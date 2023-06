مقدمة عن التزامن في Go

التزامن هو تنظيم المهام المستقلة التي ينفذها برنامج بطريقة متزامنة أو شبه متوازية. يعد التزامن جانبًا أساسيًا من جوانب البرمجة الحديثة ، مما يتيح للمطورين الاستفادة من الإمكانات الكاملة للمعالجات متعددة النواة ، وإدارة موارد النظام بكفاءة ، وتبسيط تصميم التطبيقات المعقدة.

Go ، المعروفة أيضًا باسم golang ، هي لغة برمجة مكتوبة بشكل ثابت ومصممة مع مراعاة البساطة والكفاءة. نموذج التزامن الخاص بها مستوحى من عمليات التواصل المتسلسلة (CSP) التي وضعها توني هور ، وهي شكلية تعزز إنشاء عمليات مستقلة مترابطة من خلال قنوات واضحة لتمرير الرسائل. يدور التزامن في Go حول مفاهيم goroutines والقنوات وبيان "select".

تسمح هذه الميزات الأساسية للمطورين بكتابة برامج متزامنة للغاية بكل سهولة وبأقل كود معياري مع ضمان اتصال وتزامن آمن ودقيق بين المهام.

Goroutines: اللبنات الأساسية للتزامن

في Go ، تم بناء التزامن حول مفهوم goroutines ، وهي هياكل خفيفة الوزن تشبه الخيوط يديرها جدول وقت تشغيل Go. تعتبر Goroutines رخيصة بشكل لا يصدق مقارنة بخيوط نظام التشغيل ، ويمكن للمطورين بسهولة إنتاج الآلاف أو حتى الملايين منها في برنامج واحد دون إغراق موارد النظام. لإنشاء goroutine ، ما عليك سوى بدء مكالمة دالة بالكلمة الرئيسية "go". عند الاستدعاء ، سيتم تنفيذ الوظيفة بالتزامن مع بقية البرنامج:

func printMessage(message string) { fmt.Println(message) } func main() { go printMessage("Hello, concurrency!") fmt.Println("This might print first.") }

لاحظ أن ترتيب الرسائل المطبوعة ليس حتميًا ، وقد تتم طباعة الرسالة الثانية قبل الأولى. يوضح هذا أن goroutines تعمل بشكل متزامن مع بقية البرنامج ، وأن ترتيب تنفيذها غير مضمون. يعد برنامج جدولة وقت تشغيل Go مسؤولاً عن إدارة وتنفيذ goroutines ، مما يضمن تشغيلها بشكل متزامن مع تحسين استخدام وحدة المعالجة المركزية وتجنب تبديل السياق غير الضروري. يستخدم برنامج جدولة Go خوارزمية لسرقة العمل ويقوم بشكل تعاوني بجدولة goroutines ، مما يضمن أنها تحقق التحكم عند الاقتضاء ، مثل أثناء العمليات طويلة المدى أو عند انتظار أحداث الشبكة.

ضع في اعتبارك أن goroutines ، على الرغم من فعاليتها ، لا ينبغي استخدامها بلا مبالاة. من الضروري تتبع دورة حياة goroutines وإدارتها لضمان استقرار التطبيق وتجنب تسرب الموارد. يجب على المطورين التفكير في استخدام أنماط ، مثل تجمعات العمال ، للحد من عدد goroutines النشطة في أي وقت معين.

