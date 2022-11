Skalowanie aplikacji odnosi się do wzrostu Twojej aplikacji. Wzrost może być w zakresie ruchu aplikacja jest coraz lub ewoluuje do spełnienia potrzeb biznesowych. Jak każdy udany biznes zależy od skalowalności, aby mieć pozytywny wzrost, i tak samo jest z aplikacją. W dzisiejszych czasach skalowalność biznesu idzie w parze ze skalowalnością aplikacji. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o tym, dlaczego skalowanie aplikacji jest ważne i jak możesz to zrobić.

Co to jest skalowalność w aplikacji?

Jeśli chodzi o skalowanie aplikacji, zwykle oznacza to rosnącą bazę danych aplikacji i jej modyfikacje backendowe. Może być wiele różnych sposobów na skalowanie aplikacji. To generalnie różni się od rodzaju działalności do rozwoju aplikacji.

Dlaczego Twoja aplikacja musi być skalowalna?

Aby uprościć, jeśli aplikacja jest coraz 100 użytkowników dziennie i jego skyrocketing aktywnej bazy użytkowników do 1000 użytkowników dziennie. Aplikacja z niezoptymalizowanym backend nie będzie w stanie obsłużyć tego znacznie zwiększonego ruchu. Dzieje się to głównie z powodu nie pamiętania o skalowalności w fazie rozwoju.

Tak jak firma zaczyna odnosić sukcesy, staje się pilną potrzebą skalowania go do rozrywki wszystkich swoich klientów. To samo dotyczy aplikacji; skalowalność staje się kluczowa dla podtrzymania użytkowników i zapewnienia przyjemnego doświadczenia dla ruchu. Jeśli jednak optymalizacja zostanie pominięta w fazie rozwoju aplikacji, dostępne są rozwiązania firm trzecich, które zapewniają optymalizację backendu dla ekspansji aplikacji.

Jak skalować aplikację?

Skalowanie aplikacji może być wyzwaniem, jeśli nie obsługuje zoptymalizowanego backendu bez uszczerbku dla doświadczenia użytkownika i wydajności aplikacji. Odpowiedzialność za skalowanie aplikacji spoczywa na jej twórcy. Jednak właściciel aplikacji lub startupu powinien być również świadomy tego, co dzieje się w procesie skalowania i dlaczego jest to konieczne.

Niezależnie od tego, czy jest to aplikacja mobilna czy webowa, proces myślowy i implementacja są identyczne. Przed rozpoczęciem procesu skalowania powinieneś wiedzieć, gdzie w Twojej aplikacji brakuje skalowalności, której wymaga aplikacja.

Wykorzystanie odpowiedniej technologii

Aplikacja składa się z wielu różnych technologii, w zależności od jej charakteru. Na przykład, Node.JS jest używany dość często do rozwoju i modyfikacji backendu. Jest on preferowany nad innymi ze względu na jego kompatybilność z rozwojem aplikacji mobilnych i internetowych. Jeśli Twoja aplikacja jest zbudowana przy jego użyciu, proces skalowania może być wykonany dość skutecznie.

Skalowanie serwerów aplikacji

Kiedy wymagania klientów rosną, będziesz potrzebował zasobów, aby je spełnić, tak jak firma. Jeśli ruch w aplikacji jest gwałtowny, będziesz potrzebował serwerów hostingowych, aby skutecznie obsłużyć obciążenie. Ważne jest, aby pamiętać, że skalowanie procesorów hostingowych nie jest trwałe przez długi czas. Procesory mogą pozwolić tylko na pewien poziom skali i przychodzi moment, kiedy nie będziesz w stanie skalować dłużej. Dodatkowo, proces ten może być dość kosztowny, ponieważ dobre serwery są kosztowne, a tanie mogą zaszkodzić doświadczeniu klienta. Load balancers może być używany tutaj do dystrybucji obciążenia skutecznie żądania z aplikacji. Może to prowadzić do poziomego poziomu skalowania aplikacji.

