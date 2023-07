JavaScript 는 웹 사이트에서 동적 및 대화형 콘텐츠를 만드는 데 필수적인 다목적 프로그래밍 언어입니다. 1995년에 도입된 이 언어는 웹 브라우저용 클라이언트측 스크립팅 언어로 빠르게 인기를 얻었으며 개발자가 사이트에 기능과 상호 작용을 쉽게 추가할 수 있도록 합니다. 이후 JavaScript는 브라우저를 넘어 서버 측 개발을 위한 Node.js, 모바일 애플리케이션 구축을 위한 React Native 등 다양한 환경으로 진화했습니다.

동적 웹 콘텐츠는 사용자 입력 또는 작업과 함께 변경되고 상호 작용하는 웹 사이트의 요소를 나타냅니다. 동적 콘텐츠가 포함된 웹 페이지는 사용자가 해당 요소와 직접 상호 작용할 수 있으므로 더욱 매력적인 사용자 경험을 제공합니다. JavaScript는 HTML 및 CSS 와 상호 작용하여 사용자 작업, 입력 또는 기타 조건을 기반으로 웹 페이지의 레이아웃, 스타일 및 기능을 조작함으로써 동적 콘텐츠를 생성하는 데 중요한 역할을 합니다.

이 기사에서는 JavaScript의 기본 사항을 살펴보고 필수 개념과 구문에 대해 알아보고 JavaScript가 웹 사이트 및 웹 응용 프로그램에 상호 작용을 추가하는 방법을 알아봅니다.

JavaScript 기본 사항: 주요 개념 및 구문

JavaScript를 시작하려면 핵심 개념과 구문을 이해하는 것이 필수적입니다. 이 섹션에서는 변수, 데이터 유형, 개체, 배열, 루프, 조건문 및 함수를 포함한 몇 가지 기본 아이디어를 다룹니다.

변수

변수는 데이터 값을 저장하기 위한 컨테이너입니다. JavaScript에서 변수는 let , const 또는 var 키워드 뒤에 변수 이름과 초기 값이 있는 선택적 할당 연산자를 사용하여 선언됩니다. 변수는 코드 전체에서 데이터를 저장, 참조 및 조작하는 방법을 제공합니다.

let myVariable = 'Hello, world!'; const PI = 3.14159; var oldVariable = 'This is an older declaration style.';

데이터 유형

JavaScript에는 다양한 종류의 정보를 표현하고 작업하기 위한 여러 데이터 유형이 있습니다. 일부 기본 데이터 유형은 다음과 같습니다.

숫자 : 정수와 부동 소수점 숫자를 모두 나타냅니다.

: 정수와 부동 소수점 숫자를 모두 나타냅니다. 문자열 : 작은따옴표나 큰따옴표로 묶인 텍스트를 나타냅니다.

: 작은따옴표나 큰따옴표로 묶인 텍스트를 나타냅니다. 부울 : 참 또는 거짓 값을 나타냅니다.

: 참 또는 거짓 값을 나타냅니다. Null : 일반적으로 값이 의도적으로 없음을 나타내는 데 사용되는 단일 null 값을 나타냅니다.

: 일반적으로 값이 의도적으로 없음을 나타내는 데 사용되는 단일 null 값을 나타냅니다. 정의되지 않음 : 선언되었지만 값이 할당되지 않은 변수를 나타냅니다.

사물

개체는 각각 이름(또는 키)과 값이 있는 속성 모음입니다. JavaScript의 객체는 변경 가능하며 복잡한 데이터 구조를 나타내는 데 사용할 수 있습니다. 중괄호( {} )를 사용하여 객체를 만들고 쉼표로 구분된 키-값 쌍으로 속성을 지정할 수 있습니다.

let person = { firstName: 'John', lastName: 'Doe', age: 30, };

어레이

배열은 단일 변수에 보관되는 정렬된 값 모음입니다. 배열은 데이터 목록으로 작업해야 하는 경우에 유용합니다. JavaScript에서는 대괄호( [] )를 사용하여 배열을 만들고 해당 요소를 쉼표로 구분하여 나열할 수 있습니다.

let fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'];

루프

루프를 사용하면 특정 조건에 따라 코드 블록을 반복적으로 실행할 수 있습니다. JavaScript에는 여러 유형의 루프가 있습니다.

for 루프 : 특정 횟수만큼 코드 블록을 실행합니다.

