CSS (أوراق الأنماط المتتالية) هي لغة أنماط قوية وأساسية لتصميم الويب وتطويره. يتم استخدامه للتحكم في عرض وتخطيط عناصر HTML على صفحة الويب ، بما في ذلك الخطوط والألوان والتباعد والموضع. يسمح لك CSS بفصل طبقة العرض عن محتوى وبنية موقع الويب الخاص بك ، مما يسهل صيانة وتحديث تصميم موقعك.

عند استخدام CSS ، يمكنك إنشاء قواعد نمط تحدد كيفية عرض عناصر HTML. يتم تحديد هذه القواعد داخل كتلة من تعليمات CSS البرمجية أو ملف ورقة أنماط خارجي (.css) مرفق بملف HTML باستخدام علامة ارتباط. بمجرد أن يتم وضعه في مكانه ، يطبق المتصفح قواعد النمط على عناصر HTML المقابلة ، مما يجعل الصفحة بالشكل والمظهر المطلوبين. باستخدام CSS ، يمكن تطبيق قاعدة نمط واحدة على العديد من العناصر في وقت واحد ، مما يعزز التناسق ويقلل من كمية التعليمات البرمجية اللازمة للتصميم.

اللبنات الأساسية لـ CSS

لاستخدام CSS بشكل فعال في مشاريع الويب الخاصة بك ، من الضروري فهم اللبنات الأساسية التي تتكون منها اللغة. تشمل المكونات الأساسية لرمز CSS ما يلي:

المحددات : المحدد هو نمط يستخدم لاستهداف عناصر HTML معينة وتطبيق الأنماط عليها. يمكن أن تستهدف المحددات العناصر بناءً على أسماء العناصر ، والفئات ، والمعرفات ، والسمات ، والعلاقات ، والحالة.

: المحدد هو نمط يستخدم لاستهداف عناصر HTML معينة وتطبيق الأنماط عليها. يمكن أن تستهدف المحددات العناصر بناءً على أسماء العناصر ، والفئات ، والمعرفات ، والسمات ، والعلاقات ، والحالة. الخصائص : تُستخدم الخصائص لتحديد جانب معين من نمط العنصر. تتضمن الخصائص الشائعة اللون ولون الخلفية وحجم الخط والهامش والحشو.

: تُستخدم الخصائص لتحديد جانب معين من نمط العنصر. تتضمن الخصائص الشائعة اللون ولون الخلفية وحجم الخط والهامش والحشو. القيم : يتم تعيين القيم للخصائص لتغيير عرض نمط العنصر. على سبيل المثال ، يؤدي تعيين خاصية color إلى red إلى تغيير لون نص العنصر المستهدف إلى اللون الأحمر.

: يتم تعيين القيم للخصائص لتغيير عرض نمط العنصر. على سبيل المثال ، يؤدي تعيين خاصية إلى إلى تغيير لون نص العنصر المستهدف إلى اللون الأحمر. كتل الإعلان : كتلة الإعلان عبارة عن مجموعة من إعلانات CSS محاطة بزوج من الأقواس المتعرجة {}. تحتوي كل كتلة على إعلان واحد أو أكثر ، والتي تتكون من زوج خاصية: قيمة مفصولة بنقطتين. يتم فصل الإعلانات المتعددة داخل كتلة بواسطة فواصل منقوطة.

: كتلة الإعلان عبارة عن مجموعة من إعلانات CSS محاطة بزوج من الأقواس المتعرجة {}. تحتوي كل كتلة على إعلان واحد أو أكثر ، والتي تتكون من زوج خاصية: قيمة مفصولة بنقطتين. يتم فصل الإعلانات المتعددة داخل كتلة بواسطة فواصل منقوطة. Cascade : إن "cascade" في CSS هي عملية الجمع بين قواعد الأنماط المختلفة وحل التعارضات بينها. يأخذ التسلسل في الاعتبار خصوصية المحددات وترتيب إعلانات النمط وأهمية القواعد الفردية.

قد يبدو إعلان CSS النموذجي كما يلي:

.example-class { color: red; background-color: white; font-size: 16px; }

في هذا المثال ، يستهدف محدد الصنف عناصر من فئة "example-class" ويطبق قواعد النمط المحددة داخل كتلة التصريح.

