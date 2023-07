JavaScript è un linguaggio di programmazione versatile, essenziale per creare contenuti dinamici e interattivi sui siti web. Introdotto nel 1995, ha rapidamente guadagnato popolarità come linguaggio di scripting lato client per i browser web, consentendo agli sviluppatori di aggiungere funzionalità e interattività ai loro siti con facilità. Da allora, JavaScript si è evoluto in vari ambienti al di là del browser, come Node.js per lo sviluppo lato server e React Native per la creazione di applicazioni mobili.

I contenuti web dinamici si riferiscono agli elementi di un sito web che cambiano e interagiscono con gli input o le azioni dell'utente. Una pagina web con contenuti dinamici diventa più coinvolgente perché gli utenti possono interagire direttamente con i suoi elementi, creando un'esperienza utente più avvincente. JavaScript svolge un ruolo fondamentale nella creazione di contenuti dinamici, interagendo con HTML e CSS per manipolare il layout, lo stile e la funzionalità di una pagina web in base alle azioni, agli input o ad altre condizioni dell'utente.

In questo articolo esamineremo le basi di JavaScript, ne conosceremo i concetti essenziali e la sintassi e scopriremo come aggiunge interattività ai siti e alle applicazioni web.

Nozioni di base di JavaScript: Concetti chiave e sintassi

Per iniziare a utilizzare JavaScript, è essenziale comprenderne i concetti fondamentali e la sintassi. In questa sezione tratteremo alcuni concetti fondamentali, tra cui variabili, tipi di dati, oggetti, array, cicli, istruzioni condizionali e funzioni.

Variabili

Le variabili sono contenitori di valori di dati. In JavaScript, le variabili vengono dichiarate utilizzando la parola chiave let , const o var , seguita dal nome della variabile e da un operatore di assegnazione opzionale con un valore iniziale. Le variabili forniscono un modo per memorizzare, fare riferimento e manipolare i dati nel codice.

let myVariable = 'Ciao, mondo!'; const PI = 3,14159; var oldVariable = 'Questo è un vecchio stile di dichiarazione';

Tipi di dati

JavaScript dispone di diversi tipi di dati per rappresentare e lavorare con diversi tipi di informazioni. Alcuni tipi di dati di base sono:

Numero : Rappresenta sia numeri interi che numeri in virgola mobile.

: Rappresenta sia numeri interi che numeri in virgola mobile. Stringa : Rappresenta il testo all'interno di apici singoli o doppi.

: Rappresenta il testo all'interno di apici singoli o doppi. Booleano : Rappresenta valori veri o falsi.

: Rappresenta valori veri o falsi. Null : Rappresenta un singolo valore nullo, tipicamente utilizzato per indicare l'assenza intenzionale di qualsiasi valore.

: Rappresenta un singolo valore nullo, tipicamente utilizzato per indicare l'assenza intenzionale di qualsiasi valore. Non definito: Rappresenta una variabile che è stata dichiarata ma a cui non è stato assegnato un valore.

Oggetti

Un oggetto è una collezione di proprietà, ciascuna con un nome (o chiave) e un valore. Gli oggetti in JavaScript sono mutevoli e possono essere utilizzati per rappresentare strutture di dati complesse. È possibile creare oggetti utilizzando le parentesi graffe ({} ) e specificare le proprietà come coppie chiave-valore, separate da virgole.

let persona = {nome: 'John', lastName: 'Doe', età: 30, };

Array

Gli array sono collezioni ordinate di valori, contenute in un'unica variabile. Gli array sono utili nei casi in cui è necessario lavorare con elenchi di dati. In JavaScript, è possibile creare un array utilizzando le parentesi quadre ( [] ) ed elencare i suoi elementi, separati da virgole.

let fruits = ['mela', 'banana', 'ciliegia'];

I cicli

I loop consentono di eseguire ripetutamente un blocco di codice, in base a una condizione specifica. In JavaScript esistono diversi tipi di loop:

ciclo for : Esegue un blocco di codice un certo numero di volte.

: Esegue un blocco di codice un certo numero di volte. ciclo for...of : Itera gli elementi di un oggetto iterabile (ad esempio, un array).

: Itera gli elementi di un oggetto iterabile (ad esempio, un array). per... nel ciclo : Itera le proprietà di un oggetto.

