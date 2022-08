O dimensionamento do aplicativo refere-se ao crescimento do seu aplicativo. O crescimento pode ser em termos de tráfego que o aplicativo está recebendo ou evoluindo para atender às necessidades de negócios. Como todo negócio de sucesso depende da escalabilidade para ter um crescimento positivo, e o app também. Nos dias de hoje, a escalabilidade de negócios anda de mãos dadas com a escala de aplicativos. Aqui está tudo o que você deve saber sobre por que o dimensionamento de aplicativos é importante e como você pode fazer isso.

O que é escalabilidade em um aplicativo?

Quando se trata de dimensionamento de aplicativos, geralmente significa o banco de dados do aplicativo em crescimento e suas modificações de back-end. Pode haver muitas maneiras diferentes de fazer a escala do aplicativo. Geralmente varia do tipo de negócio ao desenvolvimento do aplicativo.

Por que seu aplicativo precisa ser escalável?

Para simplificar, se um aplicativo está recebendo 100 usuários por dia e sua base de usuários ativos disparando para 1.000 usuários por dia. O aplicativo com um back-end não otimizado não será capaz de lidar com esse tráfego muito maior. Isso acontece principalmente por não ter em mente a escalabilidade durante a fase de desenvolvimento.

Assim como um negócio começando a se tornar bem-sucedido, torna-se uma necessidade premente escalá-lo para entreter todos os seus clientes. O mesmo vale para o aplicativo; a escalabilidade torna-se crucial para sustentar os usuários e proporcionar uma experiência agradável ao tráfego. No entanto, se a otimização for perdida durante a fase de desenvolvimento do aplicativo, estão disponíveis soluções de terceiros que fornecem otimização de back-end para a expansão do aplicativo.

Como você dimensiona um aplicativo?

Dimensionar um aplicativo pode ser desafiador se ele não oferecer suporte a um back-end otimizado sem comprometer a experiência do usuário e o desempenho do aplicativo. É responsabilidade do desenvolvedor do aplicativo dimensionar um aplicativo. No entanto, o proprietário do aplicativo ou uma startup também deve estar ciente do que acontece no processo de dimensionamento e por que é necessário dimensioná-lo.

Seja um aplicativo baseado em dispositivos móveis ou baseado na Web, o processo de pensamento e a implementação são idênticos. Antes de iniciar o processo de dimensionamento, você deve saber onde seu aplicativo não possui a escalabilidade exigida pelo aplicativo.

Utilizando a tecnologia certa

Um aplicativo é composto pelo uso de várias tecnologias diferentes, dependendo de sua natureza. Por exemplo, o Node.JS é usado com bastante frequência para desenvolvimento e modificação de back-end. É preferível a outros devido à sua compatibilidade com desenvolvimentos de aplicativos móveis e da web. Se seu aplicativo for criado usando-o, o processo de dimensionamento poderá ser feito de maneira bastante eficaz.

Dimensionamento de servidores de aplicativos

Quando as demandas dos clientes crescerem, você precisará de recursos para atendê-las como um negócio. Se o tráfego de um aplicativo estiver subindo rapidamente, você precisará dos servidores de hospedagem para lidar com a carga de forma eficaz. É importante lembrar que dimensionar CPUs de hospedagem não é sustentável por muito tempo. As CPUs só podem permitir um certo nível de escala, e chega o ponto em que você não pode mais escalar. Além disso, esse processo pode ser bastante caro, pois bons servidores são caros e os baratos podem prejudicar a experiência do cliente. Os balanceadores de carga podem ser usados aqui para distribuir a carga de forma eficaz as solicitações do aplicativo. Isso pode levar a um nível horizontal de dimensionamento do aplicativo.

Escalando o banco de dados usando cache e distribuição

Se um aplicativo recebe muito tráfego, o banco de dados pode ser afetado devido aos nós. Você pode armazenar os dados mais usados no sistema de cache distribuído para aprimorar a capacidade de manipulação do banco de dados. O sistema de cache permitirá que o banco de dados otimize e priorize os dados de acordo com o aumento da demanda de tráfego. No entanto, esse recurso está disponível apenas em servidores baseados em nuvem, como Azure ou Amazon.

Se o armazenamento em cache não estiver fornecendo bons resultados, você pode tentar alternar de um banco de dados para o dimensionamento horizontal. Ele permite o armazenamento dos dados em diferentes instâncias de banco de dados. É um processo demorado e requer muito trabalho manual. Embora alguns serviços baseados em nuvem possam simplificar isso com um processo automatizado.

Melhorando a responsividade do aplicativo

Um aplicativo responsivo desempenha um papel vital no desempenho e no dimensionamento do aplicativo. Muitos aplicativos incluem sistemas de enfileiramento em seu banco de dados. Isso ajuda o aplicativo a identificar e priorizar as solicitações do tráfego. Com isso, fica mais fácil para o app não ficar com carga excessiva e distribuí-la de forma eficaz.