استكشاف محددات CSS

تلعب محددات CSS دورًا أساسيًا في تطبيق الأنماط على عناصر HTML. من خلال استهداف عناصر محددة ، يمكنك صياغة تصميمات وتخطيطات فريدة تعزز تجربة المستخدم لموقعك. فيما يلي نظرة عامة على المحددات الأكثر استخدامًا:

محدد العناصر (النوع) : يستهدف هذا المحدد جميع مثيلات عنصر HTML. على سبيل المثال ، ستحدد h1 جميع عناصر " h1 " على الصفحة. محدد الفئة : يستهدف محدد الفئة العناصر بناءً على سمة class الخاصة بهم. لاستخدام محدد فئة ، يجب أن تسبق اسم الفئة بنقطة ( . ). محدد المعرف : يستخدم محدد المعرف لاستهداف عنصر HTML بسمة id معينة. محددات المعرفات فريدة ولا يمكن تطبيقها إلا على عنصر واحد في الصفحة. محدد المعرف يكون مسبوقًا برمز التجزئة (#). محدد السمات : تستهدف محددات السمات عناصر HTML التي لها سمة معينة ، أو القيمة المحددة ضمن تلك السمة. يتم وضع محددات السمات داخل أقواس مربعة ويمكن أن تتضمن عوامل تشغيل اختيارية للتحقق من القيم. محدد الفئة الزائفة : تستهدف محددات الفئة الزائفة العناصر بناءً على حالتها أو تفاعلها أو موضعها في بنية HTML. محددات الفئة الزائفة مسبوقة بنقطتين ( : ويمكن ربطهما معًا بالتسلسل. محدد العناصر الزائفة : تستهدف محددات العناصر الزائفة أجزاء عنصر لا يتم تمثيلها بواسطة عناصر HTML أخرى ، مثل ": before" لإدراج محتوى قبل عنصر ، أو ": الحرف الأول" لتصميم الحرف الأول من عنصر. محددات العناصر الزائفة مسبوقة بنقطتين ( :: :). المحددات المختلطة : تطبق محددات المجموعة أنماطًا تستند إلى العلاقات بين العناصر. وهي تشمل المحددات الفرعية (اثنان أو أكثر من المحددات مفصولة بمسافة) ، ومحددات فرعية (محددان أو أكثر مفصولة برمز "أكبر من") ، ومحددات أشقاء متجاورة (محددان أو أكثر مفصولة برمز زائد) ، والأخوة العامة المحددات (اثنان أو أكثر من المحددات مفصولة برمز التلدة *).

باستخدام الأنواع المختلفة من المحددات ، يمكنك صياغة قواعد نمط تستهدف عناصر محددة بدقة وتحكم. تتيح لك هذه المرونة إنشاء مواقع ويب أكثر تعقيدًا وجاذبية بصريًا ، مما يضمن تجربة مستخدم إيجابية للزائرين.

نموذج وتخطيط مربع CSS

يعد فهم نموذج CSS Box أمرًا ضروريًا لإنشاء عناصر ذات حجم مناسب ومتوافقة على موقع الويب الخاص بك. يصف نموذج الصندوق الهيكل المستطيل الذي يغلف كل عنصر من عناصر HTML ويتكون من أربعة مكونات: المحتوى والحشو والحدود والهامش. تؤثر هذه المكونات على التخطيط العام وحجم العناصر على صفحات الويب الخاصة بك.

منطقة المحتوى

منطقة المحتوى هي الجزء المركزي من المربع ، ويضم المحتوى الفعلي (أي نص أو صور أو وسائط أخرى) لعنصر HTML. يتم تحديد أبعاد منطقة المحتوى من خلال خصائص العرض والارتفاع.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

حشوة

المساحة المتروكة هي المسافة بين منطقة المحتوى والحد. يتم استخدامه لإنشاء مخزن مؤقت حول المحتوى ، مما يعزز قابليته للقراءة وجاذبيته المرئية. يمكنك التحكم في المساحة المتروكة على كل جانب من عنصر باستخدام خصائص padding-top و padding-right و padding-bottom و padding-left أو استخدام خاصية padding المختزل لتعيين الجوانب الأربعة مرة واحدة.

