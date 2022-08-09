Масштабирование приложения влияет на рост вашего приложения. Рост может быть связан с поступающим трафиком. В наши дни масштабируемость бизнеса идет рука об руку с масштабированием приложений. Вот все, что вы должны знать о важности масштабирования приложений и о том, как вы можете это сделать.

Что такое масштабируемость в приложении?

Когда дело доходит до масштабирования приложения, обычно имеется в виду растущая база данных приложения и модификации его серверной части. Может быть много разных способов сделать приложение масштабируемым. Обычно это зависит от типа бизнеса и разработки приложения.

Почему ваше приложение должно быть масштабируемым?

Проще говоря, представьте, что приложение получает 100 пользователей в день, а его активная пользовательская база стремительно растет до 1000 пользователей в день. Приложение с неоптимизированным бэкендом не сможет справиться с таким сильно возросшим трафиком. В основном это происходит из-за того, что на этапе разработки не учитывают масштабируемость.

Точно так же, когда бизнес начинает становиться успешным, возникает острая необходимость масштабировать его, чтобы обслуживать всех клиентов. То же самое касается приложения; масштабируемость становится решающей для поддержания пользователей и обеспечения трафика. Однако, если оптимизация не выполняется на этапе разработки приложения, то существуют сторонние решения, обеспечивающие внутреннюю оптимизацию для расширения приложения.

Как вы можете масштабировать приложение?

Масштабирование приложения может быть сложной задачей, если оно не поддерживает оптимизированную серверную часть без ущерба для удобства пользователей и производительности приложения. Ответственность за масштабирование приложения лежит на разработчике приложения. Однако владелец приложения или стартапа также должен знать, что происходит в процессе масштабирования и почему масштабирование необходимо.

Будь то мобильное или веб-приложение - процесс идентичен. Прежде чем начать процесс масштабирования, вы должны знать, где вашему приложению не хватает ресурсов, которые требуется приложению.

Использование правильной технологии

В приложениях используют различные технологии, в зависимости от его характера. Например, Node.JS довольно часто используется для разработки и модификации бэкенда. Он предпочтительнее других из-за его совместимости с разработками мобильных и веб-приложений. Если ваше приложение построено с его использованием, процесс масштабирования может быть выполнен достаточно эффективно.

Масштабирование серверов приложений

Когда требования клиентов растут, вам потребуются ресурсы для их удовлетворения. Если трафик приложения стремительно растет, вам понадобятся серверы хостинга, чтобы эффективно справляться с нагрузкой. Важно помнить, что масштабирование процессоров хостинга не может быть устойчивым в течение длительного времени. Процессоры могут допускать только определенный уровень масштабирования, и наступает момент, когда вы больше не сможете масштабироваться. Кроме того, этот процесс может быть довольно дорогим, так как хорошие серверы стоят дорого, а дешевые могут ухудшить качество обслуживания клиентов. Здесь можно использовать балансировщики нагрузки, чтобы эффективно распределять нагрузку на запросы от приложения. Это может привести к горизонтальному уровню масштабирования приложения.

Масштабирование базы данных с использованием кэширования и распределения

Если приложение получает много трафика, база данных может быть затронута из-за узлов. Вы можете хранить наиболее часто используемые данные в системе распределенного кэша, чтобы повысить производительность базы данных. Система кэширования позволит базе данных оптимизировать и расставить приоритеты данных в соответствии с возросшим спросом на трафик. Однако эта функция доступна только на облачных серверах, таких как Azure или Amazon.

Если кэширование не дает хороших результатов, можно попробовать перейти с одной базы данных на горизонтальное масштабирование. Это позволяет хранить данные в разных экземплярах БД. Это длительный процесс, требующий большого количества ручной работы. Хотя некоторые облачные сервисы могут упростить это с помощью автоматизированного процесса.

Улучшение отзывчивости приложения

Адаптивное приложение играет жизненно важную роль в производительности и масштабировании приложения. Многие приложения включают в свою базу данных системы очередей. Это помогает приложению идентифицировать и приоритизировать запросы трафика. При этом приложению становится легче не получать чрезмерную нагрузку и эффективно ее распределять.

Использование сторонних приложений для масштабирования

Использование сторонних приложений для масштабирования может стать отличным способом избавления от всей сложной работы, связанной с масштабированием приложения. Их задачей будет изменить и масштабировать ваше приложение, не нарушая качества обслуживания клиентов. Этот метод настоятельно рекомендуется для тех, у кого нет технического образования. Неправильная работа с серверной частью приложения будет иметь разрушительные последствия. Поэтому лучше доверить это профессионалам.

