JavaScript is een veelzijdige programmeertaal die essentieel is voor het maken van dynamische en interactieve inhoud op websites. JavaScript werd in 1995 geïntroduceerd en won snel aan populariteit als scripttaal voor webbrowsers aan de clientzijde, waarmee ontwikkelaars eenvoudig functionaliteit en interactiviteit aan hun sites konden toevoegen. Sindsdien is JavaScript geëvolueerd naar verschillende omgevingen buiten de browser, zoals Node.js voor server-side ontwikkeling en React Native voor het bouwen van mobiele toepassingen.

Dynamische webinhoud verwijst naar de elementen van een website die veranderen en reageren op invoer of acties van de gebruiker. Een webpagina met dynamische inhoud wordt aantrekkelijker omdat gebruikers direct met de elementen kunnen interageren, wat een meer boeiende gebruikerservaring oplevert. JavaScript speelt een cruciale rol bij het maken van dynamische inhoud door interactie met HTML en CSS om de lay-out, stijl en functionaliteit van een webpagina te manipuleren op basis van gebruikersacties, invoer of andere voorwaarden.

In dit artikel bekijken we de basisbeginselen van JavaScript, leren we over de essentiële concepten en syntaxis en ontdekken we hoe JavaScript interactiviteit toevoegt aan websites en webapplicaties.

Basisbeginselen van JavaScript: Basisbegrippen en syntaxis

Om te beginnen met JavaScript is het essentieel om de basisconcepten en syntaxis te begrijpen. In dit gedeelte behandelen we een aantal basisbegrippen, waaronder variabelen, gegevenstypen, objecten, arrays, lussen, voorwaardelijke uitspraken en functies.

Variabelen

Variabelen zijn containers voor het opslaan van gegevenswaarden. In JavaScript worden variabelen gedeclareerd met het let , const of var sleutelwoord, gevolgd door de variabelenaam en een optionele toewijzingsoperator met een initiële waarde. Variabelen bieden een manier om gegevens in je code op te slaan, ernaar te verwijzen en ze te manipuleren.

laat mijnVariabele = 'Hallo, wereld!'; const PI = 3,14159; var oldVariable = 'Dit is een oudere declaratiestijl;

Gegevenstypen

JavaScript heeft verschillende gegevenstypen voor het weergeven van en werken met verschillende soorten informatie. Enkele basistypen zijn:

Getal : Vertegenwoordigt zowel gehele getallen als drijvende-kommagetallen.

: Vertegenwoordigt zowel gehele getallen als drijvende-kommagetallen. String : Vertegenwoordigt tekst binnen enkele of dubbele aanhalingstekens.

: Vertegenwoordigt tekst binnen enkele of dubbele aanhalingstekens. Booleaans : Vertegenwoordigt waar of onwaar waarden.

: Vertegenwoordigt waar of onwaar waarden. Nul : Vertegenwoordigt een enkele nulwaarde, meestal gebruikt om de opzettelijke afwezigheid van een waarde aan te geven.

: Vertegenwoordigt een enkele nulwaarde, meestal gebruikt om de opzettelijke afwezigheid van een waarde aan te geven. Ongedefinieerd: Vertegenwoordigt een variabele die is gedeclareerd maar waaraan geen waarde is toegekend.

Objecten

Een object is een verzameling eigenschappen, elk met een naam (of sleutel) en een waarde. Objecten in JavaScript zijn veranderlijk en kunnen worden gebruikt om complexe gegevensstructuren weer te geven. Je kunt objecten maken met accolades ({} ) en eigenschappen specificeren als sleutelwaardeparen, gescheiden door komma's.

let person = { voornaam: 'John', achternaam: 'Doe', leeftijd: 30, };

Rijen

Arrays zijn geordende verzamelingen van waarden die in een enkele variabele worden bewaard. Arrays zijn handig in gevallen waarin je met lijsten met gegevens moet werken. In JavaScript kun je een array maken met vierkante haakjes ( [] ) en de elementen opsommen, gescheiden door komma's.

laat vruchten = ['appel', 'banaan', 'kers'];

Lussen

Met lussen kun je een blok code herhaaldelijk uitvoeren op basis van een specifieke voorwaarde. Er zijn verschillende soorten lussen in JavaScript:

for-lus : Voert een blok code een bepaald aantal keren uit.

: Voert een blok code een bepaald aantal keren uit. for...of lus : Iterates over de elementen van een iterabel object (bijvoorbeeld een array).

: Iterates over de elementen van een iterabel object (bijvoorbeeld een array). for...in lus : Iterates over de eigenschappen van een object.