حدود

يُحيط الحد بالحشو ويمثل حدود مربع العنصر. يمكنك تحديد عرض الحدود ونمطها ولونها باستخدام خصائص border-width border-style border-color أو دمجها مع خاصية border الاختزال. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استهداف الجوانب الفردية باستخدام border-top ، border-right ، border-bottom ، والحد border-left .

هامِش

يقع الهامش خارج الحد ويمثل المسافة بين مربع العنصر والعناصر المجاورة له. مثل الحشو ، يمكنك ضبط الهامش بشكل مستقل لكل جانب باستخدام خصائص margin-top و margin-right و margin-bottom و margin-left أو باستخدام خاصية margin الاختزال.

تحجيم الصندوق

بشكل افتراضي ، تنطبق خصائص width height في CSS على منطقة المحتوى فقط ، ولا تشمل المساحة المتروكة والحد. يمكن أن يؤدي هذا إلى مشكلات تخطيط غير مقصودة ، حيث سيكون الحجم الفعلي لمربع العنصر أكبر عند حساب المساحة المتروكة والحدود. لحل هذه المشكلة ، يمكنك استخدام خاصية box-sizing وتعيين قيمتها على border-box ، والتي تؤثر في المساحة المتروكة والحدود عند حساب العرض والارتفاع لعنصر ما.

مثال:

.element { box-sizing: border-box; width: 100px; height: 100px; padding: 10px; border: 1px solid red; margin: 20px; }

العمل مع الخطوط والطباعة

تلعب الخطوط والطباعة دورًا حيويًا في مظهر موقع الويب الخاص بك وسهولة قراءته. تقدم CSS مجموعة من الخصائص لنمط وتنسيق النص ، مما يجعله أكثر إمتاعًا من الناحية الجمالية وسهل الاستخدام.

عائلة الخط وحجمه

استخدم خاصية font-family لتعيين محرف النص الخاص بك. من الجيد إدراج أسماء خطوط متعددة كخيار احتياطي ، في حالة عدم دعم مستعرض المستخدم للخط المفضل لديك. تسمح لك خاصية font-size بتعيين حجم النص الخاص بك. يمكنك استخدام وحدات مختلفة ، مثل وحدات البكسل ( px ) أو النقاط ( pt ) أو em ( em ).

.text { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; }

وزن الخط ونمطه ومتغيره

تتحكم خاصية font-weight في سمك النص ، والذي يمكن أن يتراوح من عادي إلى غامق. يمكنك استخدام قيم عددية (100-900) أو كلمات رئيسية مثل normal bold . باستخدام خاصية font-style ، يمكنك تطبيق نمط مائل أو مائل أو عادي على النص الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لك خاصية font-variant الاختيار بين عرض الأحرف الكبيرة والصغيرة للنص.

.text { font-weight: bold; font-style: italic; font-variant: small-caps; }

محاذاة النص والزخرفة والتباعد

تحكم في المحاذاة الأفقية للنص باستخدام خاصية text-align ، باستخدام قيم مثل left أو right أو center أو justify . قم بتطبيق زخارف نصية متنوعة ، مثل underline أو overline أو line-through ، باستخدام خاصية text-decoration . لجعل النص أكثر قابلية للقراءة ، يمكنك ضبط التباعد بين الأحرف باستخدام خاصية letter-spacing وبين سطور النص بخاصية line-height .

.text { text-align: center; text-decoration: underline; letter-spacing: 1px; line-height: 1.5; }

التصميم باستخدام الألوان والتدرجات

تعمل الألوان والتدرجات على تحسين تصميم موقع الويب الخاص بك بشكل كبير وإنشاء تسلسل هرمي مرئي يوجه المستخدمين من خلال المحتوى الخاص بك. يوفر CSS طرقًا مختلفة لتطبيق الألوان والتدرجات على عناصر الويب الخاصة بك.