Skalowanie bazy danych za pomocą buforowania i dystrybucji

Jeśli aplikacja dostaje dużo ruchu, baza danych może ucierpieć z powodu węzłów. Możesz przechowywać najczęściej używane dane w rozproszonym systemie cache, aby zwiększyć zdolność obsługi bazy danych. System cache pozwoli bazie danych na optymalizację i nadanie priorytetu danym w zależności od zwiększonego ruchu. Jednak ta funkcja jest dostępna tylko na serwerach opartych na chmurze, takich jak Azure lub Amazon.

Jeśli buforowanie nie daje dobrych rezultatów, można spróbować przejść z jednej bazy danych na skalowanie poziome. Umożliwia ono przechowywanie danych w różnych instancjach DB. Jest to długotrwały proces i wymaga dużo pracy ręcznej. Chociaż niektóre usługi oparte na chmurze mogą sprawić, że będzie to proste dzięki zautomatyzowanemu procesowi.

Poprawa responsywności aplikacji

Responsywna aplikacja odgrywa istotną rolę w wydajności i skalowaniu aplikacji. Wiele aplikacji zawiera systemy kolejkowania w swojej bazie danych. Pomaga to aplikacji identyfikować i nadawać priorytety żądaniom z ruchu. Dzięki temu łatwiej jest uniknąć nadmiernego obciążenia aplikacji i efektywnie je rozłożyć.

Korzystanie z 3rd Party App Scalers

Korzystanie z 3rd party skalerów może być doskonałym sposobem, aby wyeliminować wszystkie obszerne pracy za skalowanie aplikacji. To będzie ich zadanie, aby zmodyfikować i skalować swoją aplikację bez zakłócania doświadczenia klienta. Ta metoda jest wysoce zalecana dla tych, którzy nie mają doświadczenia technicznego. Nieprawidłowe majstrowanie przy backendzie aplikacji będzie miało szkodliwe konsekwencje. Dlatego lepiej pozwolić profesjonalistom zrobić to za Ciebie.

Jak zapewnić skalowalność aplikacji?

Czy aplikacja może skalować się lepiej i być gotowa do obsługi całego rozszerzonego ruchu, który dostanie? Jest to pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy większości właścicieli aplikacji, i słusznie. To jest mądre, aby zawsze zacząć na skalowalnej aplikacji, bez względu na charakter działalności. Niestety, niektóre App ograniczają to z powodu braku skalowalności w ich strukturze projektowej. Ale czy możesz zapewnić, że Twoja aplikacja jest skalowalna, czy nie? Musisz wykonać test skalowalności na aplikacji, aby sprawdzić potencjał skalowalności. To pomoże określić, czy Twoja aplikacja jest skalowalna czy nie.

Tworzenie testu skalowalności

Rolą testu stabilności jest dowiedzieć się, ile ruchu mogą obsłużyć bez pogorszenia doświadczenia użytkownika. Testy ocenią główne atrybuty: czas odpowiedzi, hity użycia sieci i pamięci na sekundę oraz obciążenie z kilkoma użytkownikami jednocześnie. Wszystkie wymienione scenariusze muszą być monitorowane przez cały proces, aby dojść do wniosku.

Używaj wielu wirtualnych użytkowników. Zacznij od minimalnej liczby użytkowników i zwiększaj, aż obciążenie osiągnie maksimum.

Upewnij się, że wszystkie ustawienia są takie same za każdym razem, gdy przeprowadzasz test.

Po uzyskaniu wyników, nadszedł czas, aby dojść do konkluzji.

Analiza wyników

Test, który przeprowadziłeś, obejmuje głównie zarządzanie wydajnością aplikacji. Musimy kopać głębiej, aby zidentyfikować wszystkie inne krytyczne czynniki potrzebne do skalowania witryny.

Sprawdź jak rosnący czas reakcji wirtualnych użytkowników wpływa na wydajność.

Wzrost lagów lub opóźnień aplikacji z rosnącą liczbą użytkowników.

Załamanie się po przekroczeniu limitu użytkowników.

Te wyniki testów pomogą Ci określić, czy skalowalność Twojej aplikacji jest możliwa, czy nie i w jakich obszarach wymaga ona największej poprawy. Może również wskazać, kiedy aplikacja przestaje się skalować i co można zrobić, aby to poprawić.

Czym jest skalowanie w aplikacji internetowej?