: Itera le proprietà di un oggetto. ciclo while : Esegue un blocco di codice finché una determinata condizione rimane vera.

: Esegue un blocco di codice finché una determinata condizione rimane vera. ciclo do... while: Esegue un blocco di codice una volta, quindi ripete il ciclo finché una condizione specificata rimane vera.

Dichiarazioni condizionali

Gli enunciati condizionali consentono di eseguire blocchi di codice diversi in base a condizioni specifiche. Le principali dichiarazioni condizionali in JavaScript sono if , else if e else . Consentono di ramificare il codice, ottenendo risultati diversi a seconda delle condizioni specificate.

let age = 25; if (age < 18) { console.log('Sei un minorenne.'); } else if (age >= 18 && age < 65) { console.log('Sei un adulto.'); } else { console.log('Sei un anziano.'); }

Funzioni

Le funzioni sono blocchi di codice riutilizzabili che possono essere definiti ed eseguiti in un secondo momento. Le funzioni consentono di organizzare, modularizzare e migliorare la leggibilità del codice. Le funzioni vengono definite utilizzando la parola chiave function , seguita dal nome della funzione, da un elenco di parametri e dal corpo della funzione tra parentesi graffe.

function greet(nome) { console.log('Hello, ' + name + '!'); } greet('John');

Questi concetti essenziali forniscono le basi per la creazione di siti e applicazioni web dinamiche con JavaScript.

Aggiungere interattività alle pagine Web con JavaScript

JavaScript dà vita ai contenuti web aggiungendo interattività e migliorando l'esperienza complessiva dell 'utente. Interagendo con gli elementi HTML, JavaScript abilita molte funzionalità comuni, come la convalida dei moduli, i cursori di immagini, i menu a discesa e l'aggiornamento del contenuto della pagina senza doverla aggiornare. In questa sezione analizzeremo come JavaScript manipola gli elementi HTML e interagisce con gli utenti.

Modello a oggetti del documento (DOM)

Il Document Object Model (DOM) è un'interfaccia di programmazione per i documenti HTML, che rappresenta la struttura e gli oggetti all'interno del documento come una gerarchia ad albero. JavaScript interagisce con il DOM per manipolare gli elementi HTML, accedere alle loro proprietà e modificarne il contenuto. Utilizzando il DOM, JavaScript può creare, aggiornare e cancellare elementi, modificarne gli attributi e rispondere agli eventi dell'utente.

Per accedere agli elementi del DOM, è possibile utilizzare vari metodi JavaScript, come ad esempio:

getElementById : Seleziona un elemento in base al suo attributo id .

: Seleziona un elemento in base al suo attributo . getElementsByTagName : Seleziona gli elementi in base al loro nome di tag.

: Seleziona gli elementi in base al loro nome di tag. getElementsByClassName : Seleziona gli elementi in base al loro attributo class .

: Seleziona gli elementi in base al loro attributo . querySelector : Seleziona il primo elemento che corrisponde al selettore CSS specificato.

: Seleziona il primo elemento che corrisponde al selettore CSS specificato. querySelectorAll : seleziona tutti gli elementi che corrispondono al selettore CSS specificato.

Una volta selezionato un elemento, è possibile manipolarne le proprietà e applicare JavaScript per creare effetti interattivi.

Manipolazione degli elementi HTML

JavaScript offre una serie di metodi per interagire con gli elementi HTML. Alcuni esempi sono:

innerHTML : Modifica il contenuto (HTML) all'interno di un elemento.

: Modifica il contenuto (HTML) all'interno di un elemento. textContent : Modifica il contenuto testuale di un elemento, ignorando il markup HTML.

: Modifica il contenuto testuale di un elemento, ignorando il markup HTML. setAttributo : Imposta il valore di un attributo per un elemento.

: Imposta il valore di un attributo per un elemento. removeAttribute : Rimuove un attributo da un elemento.

: Rimuove un attributo da un elemento. classList.add e classList.remove : Aggiungono o rimuovono i nomi delle classi da un elemento.

e : Aggiungono o rimuovono i nomi delle classi da un elemento. createElement e appendChild : Creano e inseriscono un nuovo elemento nel DOM.

Manipolando gli elementi HTML, è possibile creare contenuti dinamici che rispondono alle interazioni e agli input dell'utente.