: 특정 횟수만큼 코드 블록을 실행합니다. for...of 루프 : 반복 가능한 객체(예: 배열)의 요소를 반복합니다.

: 반복 가능한 객체(예: 배열)의 요소를 반복합니다. for...in 루프 : 개체의 속성을 반복합니다.

: 개체의 속성을 반복합니다. while 루프 : 지정된 조건이 참인 동안 코드 블록을 실행합니다.

: 지정된 조건이 참인 동안 코드 블록을 실행합니다. do...while 루프 : 코드 블록을 한 번 실행한 다음 지정된 조건이 참인 동안 루프를 반복합니다.

조건문

조건문을 사용하면 특정 조건에 따라 다른 코드 블록을 실행할 수 있습니다. JavaScript의 기본 조건문은 if , else if 및 else 입니다. 코드 분기를 가능하게 하여 지정된 조건에 따라 다른 결과가 나타납니다.

let age = 25; if (age < 18) { console.log('You are a minor.'); } else if (age >= 18 && age < 65) { console.log('You are an adult.'); } else { console.log('You are a senior.'); }

기능

함수는 나중에 정의하고 실행할 수 있는 재사용 가능한 코드 블록입니다. 함수를 사용하면 코드의 가독성을 구성, 모듈화 및 개선할 수 있습니다. 함수는 function 키워드 다음에 함수 이름, 매개변수 목록, 중괄호 안에 있는 함수 본문을 사용하여 정의됩니다.

function greet(name) { console.log('Hello, ' + name + '!'); } greet('John');

이러한 필수 개념은 JavaScript를 사용하여 동적 웹사이트 및 웹 애플리케이션을 만들기 위한 기반을 제공합니다.

JavaScript를 사용하여 웹 페이지에 상호 작용 추가

JavaScript는 상호 작용을 추가하고 전반적인 사용자 경험을 개선하여 웹 콘텐츠에 생명을 불어넣습니다. HTML 요소와 상호 작용함으로써 JavaScript는 양식 유효성 검사, 이미지 슬라이더, 드롭다운 메뉴 및 페이지를 새로 고치지 않고 페이지 콘텐츠 업데이트와 같은 많은 일반적인 기능을 활성화합니다. 이 섹션에서는 JavaScript가 HTML 요소를 조작하고 사용자와 상호 작용하는 방법을 살펴봅니다.

DOM(문서 개체 모델)

DOM(문서 개체 모델)은 HTML 문서의 프로그래밍 인터페이스로, 문서 내의 구조와 개체를 트리와 같은 계층 구조로 나타냅니다. JavaScript는 DOM과 상호 작용하여 HTML 요소를 조작하고 속성에 액세스하며 내용을 수정합니다. DOM을 사용하여 JavaScript는 요소를 생성, 업데이트 및 삭제하고 속성을 변경하며 사용자 이벤트에 응답할 수 있습니다.

DOM의 요소에 액세스하려면 다음과 같은 다양한 JavaScript 메서드를 사용할 수 있습니다.

getElementById : id 속성으로 요소를 선택합니다.

: 속성으로 요소를 선택합니다. getElementsByTagName : 태그 이름으로 요소를 선택합니다.

: 태그 이름으로 요소를 선택합니다. getElementsByClassName : class 속성으로 요소를 선택합니다.

: 속성으로 요소를 선택합니다. querySelector : 지정된 CSS 선택기와 일치하는 첫 번째 요소를 선택합니다.

: 지정된 CSS 선택기와 일치하는 첫 번째 요소를 선택합니다. querySelectorAll : 지정된 CSS 선택기와 일치하는 모든 요소를 ​​선택합니다.

