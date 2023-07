JavaScript to wszechstronny język programowania niezbędny do tworzenia dynamicznych i interaktywnych treści na stronach internetowych. Wprowadzony w 1995 roku, szybko zyskał popularność jako język skryptowy po stronie klienta dla przeglądarek internetowych, umożliwiając programistom łatwe dodawanie funkcjonalności i interaktywności do ich witryn. Od tego czasu JavaScript ewoluował w różnych środowiskach poza przeglądarką, takich jak Node.js do programowania po stronie serwera i React Native do tworzenia aplikacji mobilnych.

Dynamiczne treści internetowe odnoszą się do elementów strony internetowej, które zmieniają się i wchodzą w interakcje z danymi wejściowymi lub działaniami użytkownika. Strona internetowa z dynamiczną zawartością staje się bardziej angażująca, ponieważ użytkownicy mogą bezpośrednio wchodzić w interakcje z jej elementami, tworząc bardziej atrakcyjne wrażenia użytkownika. JavaScript odgrywa kluczową rolę w tworzeniu dynamicznej zawartości poprzez interakcję z HTML i CSS w celu manipulowania układem, stylem i funkcjonalnością strony internetowej w oparciu o działania użytkownika, dane wejściowe lub inne warunki.

W tym artykule przeanalizujemy podstawy JavaScript, poznamy jego podstawowe koncepcje i składnię oraz odkryjemy, w jaki sposób dodaje on interaktywności do stron internetowych i aplikacji internetowych.

Podstawy JavaScript: Kluczowe pojęcia i składnia

Aby rozpocząć pracę z JavaScript, konieczne jest zrozumienie jego podstawowych pojęć i składni. W tej sekcji omówimy kilka podstawowych pojęć, w tym zmienne, typy danych, obiekty, tablice, pętle, instrukcje warunkowe i funkcje.

Zmienne

Zmienne są kontenerami do przechowywania wartości danych. W JavaScript zmienne są deklarowane za pomocą słowa kluczowego let , const lub var , po którym następuje nazwa zmiennej i opcjonalny operator przypisania z wartością początkową. Zmienne zapewniają sposób przechowywania danych, odwoływania się do nich i manipulowania nimi w całym kodzie.

let myVariable = "Witaj, świecie!"; const PI = 3.14159; var oldVariable = "To jest starszy styl deklaracji.";

Typy danych

JavaScript ma kilka typów danych do reprezentowania i pracy z różnymi rodzajami informacji. Niektóre podstawowe typy danych obejmują:

Number : Reprezentuje zarówno liczby całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe.

: Reprezentuje zarówno liczby całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe. String : Reprezentuje tekst w pojedynczych lub podwójnych cudzysłowach.

: Reprezentuje tekst w pojedynczych lub podwójnych cudzysłowach. Boolean : Reprezentuje wartości true lub false.

: Reprezentuje wartości true lub false. Null : Reprezentuje pojedynczą wartość null, zwykle używaną do wskazania celowego braku jakiejkolwiek wartości.

: Reprezentuje pojedynczą wartość null, zwykle używaną do wskazania celowego braku jakiejkolwiek wartości. Undefined: Reprezentuje zmienną, która została zadeklarowana, ale nie przypisano jej wartości.

Obiekty

Obiekt jest zbiorem właściwości, z których każda ma nazwę (lub klucz) i wartość. Obiekty w JavaScript są zmienne i mogą być używane do reprezentowania złożonych struktur danych. Obiekty można tworzyć za pomocą nawiasów klamrowych ({} ) i określać właściwości jako pary klucz-wartość, oddzielone przecinkami.

let person = { firstName: 'John', lastName: 'Doe', age: 30, };

Tablice

Tablice to uporządkowane zbiory wartości przechowywane w jednej zmiennej. Tablice są przydatne w przypadkach, gdy trzeba pracować z listami danych. W JavaScript można utworzyć tablicę za pomocą nawiasów kwadratowych ( [] ) i wymienić jej elementy, oddzielając je przecinkami.

let fruits = ['apple', 'banana', 'cherry'];

Pętle

Pętle umożliwiają wielokrotne wykonywanie bloku kodu na podstawie określonego warunku. W JavaScript istnieje kilka rodzajów pętli:

pętla for : Wykonuje blok kodu określoną liczbę razy.

: Wykonuje blok kodu określoną liczbę razy. for...of loop: Iteruje po elementach iterowalnego obiektu (np. tablicy).

loop: Iteruje po elementach iterowalnego obiektu (np. tablicy). for ...in loop: Iteruje po właściwościach obiektu.