: Iterates over de eigenschappen van een object. while-lus : Voert een blok code uit terwijl een opgegeven voorwaarde waar blijft.

: Voert een blok code uit terwijl een opgegeven voorwaarde waar blijft. do...while-lus: Voert een codeblok één keer uit en herhaalt dan de lus terwijl een opgegeven voorwaarde waar blijft.

Voorwaardelijke verklaringen

Met voorwaardelijke verklaringen kun je verschillende codeblokken uitvoeren op basis van specifieke voorwaarden. De primaire voorwaardelijke verklaringen in JavaScript zijn if , else if en else . Ze maken het mogelijk je code te vertakken, wat resulteert in verschillende uitkomsten afhankelijk van de opgegeven voorwaarden.

let age = 25; if (age < 18) { console.log('Je bent minderjarig.'); } else if (age >= 18 && age < 65) { console.log('Je bent een volwassene.'); } else { console.log('Je bent een senior.'); }

Functies

Functies zijn blokken herbruikbare code die op een later moment kunnen worden gedefinieerd en uitgevoerd. Met functies kun je je code organiseren, modulariseren en de leesbaarheid ervan verbeteren. Functies worden gedefinieerd met het sleutelwoord functie , gevolgd door de naam van de functie, een lijst met parameters en de functie-inhoud tussen accolades.

functie begroet(naam) { console.log('Hallo, ' + naam + '!'); } begroet('John');

Deze essentiële concepten vormen de basis voor het maken van dynamische websites en webapplicaties met JavaScript.

Interactiviteit toevoegen aan webpagina's met JavaScript

JavaScript brengt webinhoud tot leven door interactiviteit toe te voegen en de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Door interactie met HTML-elementen maakt JavaScript veelgebruikte functies mogelijk, zoals formuliervalidatie, schuifbalken voor afbeeldingen, uitklapmenu's en het bijwerken van pagina-inhoud zonder de pagina te verversen. In dit gedeelte verkennen we hoe JavaScript HTML-elementen manipuleert en interactie heeft met gebruikers.

Document Object Model (DOM)

Het Document Object Model (DOM) is een programmeerinterface voor HTML-documenten die de structuur en objecten in het document als een boomstructuur weergeeft. JavaScript interageert met het DOM om HTML-elementen te manipuleren, hun eigenschappen te openen en hun inhoud te wijzigen. Met het DOM kan JavaScript elementen maken, bijwerken en verwijderen, hun eigenschappen wijzigen en reageren op gebruikersgebeurtenissen.

Om toegang te krijgen tot elementen in de DOM kun je verschillende JavaScript-methodes gebruiken, zoals:

getElementById : Selecteert een element aan de hand van zijn id-attribuut .

: Selecteert een element aan de hand van zijn . getElementsByTagName : Selecteert elementen op hun tagnaam.

: Selecteert elementen op hun tagnaam. getElementsByClassName : Selecteert elementen op basis van hun class-attribuut .

: Selecteert elementen op basis van hun . querySelector : Selecteert het eerste element dat overeenkomt met de opgegeven CSS-selector.

: Selecteert het eerste element dat overeenkomt met de opgegeven CSS-selector. querySelectorAll : Selecteert alle elementen die overeenkomen met de opgegeven CSS-selector.

Zodra je een element hebt geselecteerd, kun je de eigenschappen ervan manipuleren en JavaScript toepassen om interactieve effecten te creëren.

HTML-elementen manipuleren

JavaScript biedt verschillende methoden voor interactie met HTML-elementen. Enkele voorbeelden zijn:

innerHTML : Wijzigt de inhoud (HTML) binnen een element.

: Wijzigt de inhoud (HTML) binnen een element. textContent : Wijzigt de tekstinhoud binnen een element, waarbij HTML-markup wordt genegeerd.

: Wijzigt de tekstinhoud binnen een element, waarbij HTML-markup wordt genegeerd. setAttribute : Stelt de waarde van een attribuut voor een element in.

: Stelt de waarde van een attribuut voor een element in. removeAttribute : Verwijdert een attribuut van een element.

: Verwijdert een attribuut van een element. classList.add en classList.remove : Voegt classnamen toe aan een element of verwijdert deze uit een element.

en : Voegt classnamen toe aan een element of verwijdert deze uit een element. createElement en appendChild : Maakt een nieuw element aan en voegt het toe aan het DOM.

Door HTML-elementen te manipuleren, kun je dynamische inhoud maken die reageert op gebruikersinteracties en -invoer.