요소를 선택하면 해당 속성을 조작하고 JavaScript를 적용하여 대화형 효과를 만들 수 있습니다.

HTML 요소 조작

JavaScript는 HTML 요소와 상호 작용할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

innerHTML : 요소 내 콘텐츠(HTML)를 수정합니다.

: 요소 내 콘텐츠(HTML)를 수정합니다. textContent : HTML 마크업을 무시하고 요소 내의 텍스트 콘텐츠를 수정합니다.

: HTML 마크업을 무시하고 요소 내의 텍스트 콘텐츠를 수정합니다. setAttribute : 요소의 속성 값을 설정합니다.

: 요소의 속성 값을 설정합니다. removeAttribute : 요소에서 속성을 제거합니다.

: 요소에서 속성을 제거합니다. classList.add 및 classList.remove : 요소에서 클래스 이름을 추가하거나 제거합니다.

및 : 요소에서 클래스 이름을 추가하거나 제거합니다. createElement 및 appendChild : 새 요소를 만들어 DOM에 삽입합니다.

HTML 요소를 조작하여 사용자 상호 작용 및 입력에 응답하는 동적 콘텐츠를 만들 수 있습니다.

예: 양식 유효성 검사

JavaScript는 종종 서버에 제출하기 전에 입력된 데이터가 정확하고 완전한지 확인하기 위해 양식의 사용자 입력을 확인하는 데 사용됩니다. 다음 코드는 JavaScript를 사용한 간단한 양식 유효성 검사를 보여줍니다.

<!-- HTML --> <form id="myForm" onsubmit="return validateForm()"> <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email" required> <button type="submit">Submit</button> </form> <!-- JavaScript --> <script> function validateForm() { let email = document.getElementById('email').value; let emailRegex = /^\\[email protected]\\S+\\.\\S+$/; if (emailRegex.test(email)) { return true; } else { alert('Please enter a valid email address.'); return false; } } </script>

이 예에서 양식 유효성 검사 기능은 입력된 이메일 주소가 정규식 패턴과 일치하는지 확인합니다. 유효성 검사가 실패하면 경고 메시지가 표시되고 양식 제출이 중단됩니다.

JavaScript를 웹 페이지에 통합하면 보다 매력적인 대화형 사용자 경험을 만들 수 있습니다. 간단한 양식 유효성 검사에서 이미지 슬라이더, 드롭다운 메뉴 및 실시간 업데이트와 같은 보다 복잡한 동작에 이르기까지 JavaScript는 웹 콘텐츠에 동적 계층을 추가하여 사용자에게 원활하고 즐거운 경험을 보장합니다.

JavaScript 이벤트 작업

JavaScript 이벤트는 대화형 웹 콘텐츠를 만드는 데 필수적인 요소입니다. 사용자 입력, 시스템 업데이트 또는 리소스 로드와 같은 웹 페이지의 작업 또는 발생을 나타냅니다. 이러한 이벤트를 감지하고 이에 대응함으로써 특정 기능 또는 코드 스니펫을 실행하여 동적이고 매력적인 사용자 경험을 생성할 수 있습니다. 이 섹션에서는 다양한 JavaScript 이벤트, 이벤트 수신 방법 및 각 이벤트 유형의 잠재적 사용 사례에 대해 설명합니다.

일반적인 자바스크립트 이벤트

다양한 사용자 상호 작용 및 시스템 업데이트를 고려하여 JavaScript에는 수많은 이벤트 유형이 있습니다. 가장 일반적인 JavaScript 이벤트 중 일부는 다음과 같습니다.

클릭 이벤트: 마우스 클릭, 터치 스크린 탭 또는 키보드 입력과 같은 사용자 상호 작용에 의해 트리거됩니다. 마우스 이벤트: mouseenter, mouseleave 또는 contextmenu 이벤트와 같은 마우스 커서 움직임과 연결됩니다. 키보드 이벤트: keydown, keyup 또는 keypress 이벤트와 같은 키 입력 또는 키 누름에 의해 트리거됩니다. 양식 이벤트: 제출, 변경 또는 포커스 이벤트와 같은 양식 요소와의 사용자 상호 작용과 연결됩니다. 로드 및 언로드 이벤트: 이미지와 같은 웹 페이지 또는 리소스가 브라우저에서 완전히 로드되거나 언로드될 때 시작됩니다.