الألوان

يمكنك تحديد ألوان في CSS باستخدام تنسيقات مختلفة ، مثل الرموز السداسية العشرية أو RGB أو RGBA أو HSL أو HSLA أو أسماء الألوان المحددة مسبقًا. يمكنك بعد ذلك تطبيق هذه الألوان على خصائص مختلفة ، مثل color background-color ولونها.

.element { background-color: #ff5733; color: rgba(255, 255, 255, 0.9); }

التدرجات

تتيح لك التدرجات إنشاء انتقال سلس بين ألوان متعددة ، مما يضيف العمق والديناميكية إلى التصميم الخاص بك. يمكنك إنشاء تدرجات لونية خطية أو شعاعية باستخدام CSS باستخدام وظائف linear-gradient() radial-gradient() .

بالنسبة للتدرجات اللونية الخطية ، يمكنك تحديد اتجاه أو زاوية ، متبوعة بقائمة من التوقفات اللونية:

.element { background-image: linear-gradient(to right, #ff5733, #ffcc00); }

بالنسبة للتدرجات اللونية الشعاعية ، يمكنك تعيين شكل (دائرة أو قطع ناقص) والحجم ، متبوعًا بقائمة من التوقفات اللونية:

.element { background-image: radial-gradient(circle, #ff5733, #ffcc00); }

يوفر نموذج CSS Box والطباعة والألوان معًا أدوات قوية لتصميم موقع الويب الخاص بك وإنشاء تخطيطات جذابة بصريًا. يمكّنك دمج هذه التقنيات مع نظام أساسي no-code مثل AppMaster من تحسين تصميم ووظائف تطبيقات الويب والجوال لديك دون الحاجة إلى مهارات تشفير واسعة النطاق.

تنفيذ تصميم الويب سريع الاستجابة

تصميم الويب سريع الاستجابة (RWD) هو أسلوب يضمن قيام مواقع الويب بتكييف تخطيطاتها مع أي حجم شاشة أو جهاز لتوفير تجربة مستخدم متسقة. في عالم اليوم مع مجموعة متنوعة من الأجهزة ودقة الشاشة ، من الأهمية بمكان جعل مواقع الويب تستجيب للحفاظ على رضا المستخدم ومشاركته. سيناقش هذا القسم الجوانب الأساسية لتنفيذ تصميم الويب سريع الاستجابة باستخدام CSS.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

شبكات السوائل

تعد شبكات السوائل جزءًا أساسيًا من إنشاء تصميم سريع الاستجابة لأنها تسمح للتخطيط بالتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة بسلاسة. لتنفيذ شبكة مرنة ، استخدم عروض تستند إلى النسبة المئوية بدلاً من قيم البكسل الثابتة. سيؤدي هذا إلى تمكين الأعمدة من تغيير حجمها تلقائيًا بناءً على حجم منفذ العرض. على سبيل المثال:

.container { width: 100%; } .column { width: 50%; }

يتيح لك استخدام النسب المئوية بدلاً من وحدات البكسل الثابتة تصميم تخطيطات مرنة يمكن أن تتكيف مع أي دقة شاشة بسهولة.

صور مرنة

تلعب الصور دورًا مهمًا في العرض العام لموقع الويب. عند إنشاء تصميم سريع الاستجابة ، من الضروري التأكد من أن الصور تتدرج بشكل صحيح ولا تكسر التنسيق عند تغيير حجم إطار العرض. لتحقيق ذلك ، استخدم قاعدة CSS التالية للصور:

img { max-width: 100%; height: auto; }

يضمن ذلك عدم تجاوز الصور أبدًا لعرض حاوياتها مع الحفاظ على نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بها.

تساؤلات الإعلام

تعد استعلامات الوسائط ميزة قوية لـ CSS تتيح لك تطبيق أنماط بناءً على ظروف معينة ، مثل حجم الشاشة أو نوع الجهاز. هذا يعني أنه يمكنك تخصيص تصميمك ليبدو ويتصرف بشكل مختلف حسب الجهاز المستهدف. فيما يلي مثال على استعلام وسائط بسيط يغير التخطيط للشاشات الأصغر:

@media (max-width: 768px) { .column { width: 100%; } }

يستهدف استعلام الوسائط هذا الشاشات التي يبلغ عرضها 768 بكسل أو أقل ويغير التخطيط لتكديس الأعمدة فوق بعضها البعض.