...in loop: Iteruje po właściwościach obiektu. while loop: Wykonuje blok kodu, gdy określony warunek pozostaje prawdziwy.

loop: Wykonuje blok kodu, gdy określony warunek pozostaje prawdziwy. pętlado...while: Wykonuje blok kodu raz, a następnie powtarza pętlę, gdy określony warunek pozostaje prawdziwy.

Instrukcje warunkowe

Instrukcje warunkowe umożliwiają wykonywanie różnych bloków kodu w oparciu o określone warunki. Podstawowymi instrukcjami warunkowymi w JavaScript są if , else if i else . Umożliwiają one rozgałęzianie kodu, powodując różne wyniki w zależności od określonych warunków.

let age = 25; if (age < 18) { console.log('You are a minor.'); } else if (age >= 18 && age < 65) { console.log('You are an adult.'); } else { console.log('You are a senior.'); }

Funkcje

Funkcje to bloki kodu wielokrotnego użytku, które można zdefiniować i wykonać w późniejszym czasie. Funkcje pozwalają organizować, modularyzować i poprawiać czytelność kodu. Funkcje definiuje się za pomocą słowa kluczowego function , po którym następuje nazwa funkcji, lista parametrów i treść funkcji w nawiasach klamrowych.

function greet(name) { console.log('Hello, ' + name + '!'); } greet('John');

Te podstawowe pojęcia stanowią podstawę do tworzenia dynamicznych stron internetowych i aplikacji internetowych przy użyciu JavaScript.

Dodawanie interaktywności do stron internetowych za pomocą JavaScript

JavaScript ożywia zawartość stron internetowych, dodając interaktywność i poprawiając ogólne wrażenia użytkownika. Poprzez interakcję z elementami HTML, JavaScript umożliwia wiele popularnych funkcji, takich jak sprawdzanie poprawności formularzy, suwaki obrazów, rozwijane menu i aktualizowanie zawartości strony bez jej odświeżania. W tej sekcji zbadamy, w jaki sposób JavaScript manipuluje elementami HTML i wchodzi w interakcję z użytkownikami.

Obiektowy model dokumentu (DOM)

Document Object Model (DOM) to interfejs programistyczny dla dokumentów HTML, reprezentujący strukturę i obiekty w dokumencie jako hierarchię podobną do drzewa. JavaScript współdziała z DOM w celu manipulowania elementami HTML, uzyskiwania dostępu do ich właściwości i modyfikowania ich zawartości. Korzystając z DOM, JavaScript może tworzyć, aktualizować i usuwać elementy, zmieniać ich atrybuty i reagować na zdarzenia użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do elementów w DOM, można użyć różnych metod JavaScript, takich jak:

getElementById : Wybiera element według jego atrybutu id .

: Wybiera element według jego atrybutu . getElementsByTagName : Wybiera elementy według ich nazwy tagu.

: Wybiera elementy według ich nazwy tagu. getElementsByClassName : Wybiera elementy według ich atrybutu class .

: Wybiera elementy według ich atrybutu . querySelector : Wybiera pierwszy element pasujący do określonego selektora CSS.

: Wybiera pierwszy element pasujący do określonego selektora CSS. querySelectorAll : wybiera wszystkie elementy pasujące do określonego selektora CSS.

Po wybraniu elementu można manipulować jego właściwościami i stosować JavaScript do tworzenia interaktywnych efektów.

Manipulowanie elementami HTML

JavaScript udostępnia wiele metod interakcji z elementami HTML. Niektóre przykłady obejmują:

innerHTML : Modyfikuje zawartość (HTML) wewnątrz elementu.

: Modyfikuje zawartość (HTML) wewnątrz elementu. textContent : Modyfikuje zawartość tekstową wewnątrz elementu, ignorując znaczniki HTML.

: Modyfikuje zawartość tekstową wewnątrz elementu, ignorując znaczniki HTML. setAttribute : Ustawia wartość atrybutu dla elementu.

: Ustawia wartość atrybutu dla elementu. removeAttribute : Usuwa atrybut z elementu.

: Usuwa atrybut z elementu. classList.add i classList.remove : Dodaje lub usuwa nazwy klas z elementu.

i : Dodaje lub usuwa nazwy klas z elementu. createElement i appendChild : Tworzy i wstawia nowy element do DOM.

Manipulując elementami HTML, można tworzyć dynamiczną zawartość, która reaguje na interakcje i dane wejściowe użytkownika.