Voorbeeld: Formuliervalidatie

JavaScript wordt vaak gebruikt om de invoer van gebruikers in formulieren te valideren om ervoor te zorgen dat de ingevoerde gegevens correct en volledig zijn voordat ze naar de server worden verzonden. De volgende code demonstreert een eenvoudige formuliervalidatie met JavaScript:

<!-- HTML --> <form id="myForm" onsubmit="return validateForm()"> <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email" required> <button type="submit">Submit</button> </form> <!-- JavaScript --> <script> functie valideerForm() { let email = document.getElementById('email').value; let emailRegex = /^^^[email protected]\S+$/; if (emailRegex.test(email)) { return true; } else { alert('Voer een geldig e-mailadres in.'); return false; } </script>

In dit voorbeeld controleert de formuliervalidatiefunctie of het ingevoerde e-mailadres overeenkomt met een patroon van een reguliere expressie. Als de validatie mislukt, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven en wordt het verzenden van het formulier gestopt.

Door JavaScript op te nemen in je webpagina's kun je een aantrekkelijkere en interactievere gebruikerservaring creëren. Van eenvoudige formuliervalidatie tot complexere gedragingen zoals schuifbalken voor afbeeldingen, vervolgkeuzemenu's en realtime updates, JavaScript voegt een dynamische laag toe aan uw webinhoud en zorgt voor een soepele en prettige ervaring voor uw gebruikers.

Werken met JavaScript-gebeurtenissen

JavaScript-events zijn een essentieel aspect van het maken van interactieve webinhoud. Ze vertegenwoordigen acties of gebeurtenissen op de webpagina, zoals gebruikersinvoer, systeemupdates of het laden van bronnen. Door deze gebeurtenissen te detecteren en erop te reageren, kun je specifieke functies of codefragmenten uitvoeren en zo dynamische en boeiende gebruikerservaringen creëren. In dit gedeelte bespreken we verschillende JavaScript-gebeurtenissen, hoe je ernaar kunt luisteren en mogelijke gebruikssituaties voor elk type gebeurtenis.

Algemene JavaScript-gebeurtenissen

Er zijn talloze gebeurtenistypen in JavaScript, gezien de verschillende gebruikersinteracties en systeemupdates. Enkele van de meest voorkomende JavaScript-gebeurtenissen zijn:

Klikgebeurtenissen: Getriggerd door gebruikersinteracties zoals muisklikken, tikken op het aanraakscherm of toetsenbordinvoer. Muisgebeurtenissen: Geassocieerd met muiscursorbewegingen, zoals mouseenter-, mouseeleave- of contextmenu-events. Toetsenbordgebeurtenissen: Gebeurtenissen die worden veroorzaakt door toetsaanslagen of het indrukken van toetsen, zoals toetsomlaag-, toetsomhoog- of toetsindrukgebeurtenissen. Formulier-events: Geassocieerd met gebruikersinteractie met formulierelementen, zoals submit-, change- of focus-events. Events laden en lossen: Gebeurtenissen die worden geactiveerd wanneer een webpagina of bron, zoals een afbeelding, volledig wordt geladen of ontladen uit de browser.

Luisteren naar JavaScript-events

Om te reageren op JavaScript-events moet je event listeners aan HTML-elementen koppelen. Listeners van gebeurtenissen wachten op een specifiek gebeurtenistype en voeren dan een aangewezen functie uit. Er zijn verschillende manieren om event listeners aan elementen toe te wijzen:

Inline event handlers: Voeg event listeners rechtstreeks toe in de HTML door het juiste 'on(event)' attribuut te gebruiken (bv. onclick, onmouseover). Deze methode wordt als verouderd beschouwd en niet aanbevolen voor moderne JavaScript-ontwikkeling.

<button onclick="mijnFunctie()">Klik op mij</button>

DOM-gebeurthandlers: Wijs een JavaScript-functie toe aan de eigenschap 'on(event)' van een element (bijvoorbeeld onclick, onmouseover) met behulp van het DOM (Document Object Model).

document.getElementById("myBtn").onclick = myFunction;

Gebeurtenis luisteraars: Gebruik de methode 'addEventListener()' om meerdere event listeners aan een enkel element te koppelen zonder bestaande event handlers te overschrijven.

document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", myFunction);

Voortplanting van gebeurtenissen: Bubbelen en vastleggen

Event Propagation in JavaScript verwijst naar de volgorde waarin gebeurtenissen worden verwerkt door de elementen in het DOM van de browser. Wanneer een gebeurtenis optreedt, voert de browser twee fasen van voortplanting van gebeurtenissen uit:

Capturing-fase: De gebeurtenis gaat van het bovenste DOM-element (meestal het object 'window' of 'document') naar het doelelement. Bubbelfase: De gebeurtenis plant zich voort van het doelelement terug omhoog naar het bovenste DOM-element.