JavaScript 이벤트 듣기

JavaScript 이벤트에 응답하려면 HTML 요소에 이벤트 리스너를 연결해야 합니다. 이벤트 리스너는 특정 이벤트 유형이 발생할 때까지 기다린 다음 지정된 기능을 실행합니다. 이벤트 리스너를 요소에 할당하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

인라인 이벤트 핸들러: 적절한 'on(event)' 속성(예: onclick, onmouseover)을 사용하여 HTML에 직접 이벤트 리스너를 첨부합니다. 이 방법은 오래된 것으로 간주되며 최신 JavaScript 개발에는 권장되지 않습니다.

<button onclick="myFunction()">Click me</button>

DOM 이벤트 처리기: DOM(Document Object Model)을 사용하여 요소의 'on(event)' 속성(예: onclick, onmouseover)에 JavaScript 함수를 할당합니다.

document.getElementById("myBtn").onclick = myFunction;

이벤트 리스너: 'addEventListener()' 메서드를 사용하여 기존 이벤트 핸들러를 덮어쓰지 않고 여러 이벤트 리스너를 단일 요소에 연결합니다.

document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", myFunction);

이벤트 전파: 버블링 및 캡처

JavaScript의 이벤트 전파는 이벤트가 브라우저의 DOM에 있는 요소에 의해 처리되는 순서를 나타냅니다. 이벤트가 발생하면 브라우저는 이벤트 전파의 두 단계를 수행합니다.

캡처 단계: 이벤트는 최상위 DOM 요소(일반적으로 '창' 또는 '문서' 개체)에서 대상 요소로 이동합니다. 버블링 단계: 이벤트가 대상 요소에서 최상위 DOM 요소로 다시 전파됩니다.

'addEventListener()' 메서드를 사용하면 선택적 세 번째 매개변수를 'true'(캡처의 경우) 또는 'false'(버블링의 경우)로 설정하여 버블링 또는 캡처 단계 중에 이벤트를 수신할지 여부를 제어할 수 있습니다. 기본적으로 이 매개변수는 'false'입니다.

element.addEventListener("click", myFunction, true); // Capturing phase element.addEventListener("click", myFunction, false); // Bubbling phase

AJAX: JavaScript를 사용한 비동기 데이터 로드

AJAX(Asynchronous JavaScript and XML)는 전체 페이지를 새로 고치지 않고도 웹 페이지가 서버에서 비동기적으로 데이터를 로드할 수 있도록 하는 기술입니다. AJAX를 사용하면 백그라운드에서 데이터를 검색하여 서버로 보내고 새 데이터로 웹 페이지의 일부를 업데이트하여 보다 원활한 사용자 경험과 보다 효과적인 웹 사이트 성능을 만들 수 있습니다. AJAX는 JavaScript에서 'XMLHttpRequest' 또는 'Fetch API' 개체를 사용하여 서버에서 데이터를 보내고 받습니다. 데이터는 XML, JSON 또는 HTML과 같은 다양한 형식일 수 있습니다. AJAX 요청을 더 잘 이해하기 위해 'XMLHttpRequest' 개체를 사용하는 예를 살펴보겠습니다.

function loadContent() { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { document.getElementById("myContent").innerHTML = xhttp.responseText; } }; xhttp.open("GET", "content.html", true); xhttp.send(); }

이 예제에서는 'XMLHttpRequest' 개체를 만들고 'onreadystatechange' 이벤트에 함수를 연결합니다. 이 함수는 요청이 완료되고(readyState == 4) 성공(status == 200)할 때 서버의 응답으로 'myContent' 요소를 업데이트합니다. 'open()' 메서드는 요청 유형(GET)과 URL('content.html')을 지정하고 'send()' 메서드는 요청을 시작합니다.