Esempio: Convalida di un modulo

JavaScript viene spesso utilizzato per convalidare gli input dell'utente nei moduli, per garantire che i dati immessi siano corretti e completi prima dell'invio al server. Il codice seguente dimostra una semplice convalida di un modulo con JavaScript:

<!-- HTML --> <form id="myForm" onsubmit="return validateForm()"> <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email" required> <button type="submit">Invio</button> </form> <!-- JavaScript --> <script> function validateForm() { let email = document.getElementById('email').value; let emailRegex = /^\\[email protected]\S+\.\S+$/; if (emailRegex.test(email)) { return true; } else { alert('Si prega di inserire un indirizzo email valido.'); return false; } } </script>

In questo esempio, la funzione di validazione del modulo controlla se l'indirizzo e-mail inserito corrisponde a un modello di espressione regolare. Se la convalida fallisce, viene visualizzato un messaggio di avviso e l'invio del modulo viene interrotto.

Incorporando JavaScript nelle pagine Web, è possibile creare un'esperienza utente più coinvolgente e interattiva. Dalla semplice convalida dei moduli a comportamenti più complessi come cursori di immagini, menu a discesa e aggiornamenti in tempo reale, JavaScript aggiunge un livello dinamico ai contenuti web, garantendo un'esperienza fluida e piacevole per gli utenti.

Lavorare con gli eventi JavaScript

Gli eventi JavaScript sono un aspetto essenziale della creazione di contenuti web interattivi. Essi rappresentano azioni o eventi sulla pagina web, come l'input dell'utente, gli aggiornamenti del sistema o il caricamento di risorse. Rilevando e rispondendo a questi eventi, è possibile eseguire funzioni o frammenti di codice specifici, creando esperienze utente dinamiche e coinvolgenti. In questa sezione verranno illustrati i vari eventi JavaScript, le modalità di ascolto e i potenziali casi d'uso per ciascun tipo di evento.

Eventi JavaScript comuni

Esistono numerosi tipi di eventi in JavaScript, considerando le diverse interazioni dell'utente e gli aggiornamenti del sistema. Alcuni degli eventi JavaScript più comuni sono:

Eventi click: Sono generati dalle interazioni dell'utente, come i clic del mouse, i tocchi del touch-screen o l'input da tastiera. Eventi del mouse: Associati ai movimenti del cursore del mouse, come gli eventi mouseenter, mouseleave o contextmenu. Eventi della tastiera: Sono provocati dalla pressione dei tasti, come gli eventi keydown, keyup o keypress. Eventi di modulo: Associati all'interazione dell'utente con gli elementi del modulo, come gli eventi submit, change o focus. Eventi di caricamento e scaricamento: Si verificano quando una pagina web o una risorsa, come un'immagine, viene caricata o scaricata completamente dal browser.

Ascoltare gli eventi JavaScript

Per rispondere agli eventi JavaScript, è necessario collegare gli ascoltatori di eventi agli elementi HTML. Gli ascoltatori di eventi attendono che si verifichi un tipo di evento specifico e quindi eseguono una funzione designata. Esistono diversi modi per assegnare gli ascoltatori di eventi agli elementi:

Gestori di eventi in linea: Si collegano gli ascoltatori di eventi direttamente nell'HTML, utilizzando l'attributo "on(event)" appropriato (ad esempio, onclick, onmouseover). Questo metodo è considerato obsoleto e non è raccomandato per lo sviluppo moderno di JavaScript.

<button onclick="myFunction()">Cliccami</button>

Gestori di eventi DOM: Assegnano una funzione JavaScript alla proprietà "on(event)" di un elemento (ad esempio, onclick, onmouseover) utilizzando il DOM (Document Object Model).

document.getElementById("myBtn").onclick = myFunction;

Ascoltatori di eventi: Utilizzare il metodo 'addEventListener()' per collegare più ascoltatori di eventi a un singolo elemento senza sovrascrivere i gestori di eventi esistenti.

document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", myFunction);

Propagazione degli eventi: La propagazione e la cattura degli eventi

La propagazione degli eventi in JavaScript si riferisce all'ordine in cui gli eventi vengono elaborati dagli elementi del DOM del browser. Quando si verifica un evento, il browser si impegna in due fasi di propagazione degli eventi:

Fase di cattura: L'evento viaggia dall'elemento DOM più in alto (di solito l'oggetto "finestra" o "documento") fino all'elemento di destinazione. Fase di "bubbling": L'evento si propaga dall'elemento di destinazione fino all'elemento DOM più alto.

