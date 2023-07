JavaScript هي لغة برمجة متعددة الاستخدامات ضرورية لإنشاء محتوى ديناميكي وتفاعلي على مواقع الويب. تم تقديمه في عام 1995 ، وسرعان ما اكتسب شعبية كلغة برمجة نصية من جانب العميل لمتصفحات الويب ، مما يتيح للمطورين إضافة وظائف وتفاعلية إلى مواقعهم بسهولة. منذ ذلك الحين ، تطورت JavaScript إلى بيئات مختلفة خارج المتصفح ، مثل Node.js للتطوير من جانب الخادم و React Native لبناء تطبيقات الهاتف المحمول.

يشير محتوى الويب الديناميكي إلى عناصر موقع الويب التي تتغير وتتفاعل مع إدخالات أو إجراءات المستخدم. تصبح صفحة الويب ذات المحتوى الديناميكي أكثر جاذبية حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع عناصرها مباشرة ، مما يخلق تجربة مستخدم أكثر إقناعًا. تلعب JavaScript دورًا مهمًا في إنشاء محتوى ديناميكي من خلال التفاعل مع HTML و CSS لمعالجة تخطيط صفحة الويب ونمطها ووظائفها بناءً على إجراءات المستخدم أو الإدخال أو الشروط الأخرى.

في هذه المقالة ، سوف ندرس أساسيات JavaScript ، ونتعرف على مفاهيمها الأساسية وتركيبها ، ونكتشف كيف تضيف التفاعل إلى مواقع الويب وتطبيقات الويب.

أساسيات JavaScript: المفاهيم الأساسية والنحو

للبدء بجافا سكريبت ، من الضروري فهم مفاهيمها الأساسية وصياغتها. في هذا القسم ، سنغطي العديد من الأفكار التأسيسية ، بما في ذلك المتغيرات وأنواع البيانات والكائنات والمصفوفات والحلقات والجمل الشرطية والوظائف.

المتغيرات

المتغيرات عبارة عن حاويات لتخزين قيم البيانات. في JavaScript ، يتم التصريح عن المتغيرات باستخدام الكلمة الرئيسية let ، أو const ، أو var ، متبوعة باسم المتغير وعامل تعيين اختياري بقيمة أولية. توفر المتغيرات طريقة لتخزين البيانات والرجوع إليها ومعالجتها في التعليمات البرمجية الخاصة بك.

let myVariable = 'Hello, world!'; const PI = 3.14159; var oldVariable = 'This is an older declaration style.';

أنواع البيانات

تحتوي JavaScript على العديد من أنواع البيانات لتمثيل أنواع مختلفة من المعلومات والعمل معها. تتضمن بعض أنواع البيانات الأساسية ما يلي:

الرقم : يمثل كلاً من الأعداد الصحيحة وأرقام الفاصلة العائمة.

: يمثل كلاً من الأعداد الصحيحة وأرقام الفاصلة العائمة. سلسلة : يمثل نصًا داخل علامتي اقتباس مفردة أو مزدوجة.

: يمثل نصًا داخل علامتي اقتباس مفردة أو مزدوجة. Boolean : يمثل قيمًا صحيحة أو خاطئة.

: يمثل قيمًا صحيحة أو خاطئة. Null : يمثل قيمة فارغة واحدة ، تُستخدم عادةً للإشارة إلى الغياب المتعمد لأي قيمة.

: يمثل قيمة فارغة واحدة ، تُستخدم عادةً للإشارة إلى الغياب المتعمد لأي قيمة. غير معرف : يمثل متغيرًا تم التصريح عنه ولكن لم يتم تعيين قيمة له.

