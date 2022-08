El escalado de aplicaciones se refiere al crecimiento de su aplicación. El crecimiento puede ser en términos de tráfico que la aplicación está recibiendo o evolucionando para satisfacer la necesidad comercial. Como cualquier negocio exitoso depende de la escalabilidad para tener un crecimiento positivo, al igual que la aplicación. En la actualidad, la escalabilidad empresarial va de la mano con el escalado de aplicaciones. Aquí encontrará todo lo que debe saber sobre por qué es importante escalar aplicaciones y cómo puede hacerlo.

¿Qué es la escalabilidad en una aplicación?

Cuando se trata de escalar aplicaciones, generalmente se refiere a la base de datos de la aplicación en crecimiento y sus modificaciones de back-end. Puede haber muchas formas diferentes de escalar la aplicación. Generalmente varía según el tipo de negocio hasta el desarrollo de la aplicación.

¿Por qué su aplicación necesita ser escalable?

Para simplificar, si una aplicación obtiene 100 usuarios por día y su base de usuarios activos se dispara a 1000 usuarios por día. La aplicación con un backend no optimizado no podrá manejar ese tráfico mucho mayor. Ocurre principalmente debido a que no se tuvo en cuenta la escalabilidad durante la fase de desarrollo.

Al igual que un negocio que comienza a tener éxito, se convierte en una necesidad imperiosa escalarlo para entretener a todos sus clientes. Lo mismo ocurre con la aplicación; la escalabilidad se vuelve crucial para sostener a los usuarios y brindar una experiencia agradable al tráfico. Sin embargo, si se pierde la optimización durante la fase de desarrollo de la aplicación, hay soluciones de terceros disponibles que brindan optimización de back-end para la expansión de la aplicación.

¿Cómo se escala una aplicación?

Escalar una aplicación puede ser un desafío si no es compatible con un backend optimizado sin comprometer la experiencia del usuario y el rendimiento de la aplicación. Es responsabilidad del desarrollador de la aplicación escalar una aplicación. Sin embargo, el propietario de la aplicación o una empresa nueva también deben saber lo que sucede en el proceso de escalado y por qué es necesario escalar.

Ya sea que se trate de una aplicación móvil o basada en la web, el proceso de pensamiento y la implementación son idénticos. Antes de comenzar el proceso de escalado, debe saber dónde le falta a su aplicación la escalabilidad que requiere.

Utilizando la tecnología adecuada

Una aplicación se compone de múltiples tecnologías diferentes, dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, Node.JS se usa con bastante frecuencia para el desarrollo y la modificación de back-end. Se prefiere a otros debido a su compatibilidad con los desarrollos de aplicaciones móviles y web. Si su aplicación se crea usándola, el proceso de escalado se puede realizar de manera bastante efectiva.

Escalado de servidores de aplicaciones

Cuando las demandas de los clientes crezcan, necesitará recursos para satisfacerlas como un negocio. Si el tráfico de una aplicación se está disparando, necesitará los servidores de alojamiento para manejar la carga de manera efectiva. Es importante recordar que escalar las CPU de alojamiento no es sostenible durante mucho tiempo. Las CPU solo pueden permitir un cierto nivel de escala, y llega un punto en el que ya no podrá escalar. Además, este proceso puede ser bastante costoso, ya que los buenos servidores son costosos y los baratos pueden dañar la experiencia del cliente. Los balanceadores de carga se pueden usar aquí para distribuir la carga de manera efectiva las solicitudes de la aplicación. Puede conducir a un nivel horizontal de escalado de aplicaciones.

Escalando la base de datos usando almacenamiento en caché y distribución

Si una aplicación recibe mucho tráfico, la base de datos podría verse afectada debido a los nodos. Puede almacenar los datos más utilizados en el sistema de caché distribuida para mejorar la capacidad de manejo de la base de datos. El sistema de caché permitirá que la base de datos optimice y priorice los datos según la mayor demanda de tráfico. Sin embargo, esta función solo está disponible en servidores basados en la nube como Azure o Amazon.

Si el almacenamiento en caché no proporciona buenos resultados, puede intentar cambiar de una base de datos a escala horizontal. Permite el almacenamiento de los datos en diferentes instancias de base de datos. Es un proceso largo y requiere mucho trabajo manual. Aunque, algunos servicios basados en la nube pueden simplificar esto con un proceso automatizado.

Mejora de la capacidad de respuesta de la aplicación

Una aplicación receptiva juega un papel vital en el rendimiento y la escala de la aplicación. Muchas aplicaciones incluyen sistemas de colas en su base de datos. Ayuda a la aplicación a identificar y priorizar las solicitudes del tráfico. Con esto, es más fácil para la aplicación no recibir una carga excesiva y distribuirla de manera efectiva.