Utilizzando il metodo 'addEventListener()', si può controllare se ascoltare gli eventi durante la fase di cattura o di cattura, impostando il terzo parametro opzionale come 'true' (per la cattura) o 'false' (per la cattura). Per impostazione predefinita, questo parametro è 'false'.

element.addEventListener("click", myFunction, true); // Fase di cattura element.addEventListener("click", myFunction, false); // Fase di bubbling

AJAX: caricamento asincrono dei dati con JavaScript

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) è una tecnica che consente alle pagine web di caricare i dati in modo asincrono da un server senza richiedere un aggiornamento dell'intera pagina. Con AJAX, è possibile recuperare e inviare dati al server in background e aggiornare porzioni della pagina web con i nuovi dati, creando un'esperienza utente più fluida e prestazioni del sito web più efficaci. AJAX utilizza gli oggetti 'XMLHttpRequest' o 'Fetch API' in JavaScript per inviare e ricevere dati dal server. I dati possono essere in vari formati, come XML, JSON o HTML. Per comprendere meglio le richieste AJAX, vediamo un esempio che utilizza l'oggetto 'XMLHttpRequest':

function loadContent() { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { document.getElementById("myContent").innerHTML = xhttp.responseText; } }; xhttp.open("GET", "content.html", true); xhttp.send(); }

In questo esempio, creiamo un oggetto 'XMLHttpRequest' e colleghiamo una funzione al suo evento 'onreadystatechange'. Questa funzione aggiorna l'elemento 'myContent' con la risposta del server quando la richiesta è completa (readyState == 4) e ha successo (status == 200). Il metodo 'open()' specifica il tipo di richiesta (GET) e l'URL ('content.html'), mentre il metodo 'send()' avvia la richiesta.

Framework e librerie JavaScript

I framework e le librerie JavaScript sono codice modulare pre-scritto che può semplificare e standardizzare lo sviluppo di applicazioni web complesse. Questi strumenti offrono componenti, plugin e utilità riutilizzabili che possono ridurre i tempi di sviluppo, migliorare l'organizzazione del codice e applicare le best practice. Ecco alcuni framework e librerie JavaScript popolari:

React: Sviluppato da Facebook, React è una libreria popolare per la creazione di interfacce utente, in particolare per le applicazioni a pagina singola. React consente agli sviluppatori di costruire componenti riutilizzabili dell'interfaccia utente e di gestire in modo efficiente lo stato dell'applicazione. Angular: Sviluppata e gestita da Google, Angular è una piattaforma completa per la costruzione di applicazioni web dinamiche, con particolare attenzione all'architettura Model-View-Controller (MVC). Offre una serie di funzionalità, come il data binding, la dependency injection e i template dichiarativi. Vue.js: Framework versatile e leggero, Vue.js si concentra sul livello di visualizzazione delle applicazioni web, fornendo un approccio semplice e progressivo alla costruzione di interfacce utente interattive. Vue.js incoraggia l'architettura basata sui componenti e dispone di un potente sistema di data-binding reattivo per la gestione dello stato dell'applicazione. jQuery: Una libreria popolare e leggera, jQuery semplifica compiti come la manipolazione del DOM, la gestione degli eventi e le richieste AJAX. Fornendo una sintassi più coerente e leggibile tra i vari browser e le incoerenze della piattaforma, jQuery è diventato un punto fermo nello sviluppo web.

La scelta di un framework o di una libreria JavaScript dipende dai requisiti del progetto, dalle risorse disponibili e dalle preferenze personali. Ogni strumento ha i suoi vantaggi e i suoi compromessi: alcuni si concentrano sulle prestazioni, altri sull'UI/UX o sui vantaggi architetturali.

Utilizzando la piattaforma no-code di AppMaster.io, è possibile creare applicazioni web che utilizzano librerie JavaScript moderne come Vue.js, che è integrato nelle applicazioni web (insieme a TS o JS). Il Designer BP visivo consente di progettare l'interfaccia utente dell'applicazione, di definire la logica di business e di garantire una perfetta integrazione di JavaScript in tutto il progetto.