القنوات: المزامنة والتواصل بين Goroutines

تعد القنوات جزءًا أساسيًا من نموذج التزامن الخاص بـ Go ، مما يسمح للجوروتين بالتواصل ومزامنة التنفيذ بأمان. القنوات هي قيم من الدرجة الأولى في Go ويمكن إنشاؤها باستخدام وظيفة "make" ، مع حجم مخزن مؤقت اختياري للتحكم في السعة:

// Unbuffered channel ch := make(chan int) // Buffered channel with a capacity of 5 bufCh := make(chan int, 5)

يسمح استخدام قناة مخزنة بسعة محددة بتخزين قيم متعددة في القناة ، لتكون بمثابة قائمة انتظار بسيطة. يمكن أن يساعد هذا في زيادة الإنتاجية في سيناريوهات معينة ، ولكن يجب على المطورين توخي الحذر حتى لا تتسبب في حالات توقف تام أو مشكلات مزامنة أخرى. يتم تنفيذ إرسال القيم عبر القنوات عبر عامل التشغيل "<-":

// Sending the value 42 through the channel ch <- 42 // Sending values in a for loop for i := 0; i < 10; i++ { ch <- i }

وبالمثل ، فإن استقبال القيم من القنوات يستخدم نفس عامل التشغيل "<-" ولكن مع القناة على الجانب الأيمن:

// Receiving a value from the channel value := <-ch // Receiving values in a for loop for i := 0; i < 10; i++ { value := <-ch fmt.Println(value) }

توفر القنوات تجريدًا بسيطًا ولكنه قوي للتواصل ومزامنة goroutines. باستخدام القنوات ، يمكن للمطورين تجنب المزالق الشائعة لنماذج الذاكرة المشتركة وتقليل احتمالية حدوث سباقات البيانات ومشكلات البرمجة المتزامنة الأخرى. كتوضيح ، ضع في اعتبارك المثال التالي حيث تقوم وظيفتان متزامنتان بجمع عناصر شريحتين وتخزين النتائج في متغير مشترك:

func sumSlice(slice []int, result *int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } *result = sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} sharedResult := 0 go sumSlice(slice1, &sharedResult) go sumSlice(slice2, &sharedResult) time.Sleep(1 * time.Second) fmt.Println("Result:", sharedResult) }

المثال أعلاه عرضة لسباقات البيانات حيث يكتب كلا goroutines إلى نفس موقع الذاكرة المشتركة. باستخدام القنوات ، يمكن جعل الاتصال آمنًا وخاليًا من هذه المشكلات:

func sumSlice(slice []int, ch chan int) { sum := 0 for _, value := range slice { sum += value } ch <- sum } func main() { slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5} slice2 := []int{6, 7, 8, 9, 10} ch := make(chan int) go sumSlice(slice1, ch) go sumSlice(slice2, ch) result1 := <-ch result2 := <-ch fmt.Println("Result:", result1 + result2) }

من خلال استخدام ميزات التزامن المضمنة في Go ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير بسهولة. من خلال استخدام goroutines والقنوات ، يمكنهم تسخير الإمكانات الكاملة للأجهزة الحديثة مع الحفاظ على رمز آمن وأنيق.

أنماط التزامن الشائعة في Go

أنماط التزامن هي حلول قابلة لإعادة الاستخدام للمشاكل الشائعة التي تنشأ أثناء تصميم وتنفيذ البرامج المتزامنة. في هذا القسم ، سوف نستكشف بعضًا من أكثر أنماط التزامن شيوعًا في Go ، بما في ذلك fan-in / fan-out ، ومجموعات العمال ، وخطوط الأنابيب ، والمزيد.

Fan-in / Fan-out

يتم استخدام نمط fan-in / fan-out عندما يكون لديك عدة مهام تنتج بيانات (توزيع) ثم مهمة واحدة تستهلك البيانات من تلك المهام (fan-in). في Go ، يمكنك تنفيذ هذا النمط باستخدام goroutines والقنوات. يتم إنشاء جزء التهوية عن طريق إطلاق العديد من goroutines لإنتاج البيانات ، ويتم إنشاء جزء المروحة من خلال استهلاك البيانات باستخدام قناة واحدة. "" go func FanIn (القنوات ... <- chan int) <-chan int {var wg sync.WaitGroup out: = make (chan int) wg.Add (len (channels)) for _، c: = range القنوات {go func (ch <-chan int) {for n: = range ch {out <- n} wg.Done ()} (c)} go func () {wg.Wait () close (out)} ( ) return out} "`