Uso de escaladores de aplicaciones de terceros

El uso de escaladores de terceros puede ser una excelente manera de eliminar todo el extenso trabajo detrás del escalado de la aplicación. Será su tarea modificar y escalar su aplicación sin perturbar la experiencia del cliente. Este método es muy recomendable para aquellos que no tienen antecedentes tecnológicos. La manipulación incorrecta del backend de la aplicación tendrá consecuencias perjudiciales. Por eso es mejor dejar que los profesionales lo hagan por usted.

¿Cómo se asegura de que la aplicación sea escalable?

¿Puede la escala de la aplicación funcionar mejor y estar lista para manejar todo el tráfico extendido que recibirá? Es la primera pregunta que viene a la mente de la mayoría de los propietarios de aplicaciones, y con razón. Es aconsejable comenzar siempre con una aplicación escalable, sin importar la naturaleza de su negocio. Desafortunadamente, algunas aplicaciones limitan esto debido a la falta de escalabilidad en su estructura de diseño. Pero, ¿puede asegurarse de que su aplicación sea escalable o no? Debe realizar una prueba de escalabilidad en la aplicación para verificar el potencial de escalabilidad. Esta ayuda determina si su aplicación es escalable o no.

Creación de prueba de escalabilidad

El papel de la prueba de estabilidad es averiguar cuánto tráfico pueden manejar sin comprometer la experiencia del usuario. Las pruebas juzgarán los atributos principales: tiempo de respuesta, uso de red y memoria hits por segundo, y carga con varios usuarios simultáneamente. Todos los escenarios mencionados deben ser monitoreados a lo largo del proceso para llegar a una conclusión.

Utilice muchos usuarios virtuales. Comience con un número mínimo de usuarios y siga aumentando hasta que la carga alcance el máximo.

Asegúrese de que todas las configuraciones sean las mismas cada vez que ejecute la prueba.

Después de obtener los resultados, es hora de llegar a una conclusión.

Analizando los resultados

La prueba que ha realizado cubre principalmente la gestión del rendimiento de la aplicación. Debemos profundizar más para identificar todos los demás factores críticos necesarios para escalar el sitio.

Compruebe cómo se ve afectado el creciente tiempo de respuesta de los usuarios virtuales.

Aumento del retraso o latencia de la aplicación con el aumento del número de usuarios.

Colapsando después de exceder el límite de usuarios.

Los resultados de estas pruebas lo ayudarán a determinar si la escalabilidad de su aplicación es posible o no y en qué áreas necesita mejorar más. También puede señalar cuándo la aplicación se detiene para escalar y qué podría hacer para mejorarla.

¿Qué es escalar en una aplicación web?

El escalado de aplicaciones web significa manejar el creciente número simultáneo de usuarios sin comprometer el rendimiento de la aplicación web. Ya sea que 1 mil o 10 mil usuarios estén usando activamente la aplicación, la experiencia del usuario será la misma, no atascada. Diferentes métodos hacen que la aplicación web sea escalable, como el escalado vertical, horizontal y diagonal. Todo depende de la naturaleza de la aplicación web y del tráfico esperado.

Si desea crear una aplicación web desde cero, es posible dejar espacio para la escalabilidad. Pero, ¿qué sucede si ya tiene una aplicación web en ejecución? ¿Puede escalar también? Sí, es posible escalar una aplicación web establecida. Aquí es cómo:

Escalado de base de datos

La base de datos de la aplicación web es donde se almacenan todas las cosas importantes. Si la aplicación web recibe mucho tráfico, el enfoque principal debe ser escalar la base de datos. Puede distribuir el proceso informático de la base de datos reduciendo la carga de procesos complejos.

Escalado de back-end

Si su aplicación web tiene espacio para el escalado de back -end, puede expandir su aplicación fácilmente. Para verificar qué punto de la aplicación debe escalarse primero, intente probar con usuarios virtuales y observe cada pequeño detalle.

Uso de terceros

El proceso de escalado es complicado y debe realizarse con el cuidado adecuado, o puede dañar toda la aplicación. ¿Qué sucede si su aplicación no tiene un backend escalable? Puede confiar en proveedores de servicios externos para escalar completamente el backend de su aplicación web. Muchas aplicaciones obsoletas no admiten la función de escalabilidad. Usar escaladores de terceros es mejor que crear aplicaciones web desde cero.

¿Por qué es importante la escalabilidad en las aplicaciones web?

Al igual que una empresa en crecimiento necesita expandirse para satisfacer la demanda de sus clientes, la escalabilidad de las aplicaciones web es igualmente importante. No solo es importante para el propietario de la aplicación web, sino también para sus usuarios. Porque si tiene un número creciente de usuarios de aplicaciones, llega el momento en que la aplicación falla o se retrasa mucho.