Como usar escaladores de aplicativos de terceiros

Usar os scalers de terceiros pode ser uma ótima maneira de eliminar todo o trabalho extenso por trás do dimensionamento do aplicativo. Será tarefa deles modificar e dimensionar seu aplicativo sem atrapalhar a experiência do cliente. Este método é altamente recomendado para quem não tem experiência em tecnologia. A manipulação errada do back-end do aplicativo terá consequências danosas. É por isso que é melhor deixar os profissionais fazerem isso por você.

Como você garante que o aplicativo seja escalável?

A escala do aplicativo pode ter um desempenho melhor e estar pronta para lidar com todo o tráfego estendido que receberá? É a primeira pergunta que vem à mente da maioria dos proprietários de aplicativos, e com razão. É aconselhável sempre começar em um aplicativo escalável, não importa a natureza do seu negócio. Infelizmente, alguns aplicativos limitam isso devido à não escalabilidade em sua estrutura de design. Mas você pode garantir que seu aplicativo seja escalável ou não? Você deve realizar um teste de escalabilidade no aplicativo para verificar o potencial de escalabilidade. Essa ajuda determina se seu aplicativo é escalável ou não.

Criando teste de escalabilidade

O papel do teste de estabilidade é descobrir quanto tráfego eles podem lidar sem comprometer a experiência do usuário. Os testes avaliarão os principais atributos: tempo de resposta, acertos de uso de rede e memória por segundo e carregamento com vários usuários simultaneamente. Todos os cenários mencionados devem ser monitorados ao longo do processo para chegar a uma conclusão.

Use muitos usuários virtuais. Comece com um número mínimo de usuários e continue aumentando até que a carga atinja o máximo.

Certifique-se de que todas as configurações sejam as mesmas toda vez que você executar o teste.

Depois de obter os resultados, é hora de chegar a uma conclusão.

Analisando os resultados

O teste que você executou cobre principalmente o gerenciamento de desempenho do aplicativo. Devemos nos aprofundar para identificar todos os outros fatores críticos necessários para dimensionar o site.

Verifique como o tempo de resposta crescente dos usuários virtuais é afetado.

Aumento no atraso ou latência do aplicativo com o aumento do número de usuários.

Falhando após exceder o limite de usuários.

Esses resultados de teste ajudarão você a determinar se a escalabilidade do seu aplicativo é possível ou não e em quais áreas ele mais precisa de melhorias. Ele também pode apontar quando o aplicativo está parando de dimensionar e o que você pode fazer para melhorá-lo.

O que é dimensionamento no aplicativo da Web?

O dimensionamento de aplicativos da Web significa lidar com o número crescente de usuários simultâneos sem comprometer o desempenho do aplicativo da Web. Se 1 mil ou 10 mil usuários estão usando o aplicativo ativamente, a experiência do usuário será a mesma, não atolada. Diferentes métodos tornam o aplicativo da Web escalável, como dimensionamento Vertical, Horizontal e Diagonal. Tudo depende da natureza do aplicativo da web e do tráfego esperado.

Se você deseja criar uma aplicação web do zero, é possível deixar espaço para escalabilidade. Mas e se você já tiver um aplicativo da Web em execução? Pode escalar também? Sim, é possível dimensionar um aplicativo da Web estabelecido. Aqui está como:

Dimensionamento do banco de dados

O banco de dados do aplicativo da web é onde todas as coisas importantes são armazenadas. Se o aplicativo da Web receber muito tráfego, dimensionar o banco de dados deve ser o foco principal. Você pode distribuir o processo de computação do banco de dados reduzindo a carga de processos complexos.

Escalonamento de back-end

Se seu aplicativo da Web tiver espaço para dimensionamento de back -end, você poderá expandir seu aplicativo facilmente. Para verificar qual ponto do aplicativo precisa ser dimensionado primeiro, tente testar com usuários virtuais e observe cada pequeno detalhe.

Usando terceiros

O processo de dimensionamento é complicado e precisa ser feito com os devidos cuidados, ou pode danificar todo o aplicativo. E se seu aplicativo não tiver um back-end escalável? Você pode contar com provedores de serviços terceirizados para dimensionar completamente o back-end do seu aplicativo da web. Muitos aplicativos desatualizados não oferecem suporte ao recurso de escalabilidade. Usar escaladores de terceiros é melhor do que criar aplicativos da Web do zero.

Por que a escalabilidade é importante no aplicativo da Web?

Assim como uma empresa em crescimento precisa se expandir para atender à demanda de seus clientes, a escalabilidade do aplicativo da Web é tão importante. Não é importante apenas para o proprietário do aplicativo da web, mas para seus usuários. Porque se você tem um número crescente de usuários de aplicativos, chega o ponto em que o aplicativo trava ou fica muito atrasado.