تجمعات العمال

تجمع العمال عبارة عن مجموعة من goroutines التي تنفذ نفس المهمة في نفس الوقت ، وتوزع عبء العمل فيما بينها. يستخدم هذا النمط للحد من التزامن ، وإدارة الموارد ، والتحكم في عدد goroutines تنفيذ مهمة. في Go ، يمكنك إنشاء تجمع العمال باستخدام مجموعة من goroutines والقنوات والكلمة الرئيسية "range". `` `go func WorkerPool (عمال int ، وظائف <-chan Job ، نتائج تشان <- النتيجة) {for i: = 0 ؛ أنا <عمال ؛ i ++ {go func () {for job: = range jobs {results <- job.Execute ()}} ()}} ``

خطوط الأنابيب

نمط خط الأنابيب هو سلسلة من المهام التي تعالج البيانات بشكل متسلسل ، حيث تقوم كل مهمة بتمرير مخرجاتها إلى المهمة التالية كمدخلات. في Go ، يمكن تنفيذ نمط خط الأنابيب باستخدام سلسلة من القنوات لتمرير البيانات بين goroutines ، حيث يعمل goroutine كمرحلة في خط الأنابيب. "" go func Pipeline (الإدخال <-chan Data) <-chan Result {stage1: = stage1 (input) stage2: = stage2 (stage1) return stage3 (stage2)} ''

تحديد معدل

تحديد السعر هو تقنية تستخدم للتحكم في المعدل الذي يستهلك به التطبيق الموارد أو ينفذ إجراءً معينًا. يمكن أن يكون هذا مفيدًا في إدارة الموارد ومنع أنظمة التحميل الزائد. في Go ، يمكنك تنفيذ تحديد المعدل باستخدام time.Ticker وعبارة "select". "" go func RateLimiter (الطلبات <-chan Request، Rate time.Duration) <-chan Response {limit: = time.NewTicker (rate) response: = make (chan Response) go func () {defer close (response) لـ req: = طلبات النطاق {<-limit.C response <- req.Process ()}} () إرجاع الاستجابات} ``

أنماط الإلغاء والمهلة

في البرامج المتزامنة ، قد تكون هناك مواقف تريد فيها إلغاء عملية أو تعيين مهلة لإكمالها. يوفر Go حزمة السياق ، والتي تسمح لك بإدارة دورة حياة goroutine ، مما يجعل من الممكن الإشارة إليهم للإلغاء ، أو تعيين موعد نهائي ، أو إرفاق القيم لمشاركتها عبر مسارات الاتصال المعزولة. "" go func WithTimeout (سياق ctx.Context ، مدة الوقت.المدة ، خطأ func () للمهمة) خطأ {ctx ، إلغاء: = السياق. 1) اذهب func () {done <- task ()} () حدد {case <-ctx.Done (): return ctx.Err () case err: = <-done: return err}} "`

معالجة الأخطاء والاسترداد في البرامج المتزامنة

تعتبر معالجة الأخطاء والاسترداد من المكونات الأساسية لبرنامج متزامن قوي لأنها تسمح للبرنامج بالتفاعل مع المواقف غير المتوقعة ومواصلة تنفيذه بطريقة محكومة. في هذا القسم ، سنناقش كيفية التعامل مع الأخطاء في برامج Go المتزامنة وكيفية التعافي من الذعر في goroutines.