Как обеспечить масштабируемость приложения?

Может ли масштаб приложения работать лучше и быть готовым к обработке всего расширенного трафика, который он получит? Это первый вопрос, который приходит в голову большинству владельцев приложений, и это правильно. Целесообразно всегда начинать с масштабируемого приложения, независимо от характера вашего бизнеса. К сожалению, некоторые приложения ограничивают это из-за немасштабируемости их структуры. Но можете ли вы гарантировать, что ваше приложение масштабируемо или нет? Вы должны протестировать приложение, чтобы проверить потенциал масштабируемости. Этот способ поможет определить, является ли ваше приложение масштабируемым или нет.

Создание теста масштабируемости

Роль теста заключается в том, чтобы выяснить, какой объем трафика может обрабатывать приложение без ущерба для пользовательского опыта. В тестах будут оцениваться основные атрибуты: время отклика, количество обращений к сети и памяти в секунду, а также загрузка несколькими пользователями одновременно. Все упомянутые сценарии должны отслеживаться на протяжении всего процесса тестирования.

Используйте много виртуальных пользователей. Начните с минимального количества пользователей и продолжайте увеличивать, пока нагрузка не достигнет максимума.

Убедитесь, что все настройки одинаковы при каждом запуске теста.

Получив результаты, пришло время подвести итоги.

Анализ результатов

Выполненный вами тест в основном касается управления производительностью приложения. Мы должны копнуть глубже, чтобы определить все другие критические факторы, необходимые для масштабирования сайта.

Проверьте, как влияет увеличение времени отклика виртуальных пользователей.

Увеличение задержки или задержки приложения с увеличением числа пользователей.

Сбой после превышения лимита пользователя.

Эти результаты помогут вам определить, возможна или нет масштабируемость вашего приложения, а также определить, в каких областях оно больше всего нуждается в улучшении. Он также может указывать, когда приложение перестает масштабироваться, и что вы можете сделать, чтобы улучшить его.

Что такое масштабирование в веб-приложении?

Масштабирование веб-приложения означает обработку растущего числа одновременных пользователей без ущерба для производительности веб-приложения. Независимо от того, активно ли приложение используют 1 или 10 тысяч пользователей, пользовательский опыт будет одинаковым. Различные методы делают веб-приложение масштабируемым, например вертикальное, горизонтальное и диагональное масштабирование. Все зависит от характера веб-приложения и ожидаемого трафика.

Если вы хотите создать веб-приложение с нуля, можно оставить место для масштабируемости. Но что, если у вас уже есть работающее веб-приложение? Может ли оно масштабироваться? Да, может следующим образом:

Масштабирование базы данных

База данных веб-приложения — это место, где хранятся все важные вещи. Если веб-приложение получает много трафика, масштабирование базы данных должно быть в центре внимания. Вы можете распределить вычислительный процесс базы данных, уменьшив нагрузку на сложные процессы.

Масштабирование серверной части

Если в вашем веб-приложении есть место для масштабирования серверной части, вы можете легко расширить свое приложение. Чтобы проверить, какую часть приложения нужно масштабировать в первую очередь, попробуйте протестировать с виртуальными пользователями и обратите внимание на каждую мелочь.

Использование третьих лиц

Процесс масштабирования сложен и должен выполняться с должным вниманием, иначе он может повредить все приложение. Что делать, если ваше приложение не имеет масштабируемой серверной части? Вы можете положиться на сторонние приложения для масштабирования, чтобы полностью масштабировать серверную часть вашего веб-приложения. Многие устаревшие приложения не поддерживают функцию масштабируемости. Использование сторонних приложений для масштабирования лучше, чем создание веб-приложений с нуля.

Почему масштабируемость важна для веб-приложений?

Подобно тому, как растущий бизнес должен расширяться, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, масштабируемость веб-приложений не менее важна. Это важно не только для владельца веб-приложения, но и для его пользователей. Потому что, если у вас растет число пользователей приложения, наступает момент, когда приложение либо падает, либо сильно лагает.

Вот некоторые из преимуществ, которые вы получаете от масштабируемого веб-приложения:

Опыт работы с клиентами

Когда дело доходит до любого поставщика услуг или продуктов, клиентский опыт находится в центре внимания. Масштабируемость веб-приложения позволит ему получать как можно больше пользовательского трафика без ущерба для производительности приложения.