Estos son algunos de los beneficios que obtiene de una aplicación web escalable:

Experiencia del cliente

Cuando se trata de cualquier negocio de proveedor de servicios o productos, la experiencia del cliente es el enfoque clave. La escalabilidad de la aplicación web le permitirá obtener la mayor cantidad de tráfico de usuarios sin comprometer el rendimiento de la aplicación.

ROI mejorado

La escalabilidad de la aplicación va de la mano con un negocio exitoso. Si la aplicación recibe más tráfico, el propietario obtiene más ingresos. Con un backend escalable de la aplicación, es posible seguir creciendo para brindar a todos los usuarios una experiencia similar.

Manera rentable

Con un backend escalable, es posible comenzar con una pequeña aplicación web y hacerla crecer a medida que aumenta el tráfico. Esta escalabilidad lo hace más rentable y alienta a los posibles propietarios de aplicaciones a comenzar con una pequeña inversión.

Estabilidad en el rendimiento

Un usuario espera la misma o mejor experiencia de una aplicación cada vez que la usa. Una aplicación sin una función de escalabilidad se retrasará o no funcionará cuando el tráfico alcance un cierto número. Esta estabilidad en una aplicación de sitio web escalable ayuda a que funcione como de costumbre, incluso en campañas promocionales y otros eventos cuando el tráfico es alto. Por otro lado, una aplicación no escalable proporcionará mayores tiempos de carga, fallas o retrasos que pueden dañar la experiencia del cliente.

Personalización sin fin

Muchos dueños de negocios tienden a personalizar su negocio de acuerdo con las tendencias en constante cambio. Sin escalabilidad, a menudo es imposible personalizar su aplicación debido a las limitaciones de almacenamiento y almacenamiento. La personalización puede agregar más productos y servicios o cambiar la sensación de la aplicación a medida que crece el negocio. Todo es posible con un backend optimizado y escalable.

¿Qué es escalar en API?

La escalabilidad en API se refiere a la capacidad de manejar solicitudes simultáneas del tráfico sin comprometer el rendimiento. Las aplicaciones web y móviles mucho más antiguas utilizan API más antiguas que, por lo general, no permiten escalar. Muchos desarrolladores ahora usan estas API escalables para ayudar a sus clientes a hacer crecer sus negocios de manera sostenible. Algunos servicios basados en la nube como Amazon también ofrecen funciones de escalado de API. Hay dos formas en que un escalado de API puede funcionar Vertical y Horizontal.

Escalado vertical de API

Se recomienda el escalado de API vertical si su empresa es nueva y es probable que obtenga un tráfico limitado. Es un enfoque más económico, ya que requiere menos servidores costosos. Utiliza más carga de hardware; con más memoria y procesadores más rápidos, ayudará a su API a manejar más tráfico. Además, los códigos también se pueden usar para optimizar la API. Sin embargo, si su API recibe más y más tráfico, eventualmente llegará el momento en que tendrá que mover su escala de API a horizontal.

Escalado horizontal de API

El escalado de API horizontal se basa en los servidores para escalar en lugar del hardware. Si su API vertical ha llegado a un punto en el que no se puede realizar más escalado, entonces el escalado de API horizontal es el camino a seguir. Es un método costoso para escalar API, pero es el de las principales empresas como Google y Facebook. El escalado horizontal de la API es rápido y mucho más dinámico que el vertical.

Conclusión

La escalabilidad es una característica crucial que debe agregarse a todas las aplicaciones móviles y basadas en la web. Desafortunadamente, la mayoría de las aplicaciones no permiten la escalabilidad, o el proceso es muy complejo para alguien que no es técnico. Ahí es donde entran las plataformas sin código como AppMaster. Puede crear una aplicación móvil o una aplicación web con todas las funciones, que de forma predeterminada tiene la capacidad de ejecutarse en casi cualquier balanceador, lo que le permite escalar la carga casi ilimitadamente, por lo que hay ya no tendrá que preocuparse por la limitación de la escala de su aplicación.

preguntas frecuentes

P. ¿Por qué es importante tener aplicaciones escalables?

La escalabilidad es crucial para que las aplicaciones se mantengan y crezcan a medida que reciben más tráfico. Con aplicaciones escalables, tiene espacio para agregar y cambiar el backend según el requisito.

P. ¿Se puede escalar una aplicación ya establecida?

Sí, solo si el backend de la aplicación permite la escalabilidad. Si la aplicación se realiza utilizando marcos antiguos, limita su potencial de escala.

P. ¿Cuáles son los beneficios del escalado de aplicaciones?

Además de proporcionar una experiencia de cliente consistente a los usuarios, el escalado de aplicaciones tiene muchos beneficios. Como ROI mejorado, personalización y rentabilidad, por nombrar algunos.

P. ¿Son confiables los escaladores de terceros?

Sí, escaladores de terceros establecidos. Además, proporcionan otras funciones adicionales además del escalado.