Przykład: Walidacja formularzy

JavaScript jest często używany do sprawdzania poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika w formularzach, aby upewnić się, że wprowadzone dane są poprawne i kompletne przed przesłaniem ich do serwera. Poniższy kod demonstruje prostą walidację formularza za pomocą JavaScript:

<!-- HTML --> <form id="myForm" onsubmit="return validateForm()"> <label for="email">Email:</label> <input type="text" id="email" name="email" required> <button type="submit">Prześlij</button> </form> <!-- JavaScript --> <script> function validateForm() { let email = document.getElementById('email').value; let emailRegex = /^\\[email protected]\\S+\.\\S+$/; if (emailRegex.test(email)) { return true; } else { alert('Please enter a valid email address.'); return false; } } </script>

W tym przykładzie funkcja sprawdzania poprawności formularza sprawdza, czy wprowadzony adres e-mail pasuje do wzorca wyrażenia regularnego. Jeśli walidacja nie powiedzie się, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, a przesyłanie formularza zostaje zatrzymane.

Włączając JavaScript do swoich stron internetowych, możesz stworzyć bardziej angażujące i interaktywne doświadczenie użytkownika. Od prostego sprawdzania poprawności formularzy po bardziej złożone zachowania, takie jak suwaki obrazów, menu rozwijane i aktualizacje w czasie rzeczywistym, JavaScript dodaje dynamiczną warstwę do treści internetowych, zapewniając płynne i przyjemne wrażenia dla użytkowników.

Praca ze zdarzeniami JavaScript

Zdarzenia JavaScript są istotnym aspektem tworzenia interaktywnych treści internetowych. Reprezentują one działania lub zdarzenia na stronie internetowej, takie jak dane wejściowe użytkownika, aktualizacje systemu lub ładowanie zasobów. Wykrywając te zdarzenia i reagując na nie, można wykonywać określone funkcje lub fragmenty kodu, tworząc dynamiczne i angażujące doświadczenia użytkowników. W tej sekcji omówimy różne zdarzenia JavaScript, jak ich nasłuchiwać i potencjalne przypadki użycia dla każdego typu zdarzenia.

Typowe zdarzenia JavaScript

Istnieje wiele typów zdarzeń w JavaScript, biorąc pod uwagę różne interakcje użytkownika i aktualizacje systemu. Niektóre z najczęstszych zdarzeń JavaScript obejmują

Zdarzenia kliknięcia: Wyzwalane przez interakcje użytkownika, takie jak kliknięcia myszą, dotknięcia ekranu dotykowego lub wprowadzanie danych z klawiatury. Zdarzenia myszy: Związane z ruchami kursora myszy, takie jak mouseenter, mouseleave lub zdarzenia menu kontekstowego. Zdarzenia klawiatury: Wyzwalane przez naciśnięcia klawiszy lub naciśnięcia klawiszy, takie jak naciśnięcie klawisza w dół, naciśnięcie klawisza w górę lub naciśnięcie klawisza. Zdarzenia formularza: Związane z interakcją użytkownika z elementami formularza, takie jak zdarzenia submit, change lub focus. Zdarzenia ładowania i rozładowywania: Uruchamiane, gdy strona internetowa lub zasób, taki jak obraz, zostanie w pełni załadowany lub rozładowany z przeglądarki.

Nasłuchiwanie zdarzeń JavaScript

Aby reagować na zdarzenia JavaScript, należy dołączyć detektory zdarzeń do elementów HTML. Odsłuchiwacze zdarzeń czekają na wystąpienie określonego typu zdarzenia, a następnie wykonują wyznaczoną funkcję. Istnieje wiele sposobów przypisywania detektorów zdarzeń do elementów:

Inline event handlers: Dołączanie detektorów zdarzeń bezpośrednio w HTML poprzez użycie odpowiedniego atrybutu "on(event)" (np. onclick, onmouseover). Ta metoda jest uważana za przestarzałą i nie jest zalecana dla nowoczesnego rozwoju JavaScript.

<button onclick="myFunction()">Kliknij mnie</button>

Obsługa zdarzeń DOM: Przypisanie funkcji JavaScript do właściwości "on(event)" elementu (np. onclick, onmouseover) przy użyciu DOM (Document Object Model).

document.getElementById("myBtn").onclick = myFunction;

Odsłuchiwacze zdarzeń: Użyj metody "addEventListener()", aby dołączyć wiele detektorów zdarzeń do jednego elementu bez nadpisywania istniejących detektorów zdarzeń.

document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", myFunction);

Propagacja zdarzeń: Bubbling i przechwytywanie

Propagacja zdarzeń w JavaScript odnosi się do kolejności, w jakiej zdarzenia są przetwarzane przez elementy DOM przeglądarki. Gdy wystąpi zdarzenie, przeglądarka angażuje dwie fazy propagacji zdarzeń:

Faza przechwytywania: Zdarzenie przemieszcza się od najwyższego elementu DOM (zwykle obiektu "window" lub "document") w dół do elementu docelowego. Faza bąbelkowania: Zdarzenie propaguje się od elementu docelowego z powrotem do najwyższego elementu DOM.