نهج المحمول أولاً

يتضمن نهج الجوّال أولاً لتصميم الويب سريع الاستجابة التصميم للشاشات الأصغر أولاً ثم تحسين التصميم تدريجياً للشاشات الأكبر حجمًا. تهدف هذه العقلية إلى التأكد من حصول الأجهزة المقيدة للغاية ، مثل الهواتف المحمولة ، على الاهتمام اللازم الذي تستحقه. لتنفيذ تصميم للهاتف أولاً ، ابدأ بتصميم تخطيط للأجهزة المحمولة ثم استخدم استعلامات الوسائط لإضافة أنماط للشاشات الأكبر حجمًا:

.column { width: 100%; } @media (min-width: 769px) { .column { width: 50%; } }

الرسوم المتحركة والتحولات في CSS

تعد الرسوم المتحركة والانتقالات في CSS أدوات أساسية لإنشاء مواقع ويب ديناميكية وجذابة بصريًا. يمكنهم تحويل المحتوى الثابت إلى تجارب مستخدم تفاعلية ، وإشراك الجماهير ، وتحسين المظهر العام للموقع. دعنا نستكشف كل من تقنيات CSS هذه أدناه.

انتقالات CSS

تعد انتقالات CSS طريقة بسيطة لتحريك تغيير قيم الخصائص. إنها توفر تأثيرات بصرية سلسة وأنيقة دون الحاجة إلى JavaScript من خلال تحديد مدة الانتقال وقيم الخصائص المراد تحريكها. هذا مثال:

.button { background-color: blue; transition: background-color 0.5s ease; } .button:hover { background-color: red; }

يطبق مقتطف الشفرة هذا انتقالًا للون الخلفية مدته 0.5 ثانية على عنصر زر عندما يحوم المستخدم فوقه.

الرسوم المتحركة CSS والإطارات الرئيسية

توفر الرسوم المتحركة لـ CSS تحكمًا أكثر تقدمًا في عملية الرسوم المتحركة وتتضمن تحديد تسلسل الرسوم المتحركة باستخدام الإطارات الرئيسية. تحدد الإطارات الرئيسية أنماطًا مختلفة في نقاط مختلفة في المخطط الزمني للرسوم المتحركة ، مما يسمح بتأثيرات مرئية أكثر تفصيلاً.

فيما يلي مثال على الرسوم المتحركة لـ CSS:

@keyframes spin { 0% { transform: rotate(0deg); } 100% { transform: rotate(359deg); } } .icon { animation: spin 4s linear infinite; }

في هذا المثال ، تحدد القاعدة @keyframes رسمًا متحركًا باسم "دوران" حيث يدور الرمز بمقدار 359 درجة. تطبق فئة icon هذه الرسوم المتحركة بشكل متكرر (لانهائي) لمدة 4 ثوانٍ.

تحسين أداء CSS

يعد تحسين أداء CSS ضروريًا لإنشاء مواقع ويب سريعة وفعالة. يتوقع المستخدمون أن يتم تحميل صفحات الويب بسرعة ، وإذا كان موقعك لا يلبي هذه التوقعات ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات رضا المستخدم والمشاركة. دعنا نستكشف بعض أفضل الممارسات لتحسين أداء كود CSS الخاص بك.

التصغير : يؤدي تصغير ملفات CSS إلى تقليل حجم ملفاتها بشكل كبير ، مما يؤدي إلى أوقات تحميل أسرع وأداء أفضل. يتضمن التصغير إزالة المسافات البيضاء والتعليقات والأحرف الأخرى غير الضرورية من الكود. هناك العديد من الأدوات على الإنترنت وعمليات الإنشاء المتاحة لتقليل CSS ، مثل CSS Minifier و UglifyJS.