أشياء

الكائن عبارة عن مجموعة من الخصائص ، لكل منها اسم (أو مفتاح) وقيمة. الكائنات في JavaScript قابلة للتغيير ويمكن استخدامها لتمثيل هياكل البيانات المعقدة. يمكنك إنشاء كائنات باستخدام الأقواس المتعرجة ( {} ) وتحديد الخصائص كأزواج مفتاح-قيمة ، مفصولة بفواصل.

let person = { firstName: 'John', lastName: 'Doe', age: 30, };

المصفوفات

المصفوفات هي مجموعات مرتبة من القيم ، محتفظ بها في متغير واحد. المصفوفات مفيدة في الحالات التي تحتاج فيها إلى العمل مع قوائم البيانات. في JavaScript ، يمكنك إنشاء مصفوفة باستخدام الأقواس المربعة ( [] ) وسرد عناصرها ، مفصولة بفواصل.

let fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'];

الحلقات

تسمح لك الحلقات بتنفيذ كتلة من التعليمات البرمجية بشكل متكرر ، بناءً على شرط معين. هناك عدة أنواع من الحلقات في JavaScript:

for loop : ينفذ مجموعة من التعليمات البرمجية لعدد معين من المرات.

: ينفذ مجموعة من التعليمات البرمجية لعدد معين من المرات. for ... of loop : يتكرر على عناصر كائن قابل للتكرار (على سبيل المثال ، مصفوفة).

: يتكرر على عناصر كائن قابل للتكرار (على سبيل المثال ، مصفوفة). for ... in loop : يكرر خصائص الكائن.

: يكرر خصائص الكائن. while loop : ينفذ كتلة من التعليمات البرمجية بينما يظل الشرط المحدد صحيحًا.

: ينفذ كتلة من التعليمات البرمجية بينما يظل الشرط المحدد صحيحًا. do ... while loop : ينفذ كتلة التعليمات البرمجية مرة واحدة ، ثم يكرر الحلقة بينما يظل الشرط المحدد صحيحًا.

عبارات شرطية

تسمح لك العبارات الشرطية بتنفيذ مجموعات تعليمات برمجية مختلفة بناءً على شروط محددة. العبارات الشرطية الأساسية في JavaScript هي if ، else if ، و else . إنها تمكن من تفريع الكود الخاص بك ، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة اعتمادًا على الشروط المحددة.

let age = 25; if (age < 18) { console.log('You are a minor.'); } else if (age >= 18 && age < 65) { console.log('You are an adult.'); } else { console.log('You are a senior.'); }

المهام

الوظائف عبارة عن كتل من التعليمات البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام والتي يمكن تحديدها وتنفيذها في وقت لاحق. تتيح لك الوظائف تنظيم وتهيئة وتحسين قابلية قراءة التعليمات البرمجية الخاصة بك. يتم تحديد الوظائف باستخدام الكلمة الأساسية function ، متبوعة باسم الوظيفة ، وقائمة المعلمات ، وجسم الوظيفة داخل الأقواس المتعرجة.

function greet(name) { console.log('Hello, ' + name + '!'); } greet('John');

توفر هذه المفاهيم الأساسية أساسًا لإنشاء مواقع ويب ديناميكية وتطبيقات ويب باستخدام JavaScript.

إضافة التفاعل إلى صفحات الويب باستخدام JavaScript

يجلب JavaScript محتوى الويب إلى الحياة عن طريق إضافة التفاعل وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية. من خلال التفاعل مع عناصر HTML ، يتيح JavaScript العديد من الميزات الشائعة ، مثل التحقق من صحة النموذج ، وشرائح تمرير الصور ، والقوائم المنسدلة ، وتحديث محتوى الصفحة دون تحديث الصفحة. في هذا القسم ، سوف نستكشف كيف تتعامل JavaScript مع عناصر HTML وتتفاعل مع المستخدمين.

نموذج كائن المستند (DOM)

نموذج كائن المستند (DOM) هو واجهة برمجة لوثائق HTML ، تمثل الهيكل والكائنات داخل المستند كتسلسل هرمي يشبه الشجرة. تتفاعل JavaScript مع DOM لمعالجة عناصر HTML والوصول إلى خصائصها وتعديل محتوياتها. باستخدام DOM ، يمكن لـ JavaScript إنشاء العناصر وتحديثها وحذفها وتغيير سماتها والرد على أحداث المستخدم.

للوصول إلى عناصر في DOM ، يمكنك استخدام طرق JavaScript متنوعة ، مثل:

getElementById : تحديد عنصر من خلال سمة id الخاصة به.

: تحديد عنصر من خلال سمة الخاصة به. getElementsByTagName : تحديد العناصر حسب اسم العلامة الخاصة بهم.

