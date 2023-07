JavaScript est un langage de programmation polyvalent, essentiel pour la création de contenus dynamiques et interactifs sur les sites web. Introduit en 1995, il a rapidement gagné en popularité en tant que langage de script côté client pour les navigateurs web, permettant aux développeurs d'ajouter facilement des fonctionnalités et de l'interactivité à leurs sites. Depuis, JavaScript a évolué dans divers environnements au-delà du navigateur, tels que Node.js pour le développement côté serveur et React Native pour la création d'applications mobiles.

Le contenu web dynamique fait référence aux éléments d'un site web qui changent et interagissent avec les entrées ou les actions de l'utilisateur. Une page web au contenu dynamique devient plus attrayante car les utilisateurs peuvent interagir directement avec ses éléments, créant ainsi une expérience utilisateur plus convaincante. JavaScript joue un rôle crucial dans la création de contenu dynamique en interagissant avec HTML et CSS pour manipuler la mise en page, le style et les fonctionnalités d'une page web en fonction des actions de l'utilisateur, de ses entrées ou d'autres conditions.

Dans cet article, nous allons examiner les bases de JavaScript, découvrir ses concepts essentiels et sa syntaxe, et découvrir comment il ajoute de l'interactivité aux sites web et aux applications web.

Principes de base du JavaScript : Concepts clés et syntaxe

Pour commencer à utiliser JavaScript, il est essentiel de comprendre ses principaux concepts et sa syntaxe. Dans cette section, nous aborderons plusieurs notions fondamentales, notamment les variables, les types de données, les objets, les tableaux, les boucles, les instructions conditionnelles et les fonctions.

Les variables

Les variables sont des conteneurs permettant de stocker des valeurs de données. En JavaScript, les variables sont déclarées à l'aide du mot-clé let , const ou var , suivi du nom de la variable et d'un opérateur d'affectation facultatif avec une valeur initiale. Les variables permettent de stocker, de référencer et de manipuler des données dans votre code.

let myVariable = 'Hello, world!' ; const PI = 3.14159 ; var oldVariable = 'This is an older declaration style' ;

Types de données

JavaScript dispose de plusieurs types de données pour représenter et travailler avec différents types d'informations. Voici quelques types de données de base :

Nombre : Représente à la fois les nombres entiers et les nombres à virgule flottante.

: Représente à la fois les nombres entiers et les nombres à virgule flottante. Chaîne : Représente du texte entre guillemets simples ou doubles.

: Représente du texte entre guillemets simples ou doubles. Booléen : Représente des valeurs vraies ou fausses.

: Représente des valeurs vraies ou fausses. Nul : Représente une valeur nulle unique, généralement utilisée pour indiquer l'absence intentionnelle de toute valeur.

: Représente une valeur nulle unique, généralement utilisée pour indiquer l'absence intentionnelle de toute valeur. Non défini: Représente une variable qui a été déclarée mais à laquelle aucune valeur n'a été attribuée.

Objets

Un objet est une collection de propriétés, chacune ayant un nom (ou clé) et une valeur. En JavaScript, les objets sont mutables et peuvent être utilisés pour représenter des structures de données complexes. Vous pouvez créer des objets en utilisant des accolades ({}) et spécifier des propriétés sous forme de paires clé-valeur, séparées par des virgules.

let person = { firstName : 'John', lastName : 'Doe', age : 30, } ;

Tableaux

Les tableaux sont des collections ordonnées de valeurs, contenues dans une seule variable. Les tableaux sont utiles lorsque vous devez travailler avec des listes de données. En JavaScript, vous pouvez créer un tableau en utilisant des crochets ( [] ) et énumérer ses éléments, séparés par des virgules.

let fruits = ['pomme', 'banane', 'cerise'] ;

Boucles

Les boucles permettent d'exécuter un bloc de code de manière répétée, en fonction d'une condition spécifique. Il existe plusieurs types de boucles en JavaScript :

boucle for : Exécute un bloc de code un certain nombre de fois.

: Exécute un bloc de code un certain nombre de fois. boucle for. ..of : Itère sur les éléments d'un objet itérable (par exemple, un tableau).

: Itère sur les éléments d'un objet itérable (par exemple, un tableau). for.. .in loop : Interroge les propriétés d'un objet.