Integrazione di JavaScript nella piattaforma AppMaster.io No-Code

Nell'era odierna dello sviluppo rapido di applicazioni, le piattaforme no-code come AppMaster.io sono emerse come scelte popolari per la costruzione di applicazioni web moderne e dinamiche che possono sfruttare tutto il potenziale di JavaScript. Grazie alle sue capacità di integrazione, AppMaster può aiutare a creare esperienze web altamente interattive senza scrivere codice manualmente.

In questa sezione, esploreremo come utilizzare la piattaforma AppMaster.io per costruire applicazioni web dinamiche utilizzando le ricche funzionalità di JavaScript per una facile integrazione, rendendo possibile anche agli sviluppatori alle prime armi la creazione di contenuti web reattivi e interattivi.

AppMasterLa piattaforma No-Code di .io: Una panoramica

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente di creare applicazioni backend, web e mobili senza scrivere manualmente alcun codice. Offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la creazione visiva di modelli di dati, la progettazione della logica aziendale attraverso il designer di processi aziendali (BP), API REST ed endpoint WSS e un'intuitiva interfaccia drag-and-drop per la progettazione di interfacce utente (UI).

Per le applicazioni web, la piattaforma consente di progettare l'interfaccia utente e di costruire la logica di business per ogni componente utilizzando il designer Web BP. AppMaster.io genera e compila le applicazioni risultanti utilizzando tecnologie consolidate come il framework Vue3 e JavaScript/TypeScript.

Questa soluzione no-code garantisce la scalabilità delle applicazioni, con un debito tecnico minimo, snellendo il processo di sviluppo e consentendo la creazione di applicazioni rapide ed economiche.

Integrazione di JavaScript con AppMaster.io

Il processo di integrazione di JavaScript nelle applicazioni web realizzate con la piattaforma AppMaster.io no-code è semplice e intuitivo. Con l'aiuto del designer Web BP, è possibile implementare funzioni JavaScript e creare contenuti web dinamici e interattivi con facilità. Seguite questi passaggi per integrare JavaScript con AppMaster.io:

Creare l'applicazione: Iniziate creando una nuova applicazione nel vostro account AppMaster .io, oppure selezionatene una esistente per la quale desiderate aggiungere le funzionalità JavaScript. Progettare l'interfaccia utente: Create l'interfaccia utente della vostra applicazione utilizzando l'interfaccia di progettazione drag-and-drop . È possibile creare layout reattivi, aggiungere componenti e personalizzare l'aspetto dell'applicazione in base alle proprie esigenze. Creare la logica di business: Passate al designer Web BP, dove potete definire la logica di business per ogni componente della vostra applicazione web. Qui è possibile implementare funzioni JavaScript per gestire interazioni complesse e migliorare l'esperienza complessiva dell'utente. Test e iterazione: Testate la vostra applicazione per assicurarvi che funzioni come previsto e apportate le modifiche o i miglioramenti necessari. AppMaster .io consente la prototipazione e l'iterazione rapida, generando rapidamente nuove serie di applicazioni e riducendo al minimo il debito tecnico. Pubblicare l'applicazione: Una volta completata, premete il pulsante "Pubblica" per far sì che AppMaster .io compili e distribuisca la vostra applicazione. Riceverete il codice sorgente e i file binari che potrete ospitare sull'infrastruttura server che preferite per condividere la vostra applicazione web interattiva con il mondo.

Seguendo questi passaggi, potrete integrare efficacemente le funzionalità JavaScript nella vostra applicazione web costruita sulla piattaforma AppMaster.io no-code, creando esperienze web dinamiche e interattive che colpiscono gli utenti e soddisfano i vostri obiettivi aziendali.

L'integrazione di JavaScript con la potente piattaforma AppMaster.io no-code consente di creare facilmente applicazioni web coinvolgenti, interattive e dinamiche. L'interfaccia di progettazione intuitiva e il Web BP designer semplificano il processo di sviluppo, consentendo di creare applicazioni sofisticate senza scrivere manualmente il codice. Sfruttate il potenziale di JavaScript e le capacità di AppMaster.io per sviluppare esperienze web di grande impatto che soddisfino le esigenze dei vostri utenti e facciano progredire il vostro business.