: تحديد العناصر حسب اسم العلامة الخاصة بهم. getElementsByClassName : تحديد العناصر حسب سمة class الخاصة بهم.

: تحديد العناصر حسب سمة الخاصة بهم. querySelector : يحدد العنصر الأول المطابق لمحدد CSS المحدد.

: يحدد العنصر الأول المطابق لمحدد CSS المحدد. querySelectorAll : تحديد جميع العناصر المطابقة لمحدد CSS المحدد.

بمجرد تحديد عنصر ، يمكنك معالجة خصائصه وتطبيق JavaScript لإنشاء تأثيرات تفاعلية.

معالجة عناصر HTML

يوفر JavaScript مجموعة متنوعة من الطرق للتفاعل مع عناصر HTML. تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

innerHTML : يعدل المحتوى (HTML) داخل عنصر.

: يعدل المحتوى (HTML) داخل عنصر. textContent : يعدل محتوى النص داخل عنصر ، متجاهلاً ترميز HTML.

: يعدل محتوى النص داخل عنصر ، متجاهلاً ترميز HTML. setAttribute : يضبط قيمة سمة لعنصر.

: يضبط قيمة سمة لعنصر. removeAttribute : يزيل سمة من عنصر.

: يزيل سمة من عنصر. classList.add و classList.remove : إضافة أو إزالة أسماء الفئات من عنصر.

و : إضافة أو إزالة أسماء الفئات من عنصر. createElement و appendChild : إنشاء عنصر جديد وإدراجه في DOM.

من خلال معالجة عناصر HTML ، يمكنك إنشاء محتوى ديناميكي يستجيب لتفاعلات وإدخالات المستخدم.

مثال: التحقق من صحة النموذج

غالبًا ما يتم استخدام JavaScript للتحقق من صحة إدخال المستخدم في النماذج للتأكد من أن البيانات المدخلة صحيحة وكاملة قبل إرسالها إلى الخادم. يوضح الكود التالي عملية تحقق بسيطة من النموذج باستخدام JavaScript:

<!-- HTML --> <form id="myForm" onsubmit="return validateForm()"> <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email" required> <button type="submit">Submit</button> </form> <!-- JavaScript --> <script> function validateForm() { let email = document.getElementById('email').value; let emailRegex = /^\\[email protected]\\S+\\.\\S+$/; if (emailRegex.test(email)) { return true; } else { alert('Please enter a valid email address.'); return false; } } </script>

في هذا المثال ، تتحقق وظيفة التحقق من صحة النموذج مما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إدخاله يطابق نمط تعبير عادي. إذا فشل التحقق من الصحة ، يتم عرض رسالة تنبيه ، ويتم إيقاف إرسال النموذج.

من خلال دمج JavaScript في صفحات الويب الخاصة بك ، يمكنك إنشاء تجربة مستخدم أكثر جاذبية وتفاعلية. من التحقق البسيط من صحة النموذج إلى السلوكيات الأكثر تعقيدًا مثل منزلقات الصور والقوائم المنسدلة والتحديثات في الوقت الفعلي ، تضيف JavaScript طبقة ديناميكية إلى محتوى الويب الخاص بك ، مما يضمن تجربة سلسة وممتعة للمستخدمين.

العمل مع أحداث JavaScript

تعد أحداث JavaScript جانبًا أساسيًا لإنشاء محتوى ويب تفاعلي. إنها تمثل الإجراءات أو الوقائع على صفحة الويب ، مثل إدخال المستخدم أو تحديثات النظام أو تحميل الموارد. من خلال اكتشاف هذه الأحداث والاستجابة لها ، يمكنك تنفيذ وظائف محددة أو مقتطفات التعليمات البرمجية ، وإنشاء تجارب مستخدم ديناميكية وجذابة. في هذا القسم ، سنناقش أحداث JavaScript المختلفة ، وكيفية الاستماع إليها ، وحالات الاستخدام المحتملة لكل نوع حدث.