Skalowanie aplikacji webowej oznacza obsługę rosnącej liczby użytkowników bez obniżania wydajności aplikacji. Niezależnie od tego, czy 1 tys. czy 10 tys. użytkowników aktywnie korzysta z aplikacji, doświadczenie użytkownika będzie takie samo, a nie zamulone. Różne metody sprawiają, że aplikacja internetowa jest skalowalna, jak skalowanie pionowe, poziome i ukośne. Wszystko zależy od charakteru aplikacji internetowej i oczekiwanego ruchu.

Jeśli chcesz stworzyć aplikację internetową od podstaw, możliwe jest pozostawienie miejsca na skalowalność. Ale co jeśli masz już działającą aplikację internetową? Czy ona też może się skalować? Tak, możliwe jest skalowanie już istniejącej aplikacji internetowej. Oto jak:

Skalowanie bazy danych

Baza danych aplikacji internetowej jest miejscem, gdzie przechowywane są wszystkie ważne rzeczy. Jeśli aplikacja internetowa otrzymuje dużo ruchu, skalowanie bazy danych powinno być głównym celem. Możesz rozdzielić proces obliczeniowy bazy danych poprzez zmniejszenie obciążenia złożonych procesów.

Skalowanie backendu

Jeśli Twoja aplikacja internetowa ma miejsce na skalowanie backendu, możesz łatwo rozbudować swoją aplikację. Aby sprawdzić, który punkt aplikacji wymaga skalowania w pierwszej kolejności, spróbuj przetestować ją z wirtualnymi użytkownikami i zwrócić uwagę na każdy najmniejszy szczegół.

Korzystanie z usług stron trzecich

Proces skalowania jest podstępny i musi być wykonany z należytą starannością, w przeciwnym razie może uszkodzić całą aplikację. Co zrobić, jeśli Twoja aplikacja nie ma skalowalnego backendu? Możesz polegać na zewnętrznych dostawcach usług, aby całkowicie skalować backend swojej aplikacji internetowej. Wiele przestarzałych aplikacji nie obsługuje funkcji skalowania. Korzystanie z zewnętrznych skalerów jest lepsze niż budowanie aplikacji internetowych od podstaw.

Dlaczego skalowalność jest ważna w aplikacjach internetowych?

Tak jak rozwijający się biznes musi się rozwijać, aby zaspokoić zapotrzebowanie swoich klientów, tak samo ważna jest skalowalność aplikacji internetowych. Nie tylko jest to ważne dla właściciela aplikacji, ale także dla ich użytkowników. Bo jeśli masz rosnącą liczbę użytkowników aplikacji, przychodzi czas, kiedy albo aplikacja będzie crash lub lagi dużo.

Oto niektóre z korzyści, które można uzyskać z skalowalnej aplikacji internetowej:

Doświadczenie klienta

Jeśli chodzi o każdy biznes usług lub dostawcę produktów, doświadczenie klienta jest kluczowym celem. Skalowalność aplikacji internetowej pozwoli jej uzyskać jak najwięcej ruchu użytkowników bez uszczerbku dla wydajności aplikacji.

Lepszy ROI

Skalowalność aplikacji idzie w parze z udanym biznesem. Jeśli aplikacja dostaje więcej ruchu, właściciel zarabia więcej. Ze skalowalnym backendem aplikacji, możliwe jest ciągłe rozwijanie się, aby zapewnić wszystkim użytkownikom podobne doświadczenie.

Efektywny kosztowo sposób

Dzięki skalowalnemu backendowi, rozpoczęcie od małej aplikacji internetowej i rozwijanie jej w miarę wzrostu ruchu jest możliwe. Ta skalowalność sprawia, że jest to bardziej opłacalne i zachęca potencjalnych właścicieli aplikacji do rozpoczęcia od małej inwestycji.

Stabilność wydajności

Użytkownik oczekuje od aplikacji tego samego lub ulepszonego doświadczenia za każdym razem, gdy jest ona używana. Aplikacja bez funkcji skalowalności będzie lagować lub nie działać, gdy ruch osiągnie określoną liczbę. Ta stabilność w skalowalnej aplikacji internetowej pomaga jej działać jak zwykle, nawet w kampaniach promocyjnych i innych wydarzeniach, gdy ruch jest duży. Z drugiej strony, nieskalowalna aplikacja zapewni zwiększony czas ładowania, awarie lub opóźnienia, które mogą zaszkodzić doświadczeniu klienta.