Met de methode 'addEventListener()' kun je bepalen of je wilt luisteren naar gebeurtenissen tijdens de bubbling- of capturing-fase door de optionele derde parameter in te stellen op 'true' (voor capturing) of 'false' (voor bubbling). Standaard is deze parameter 'false'.

element.addEventListener("click", myFunction, true); // Capturing-fase element.addEventListener("click", myFunction, false); // Bubbling-fase

AJAX: Asynchroon gegevens laden met JavaScript

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) is een techniek waarmee webpagina's asynchroon gegevens van een server kunnen laden zonder dat een volledige pagina ververst hoeft te worden. Met AJAX kun je op de achtergrond gegevens ophalen en naar de server sturen en delen van de webpagina bijwerken met de nieuwe gegevens, wat zorgt voor een soepelere gebruikerservaring en effectievere websiteprestaties. AJAX gebruikt de objecten 'XMLHttpRequest' of 'Fetch API' in JavaScript om gegevens van de server te verzenden en te ontvangen. De gegevens kunnen in verschillende formaten zijn, zoals XML, JSON of HTML. Om AJAX-verzoeken beter te begrijpen, bekijken we een voorbeeld met het object 'XMLHttpRequest':

functie loadContent() { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { document.getElementById("myContent").innerHTML = xhttp.responseText; } }; xhttp.open("GET", "content.html", true); xhttp.send(); }.

In dit voorbeeld maken we een 'XMLHttpRequest' object en koppelen we een functie aan de 'onreadystatechange' gebeurtenis. Deze functie werkt het element 'myContent' bij met het antwoord van de server als het verzoek is voltooid (readyState == 4) en geslaagd (status == 200). De methode 'open()' specificeert het type verzoek (GET) en de URL ('content.html'), terwijl de methode 'send()' het verzoek initieert.

JavaScript-frameworks en -bibliotheken

JavaScript-frameworks en -bibliotheken zijn vooraf geschreven, modulaire code die de ontwikkeling van complexe webapplicaties kunnen vereenvoudigen en standaardiseren. Deze tools bieden herbruikbare componenten, plugins en hulpprogramma's die de ontwikkelingstijd kunnen verkorten, de organisatie van de code kunnen verbeteren en best practices kunnen afdwingen. Hier zijn enkele populaire JavaScript-frameworks en -bibliotheken:

React: React, ontwikkeld door Facebook, is een populaire bibliotheek voor het bouwen van gebruikersinterfaces, met name voor toepassingen met één pagina. Met React kunnen ontwikkelaars herbruikbare UI-componenten bouwen en de toestand van de toepassing efficiënt beheren. Angular: Angular, ontwikkeld en onderhouden door Google, is een uitgebreid platform voor het bouwen van dynamische webapplicaties met een focus op de Model-View-Controller (MVC) architectuur. Het biedt een reeks functies, zoals gegevensbinding, afhankelijkheidsinjectie en declaratieve sjablonen. Vue.js: Vue.js is een veelzijdig en lichtgewicht framework dat zich richt op de viewlaag van webapplicaties en een eenvoudige en progressieve benadering biedt voor het bouwen van interactieve gebruikersinterfaces. Vue.js moedigt een op componenten gebaseerde architectuur aan en heeft een krachtig reactief gegevensbindend systeem voor het beheren van de toestand van de toepassing. jQuery: Een populaire, lichtgewicht bibliotheek, jQuery vereenvoudigt taken zoals DOM manipulatie, event handling en AJAX verzoeken. Door een consistentere en leesbaardere syntaxis te bieden voor verschillende browsers en platforminconsistenties, is jQuery niet meer weg te denken uit webontwikkeling.

Het kiezen van een JavaScript-framework of -bibliotheek hangt af van de vereisten van je project, de beschikbare middelen en persoonlijke voorkeuren. Elk hulpmiddel heeft zijn voordelen en nadelen, waarbij sommige zich richten op prestaties en andere op UI/UX of architecturale voordelen.

Met AppMaster.io's no-code platform kun je webapplicaties maken die gebruikmaken van moderne JavaScript-bibliotheken zoals Vue.js, dat is ingebouwd voor webapplicaties (samen met TS of JS). Met de visuele BP Designer kun je de UI van de applicatie ontwerpen, bedrijfslogica definiëren en zorgen voor naadloze JavaScript-integratie in het hele project.