Повышение рентабельности инвестиций

Масштабируемость приложений неразрывно связана с успешным бизнесом. Если приложение получает больше трафика, владелец зарабатывает больше. С масштабируемой серверной частью приложения можно продолжать расти, чтобы предоставить всем пользователям одинаковый опыт.

Экономичный способ

С масштабируемой серверной частью можно начать с небольшого веб-приложения и расширять его по мере увеличения трафика. Эта масштабируемость делает его более рентабельным и побуждает потенциальных владельцев приложений начинать с небольших инвестиций.

Стабильность производительности

Пользователь ожидает того же или улучшенного взаимодействия с приложением каждый раз, когда оно используется. Приложение без функции масштабируемости будет зависать или перестанет работать, когда трафик достигнет определенного значения. Эта стабильность масштабируемого веб-приложения помогает ему работать в обычном режиме даже в рекламных кампаниях и других мероприятиях с высоким трафиком. С другой стороны, немасштабируемое приложение приведет к увеличению времени загрузки, сбоям или отставанию, что может отрицательно сказаться на качестве обслуживания клиентов.

Бесконечная настройка

Многие владельцы бизнеса стремятся настроить свой бизнес в соответствии с постоянно меняющимися тенденциями. Без масштабируемости невозможно часто настраивать приложение из-за ограничений. Настройка может добавить больше продуктов и услуг или изменить вид приложения по мере роста бизнеса. Все это возможно с оптимизированным и масштабируемым бэкендом.

Что такое масштабирование в API?

Масштабируемость в API относится к способности обрабатывать одновременные запросы трафика без ущерба для производительности. Многие старые веб-приложения и базовые мобильные приложения используют старые API, которые, как правило, не оставляют места для масштабирования. В настоящее время многие разработчики используют эти масштабируемые API, чтобы помочь своим клиентам развивать свой бизнес с учетом принципов устойчивого развития. Некоторые облачные сервисы, такие как Amazon, также предлагают функции масштабирования API. Существует два способа масштабирования API: Вертикальный и Горизонтальный.

Вертикальное масштабирование API

Вертикальное масштабирование API рекомендуется, если ваш бизнес является новым и, вероятно, получит ограниченный трафик. Это более экономичный подход, поскольку требует меньше дорогих серверов. Он использует больше аппаратной нагрузки; с большим объемом памяти и более быстрыми процессорами это поможет вашему API обрабатывать больше трафика. Помимо этого, коды также могут использоваться для оптимизации API. Однако, если ваш API получает все больше и больше трафика, в конечном итоге наступит момент, когда вам придется перевести масштабирование вашего API в горизонтальное.

Горизонтальное масштабирование API

Горизонтальное масштабирование API опирается на серверы для масштабирования, а не на оборудование. Если ваш вертикальный API достиг точки, в которой дальнейшее масштабирование невозможно, тогда горизонтальное масштабирование API — это то, что вам нужно. Это дорогой метод масштабирования API, но его используют ведущие компании, такие как Google и Facebook. Горизонтальное масштабирование API быстрее и динамичнее, чем вертикальное.

Вывод

Масштабируемость — важнейшая функция, которую следует добавить в каждое мобильное и веб-приложение. К сожалению, большинство приложений не допускают масштабирования, или этот процесс очень сложен для неспециалиста. Вот где на помощь приходят платформы без кода, такие как AppMaster. Вы можете создать полнофункциональное мобильное приложение или веб-приложение, которое по умолчанию имеет возможность запуска практически в любых балансировщиках, что позволяет масштабировать нагрузку практически неограниченно, поэтому больше не нужно беспокоиться об ограничениях масштабирования вашего приложения.

Часто задаваемые вопросы

Почему важно иметь масштабируемые приложения?

Масштабируемость имеет решающее значение для поддержки и роста приложений по мере увеличения трафика. С масштабируемыми приложениями у вас есть место для добавления и изменения серверной части в соответствии с требованиями.

Можно ли масштабировать уже установленное приложение?

Да, только если серверная часть приложения допускает масштабируемость. Если приложение создано с использованием старых фреймворков, это ограничивает его возможности масштабирования.

Каковы преимущества масштабирования приложений?

Помимо обеспечения постоянного взаимодействия с клиентами, масштабирование приложения имеет много преимуществ. Например, улучшенная окупаемость инвестиций, настройка и экономичность, и это лишь некоторые из них.

Надежны ли сторонние приложения для масштабирования?

Да, кроме того, они предоставляют другие дополнительные функции, помимо масштабирования.