Niekończąca się personalizacja

Wielu właścicieli firm ma tendencję do dostosowywania swojego biznesu do ciągle zmieniających się trendów. Bez skalowalności, to niemożliwe, aby dostosować swoją aplikację często z powodu -end i ograniczenia przechowywania. Dostosowanie może dodać więcej produktów i usług lub zmienić poczucie aplikacji, jak firma rośnie. To wszystko jest możliwe dzięki zoptymalizowanemu i skalowalnemu backendowi.

Czym jest skalowalność w API?

Skalowalność w API odnosi się do zdolności do obsługi równoczesnych żądań z ruchu bez obniżenia wydajności. Znacznie starsze aplikacje bazowe web i mobile używają starszych API, które generalnie nie dają miejsca na skalowanie. Wielu programistów korzysta teraz z tych skalowalnych interfejsów API, aby pomóc swoim klientom w zrównoważonym rozwoju ich firm. Niektóre usługi oparte na chmurze, takie jak Amazon, również oferują funkcje skalowania API. Istnieją dwa sposoby skalowania API mogą działać pionowo i poziomo.

Pionowe skalowanie API

Pionowe skalowanie API jest zalecane, jeśli Twoja firma jest nowa i prawdopodobnie będzie miała ograniczony ruch. Jest to podejście bardziej przyjazne dla budżetu, ponieważ wymaga mniej drogich serwerów. Wykorzystuje większe obciążenie sprzętowe; z większą ilością pamięci i szybszymi procesorami, pomoże Twojemu API obsłużyć większy ruch. Oprócz tego, kody mogą być również używane do optymalizacji API. Jednak jeśli twój interfejs API dostaje coraz więcej ruchu, w końcu nadejdzie moment, w którym będziesz musiał przenieść skalowanie API na poziomą.

Poziome skalowanie API

Poziome skalowanie API polega na serwerach, aby skalować zamiast sprzętu. Jeśli twój pionowy interfejs API osiągnął punkt, w którym nie ma możliwości dalszego skalowania, to poziome skalowanie API jest drogą do zrobienia. Jest to kosztowna metoda skalowania API, ale to ta z najlepszych firm, takich jak Google i Facebook. Poziome skalowanie API jest szybkie i o wiele bardziej dynamiczne niż pionowe.

Wniosek

Skalowalność jest kluczową cechą, która powinna być dodana do każdej aplikacji mobilnej i internetowej. Niestety, większość aplikacji nie pozwala na skalowalność, lub proces ten jest bardzo skomplikowany dla osoby nietechnicznej. Właśnie w tym miejscu pojawiają się platformy no-code, takie jak AppMaster. Możesz stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację mobilną lub aplikację internetową, która domyślnie ma możliwość uruchomienia w prawie każdym balanserze, co pozwala na skalowanie obciążenia niemal bez ograniczeń, więc nie musisz się już martwić o ograniczenia w skalowaniu Twojej aplikacji.

FAQs

Q. Dlaczego ważne jest, aby mieć skalowalne aplikacje?

Skalowalność jest kluczowa dla aplikacji, aby utrzymać i rozwijać się, gdy dostają więcej ruchu. Z skalowalnych aplikacji, masz miejsce, aby dodać i zmienić backend na wymagania.

Q. Czy już istniejąca aplikacja może się skalować?

Tak, tylko jeśli backend aplikacji pozwala na skalowalność. Jeśli aplikacja jest wykonana przy użyciu starych frameworków, ogranicza to jej potencjał do skalowania.

Q. Jakie są korzyści ze skalowania aplikacji?

Oprócz zapewnienia użytkownikom spójnego doświadczenia klienta, skalowanie aplikacji ma wiele korzyści. Jak np. poprawa ROI, dostosowanie do potrzeb klienta i opłacalność, aby wymienić tylko kilka.

Q. Czy skalery firm trzecich są wiarygodne?

Tak, ustalone skalerów stron trzecich. Ponadto, zapewniają one inne dodatkowe funkcje oprócz skalowania.