: يؤدي تصغير ملفات CSS إلى تقليل حجم ملفاتها بشكل كبير ، مما يؤدي إلى أوقات تحميل أسرع وأداء أفضل. يتضمن التصغير إزالة المسافات البيضاء والتعليقات والأحرف الأخرى غير الضرورية من الكود. هناك العديد من الأدوات على الإنترنت وعمليات الإنشاء المتاحة لتقليل CSS ، مثل CSS Minifier و UglifyJS. الضغط : يمكن أن يؤدي ضغط ملفات CSS باستخدام gzip إلى توفير كبير في النطاق الترددي وتسريع أوقات تحميل موقعك. تسمح معظم خوادم الويب بضغط gzip ، والذي يمكن أن يقلل حجم ملفات CSS بنسبة تصل إلى 70٪. قم بتمكين ضغط gzip على الخادم الخاص بك لتحسين الأداء بشكل مثالي.

: يمكن أن يؤدي ضغط ملفات CSS باستخدام gzip إلى توفير كبير في النطاق الترددي وتسريع أوقات تحميل موقعك. تسمح معظم خوادم الويب بضغط gzip ، والذي يمكن أن يقلل حجم ملفات CSS بنسبة تصل إلى 70٪. قم بتمكين ضغط gzip على الخادم الخاص بك لتحسين الأداء بشكل مثالي. التخلص من الأنماط غير المستخدمة : يمكن لقواعد CSS غير المستخدمة أن تضخم ورقة الأنماط الخاصة بك وتتسبب في زيادة غير ضرورية في الأداء. لتحسين أداء CSS ، استخدم أدوات مثل PurgeCSS لتحليل ملفات HTML الخاصة بك وإزالة أي أنماط غير مستخدمة من CSS.

: يمكن لقواعد CSS غير المستخدمة أن تضخم ورقة الأنماط الخاصة بك وتتسبب في زيادة غير ضرورية في الأداء. لتحسين أداء CSS ، استخدم أدوات مثل PurgeCSS لتحليل ملفات HTML الخاصة بك وإزالة أي أنماط غير مستخدمة من CSS. تحسين كفاءة المحدد : يمكن أن تؤثر كفاءة محددات CSS على أداء العرض. استهدف المحددات الموجزة والمحددة ، وتجنب العناصر الفرعية المعقدة أو المحددة الفرعية التي قد تجعل المتصفح يعمل بجد أكبر لتطبيق الأنماط. على سبيل المثال ، استخدم الفئات لاستهداف العناصر بشكل أكثر كفاءة:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

.header-title { font-size: 18px; }

يستهدف هذا المثال عنصرًا محددًا بفصل ، مما يتطلب جهدًا أقل من المتصفح لتطبيق النمط.

بشكل عام ، يعد تنفيذ التصميم سريع الاستجابة ، وتحسين موقع الويب الخاص بك بالرسوم المتحركة ، وتحسين أداء CSS كلها جوانب مهمة لبناء مواقع ويب حديثة وسهلة الاستخدام وجذابة بصريًا. من خلال إتقان هذه التقنيات ، يمكنك إنشاء تجربة أفضل للمستخدمين وتحسين مهاراتك كمطور ويب. لا تنس أنه يمكنك دمج CSS المخصص الخاص بك في منصة AppMaster لتصميم تطبيقات الويب والجوال الجميلة بسهولة.

أطر عمل ومكتبات CSS

توفر مكتبات وأطر CSS أساسًا متينًا لتبسيط عملية تطوير الويب . من خلال تقديم المكونات والقوالب وفئات المرافق المعدة مسبقًا ، تعمل هذه الموارد على تحسين الكفاءة والاتساق وقابلية الصيانة. فيما يلي بعض الأطر والمكتبات الشائعة التي يمكنك استخدامها لإنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة وجذابة بصريًا.

التمهيد

Bootstrap هو إطار عمل CSS و JavaScript و HTML مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة Twitter. إنه مشهور بشكل لا يصدق لنهج التصميم المتجاوب أولاً للجوال ، ويقدم مجموعة متنوعة من المكونات ، بما في ذلك الشبكات والنماذج والأزرار وأشرطة التنقل. تجعل وثائق Bootstrap الشاملة من السهل استخدام الإطار وتخصيصه وتوسيعه.