: Interroge les propriétés d'un objet. boucle while : Exécute un bloc de code tant qu'une condition spécifiée reste vraie.

: Exécute un bloc de code tant qu'une condition spécifiée reste vraie. boucle do...while: Exécute un bloc de code une fois, puis répète la boucle tant qu'une condition spécifiée reste vraie.

Instructions conditionnelles

Les instructions conditionnelles vous permettent d'exécuter différents blocs de code en fonction de conditions spécifiques. Les principales instructions conditionnelles en JavaScript sont if , else if et else . Elles permettent d'effectuer des branchements dans votre code et d'obtenir différents résultats en fonction des conditions spécifiées.

let age = 25 ; if (age < 18) { console.log('Vous êtes mineur.') ; } else if (age >= 18 && age < 65) { console.log('Vous êtes adulte.') ; } else { console.log('Vous êtes senior.') ; }

Fonctions

Les fonctions sont des blocs de code réutilisables qui peuvent être définis et exécutés ultérieurement. Les fonctions vous permettent d'organiser, de modulariser et d'améliorer la lisibilité de votre code. Les fonctions sont définies à l'aide du mot-clé function , suivi du nom de la fonction, d'une liste de paramètres et du corps de la fonction entre accolades.

function greet(name) { console.log('Hello, ' + name + '!') ; } greet('John') ;

Ces concepts essentiels constituent la base de la création de sites et d'applications web dynamiques à l'aide de JavaScript.

Ajouter de l'interactivité aux pages web avec JavaScript

JavaScript donne vie au contenu web en ajoutant de l'interactivité et en améliorant l'expérience globale de l'utilisateur. En interagissant avec les éléments HTML, JavaScript permet de nombreuses fonctionnalités courantes, telles que la validation de formulaires, les curseurs d'image, les menus déroulants et la mise à jour du contenu de la page sans rafraîchissement de celle-ci. Dans cette section, nous verrons comment JavaScript manipule les éléments HTML et interagit avec les utilisateurs.

Modèle objet du document (DOM)

Le modèle objet de document (DOM) est une interface de programmation pour les documents HTML, qui représente la structure et les objets du document sous la forme d'une hiérarchie arborescente. JavaScript interagit avec le DOM pour manipuler les éléments HTML, accéder à leurs propriétés et modifier leur contenu. En utilisant le DOM, JavaScript peut créer, mettre à jour et supprimer des éléments, modifier leurs attributs et répondre aux événements de l'utilisateur.

Pour accéder aux éléments du DOM, vous pouvez utiliser diverses méthodes JavaScript, telles que :

getElementById : Sélectionne un élément par son attribut id .

: Sélectionne un élément par son attribut . getElementsByTagName : Sélectionne les éléments par leur nom de balise.

: Sélectionne les éléments par leur nom de balise. getElementsByClassName : Sélectionne les éléments en fonction de leur attribut class .

: Sélectionne les éléments en fonction de leur attribut . querySelector : Sélectionne le premier élément correspondant au sélecteur CSS spécifié.

: Sélectionne le premier élément correspondant au sélecteur CSS spécifié. querySelectorAll : sélectionne tous les éléments correspondant au sélecteur CSS spécifié.

Une fois que vous avez sélectionné un élément, vous pouvez manipuler ses propriétés et appliquer du JavaScript pour créer des effets interactifs.

Manipulation des éléments HTML

JavaScript fournit une variété de méthodes pour interagir avec les éléments HTML. En voici quelques exemples :

innerHTML : Modifie le contenu (HTML) d'un élément.

: Modifie le contenu (HTML) d'un élément. textContent : Modifie le contenu textuel d'un élément, sans tenir compte des balises HTML.

: Modifie le contenu textuel d'un élément, sans tenir compte des balises HTML. setAttribute : Définit la valeur d'un attribut pour un élément.

: Définit la valeur d'un attribut pour un élément. removeAttribute : Supprime un attribut d'un élément.

: Supprime un attribut d'un élément. classList.add et classList.remove : ajoutent ou suppriment les noms de classe d'un élément.

et : ajoutent ou suppriment les noms de classe d'un élément. createElement et appendChild : créent et insèrent un nouvel élément dans le DOM.