أحداث JavaScript الشائعة

هناك العديد من أنواع الأحداث في JavaScript ، مع مراعاة تفاعلات المستخدم المختلفة وتحديثات النظام. تتضمن بعض أحداث JavaScript الأكثر شيوعًا ما يلي:

أحداث النقر: يتم تشغيلها من خلال تفاعلات المستخدم مثل نقرات الماوس أو نقرات الشاشة التي تعمل باللمس أو إدخال لوحة المفاتيح. أحداث الماوس: مرتبطة بحركات مؤشر الماوس ، مثل أحداث الماوس أو حركة الماوس أو قائمة السياق. أحداث لوحة المفاتيح: يتم تشغيلها بضربات المفاتيح أو الضغط على المفاتيح ، مثل أحداث keydown أو keyup أو keypress. أحداث النموذج: ترتبط بتفاعل المستخدم مع عناصر النموذج ، مثل إرسال الأحداث أو تغييرها أو تركيزها. تحميل الأحداث وإلغاء تحميلها: يتم تنشيطه عندما يتم تحميل أو إلغاء تحميل صفحة ويب أو مورد ، مثل صورة ، بشكل كامل من المتصفح.

الاستماع إلى أحداث JavaScript

للرد على أحداث JavaScript ، تحتاج إلى إرفاق مستمعي الأحداث بعناصر HTML. ينتظر مستمعوا الأحداث حدوث نوع حدث معين ثم يقومون بتنفيذ وظيفة معينة. هناك طرق متعددة لتعيين مستمعي الأحداث إلى العناصر:

معالجات الأحداث المضمنة: قم بإرفاق مستمعي الأحداث مباشرةً في HTML باستخدام السمة المناسبة "on (event)" (على سبيل المثال ، onclick ، ​​onmouseover). تعتبر هذه الطريقة قديمة ولا يوصى بها لتطوير JavaScript الحديث.

<button onclick="myFunction()">Click me</button>

معالجات أحداث DOM: عيّن وظيفة JavaScript لخاصية عنصر "on (event)" (على سبيل المثال ، onclick ، ​​onmouseover) باستخدام DOM (نموذج كائن المستند).

document.getElementById("myBtn").onclick = myFunction;

مستمعي الأحداث: استخدم الأسلوب "addEventListener ()" لإرفاق العديد من مستمعي الأحداث بعنصر واحد دون الكتابة فوق معالجات الأحداث الموجودة.

document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", myFunction);

انتشار الحدث: محتدما والتقاط

يشير انتشار الأحداث في JavaScript إلى الترتيب الذي تتم فيه معالجة الأحداث بواسطة العناصر الموجودة في DOM بالمستعرض. عند وقوع حدث ما ، فإن المتصفح ينخرط في مرحلتين من نشر الحدث:

مرحلة الالتقاط: ينتقل الحدث من أعلى عنصر DOM (عادةً كائن "النافذة" أو "المستند") إلى العنصر الهدف. مرحلة الفقاعة: ينتشر الحدث من العنصر الهدف احتياطيًا إلى أعلى عنصر DOM.

باستخدام طريقة "addEventListener ()" ، يمكنك التحكم في الاستماع إلى الأحداث أثناء مرحلة الفقاعة أو الالتقاط عن طريق تعيين المعلمة الثالثة الاختيارية على أنها "صواب" (للالتقاط) أو "خطأ" (للفقاعات). بشكل افتراضي ، تكون هذه المعلمة "خطأ".

element.addEventListener("click", myFunction, true); // Capturing phase element.addEventListener("click", myFunction, false); // Bubbling phase

AJAX: تحميل البيانات غير المتزامن باستخدام JavaScript

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) هي تقنية تسمح لصفحات الويب بتحميل البيانات بشكل غير متزامن من الخادم دون الحاجة إلى تحديث صفحة كاملة. باستخدام AJAX ، يمكنك استرداد البيانات وإرسالها إلى الخادم في الخلفية وتحديث أجزاء من صفحة الويب بالبيانات الجديدة ، مما يخلق تجارب مستخدم أكثر سلاسة وأداء موقع ويب أكثر فعالية. تستخدم AJAX كائنات "XMLHttpRequest" أو "Fetch API" في JavaScript لإرسال البيانات واستلامها من الخادم. يمكن أن تكون البيانات بتنسيقات مختلفة ، مثل XML أو JSON أو HTML. لفهم طلبات AJAX بشكل أفضل ، دعنا نلقي نظرة على مثال باستخدام كائن "XMLHttpRequest":

function loadContent() { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { document.getElementById("myContent").innerHTML = xhttp.responseText; } }; xhttp.open("GET", "content.html", true); xhttp.send(); }