مؤسسة

Foundation هو إطار أمامي من ZURB ، يوفر نظام شبكة متجاوب ومكونات واجهة المستخدم وقوالب مخصصة متنوعة. إنه مصمم ليكون معياريًا ومرنًا ، مما يتيح لك اختيار المكونات التي تحتاجها. بالإضافة إلى ذلك ، تأتي المؤسسة مع دعم متكامل لإمكانية الوصول ، مما يجعلها مثالية لإنشاء تجارب ويب شاملة.

بولما

Bulma هو إطار CSS حديث وخفيف الوزن يعتمد على Flexbox. إنها تستجيب بشكل كامل وتأتي مع فئات CSS بديهية لسهولة التخصيص. تفتخر Bulma بكونها مجرد إطار عمل CSS ، مما يعني أنه لا يوفر مكونات JavaScript ، مما يسمح لك باستخدام أدوات JS والمكتبات المفضلة لديك بدلاً من ذلك.

Tailwind CSS

Tailwind CSS هو إطار عمل CSS أول من نوعه في المنفعة يمكّنك من إنشاء تصميمات مخصصة دون كتابة أي CSS مخصص. من خلال نظام الفصل المتجاوب ، يمكنك إنشاء تصميمات فريدة تمامًا من خلال الجمع بين فئات الأدوات المساعدة في ترميز HTML الخاص بك. تُعد Tailwind CSS مثالية للتطوير السريع مع الحفاظ على لغة تصميم متسقة.

واجهة المستخدم المادية

Material UI هي إطار عمل React UI شائع يعتمد على إرشادات تصميم المواد من Google. يقدم مجموعة واسعة من مكونات واجهة المستخدم ، بما في ذلك الأزرار والبطاقات وأدراج التنقل. تتيح لك واجهة المستخدم المادية تطبيق مبادئ تصميم متسقة وحديثة لتطبيقات الويب الخاصة بك ، مع توفير وثائق ممتازة ودعم مجتمعي.

دمج CSS مع AppMaster

AppMaster هو نظام أساسي قوي لا يحتوي على رمز يسمح لك بإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام واجهة السحب والإفلات المرئية. يمكن أن يؤدي دمج CSS مع AppMaster إلى تحسين المظهر المرئي لتطبيقك وتبسيط عملية التطوير.

عند العمل مع AppMaster ، لديك عدة خيارات لدمج وتخصيص CSS:

CSS مخصص: يتيح لك المحرر المرئي لـ AppMaster تطبيق CSS مضمنة أو داخلية على المكونات الفردية أو ، بدلاً من ذلك ، يمكنك توفير ارتباط ورقة أنماط خارجي. من خلال تحديد قواعد CSS المخصصة ، يمكنك تحقيق مظهر وأسلوب فريد لتطبيق الويب الخاص بك. استخدام إطار عمل CSS: يفضل بعض المطورين الراحة والبنية التي يوفرها إطار عمل CSS. لاستخدام إطار عمل مع AppMaster ، ما عليك سوى استيراد CSS لإطار العمل إلى ملفات .vue الخاصة بمشروعك. لا يؤدي هذا إلى تبسيط عملية التطوير فحسب ، بل يضمن أيضًا الاتساق في جميع أنحاء التطبيق من خلال استخدام المكونات والأنماط المعدة مسبقًا. التخصيص في المحرر المرئي لـ AppMaster : تتيح لك منصة AppMaster أيضًا إنشاء واجهة مستخدم باستخدام مكونات drag-and-drop ، كاملة مع إعدادات التصميم سريعة الاستجابة المضمنة. باستخدام المحرر المرئي لـ AppMaster ، يمكنك تكوين تخطيط ومظهر وسلوك تطبيق الويب الخاص بك بما يتناسب مع متطلبات التصميم الخاصة بك.

أثناء دمج CSS مع AppMaster ، ضع في اعتبارك دعم النظام الأساسي لـ Vue3 وتأكد من توافق أي CSS أو أطر عمل مخصصة مع Vue لتجنب التعارضات. يضمن الجمع بين معرفتك في CSS وقوة AppMaster تطبيقًا جذابًا وعمليًا للغاية.