En manipulant les éléments HTML, vous pouvez créer un contenu dynamique qui répond aux interactions et aux entrées de l'utilisateur.

Exemple : Validation de formulaire

JavaScript est souvent utilisé pour valider les entrées de l'utilisateur dans les formulaires afin de s'assurer que les données saisies sont correctes et complètes avant de les soumettre au serveur. Le code suivant montre une validation de formulaire simple avec JavaScript :

<!-- HTML --> <form id="myForm" onsubmit="return validateForm()"> <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email" required> <button type="submit">Submit</button> </form> < !-- JavaScript --> <script>function validateForm() { let email = document.getElementById('email').value ; let emailRegex = /^\[email protected]\S+\S+\.\S+$/ ; if (emailRegex.test(email)) { return true ; } else { alert('Please enter a valid email address.') ; return false ; } </script>.

Dans cet exemple, la fonction de validation du formulaire vérifie si l'adresse électronique saisie correspond à un modèle d'expression régulière. Si la validation échoue, un message d'alerte s'affiche et la soumission du formulaire est interrompue.

En incorporant JavaScript dans vos pages web, vous pouvez créer une expérience utilisateur plus attrayante et interactive. Qu'il s'agisse d'une simple validation de formulaire ou de comportements plus complexes tels que des curseurs d'image, des menus déroulants et des mises à jour en temps réel, JavaScript ajoute une couche dynamique à votre contenu web, garantissant ainsi une expérience fluide et agréable à vos utilisateurs.

Travailler avec les événements JavaScript

Les événements JavaScript sont un aspect essentiel de la création de contenu web interactif. Ils représentent des actions ou des événements sur la page web, tels que les entrées de l'utilisateur, les mises à jour du système ou le chargement des ressources. En détectant ces événements et en y répondant, vous pouvez exécuter des fonctions ou des extraits de code spécifiques, créant ainsi des expériences dynamiques et attrayantes pour l'utilisateur. Dans cette section, nous aborderons les différents événements JavaScript, la manière de les écouter et les cas d'utilisation potentiels pour chaque type d'événement.

Événements JavaScript courants

Il existe de nombreux types d'événements en JavaScript, compte tenu des différentes interactions avec l'utilisateur et des mises à jour du système. Parmi les événements JavaScript les plus courants, citons

Les événements de clic : Déclenchés par les interactions de l'utilisateur telles que les clics de souris, les pressions sur l'écran tactile ou les saisies au clavier. Événements de souris : Associés aux mouvements du curseur de la souris, comme les événements mouseenter, mouseleave ou contextmenu. Événements clavier : Déclenchés par des frappes de touches ou des pressions de touches, comme les événements keydown, keyup ou keypress. Événements de formulaire : Associés à l'interaction de l'utilisateur avec les éléments du formulaire, tels que les événements de soumission, de modification ou de mise au point. Événements de chargement et de déchargement : Ils sont déclenchés lorsqu'une page web ou une ressource, telle qu'une image, est entièrement chargée ou déchargée du navigateur.

Écoute des événements JavaScript

Pour répondre aux événements JavaScript, vous devez attacher des récepteurs d'événements aux éléments HTML. Les récepteurs d'événements attendent qu'un type d'événement spécifique se produise et exécutent ensuite une fonction désignée. Il existe plusieurs façons d'affecter des récepteurs d'événements à des éléments :

Gestionnaires d'événements en ligne : Attachez des récepteurs d'événements directement dans le code HTML en utilisant l'attribut "on(event)" approprié (par exemple, onclick, onmouseover). Cette méthode est considérée comme dépassée et n'est pas recommandée pour le développement moderne de JavaScript.

<button onclick="myFunction()">Cliquez sur moi</button>

Gestionnaires d'événements DOM : Assignez une fonction JavaScript à la propriété "on(event)" d'un élément (par exemple, onclick, onmouseover) en utilisant le DOM (Document Object Model).

document.getElementById("myBtn").onclick = myFunction ;

Écoute d'événements : Utilisez la méthode "addEventListener()" pour attacher plusieurs récepteurs d'événements à un seul élément sans écraser les gestionnaires d'événements existants.

document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", myFunction) ;

Propagation d'événements : Bulles et capture

La propagation des événements en JavaScript fait référence à l'ordre dans lequel les événements sont traités par les éléments du DOM du navigateur. Lorsqu'un événement se produit, le navigateur engage deux phases de propagation d'événement :

La phase de capture : L'événement part de l'élément DOM le plus élevé (généralement l'objet "window" ou "document") et descend jusqu'à l'élément cible. Phase de bouillonnement : L'événement se propage de l'élément cible vers l'élément DOM le plus élevé.