JavaScript integreren in AppMaster.io's No-Code platform

In het huidige tijdperk van snelle applicatieontwikkeling zijn no-code platforms zoals AppMaster.io populaire keuzes geworden voor het bouwen van moderne, dynamische webapplicaties die het volledige potentieel van JavaScript kunnen benutten. Met zijn naadloze integratiemogelijkheden kan AppMaster je helpen om zeer interactieve webervaringen te maken zonder handmatig code te schrijven.

In dit gedeelte verkennen we hoe u het AppMaster.io platform kunt gebruiken om dynamische webtoepassingen te bouwen met behulp van de rijke functies van JavaScript voor eenvoudige integratie, waardoor het zelfs voor beginnende ontwikkelaars mogelijk wordt om responsieve, interactieve webinhoud te maken.

AppMaster.io's No-Code platform: Een overzicht

AppMaster.io is een krachtig no-code platform waarmee u backend-, web- en mobiele toepassingen kunt maken zonder handmatig code te schrijven. Het biedt een groot aantal functies, waaronder het visueel creëren van datamodellen, het ontwerpen van bedrijfslogica via de Business Process (BP) designer, REST API en WSS Endpoints, en een intuïtieve drag-and-drop interface voor het ontwerpen van gebruikersinterfaces (UI).

Voor webtoepassingen kunt u met het platform de UI ontwerpen en de bedrijfslogica voor elke component bouwen met behulp van de Web BP designer. AppMaster.io genereert en compileert de resulterende toepassingen met behulp van gevestigde technologieën zoals Vue3 framework en JavaScript/TypeScript.

Deze no-code oplossing zorgt ervoor dat uw toepassingen schaalbaar zijn, met een minimale technische schuld, waardoor het ontwikkelingsproces wordt gestroomlijnd en u snel en kosteneffectief toepassingen kunt maken.

JavaScript integreren met AppMaster.io

Het proces om JavaScript te integreren in uw webtoepassingen die gebouwd zijn met het AppMaster.io no-code platform is eenvoudig en intuïtief. Met behulp van de Web BP designer kunt u JavaScript-functies implementeren en eenvoudig dynamische, interactieve webinhoud bouwen. Volg deze stappen om JavaScript te integreren met AppMaster.io:

Maak uw toepassing: Begin met het maken van een nieuwe toepassing in uw AppMaster .io-account of selecteer een bestaande toepassing waarvoor u JavaScript-functionaliteit wilt toevoegen. Ontwerp de gebruikersinterface: Bouw de gebruikersinterface van uw applicatie met behulp van de drag-and-drop ontwerpinterface. U kunt responsieve lay-outs maken, componenten toevoegen en het uiterlijk van de app aanpassen aan uw vereisten. Bouw de bedrijfslogica: Schakel over naar de Web BP designer, waar u de bedrijfslogica voor elk onderdeel in uw webapplicatie kunt definiëren. Hier kunt u JavaScript-functies implementeren om complexe interacties af te handelen en de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Test en itereer: Test uw applicatie om er zeker van te zijn dat deze werkt zoals bedoeld en breng de nodige wijzigingen of verbeteringen aan. AppMaster .io maakt snelle prototyping en iteratie mogelijk door snel nieuwe sets van toepassingen te genereren, waardoor de technische schuld tot een minimum wordt beperkt. Publiceer uw toepassing: Als u klaar bent, drukt u op de knop 'Publiceren' om AppMaster .io uw toepassing te laten compileren en implementeren. U ontvangt broncode en binaire bestanden die u kunt hosten op de serverinfrastructuur van uw keuze om uw interactieve webtoepassing met de wereld te delen.

Door deze stappen te volgen, kunt u JavaScript-functionaliteiten effectief integreren in uw webtoepassing die is gebouwd op het platform AppMaster.io no-code en dynamische, interactieve webervaringen creëren die indruk maken op gebruikers en voldoen aan uw bedrijfsdoelstellingen.

Door JavaScript te integreren met het krachtige AppMaster.io no-code platform kunt u gemakkelijk boeiende, interactieve en dynamische webtoepassingen maken. De intuïtieve ontwerpinterface en Web BP designer stroomlijnen het ontwikkelingsproces, zodat u geavanceerde toepassingen kunt bouwen zonder handmatig code te schrijven. Benut het potentieel van JavaScript en AppMaster.io om indrukwekkende webervaringen te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van uw gebruikers en uw bedrijf vooruithelpen.