco come:

Scalabilità del database

Il database dell'applicazione web è il luogo in cui vengono memorizzate tutte le cose importanti. Se l'applicazione web riceve molto traffico, la scalabilità del database dovrebbe essere l'obiettivo principale. È possibile distribuire il processo di elaborazione del database riducendo il carico dei processi complessi.

Scalare il backend

Se la vostra applicazione web ha spazio per il backend scaling, potete espandere facilmente la vostra applicazione. Per verificare quale punto dell'applicazione deve essere scalato per primo, provate a eseguire dei test con utenti virtuali e a notare ogni minimo dettaglio.

Utilizzo di terze parti

Il processo di scalatura è complicato e deve essere eseguito con la dovuta attenzione, altrimenti può danneggiare l'intera app. E se la vostra applicazione non ha un backend scalabile? Per scalare completamente il backend della vostra applicazione web potete affidarvi a fornitori di servizi terzi. Molte applicazioni obsolete non supportano la funzione di scalabilità. Utilizzare scalatori di terze parti è meglio che costruire applicazioni web da zero.

Perché la scalabilità è importante nelle applicazioni web?

Come un'azienda in crescita ha bisogno di espandersi per soddisfare la domanda dei propri clienti, anche la scalabilità delle applicazioni web è altrettanto importante. Non è importante solo per il proprietario dell'applicazione web, ma anche per i suoi utenti. Infatti, se il numero di utenti dell'applicazione cresce, arriva il momento in cui l'applicazione si blocca o è molto lenta.

Ecco alcuni dei vantaggi che si ottengono da un'applicazione web scalabile:

Esperienza del cliente

Quando si tratta di un'attività di fornitura di servizi o prodotti, l'esperienza del cliente è l'obiettivo principale. La scalabilità dell'applicazione web consente di ottenere il massimo traffico di utenti senza compromettere le prestazioni dell'app.

Miglioramento del ROI

La scalabilità dell'app va di pari passo con il successo dell'azienda. Se l'app ottiene più traffico, il proprietario guadagna di più. Con un backend scalabile dell'applicazione, è possibile continuare a crescere per fornire a tutti gli utenti un'esperienza simile.

Un modo economicamente vantaggioso

Con un backend scalabile, è possibile iniziare con una piccola applicazione web e farla crescere con l'aumento del traffico. Questa scalabilità rende l'applicazione più conveniente e incoraggia i potenziali proprietari di app a iniziare con un piccolo investimento.

Stabilità delle prestazioni

Un utente si aspetta da un'applicazione un'esperienza uguale o migliore ogni volta che la utilizza. Un'applicazione priva di una funzione di scalabilità è destinata a rallentare o a non funzionare quando il traffico raggiunge un certo numero. La stabilità di un'applicazione per siti web scalabili ne favorisce il funzionamento abituale, anche durante le campagne promozionali e altri eventi in cui il traffico è elevato. D'altro canto, un'applicazione non scalabile comporta tempi di caricamento più lunghi, crash o rallentamenti che possono danneggiare l'esperienza del cliente.

Personalizzazione infinita

Molti imprenditori tendono a personalizzare la propria attività in base alle tendenze in continua evoluzione. Senza scalabilità, è impossibile personalizzare spesso l'applicazione a causa delle limitazioni di fine e di spazio. La personalizzazione può aggiungere altri prodotti e servizi o modificare l'aspetto dell'app in base alla crescita dell'azienda. Tutto questo è possibile con un backend ottimizzato e scalabile.

Che cos'è la scalabilità nelle API?

La scalabilità delle API si riferisce alla capacità di gestire le richieste simultanee del traffico senza compromettere le prestazioni. Molte vecchie applicazioni web e mobile utilizzano API obsolete che in genere non consentono di scalare. Molti sviluppatori utilizzano ora queste API scalabili per aiutare i clienti a far crescere le loro aziende in modo sostenibile. Anche alcuni servizi basati sul cloud, come Amazon, offrono funzionalità di scalabilità delle API. La scalabilità delle API può funzionare in due modi: verticale e orizzontale.

Scalatura verticale delle API

Il vertical scaling API è consigliato se la vostra azienda è nuova e probabilmente avrà un traffico limitato. È un approccio più economico, in quanto richiede un numero inferiore di server costosi. Utilizza un carico hardware maggiore; con più memoria e processori più veloci, aiuterà la vostra API a gestire più traffico. Inoltre, è possibile utilizzare i codici per ottimizzare l'API. Tuttavia, se la vostra API riceve sempre più traffico, alla fine arriverà il momento in cui dovrete spostare la scalatura dell'API in orizzontale.

Scalatura orizzontale dell'API

La scalabilità orizzontale dell'API si basa sui server invece che sull'hardware. Se la vostra API verticale ha raggiunto un punto in cui non è possibile scalare ulteriormente, allora la scalata API orizzontale è la strada da seguire. È un metodo costoso per scalare le API, ma è quello adottato dalle aziende più importanti come Google e Facebook. La scalatura orizzontale delle API è veloce e molto più dinamica di quella verticale.

Conclusione

La scalabilità è una caratteristica fondamentale che dovrebbe essere aggiunta a ogni applicazione mobile e web. Purtroppo, la maggior parte delle applicazioni non consente la scalabilità, oppure il processo è molto complesso per un non-tecnico. È qui che entrano in gioco piattaforme no-code come AppMaster. È possibile creare un'applicazione mobile o web completa, che per impostazione predefinita ha la capacità di funzionare in quasi tutti i bilanciatori, il che consente di scalare il carico in modo quasi illimitato, per cui non è più necessario preoccuparsi dei limiti di scalabilità della propria applicazione.

Domande frequenti

Q. Perché è importante avere app scalabili?

La scalabilità è fondamentale perché le app possano sostenere e crescere con l'aumento del traffico. Con le app scalabili, è possibile aggiungere e modificare il backend in base alle esigenze.

Q. Un'applicazione già esistente può essere scalabile?

Sì, solo se il backend dell'applicazione consente la scalabilità. Se l'applicazione è realizzata con vecchi framework, il suo potenziale di scalabilità è limitato.

Q. Quali sono i vantaggi della scalabilità delle applicazioni?

Oltre a fornire un'esperienza coerente agli utenti, la scalabilità delle applicazioni offre molti vantaggi. Come il miglioramento del ROI, la personalizzazione e l'economicità, per citarne alcuni.

Q. Gli scaler di terze parti sono affidabili?

Sì, gli scaler di terze parti sono affidabili. Inoltre, forniscono altre funzionalità aggiuntive oltre alla scalatura.