En utilisant la méthode "addEventListener()", vous pouvez contrôler l'écoute des événements pendant la phase de bouillonnement ou de capture en définissant le troisième paramètre facultatif comme "true" (pour la capture) ou "false" (pour le bouillonnement). Par défaut, ce paramètre est "false".

element.addEventListener("click", myFunction, true) ; // Phase de capture element.addEventListener("click", myFunction, false) ; // Phase de bouillonnement

AJAX : Chargement asynchrone de données avec JavaScript

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) est une technique qui permet aux pages web de charger des données de manière asynchrone à partir d'un serveur sans nécessiter un rafraîchissement complet de la page. Avec AJAX, vous pouvez récupérer et envoyer des données au serveur en arrière-plan et mettre à jour des parties de la page web avec les nouvelles données, créant ainsi une expérience plus fluide pour l'utilisateur et une performance plus efficace du site web. AJAX utilise les objets "XMLHttpRequest" ou "Fetch API" en JavaScript pour envoyer et recevoir des données du serveur. Les données peuvent se présenter sous différents formats, tels que XML, JSON ou HTML. Pour mieux comprendre les requêtes AJAX, examinons un exemple utilisant l'objet "XMLHttpRequest" :

function loadContent() { var xhttp = new XMLHttpRequest() ; xhttp.onreadystatechange = function() { if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { document.getElementById("myContent").innerHTML = xhttp.responseText ; } } ; xhttp.open("GET", "content.html", true) ; xhttp.send() ; }

Dans cet exemple, nous créons un objet 'XMLHttpRequest' et attachons une fonction à son événement 'onreadystatechange'. Cette fonction met à jour l'élément "myContent" avec la réponse du serveur lorsque la requête est complète (readyState == 4) et réussie (status == 200). La méthode "open()" spécifie le type de requête (GET) et l'URL ("content.html"), tandis que la méthode "send()" lance la requête.

Cadres et bibliothèques JavaScript

Les cadres et bibliothèques JavaScript sont des codes modulaires pré-écrits qui peuvent simplifier et standardiser le développement d'applications web complexes. Ces outils offrent des composants réutilisables, des plugins et des utilitaires qui peuvent réduire le temps de développement, améliorer l'organisation du code et mettre en œuvre les meilleures pratiques. Voici quelques frameworks et bibliothèques JavaScript populaires :

React : Développé par Facebook, React est une bibliothèque populaire pour la construction d'interfaces utilisateur, en particulier pour les applications à page unique. React permet aux développeurs de construire des composants d'interface utilisateur réutilisables et de gérer efficacement l'état de l'application. Angular : Développée et maintenue par Google, Angular est une plateforme complète pour construire des applications web dynamiques en mettant l'accent sur l'architecture Modèle-Vue-Contrôleur (MVC). Elle offre une série de fonctionnalités, telles que la liaison de données, l'injection de dépendances et les modèles déclaratifs. Vue.js : Cadre polyvalent et léger, Vue.j s se concentre sur la couche de visualisation des applications web, offrant une approche simple et progressive de la construction d'interfaces utilisateur interactives. Vue.js encourage une architecture basée sur les composants et dispose d'un puissant système de liaison réactive des données pour gérer l'état de l'application. jQuery : Bibliothèque populaire et légère, jQuery simplifie les tâches telles que la manipulation du DOM, la gestion des événements et les requêtes AJAX. En fournissant une syntaxe plus cohérente et plus lisible à travers les différents navigateurs et les incohérences des plateformes, jQuery est devenu un élément essentiel du développement web.

Le choix d'un framework ou d'une bibliothèque JavaScript dépend des exigences de votre projet, des ressources disponibles et de vos préférences personnelles. Chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, certains se concentrant sur les performances, d'autres sur l'interface utilisateur/UX ou les avantages architecturaux.