في هذا المثال ، نقوم بإنشاء كائن "XMLHttpRequest" وإرفاق دالة بحدث "onreadystatechange" الخاص بها. تعمل هذه الوظيفة على تحديث عنصر "myContent" باستجابة الخادم عند اكتمال الطلب (readyState == 4) وناجحًا (الحالة == 200). تحدد طريقة "open ()" نوع الطلب (GET) وعنوان URL ("content.html") ، بينما تبدأ طريقة "send ()" الطلب.

مكتبات وأطر عمل JavaScript

مكتبات وأطر عمل JavaScript عبارة عن كود معياري مكتوب مسبقًا يمكنه تبسيط وتوحيد تطوير تطبيقات الويب المعقدة. توفر هذه الأدوات مكونات ومكونات إضافية وأدوات مساعدة قابلة لإعادة الاستخدام يمكنها تقليل وقت التطوير وتحسين تنظيم الكود وإنفاذ أفضل الممارسات. فيما يلي بعض مكتبات وأطر JavaScript الشائعة:

React: تم تطوير React بواسطة Facebook ، وهي مكتبة شائعة لبناء واجهات المستخدم ، خاصة لتطبيقات الصفحة الواحدة. يُمكِّن React المطورين من بناء مكونات واجهة مستخدم قابلة لإعادة الاستخدام وإدارة حالة التطبيق بكفاءة. Angular: تم تطوير Angular وصيانته بواسطة Google ، وهو نظام أساسي شامل لبناء تطبيقات ويب ديناميكية مع التركيز على بنية Model-View-Controller (MVC). يوفر مجموعة من الميزات ، مثل ربط البيانات وإدخال التبعية والقوالب التعريفية. Vue.js: إطار عمل متعدد الاستخدامات وخفيف الوزن ، يركز Vue.js على طبقة عرض تطبيقات الويب ، مما يوفر نهجًا بسيطًا وتقدميًا لبناء واجهات مستخدم تفاعلية. يشجع Vue.js البنية القائمة على المكونات ولديه نظام قوي لربط البيانات التفاعلي لإدارة حالة التطبيق. jQuery: مكتبة شائعة وخفيفة الوزن ، تعمل jQuery على تبسيط المهام مثل معالجة DOM ومعالجة الأحداث وطلبات AJAX. من خلال توفير بناء جملة أكثر اتساقًا وقابلية للقراءة عبر العديد من المتصفحات وتناقضات النظام الأساسي ، أصبح jQuery عنصرًا أساسيًا في تطوير الويب.

يعتمد اختيار إطار عمل JavaScript أو مكتبة على متطلبات مشروعك والموارد المتاحة والتفضيلات الشخصية. كل أداة لها مزاياها ومقايضاتها ، مع تركيز بعضها على الأداء ، والبعض الآخر على واجهة المستخدم / UX أو الفوائد المعمارية.

باستخدام النظام الأساسي بدون رمز لـ AppMaster.io ، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب تستخدم مكتبات JavaScript حديثة مثل Vue.js ، المضمنة لتطبيقات الويب (جنبًا إلى جنب مع TS أو JS). يتيح لك مصمم BP المرئي تصميم واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق ، وتحديد منطق الأعمال ، والتأكد من تكامل JavaScript السلس طوال المشروع.

دمج JavaScript في النظام الأساسي No-Code لـ AppMaster .io

في عصر التطور السريع للتطبيقات اليوم ، ظهرت الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster.io كخيارات شائعة لبناء تطبيقات ويب حديثة وديناميكية يمكنها الاستفادة من إمكانات JavaScript الكاملة. بفضل إمكانات التكامل السلس الخاصة به ، يمكن أن يساعدك AppMaster في إنشاء تجارب ويب تفاعلية للغاية دون كتابة أي رمز يدويًا.