Za pomocą metody "addEventListener()" można kontrolować, czy nasłuchiwać zdarzeń podczas fazy bulgotania czy przechwytywania, ustawiając opcjonalny trzeci parametr jako "true" (dla przechwytywania) lub "false" (dla bulgotania). Domyślnie parametr ten ma wartość "false".

element.addEventListener("click", myFunction, true); // Faza przechwytywania element.addEventListener("click", myFunction, false); // Faza bulgotania

AJAX: Asynchroniczne ładowanie danych za pomocą JavaScript

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) to technika umożliwiająca stronom internetowym asynchroniczne ładowanie danych z serwera bez konieczności odświeżania całej strony. Dzięki AJAX można pobierać i wysyłać dane do serwera w tle i aktualizować części strony internetowej o nowe dane, tworząc płynniejsze wrażenia użytkownika i bardziej efektywną wydajność witryny. AJAX wykorzystuje obiekty "XMLHttpRequest" lub "Fetch API" w JavaScript do wysyłania i odbierania danych z serwera. Dane mogą być w różnych formatach, takich jak XML, JSON lub HTML. Aby lepiej zrozumieć żądania AJAX, przyjrzyjmy się przykładowi wykorzystującemu obiekt "XMLHttpRequest":

function loadContent() { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function() { if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { document.getElementById("myContent").innerHTML = xhttp.responseText; } }; xhttp.open("GET", "content.html", true); xhttp.send(); }

W tym przykładzie tworzymy obiekt "XMLHttpRequest" i dołączamy funkcję do jego zdarzenia "onreadystatechange". Funkcja ta aktualizuje element "myContent" z odpowiedzią serwera, gdy żądanie zostanie zakończone (readyState == 4) i pomyślnie (status == 200). Metoda "open()" określa typ żądania (GET) i adres URL ("content.html"), podczas gdy metoda "send()" inicjuje żądanie.

Struktury i biblioteki JavaScript

Struktury i biblioteki JavaScript to wstępnie napisany, modułowy kod, który może uprościć i ustandaryzować tworzenie złożonych aplikacji internetowych. Narzędzia te oferują komponenty wielokrotnego użytku, wtyczki i narzędzia, które mogą skrócić czas programowania, poprawić organizację kodu i egzekwować najlepsze praktyki. Oto kilka popularnych frameworków i bibliotek JavaScript:

React: Opracowana przez Facebooka, React jest popularną biblioteką do budowania interfejsów użytkownika, szczególnie dla aplikacji jednostronicowych. React umożliwia programistom tworzenie komponentów interfejsu użytkownika wielokrotnego użytku i efektywne zarządzanie stanem aplikacji. Angular: Angular, opracowany i utrzymywany przez Google, to kompleksowa platforma do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych z naciskiem na architekturę Model-Widok-Kontroler (MVC). Oferuje szereg funkcji, takich jak wiązanie danych, wstrzykiwanie zależności i deklaratywne szablony. Vue.js: Wszechstronny i lekki framework Vue.js koncentruje się na warstwie widoku aplikacji internetowych, zapewniając proste i progresywne podejście do tworzenia interaktywnych interfejsów użytkownika. Vue.js zachęca do architektury opartej na komponentach i posiada potężny reaktywny system wiązania danych do zarządzania stanem aplikacji. jQuery: Popularna, lekka biblioteka jQuery upraszcza zadania takie jak manipulacja DOM, obsługa zdarzeń i żądania AJAX. Zapewniając bardziej spójną i czytelną składnię w różnych przeglądarkach i niespójnościach platform, jQuery stało się podstawą w tworzeniu stron internetowych.

Wybór frameworka lub biblioteki JavaScript zależy od wymagań projektu, dostępnych zasobów i osobistych preferencji. Każde narzędzie ma swoje zalety i kompromisy, przy czym niektóre koncentrują się na wydajności, inne na UI/UX lub korzyściach architektonicznych.

Korzystając z platformy AppMaster.io no-code, można tworzyć aplikacje internetowe wykorzystujące nowoczesne biblioteki JavaScript, takie jak Vue.js, która jest wbudowana w aplikacje internetowe (wraz z TS lub JS). Wizualny BP Designer pozwala zaprojektować interfejs użytkownika aplikacji, zdefiniować logikę biznesową i zapewnić płynną integrację JavaScript w całym projekcie.