JavaScript 프레임워크 및 라이브러리

JavaScript 프레임워크 및 라이브러리는 복잡한 웹 애플리케이션의 개발을 단순화하고 표준화할 수 있는 미리 작성된 모듈식 코드입니다. 이러한 도구는 개발 시간을 줄이고 코드 구성을 개선하며 모범 사례를 적용할 수 있는 재사용 가능한 구성 요소, 플러그인 및 유틸리티를 제공합니다. 다음은 인기 있는 JavaScript 프레임워크 및 라이브러리입니다.

React: Facebook에서 개발한 React는 특히 단일 페이지 애플리케이션을 위한 사용자 인터페이스 구축에 널리 사용되는 라이브러리입니다. React를 통해 개발자는 재사용 가능한 UI 구성 요소를 구축하고 애플리케이션의 상태를 효율적으로 관리할 수 있습니다. Angular: Google에서 개발 및 유지 관리하는 Angular는 MVC(Model-View-Controller) 아키텍처에 중점을 둔 동적 웹 애플리케이션을 구축하기 위한 포괄적인 플랫폼입니다. 데이터 바인딩, 종속성 주입 및 선언적 템플릿과 같은 다양한 기능을 제공합니다. Vue.js: 다재다능하고 가벼운 프레임워크인 Vue.js는 웹 애플리케이션의 뷰 계층에 중점을 두어 대화형 사용자 인터페이스 구축에 대한 단순하고 점진적인 접근 방식을 제공합니다. Vue.js는 구성 요소 기반 아키텍처를 장려하고 애플리케이션 상태를 관리하기 위한 강력한 반응형 데이터 바인딩 시스템을 갖추고 있습니다. jQuery: 널리 사용되는 경량 라이브러리인 jQuery는 DOM 조작, 이벤트 처리 및 AJAX 요청과 같은 작업을 단순화합니다. 다양한 브라우저와 플랫폼 불일치에서 보다 일관되고 읽기 쉬운 구문을 제공함으로써 jQuery는 웹 개발의 필수 요소가 되었습니다.

JavaScript 프레임워크 또는 라이브러리를 선택하는 것은 프로젝트의 요구 사항, 사용 가능한 리소스 및 개인 기본 설정에 따라 다릅니다. 각 도구에는 장점과 장단점이 있으며 일부는 성능에 중점을 두고 다른 일부는 UI/UX 또는 아키텍처 이점에 중점을 둡니다.

AppMaster.io의 코드 없는 플랫폼을 사용하면 웹 애플리케이션(TS 또는 JS와 함께)용으로 내장된 Vue.js와 같은 최신 JavaScript 라이브러리를 활용하는 웹 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 시각적인 BP Designer를 사용하면 애플리케이션의 UI를 디자인하고, 비즈니스 로직을 정의하고, 프로젝트 전체에서 원활한 JavaScript 통합을 보장할 수 있습니다.

AppMaster.io의 No-Code 플랫폼에 JavaScript 통합

오늘날의 급속한 애플리케이션 개발 시대에 AppMaster.io 와 같은 코드 없는 플랫폼은 JavaScript의 잠재력을 최대한 활용할 수 있는 현대적이고 역동적인 웹 애플리케이션을 구축하기 위한 인기 있는 선택으로 부상했습니다. 원활한 통합 기능을 갖춘 AppMaster 수동으로 코드를 작성하지 않고도 고도의 대화형 웹 경험을 만들 수 있도록 도와줍니다.

이 섹션에서는 손쉬운 통합을 위해 JavaScript의 풍부한 기능을 사용하여 동적 웹 애플리케이션을 구축하기 위해 AppMaster.io 플랫폼을 활용하는 방법을 살펴보고 초보 개발자도 반응형 대화형 웹 콘텐츠를 만들 수 있도록 합니다.