في هذا القسم ، سوف نستكشف كيفية استخدام AppMaster.io الأساسي لبناء تطبيقات ويب ديناميكية باستخدام ميزات JavaScript الغنية لسهولة التكامل ، مما يجعل من الممكن حتى للمطورين المبتدئين إنشاء محتوى ويب تفاعلي سريع الاستجابة.

النظام الأساسي No-Code لـ AppMaster .io: نظرة عامة

يعد AppMaster.io نظامًا no-code يحتوي على رمز يمكّنك من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون كتابة أي رمز يدويًا. يوفر مجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك إنشاء نموذج البيانات المرئية ، وتصميم منطق الأعمال من خلال مصمم عمليات الأعمال (BP) ، وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WSS ، وواجهة سحب وإفلات بديهية لتصميم واجهات المستخدم (UI).

بالنسبة لتطبيقات الويب ، يتيح لك النظام الأساسي تصميم واجهة المستخدم وبناء منطق الأعمال لكل مكون باستخدام مصمم Web BP. يُنشئ AppMaster.io ويجمع التطبيقات الناتجة باستخدام التقنيات الراسخة مثل إطار عمل Vue3 و JavaScript / TypeScript.

يضمن هذا الحل no-code أن تكون تطبيقاتك قابلة للتطوير ، مع الحد الأدنى من الديون التقنية ، وتبسيط عملية التطوير وتمكين إنشاء تطبيق سريع وفعال من حيث التكلفة.

دمج JavaScript مع AppMaster .io

تعتبر عملية دمج JavaScript في تطبيقات الويب الخاصة بك التي تم إنشاؤها باستخدام نظام no-code AppMaster.io مباشرة وبديهية. بمساعدة مصمم Web BP ، يمكنك تنفيذ وظائف JavaScript وإنشاء محتوى ويب ديناميكي وتفاعلي بسهولة. اتبع هذه الخطوات لدمج JavaScript مع AppMaster.io:

إنشاء التطبيق الخاص بك: ابدأ بإنشاء تطبيق جديد في حساب AppMaster .io الخاص بك ، أو حدد تطبيقًا موجودًا ترغب في إضافة وظائف JavaScript إليه. تصميم واجهة المستخدم: قم ببناء واجهة مستخدم التطبيق الخاص بك باستخدام واجهة تصميم drag-and-drop . يمكنك إنشاء تخطيطات سريعة الاستجابة وإضافة مكونات وتخصيص مظهر التطبيق وجوهره ليناسب متطلباتك. بناء منطق الأعمال: قم بالتبديل إلى مصمم Web BP ، حيث يمكنك تحديد منطق الأعمال لكل مكون في تطبيق الويب الخاص بك. هنا ، يمكنك تنفيذ وظائف JavaScript للتعامل مع التفاعلات المعقدة وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية. الاختبار والتكرار: اختبر التطبيق الخاص بك للتأكد من أنه يعمل على النحو المنشود ، وقم بإجراء أي تعديلات أو تحسينات ضرورية. يسمح AppMaster .io بالنماذج الأولية السريعة والتكرار من خلال إنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات بسرعة ، مما يقلل الديون التقنية. نشر التطبيق الخاص بك: بمجرد الانتهاء ، اضغط على زر "نشر" لجعل AppMaster .io يجمع وينشر التطبيق الخاص بك. ستتلقى كود المصدر والملفات الثنائية التي يمكنك استضافتها على البنية التحتية للخادم المفضل لديك لمشاركة تطبيق الويب التفاعلي مع العالم.

باتباع هذه الخطوات ، يمكنك دمج وظائف JavaScript بشكل فعال في تطبيق الويب الخاص بك المبني على منصة AppMaster.io no-code ، مما يخلق تجارب ويب ديناميكية وتفاعلية تثير إعجاب المستخدمين وتلبي أهداف عملك.

يتيح لك دمج JavaScript مع no-code AppMaster القوية .io إنشاء تطبيقات ويب جذابة وتفاعلية وديناميكية بسهولة. تعمل واجهة التصميم البديهية ومصمم Web BP على تبسيط عملية التطوير ، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات معقدة دون كتابة التعليمات البرمجية يدويًا. استغل إمكانات JavaScript و AppMaster.io لتطوير تجارب ويب رائعة تلبي احتياجات المستخدمين وتدفع عملك إلى الأمام.