Aqui estão alguns dos benefícios que você obtém de um aplicativo da Web escalável:

Experiência do cliente

Quando se trata de qualquer negócio de provedor de serviços ou produtos, a experiência do cliente é o foco principal. A escalabilidade do aplicativo da Web permitirá que ele obtenha o máximo de tráfego do usuário sem comprometer o desempenho do aplicativo.

ROI aprimorado

A escalabilidade do aplicativo anda de mãos dadas com um negócio de sucesso. Se o aplicativo recebe mais tráfego, o proprietário ganha mais ganhos. Com um back-end escalável do aplicativo, é possível continuar crescendo para fornecer a todos os usuários uma experiência semelhante.

Maneira econômica

Com um back-end escalável, é possível começar com um pequeno aplicativo da Web e aumentá-lo à medida que o tráfego aumenta. Essa escalabilidade o torna mais econômico e incentiva os proprietários de aplicativos em potencial a começar com um pequeno investimento.

Estabilidade no Desempenho

Um usuário espera a mesma experiência ou uma experiência aprimorada de um aplicativo toda vez que ele é usado. Um aplicativo sem um recurso de escalabilidade ficará atrasado ou não funcionará quando o tráfego atingir um determinado número. Essa estabilidade em um aplicativo de site escalável o ajuda a funcionar normalmente, mesmo em campanhas promocionais e outros eventos quando o tráfego é alto. Por outro lado, um aplicativo não escalável fornecerá maiores tempos de carregamento, travamentos ou atrasos que podem prejudicar a experiência do cliente.

Personalização sem fim

Muitos empresários tendem a personalizar seus negócios de acordo com as tendências em constante mudança. Sem escalabilidade, é impossível personalizar seu aplicativo com frequência devido a limitações de armazenamento e finalização. A personalização pode adicionar mais produtos e serviços ou alterar a aparência do aplicativo à medida que o negócio cresce. Tudo é possível com um back-end otimizado e escalável.

O que é escalar na API?

A escalabilidade na API refere-se à capacidade de lidar com solicitações simultâneas do tráfego sem comprometer o desempenho. Aplicativos de base móvel e da Web muito mais antigos usam APIs mais antigas que geralmente não permitem espaço para dimensionamento. Muitos desenvolvedores agora estão usando essas APIs escaláveis para ajudar seus clientes a expandir seus negócios com sustentabilidade. Alguns serviços baseados em nuvem, como a Amazon, também oferecem recursos de dimensionamento de API. Há duas maneiras pelas quais um dimensionamento de API pode funcionar na vertical e na horizontal.

Escalonamento vertical da API

O dimensionamento vertical da API é recomendado se sua empresa for nova e provavelmente terá tráfego limitado. É uma abordagem mais econômica, pois requer menos servidores caros. Ele usa mais carga de hardware; com mais memória e processadores mais rápidos, ajudará sua API a lidar com mais tráfego. Além disso, códigos também podem ser usados para otimizar a API. No entanto, se sua API está recebendo cada vez mais tráfego, eventualmente chegará o ponto em que você terá que mover sua escala de API para horizontal.

Escalonamento de API horizontal

O dimensionamento de API horizontal depende dos servidores para dimensionar em vez do hardware. Se sua API vertical atingiu um ponto em que não é possível fazer mais dimensionamento, o dimensionamento horizontal da API é o caminho a seguir. É um método caro para escalar a API, mas é o das principais empresas como Google e Facebook. O dimensionamento horizontal da API é rápido e muito mais dinâmico que o vertical.

Conclusão

A escalabilidade é um recurso crucial que deve ser adicionado a todos os aplicativos móveis e baseados na web. Infelizmente, a maioria dos aplicativos não permite escalabilidade, ou o processo é muito complexo para quem não é técnico. É aí que entram as plataformas sem código, como o AppMaster. Você pode criar um aplicativo móvel completo ou aplicativo da Web, que por padrão tem a capacidade de ser executado em quase todos os balanceadores, o que permite dimensionar a carga quase ilimitadamente, para que haja não há mais necessidade de se preocupar com a limitação de dimensionamento do seu aplicativo.

Perguntas frequentes

P. Por que é importante ter aplicativos escalonáveis?

A escalabilidade é crucial para que os aplicativos se sustentem e cresçam à medida que obtêm mais tráfego. Com aplicativos escaláveis, você tem espaço para adicionar e alterar o back-end de acordo com o requisito.

P. Um aplicativo já estabelecido pode ser dimensionado?

Sim, somente se o backend do aplicativo permitir escalabilidade. Se o aplicativo for feito usando frameworks antigos, isso limita seu potencial de escala.

P. Quais são os benefícios do dimensionamento de aplicativos?

Além de fornecer uma experiência consistente ao cliente para os usuários, o dimensionamento de aplicativos tem muitos benefícios. Como ROI aprimorado, personalização e custo-benefício, para citar alguns.

P. Os scalers de terceiros são confiáveis?

Sim, escaladores de terceiros estabelecidos. Além disso, eles fornecem outros recursos adicionais além do dimensionamento.