AppMaster.io의 No-Code 플랫폼: 개요

AppMaster.io는 수동으로 코드를 작성하지 않고도 백엔드, 웹 및 모바일 애플리케이션을 생성할 수 있는 강력한 no-code 플랫폼입니다. 시각적 데이터 모델 생성, 비즈니스 프로세스(BP) 디자이너를 통한 비즈니스 로직 디자인, REST API 및 WSS 엔드포인트, UI(사용자 인터페이스) 디자인을 위한 직관적인 끌어서 놓기 인터페이스를 비롯한 다양한 기능을 제공합니다.

웹 애플리케이션의 경우 플랫폼을 사용하면 Web BP 디자이너를 사용하여 UI를 디자인하고 각 구성 요소에 대한 비즈니스 로직을 구축할 수 있습니다. AppMaster.io는 Vue3 프레임워크 및 JavaScript/TypeScript와 같은 확립된 기술을 사용하여 결과 애플리케이션을 생성하고 컴파일합니다.

no-code 이 솔루션은 기술 부채를 최소화하면서 애플리케이션을 확장할 수 있도록 하여 개발 프로세스를 간소화하고 신속하고 비용 효율적인 애플리케이션 생성을 가능하게 합니다.

JavaScript를 AppMaster.io와 통합

AppMaster.io no-code 플랫폼으로 구축된 웹 애플리케이션에 JavaScript를 통합하는 프로세스는 간단하고 직관적입니다. Web BP 디자이너의 도움으로 JavaScript 기능을 구현하고 동적인 대화형 웹 콘텐츠를 쉽게 구축할 수 있습니다. JavaScript를 AppMaster.io와 통합하려면 다음 단계를 따르십시오.

애플리케이션 생성: AppMaster .io 계정에서 새 애플리케이션을 생성하거나 JavaScript 기능을 추가하려는 기존 애플리케이션을 선택하여 시작하십시오. UI 디자인: drag-and-drop 디자인 인터페이스를 사용하여 애플리케이션의 사용자 인터페이스를 구축합니다. 반응형 레이아웃을 만들고, 구성 요소를 추가하고, 요구 사항에 맞게 앱의 모양과 느낌을 사용자 지정할 수 있습니다. 비즈니스 로직 구축: 웹 애플리케이션의 모든 구성 요소에 대한 비즈니스 로직을 정의할 수 있는 Web BP 디자이너로 전환합니다. 여기에서 JavaScript 기능을 구현하여 복잡한 상호 작용을 처리하고 전반적인 사용자 경험을 향상할 수 있습니다. 테스트 및 반복: 애플리케이션을 테스트하여 의도한 대로 작동하는지 확인하고 필요한 수정 또는 개선을 수행합니다. AppMaster .io는 새로운 애플리케이션 세트를 신속하게 생성하여 기술적 부채를 최소화함으로써 신속한 프로토타이핑 및 반복을 가능하게 합니다. 애플리케이션 게시: 완료되면 '게시' 버튼을 눌러 AppMaster .io가 애플리케이션을 컴파일하고 배포하도록 합니다. 대화형 웹 애플리케이션을 전 세계와 공유하기 위해 원하는 서버 인프라에서 호스팅할 수 있는 소스 코드 및 바이너리 파일을 받게 됩니다.

다음 단계를 따르면 JavaScript 기능을 AppMaster.io no-code 플랫폼에 구축된 웹 애플리케이션에 효과적으로 통합하여 사용자에게 깊은 인상을 주고 비즈니스 목표를 충족하는 동적 대화형 웹 경험을 생성할 수 있습니다.

JavaScript를 강력한 AppMaster.io no-code 플랫폼과 통합하면 매력적인 대화형 동적 웹 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있습니다. 직관적인 디자인 인터페이스와 Web BP 디자이너는 개발 프로세스를 간소화하여 수동으로 코드를 작성하지 않고도 정교한 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. JavaScript 및 AppMaster.io의 기능을 활용하여 사용자의 요구 사항을 충족하고 비즈니스를 발전시키는 인상적인 웹 경험을 개발하십시오.