Integracja JavaScript z platformą AppMaster.io No-Code

W dzisiejszej erze szybkiego tworzenia aplikacji, platformy no-code, takie jak AppMaster. io, stały się popularnym wyborem do tworzenia nowoczesnych, dynamicznych aplikacji internetowych, które mogą w pełni wykorzystać potencjał JavaScript. Dzięki możliwościom płynnej integracji, AppMaster może pomóc w tworzeniu wysoce interaktywnych doświadczeń internetowych bez konieczności ręcznego pisania kodu.

W tej sekcji zbadamy, jak wykorzystać platformę AppMaster.io do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych przy użyciu bogatych funkcji JavaScript w celu łatwej integracji, umożliwiając nawet początkującym programistom tworzenie responsywnych, interaktywnych treści internetowych.

AppMasterPlatforma .io No-Code: Przegląd

AppMaster.io to potężna platforma no-code, która umożliwia tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez konieczności ręcznego pisania kodu. Oferuje szeroką gamę funkcji, w tym wizualne tworzenie modeli danych, projektowanie logiki biznesowej za pomocą projektanta procesów biznesowych (BP), REST API i WSS Endpoints oraz intuicyjny interfejs przeciągania i upuszczania do projektowania interfejsów użytkownika (UI).

W przypadku aplikacji internetowych platforma umożliwia projektowanie interfejsu użytkownika i tworzenie logiki biznesowej dla każdego komponentu za pomocą projektanta Web BP. AppMaster.io generuje i kompiluje wynikowe aplikacje przy użyciu uznanych technologii, takich jak framework Vue3 i JavaScript/TypeScript.

To rozwiązanie no-code zapewnia, że aplikacje są skalowalne, z minimalnym długiem technicznym, usprawniając proces rozwoju i umożliwiając szybkie, opłacalne tworzenie aplikacji.

Integracja JavaScript z AppMaster.io

Proces integracji JavaScript w aplikacjach internetowych zbudowanych na platformie AppMaster.io no-code jest prosty i intuicyjny. Z pomocą projektanta Web BP można zaimplementować funkcje JavaScript i z łatwością tworzyć dynamiczne, interaktywne treści internetowe. Wykonaj poniższe kroki, aby zintegrować JavaScript z AppMaster.io:

Utwórz aplikację: Zacznij od utworzenia nowej aplikacji na swoim koncie AppMaster .io lub wybierz istniejącą, dla której chcesz dodać funkcjonalność JavaScript. Projektowanie interfejsu użytkownika: Zbuduj interfejs użytkownika aplikacji za pomocą interfejsu projektowego drag-and-drop . Możesz tworzyć responsywne układy, dodawać komponenty i dostosowywać wygląd aplikacji do swoich wymagań. Zbuduj logikę biznesową: Przejdź do projektanta Web BP, gdzie możesz zdefiniować logikę biznesową dla każdego komponentu aplikacji internetowej. W tym miejscu można zaimplementować funkcje JavaScript do obsługi złożonych interakcji i poprawy ogólnego doświadczenia użytkownika. Testuj i iteruj: Przetestuj swoją aplikację, aby upewnić się, że działa zgodnie z przeznaczeniem, i wprowadź wszelkie niezbędne modyfikacje lub ulepszenia. AppMaster .io pozwala na szybkie prototypowanie i iterację poprzez szybkie generowanie nowych zestawów aplikacji, minimalizując dług techniczny. Opublikuj swoją aplikację: Po zakończeniu naciśnij przycisk "Opublikuj", aby AppMaster .io skompilowało i wdrożyło Twoją aplikację. Otrzymasz kod źródłowy i pliki binarne, które możesz hostować na preferowanej infrastrukturze serwerowej, aby udostępnić światu swoją interaktywną aplikację internetową.

Wykonując te kroki, można skutecznie zintegrować funkcje JavaScript z aplikacją internetową zbudowaną na platformie AppMaster.io no-code, tworząc dynamiczne, interaktywne doświadczenia internetowe, które robią wrażenie na użytkownikach i spełniają cele biznesowe.

Integracja JavaScript z potężną platformą AppMaster.io no-code pozwala z łatwością tworzyć angażujące, interaktywne i dynamiczne aplikacje internetowe. Intuicyjny interfejs projektowy i projektant Web BP usprawniają proces programowania, umożliwiając tworzenie zaawansowanych aplikacji bez ręcznego pisania kodu. Wykorzystaj potencjał JavaScript i możliwości AppMaster.io do tworzenia imponujących doświadczeń internetowych, które zaspokajają potrzeby użytkowników i napędzają rozwój Twojej firmy.