معالجة الأخطاء في البرامج المتزامنة

إرسال الأخطاء عبر القنوات : يمكنك استخدام القنوات لتمرير قيم الخطأ بين goroutines والسماح لجهاز الاستقبال بمعالجتها وفقًا لذلك. "` `go func worker (jobs <-chan int، results chan <- int، errs chan <- error) {for job: = range jobs {res، err: = process (job) if err! = لا شيء {يخطئ < - تابع الخطأ} النتائج <- الدقة}} `` استخدام عبارة "تحديد" : عند الجمع بين البيانات وقنوات الخطأ ، يمكنك استخدام عبارة "تحديد" للاستماع إلى قنوات متعددة وتنفيذ الإجراءات بناءً على القيم المستلمة. "` `go select {case res: = <-results: fmt.Println (" Result: "، res) case err: = <-errs: fmt.Println (" Error: "، err)}`

يتعافى من الذعر في Goroutines

للتعافي من حالة الذعر في goroutine ، يمكنك استخدام الكلمة الأساسية "تأجيل" إلى جانب وظيفة الاسترداد المخصصة. سيتم تنفيذ هذه الوظيفة عندما يواجه goroutine حالة من الذعر ويمكن أن تساعدك على معالجة الخطأ وتسجيله بأمان. "` go func workerSafe () {defer func () {if r: = recovery ()؛ r! = nil {fmt.Println ("Recovered from:"، r)}} () // رمز goroutine الخاص بك هنا} `

تحسين التزامن للأداء

يتضمن تحسين أداء البرامج المتزامنة في Go بشكل أساسي إيجاد التوازن الصحيح لاستخدام الموارد والاستفادة القصوى من إمكانات الأجهزة. فيما يلي بعض الأساليب التي يمكنك استخدامها لتحسين أداء برامج Go المتزامنة لديك:

ضبط عدد goroutines : يعتمد العدد الصحيح من goroutines على حالة الاستخدام الخاصة بك والقيود المفروضة على أجهزتك. جرب قيمًا مختلفة للعثور على العدد الأمثل من goroutines لتطبيقك.

: يعتمد العدد الصحيح من goroutines على حالة الاستخدام الخاصة بك والقيود المفروضة على أجهزتك. جرب قيمًا مختلفة للعثور على العدد الأمثل من goroutines لتطبيقك. استخدام القنوات المخزنة : يمكن أن يؤدي استخدام القنوات المخزنة مؤقتًا إلى زيادة إنتاجية المهام المتزامنة ، مما يسمح لها بإنتاج واستهلاك المزيد من البيانات دون انتظار المزامنة.

: يمكن أن يؤدي استخدام القنوات المخزنة مؤقتًا إلى زيادة إنتاجية المهام المتزامنة ، مما يسمح لها بإنتاج واستهلاك المزيد من البيانات دون انتظار المزامنة. الحد من معدل التنفيذ : يمكن أن يساعد تحديد معدل التوظيف في العمليات كثيفة الاستخدام للموارد في التحكم في استخدام الموارد ومنع حدوث مشكلات مثل الخلاف والمآزق وأحمال النظام الزائدة.

: يمكن أن يساعد تحديد معدل التوظيف في العمليات كثيفة الاستخدام للموارد في التحكم في استخدام الموارد ومنع حدوث مشكلات مثل الخلاف والمآزق وأحمال النظام الزائدة. استخدام التخزين المؤقت : النتائج المحسوبة في ذاكرة التخزين المؤقت التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر ، مما يقلل من الحسابات الزائدة عن الحاجة ويحسن الأداء العام لبرنامجك.

: النتائج المحسوبة في ذاكرة التخزين المؤقت التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر ، مما يقلل من الحسابات الزائدة عن الحاجة ويحسن الأداء العام لبرنامجك. ملف تعريف التطبيق الخاص بك : قم بإنشاء ملف تعريف لتطبيق Go الخاص بك باستخدام أدوات مثل pprof لتحديد اختناقات الأداء والمهام التي تستهلك الموارد وتحسينها.

: قم بإنشاء ملف تعريف لتطبيق Go الخاص بك باستخدام أدوات مثل pprof لتحديد اختناقات الأداء والمهام التي تستهلك الموارد وتحسينها.

من خلال إتقان أنماط التزامن وتقنيات التحسين هذه ، يمكنك إنشاء تطبيقات متزامنة فعالة وعالية الأداء في Go.